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Walker County Arrest For April 10-16

  • Monday, April 17, 2023

Here is the Walker County arrest report for April 10-16:

WILLBANK       SHANNON       LEE      W/M   22        MISD   OFFICER SMITH           DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO TAG LIGHTS

LONG JR.         LESLIE  WAYNE            W/M   41        FELONY           OFFICER CAMP            THEFY BY CONVERSION, LOITERING AND PROWLING, CRIMINAL TRESPASS

STPHENSON    RUSSELL          BARRY W/M   62        MISD   OFFICER MOSS            DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

BREWER          BRIAN  TERRELL          B/M     23        MISD   OFFICER HINCH           HOLD FOR OTHER AGENCY

HARRIS            CURTIS LAMAR W/M   36        FELONY           OFFICER YOUNG         CRUELTY TO ANIMALS x2, AGGRAVATED CRUELTY TO ANIMALS x3

BAUGH            BOBBY LEWAYNE        W/M   48        MISD   OFFICER PERRY           FTA

LACEY  CHARLES         WILBURN        W/M   50        FELONY           OFFICER MATTHEWS  POSS. OF METH

BARRY ELLE     ANNE   W/F     20        FELONY           OFFICER MATTHEWS  POSS. OF SCHEDULE II

WARE  KEENON          DIANTE            B/M     28        MISD   OFFICER MATTESON   CRIMINAL TRESPASS

SEIB     BRANDON       WALTER          W/M   40        FELONY           OFFICER PROBATION  PROBATION VIOLATION

SKYLES MICKEY           LEWIS  W/M   59        FELONY           OFFICER PROBATION  PROBATION VIOLATION

LOGAN ERIN    ELIZABETH       W/F     22        MISD   OFFICER THOMASON  DUI-DRUGS, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz, NO TAIL LIGHTS, FAILURE TO MAINTAIN LANE

 

SPATES AVA     ROSE   B/F      23        MISD   OFFICER CARTER         DUI-DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE, DRIVING W/O LICENSE ON PERSON, NO INSURANCE,

LOWRANCE     ASHLEY            NICHOLE         W/F     34        MISD   OFFICER BROWN        PROBATION VIOLATION, NO INSURANCE, SUSPENDED REGISTRATION

JOHNSON        WILLIAM         DARRIN           W/M   50        FELONY           OFFICER HINCH           PROBATION VIOLATION

LEMONS          ZACHARY         DARRELL          W/M   30        FELONY           OFFICER FOUTS           PROBATION VIOLATION

GIANARO        LEE      MICHAEL         W/M   33        FELONY           OFFICER MOSS            AGGRAVATED ASSAULT

CORDELL         TAYLOR           LEIGH  W/F     24        MISD   OFFICER PERRISH        DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, SEAT BELT VIOLATION x2

HAYES CORWIN          MARQUES       B/M     33        MISD   OFFICER LEAMON       SIMPLE BATTERY- FVA

PAYNE JACKLYN          NICOLE            W/F     39        MISD   OFFICER THOMASON  FTA

 

GODD  NICKLOUS       THAD-DEWAYEN         W/M   29        MISD   OFFICER RUSS DUI- DRIGS, STARBURST WINDSHIELD, NO PROOF OF INSURANCE

ROBERSON      ELLIS    ALFONZO        B/M     22        FELONY           OFFICER THOMASON  DUI- DRUGS, POSSESSION OF MARIJUANA(FELONY), GIVING FALSO INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT OFFICER

HOGUE            JEREMY           RAY      W/M   34        MISD   OFFICER RAMEY          DUI

LINK     GEORGE          ARTHUR          W/M   22        FELONY           OFFICER ELLENBURG  PROBATION VIOLATION

BOWMAN       DALTON          JEFFERY           W/M   21        FELONY           OFFICER YOUNG         PROBATION VIOLATION

MELTON          CHRISTOPHER JAMES W/M   32        FELONY           OFFICER YOUNG         PROBATION VIOLATION

WALLIN           ALEX    TYLER  W/M   25        MISD   OFFICER WILSON        FAILURE TO APPEAR

RIZZO  CHASE ALEXANDER    W/M   19        FELONY           DCS      PROBATION VIOLATION

PELL     CHRISTOPHER RICHARD         W/M   38        FELONY           OFFICER WORLEY        AGGRAVATED ANIMAL CRUELTY

MARCUS          CATHERINE     SUSAN W/F     31        FELONY           OFFICER WORLEY        AGGRAVATED AINMAL CRUELTY

DUNKAN         BRENT ANTHONY       W/M   43        MISD   OFFICER DEAL FAILURE TO APPEAR

 

TANKERSLEY    CARRI  TAMMY           W/F     26        MISD   OFFICER FERGUSON   DRIVING ON SUSPENDED

MILLICAN        DAKOTA          SCOTT W/M   23        MISD   OFFICER SIMPSON      BATTERY- FVA

YOUNG            DANIEL            LEE      W/M   46        MISD   OFFICER DURHAM      PUBLIC INTOXICATION, PUBLIC INDECENCY

PARRIS CLARISSA         ANN     W/F     35        --------- ------------------  HOLD FOR CHATTOOGA CO

PAYNE JOHN   MARTIN           W/M   41        FEL       OFFICER FOUTS           OBSTRUCTION ON LAW ENFORCEMENT OFFICER, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF SCEDHULE I, POSSESSION OF SCEDHULE  II

COOPER          CYNTHIA          GAY     W/F     58        FEL       DCS      PROBATION VIOLATION

SISPY   AMBER            CARMEN         W/F     40        MISD   OFFICER SMITH           DRIVING ON SUSPENDED

 

