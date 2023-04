Here are the Grand Jury no bills and true bills:

No Bills:

1 BIRDSONG, CORNELLIUS LAVETT POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/05/2023

1 CHAIN, TYSHAILA N AGGRAVATED ASSAULT 04/05/2023

1 CURTIS, TYDUS JALEEL DRIVING UNDER THE INFLUENCE BY CONSENT 04/05/2023

1 GOODWIN, DEREK LEWON AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 04/05/2023

1 GRUNDY, YOSISH ABDI POSS. MARIJUANA FOR RESALE 04/05/2023

2 GRUNDY, YOSISH ABDI POSS. OF CONTROLLED SUBSTANCE 04/05/2023

1 HARRIS, RANDALL ALLEN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 04/05/2023

2 HARRIS, RANDALL ALLEN POSSESSION OF PROHIBITED WEAPON 04/05/2023

1 LEWALLEN, STEPHEN DEWAYNE CHILD NEGLECT 04/05/2023

2 LEWALLEN, STEPHEN DEWAYNE CHILD NEGLECT 04/05/2023

3 LEWALLEN, STEPHEN DEWAYNE DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 04/05/2023

1 MCPHERSON, MARCUS PAGE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/05/2023

1 MOORE, JUANA DUNYAEL DISORDERLY CONDUCT 04/05/2023

1 STRICKLAND, DESMOND DEWANN STATUTORY RAPE 04/05/2023

2 STRICKLAND, DESMOND DEWANN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/05/2023

True Bills:

315308 1 CONTRERAS JR, JOEL AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 04/05/2023

315308 2 CONTRERAS JR, JOEL THEFT 04/05/2023

315308 3 CONTRERAS JR, JOEL THEFT 04/05/2023

315309 1 CURTIS, TYDUS JALEEL AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 04/05/2023

315309 2 CURTIS, TYDUS JALEEL AGGRAVATED RAPE 04/05/2023

315310 1 GILBERT, ERNEST EUGENE AGGRAVATED ROBBERY 04/05/2023

315310 2 GILBERT, ERNEST EUGENE POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 04/05/2023

315311 1 GRUNDY, YOSISH ABDI POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 04/05/2023

315311 2 GRUNDY, YOSISH ABDI POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/05/2023

315312 1 HARDCASTLE, KENDRICK CROSSMAN DOMESTIC ASSAULT 04/05/2023

315313 1 HARPER, BRANDON TAYLOR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/05/2023

315314 1 MALONE, BRANDON JOEL HARASSMENT 04/05/2023

315315 1 MCPHERSON, MARCUS PAGE POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 04/05/2023

315315 2 MCPHERSON, MARCUS PAGE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 04/05/2023

315316 1 MILLER, ANDREA GEMMA HARASSMENT 04/05/2023

315316 2 MILLER, ANDREA GEMMA STALKING 04/05/2023

315317 1 MILLER, MELANIE DAWN PASSING WORTHLESS CHECK 04/05/2023

315318 1 REID, BLAKE JERROD DRIVING ON SUSPENDED OR REVOKED LICENSE 04/05/2023

315318 2 REID, BLAKE JERROD EVADING ARREST 04/05/2023

315319 1 SNOW JR, THOMAS UVELL POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG

CONVICTION

04/05/2023



315319 2 SNOW JR, THOMAS UVELL POSSESSION OF MARIJUANA 04/05/2023

315319 3 SNOW JR, THOMAS UVELL DRIVING ON REVOKED 04/05/2023

315320 1 STRAUSS, TZVI YEHUDA THEFT OF PROPERTY 04/05/2023

315321 1 SULLIVAN, ANTONIO DEON POSSESSION OF CONTABAND IN PENAL INSTITUTION 04/05/2023

315321 2 SULLIVAN, ANTONIO DEON CRIMINAL IMPERSONATION 04/05/2023

315321 3 SULLIVAN, ANTONIO DEON POSSESSION OF COCAINE 04/05/2023

315322 1 VARNELL, BRANDON MCARTHUR CRIMINAL TRESPASSING 04/05/2023

315322 2 VARNELL, BRANDON MCARTHUR RETALIATION AGAINST PAST ACTION 04/05/2023

315322 3 VARNELL, BRANDON MCARTHUR RESISTING ARREST 04/05/2023

315322 4 VARNELL, BRANDON MCARTHUR DISORDERLY CONDUCT 04/05/2023

315322 5 VARNELL, BRANDON MCARTHUR POSSESSION OF ECSTACY 04/05/2023

315322 6 VARNELL, BRANDON MCARTHUR POSSESSION OF THC OIL 04/05/2023

315323 1 WILSON, VIEKA ROCHELL FORGERY 04/05/2023

315323 2 WILSON, VIEKA ROCHELL THEFT 04/05/2023