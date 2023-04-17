Walker County Arrest For April 10-16

Here is the Walker County arrest report for April 10-16:
WILLBANK SHANNON LEE W/M 22 MISD OFFICER SMITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO TAG LIGHTS
LONG JR. LESLIE WAYNE W/M 41 FELONY OFFICER CAMP THEFY BY CONVERSION, LOITERING AND PROWLING, CRIMINAL TRESPASS
STPHENSON RUSSELL BARRY W/M 62 MISD OFFICER MOSS DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
BREWER BRIAN TERRELL B/M 23 MISD OFFICER HINCH HOLD FOR OTHER AGENCY
HARRIS CURTIS LAMAR W/M 36 FELONY OFFICER YOUNG CRUELTY TO ANIMALS x2, AGGRAVATED CRUELTY TO ANIMALS x3
BAUGH BOBBY LEWAYNE W/M 48 MISD OFFICER PERRY FTA
LACEY CHARLES WILBURN W/M 50 FELONY OFFICER MATTHEWS POSS. OF METH
BARRY ELLE ANNE W/F 20 FELONY OFFICER MATTHEWS POSS. OF SCHEDULE II
WARE KEENON DIANTE B/M 28 MISD OFFICER MATTESON CRIMINAL TRESPASS
SEIB BRANDON WALTER W/M 40 FELONY OFFICER PROBATION PROBATION VIOLATION
SKYLES MICKEY LEWIS W/M 59 FELONY OFFICER PROBATION PROBATION VIOLATION
LOGAN ERIN ELIZABETH W/F 22 MISD OFFICER THOMASON DUI-DRUGS, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz, NO TAIL LIGHTS, FAILURE TO MAINTAIN LANE
SPATES AVA ROSE B/F 23 MISD OFFICER CARTER DUI-DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE, DRIVING W/O LICENSE ON PERSON, NO INSURANCE,
LOWRANCE ASHLEY NICHOLE W/F 34 MISD OFFICER BROWN PROBATION VIOLATION, NO INSURANCE, SUSPENDED REGISTRATION
JOHNSON WILLIAM DARRIN W/M 50 FELONY OFFICER HINCH PROBATION VIOLATION
LEMONS ZACHARY DARRELL W/M 30 FELONY OFFICER FOUTS PROBATION VIOLATION
GIANARO LEE MICHAEL W/M 33 FELONY OFFICER MOSS AGGRAVATED ASSAULT
CORDELL TAYLOR LEIGH W/F 24 MISD OFFICER PERRISH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, SEAT BELT VIOLATION x2
HAYES CORWIN MARQUES B/M 33 MISD OFFICER LEAMON SIMPLE BATTERY- FVA
PAYNE JACKLYN NICOLE W/F 39 MISD OFFICER THOMASON FTA
GODD NICKLOUS THAD-DEWAYEN W/M 29 MISD OFFICER RUSS DUI- DRIGS, STARBURST WINDSHIELD, NO PROOF OF INSURANCE
ROBERSON ELLIS ALFONZO B/M 22 FELONY OFFICER THOMASON DUI- DRUGS, POSSESSION OF MARIJUANA(FELONY), GIVING FALSO INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT OFFICER
HOGUE JEREMY RAY W/M 34 MISD OFFICER RAMEY DUI
LINK GEORGE ARTHUR W/M 22 FELONY OFFICER ELLENBURG PROBATION VIOLATION
BOWMAN DALTON JEFFERY W/M 21 FELONY OFFICER YOUNG PROBATION VIOLATION
MELTON CHRISTOPHER JAMES W/M 32 FELONY OFFICER YOUNG PROBATION VIOLATION
WALLIN ALEX TYLER W/M 25 MISD OFFICER WILSON FAILURE TO APPEAR
RIZZO CHASE ALEXANDER W/M 19 FELONY DCS PROBATION VIOLATION
PELL CHRISTOPHER RICHARD W/M 38 FELONY OFFICER WORLEY AGGRAVATED ANIMAL CRUELTY
MARCUS CATHERINE SUSAN W/F 31 FELONY OFFICER WORLEY AGGRAVATED AINMAL CRUELTY
DUNKAN BRENT ANTHONY W/M 43 MISD OFFICER DEAL FAILURE TO APPEAR
TANKERSLEY CARRI TAMMY W/F 26 MISD OFFICER FERGUSON DRIVING ON SUSPENDED
MILLICAN DAKOTA SCOTT W/M 23 MISD OFFICER SIMPSON BATTERY- FVA
YOUNG DANIEL LEE W/M 46 MISD OFFICER DURHAM PUBLIC INTOXICATION, PUBLIC INDECENCY
PARRIS CLARISSA ANN W/F 35 --------- ------------------ HOLD FOR CHATTOOGA CO
PAYNE JOHN MARTIN W/M 41 FEL OFFICER FOUTS OBSTRUCTION ON LAW ENFORCEMENT OFFICER, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF SCEDHULE I, POSSESSION OF SCEDHULE II
COOPER CYNTHIA GAY W/F 58 FEL DCS PROBATION VIOLATION
SISPY AMBER CARMEN W/F 40 MISD OFFICER SMITH DRIVING ON SUSPENDED
GOSNELL JEREMY DAKOTA-LEE W/M 29 FELONY OFFICER CAMP GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, TERRORISTIC THREATS