GOSNELL         JEREMY           DAKOTA-LEE   W/M   29        FELONY           OFFICER CAMP            GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, TERRORISTIC THREATS

WALLIN           LATESSA          DAWN W/F     48        MISD   OFFICER CAMP            WILLFUL OBSTRUCTION

WALLIN           ALEX    TYLER W/M   25        MISD   OFFICER DOOLEY        WILLFUL OBSTRUCTION, NO INSURANCE, NO TAIL LIGHTS, CARRYING WEAPON W/O A VALID LICENSE

GERALD           RICHARD         EARL    B/M     65        MISD   OFFICER RUSS DUI, EXPIRED LICENSE PLATE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, OPEN CONTAINER, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO OBEY STOP SIGN

EDWARDS       DAKOTA          ALLEN W/M   28        --          SELF     COURT ORDER

GIBBS-MILLS   VONDA            KAYE    W/F     54        FELONY           OFFICER BARKLEY       POSS OF SCHEDULE II, CROSSING GUARD LINE W/ DRUGS, FALSE REPORT OF CRIME x2, DUI, DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED,

WILKEY            PAMELA          FAYE    W/F     24        FELONY           OFFICER MILLER          WILLFULL OBSTRUCTION, POSS OF SCHEDULE II, IDENTITY THEFT FRAUD

FITZGERALD    STEPHANIE      BROOKE          W/F     34        MISD   OFFICER MILLER          THEFT BY SHOPLIFTING

WEAVER          CASEY DANYEL           W/F     34        FELONY           OFFICER MILLER          PROBATION VIOLATION

ARMANDO      MORALES        PEREZ  H/M     26        MISD   OFFICER FOUTS           DRIVING W/O A VALID LICENSE, NO INSURANCE

RHODES           JACKIE LYNN   W/F     68        FELONY           OFFICER MATTHEWS  FUGITIVE FROM JUSTICE

GLIBERT           BRITTON          THOMAS         W/M   28        FELONY           OFFICER HUNT            PROBATION VIOLATION

SPATES AVA     ROSE   B/F      23        FELONY           OFFICER GALYON        POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz, FUGITIVE FROM JUSTICE

BABB   JEREMY           BRANDON       W/M   31        FELONY           OFFICER GALYON        PROBATION VIOLATION

PARDEN          DUANE ALLEN  W/M   45        MISD   OFFICER MILLER          PROBATION VIOLATION

PARKS  ROBERT           EARL    W/M   42        FELONY           OFFICER MILLER          THEFT BY TAKING- MOTOR VEHICLE

HUBBARD        PATRICK          LAWRENCE      B/M     34        FELONY           OFFICER MILLER          PROBATION VIOLATION

AUTWELL        STEPHEN         PAUL   W/M   19        MISD   OFFICER HAVEN          SIMPLE BATTERY- FVA, CRIMINAL TRESPASS-FVA

SUTTLES          MONTI ANTONIO        B/M     30        MISD   OFFICER FOUTS           DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, FAILURE TO MAINTAIN LANE, EXPIRED LICENSE PLATE, FTA

HOLLOWAY     LANISHA          SHANTAY         B/F      24        MISD   OFFICER THOMASON  DUI-DRUGS, DUI DRUGS ENDANGERMENT OF CHILD UNDER 14 x2, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, SEAT BELT VIOLATION (CHILDREN) x2, EXPIRED REGISTRATION, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO BRAKE LIGHTS

 

JUAREZ            ALEXIS PETER  H/M     20        MISD   OFFICER CARTER         DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO INSURANCE, FAILURE TO REGISTER, FOLLOWING TOO CLOSELY

BRYANT II        MICHAEL         DILLON-LEE     W/M   21        MISD   OFFICER GILREATH     BATTERY-FVA

THOMPSON    KENNETH        SHANE W/M   31        MISD   OFFICER BREWER        SIMPLE BATTERY-FVA, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE x2

FITZPATRICK    BRADLEY         KIETH  W/M   40        FELONY           OFFICER PARRISH       SIMPLE BATTERY- FVA, POSS. OF METH

GUFFEY           JASON SCOTT W/M   27        MISD   OFFICER GORDY          RETURN FROM HOSPITAL

 

ROARK CHRISTOPHER MICHAEL         W/M   40        MISD   OFFICER GILREATH     FTA

EDWARDS       JACE    ANTHONY       B/M     40        MISD   OFFICER CARTER         DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, IMPROPER RIGHT TURN

TEMPLETON    GREGORY        WAYNE            W/M   23        MISD   OFFICER THOMASON  DUI- COMBO, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz, OPEN CONTAINER, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO HEAD LIGHT

BARRY MARY  CATHERINE     W/M   30        MISD   OFFICER PARRISH       DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, SPEEDING

BALL    LUKE    --          W/M   36        FELONY           OFFICER SCARBROUGH          AGGRAVATED ASSAULT- FVA

MARSH            JOHNNAVIOUS            RASHOD          B/M     26        FELONY           OFFICER REECE           BATTERY, TERRORISTIC THREATS

SHATTO-HALE JACOB EZRA- MONROE          W/M   30        MISD   OFFICER AGREDANO   FTA x2

COOTS DANIELLE        LADONNA       W/F     34        MISD   OFFICER JACOBS         FTA

BRYSON           MEGAN           NICOLE            W/F     37        FELONY           OFFICER JACOBS         ENTERING AUTO W/ INTENT TO COMMIT A THEFT

 

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