WALLIN LATESSA DAWN W/F 48 MISD OFFICER CAMP WILLFUL OBSTRUCTION
WALLIN ALEX TYLER W/M 25 MISD OFFICER DOOLEY WILLFUL OBSTRUCTION, NO INSURANCE, NO TAIL LIGHTS, CARRYING WEAPON W/O A VALID LICENSE
GERALD RICHARD EARL B/M 65 MISD OFFICER RUSS DUI, EXPIRED LICENSE PLATE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, OPEN CONTAINER, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO OBEY STOP SIGN
EDWARDS DAKOTA ALLEN W/M 28 -- SELF COURT ORDER
GIBBS-MILLS VONDA KAYE W/F 54 FELONY OFFICER BARKLEY POSS OF SCHEDULE II, CROSSING GUARD LINE W/ DRUGS, FALSE REPORT OF CRIME x2, DUI, DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED,
WILKEY PAMELA FAYE W/F 24 FELONY OFFICER MILLER WILLFULL OBSTRUCTION, POSS OF SCHEDULE II, IDENTITY THEFT FRAUD
FITZGERALD STEPHANIE BROOKE W/F 34 MISD OFFICER MILLER THEFT BY SHOPLIFTING
WEAVER CASEY DANYEL W/F 34 FELONY OFFICER MILLER PROBATION VIOLATION
ARMANDO MORALES PEREZ H/M 26 MISD OFFICER FOUTS DRIVING W/O A VALID LICENSE, NO INSURANCE
RHODES JACKIE LYNN W/F 68 FELONY OFFICER MATTHEWS FUGITIVE FROM JUSTICE
GLIBERT BRITTON THOMAS W/M 28 FELONY OFFICER HUNT PROBATION VIOLATION
SPATES AVA ROSE B/F 23 FELONY OFFICER GALYON POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz, FUGITIVE FROM JUSTICE
BABB JEREMY BRANDON W/M 31 FELONY OFFICER GALYON PROBATION VIOLATION
PARDEN DUANE ALLEN W/M 45 MISD OFFICER MILLER PROBATION VIOLATION
PARKS ROBERT EARL W/M 42 FELONY OFFICER MILLER THEFT BY TAKING- MOTOR VEHICLE
HUBBARD PATRICK LAWRENCE B/M 34 FELONY OFFICER MILLER PROBATION VIOLATION
AUTWELL STEPHEN PAUL W/M 19 MISD OFFICER HAVEN SIMPLE BATTERY- FVA, CRIMINAL TRESPASS-FVA
SUTTLES MONTI ANTONIO B/M 30 MISD OFFICER FOUTS DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, FAILURE TO MAINTAIN LANE, EXPIRED LICENSE PLATE, FTA
HOLLOWAY LANISHA SHANTAY B/F 24 MISD OFFICER THOMASON DUI-DRUGS, DUI DRUGS ENDANGERMENT OF CHILD UNDER 14 x2, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, SEAT BELT VIOLATION (CHILDREN) x2, EXPIRED REGISTRATION, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO BRAKE LIGHTS
JUAREZ ALEXIS PETER H/M 20 MISD OFFICER CARTER DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO INSURANCE, FAILURE TO REGISTER, FOLLOWING TOO CLOSELY
BRYANT II MICHAEL DILLON-LEE W/M 21 MISD OFFICER GILREATH BATTERY-FVA
THOMPSON KENNETH SHANE W/M 31 MISD OFFICER BREWER SIMPLE BATTERY-FVA, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE x2
FITZPATRICK BRADLEY KIETH W/M 40 FELONY OFFICER PARRISH SIMPLE BATTERY- FVA, POSS. OF METH
GUFFEY JASON SCOTT W/M 27 MISD OFFICER GORDY RETURN FROM HOSPITAL
ROARK CHRISTOPHER MICHAEL W/M 40 MISD OFFICER GILREATH FTA
EDWARDS JACE ANTHONY B/M 40 MISD OFFICER CARTER DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, IMPROPER RIGHT TURN
TEMPLETON GREGORY WAYNE W/M 23 MISD OFFICER THOMASON DUI- COMBO, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz, OPEN CONTAINER, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO HEAD LIGHT
BARRY MARY CATHERINE W/M 30 MISD OFFICER PARRISH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, SPEEDING
BALL LUKE -- W/M 36 FELONY OFFICER SCARBROUGH AGGRAVATED ASSAULT- FVA
MARSH JOHNNAVIOUS RASHOD B/M 26 FELONY OFFICER REECE BATTERY, TERRORISTIC THREATS
SHATTO-HALE JACOB EZRA- MONROE W/M 30 MISD OFFICER AGREDANO FTA x2
COOTS DANIELLE LADONNA W/F 34 MISD OFFICER JACOBS FTA
BRYSON MEGAN NICOLE W/F 37 FELONY OFFICER JACOBS ENTERING AUTO W/ INTENT TO COMMIT A THEFT