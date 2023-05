Here are the Grand Jury no bills and true bills:

No Bills:

1 BIRDSONG, CORNELLIUS LAVETT POSS. OF COCAINE FOR RESALE 05/10/2023

2 BIRDSONG, CORNELLIUS LAVETT LEAVING SCENE OF ACCIDENT 05/10/2023

1 BRUNER, ROBERT J IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS 05/10/2023

2 BRUNER, ROBERT J DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 05/10/2023

1 GUMAER, SCOTT LEE FAILURE TO EXERCISE DUE CARE 05/10/2023

True Bills:

315456 1 BIRDSONG, CORNELLIUS LAVETT EVADING ARREST 05/10/2023

315456 2 BIRDSONG, CORNELLIUS LAVETT SPEEDING 05/10/2023

315457 1 BROWN, JOHNATHAN BERNARD CRIMINAL IMPERSONATION 05/10/2023

315457 2 BROWN, JOHNATHAN BERNARD INTRODUCTION OF CONTRABAND INTO PENAL INSTITUTIONS 05/10/2023

315458 1 GARCIA HERNANDEZ, JONATHAN DRIVING ON REVOKED 05/10/2023

315458 2 GARCIA HERNANDEZ, JONATHAN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/10/2023

315459 1 GUMAER, SCOTT LEE FAILURE TO MAINTAIN LANE 05/10/2023

315459 2 GUMAER, SCOTT LEE VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW 05/10/2023

315459 3 GUMAER, SCOTT LEE VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 05/10/2023

315459 4 GUMAER, SCOTT LEE VIOLATION OF REGISTRATION LAW 05/10/2023

315459 5 GUMAER, SCOTT LEE SIMPLE POSSESSION OF OXYCODONE 05/10/2023

315459 6 GUMAER, SCOTT LEE FINANCIAL RESPONSIBILITY 05/10/2023

315459 7 GUMAER, SCOTT LEE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/10/2023

315460 1 IREMONGER, CAYLEA NICOLE THEFT 05/10/2023

315461 1 JONES JR, QUINTON MAKQUICE BURGLARY OF AN AUTO 05/10/2023

315461 2 JONES JR, QUINTON MAKQUICE THEFT OF FIREARM 05/10/2023

315462 1 MOORE, WAYLAND LEDIRE POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 05/10/2023

315462 2 MOORE, WAYLAND LEDIRE POSSESSION OF HYDROCODONE FOR RESALE 05/10/2023

315462 3 MOORE, WAYLAND LEDIRE POSSESSION OF MORPHINE 05/10/2023

315463 1 REYNOLDS, SHEENA ALYSE ASSAULT 05/10/2023



315464 1 SHROPSHIRE, JESSE LAMAR ASSAULT 05/10/2023

315465 1 SHROPSHIRE, JESSE LAMAR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/10/2023

315465 2 SHROPSHIRE, JESSE LAMAR VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 05/10/2023

315465 3 SHROPSHIRE, JESSE LAMAR OPEN CONTAINER 05/10/2023

315465 4 SHROPSHIRE, JESSE LAMAR DRIVING ON REVOKED LICENSE 05/10/2023

315466 1 SMITH, KEMO FLOYD AGGRAVATED ASSAULT 05/10/2023

315466 2 SMITH, KEMO FLOYD POSS.

OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 05/10/2023315467 1 STRAUSS, TZVI YEHUDA THEFT OF PROPERTY 05/10/2023315468 1 THOMAS, LADARIUS DELANTE DOMESTIC ASSAULT 05/10/2023315469 1 TILLEY, CHRISTOPHER E POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 05/10/2023315469 2 TILLEY, CHRISTOPHER E EVADING ARREST 05/10/2023315470 1 WILLIAMS, TERRANCE JEREMAL POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONYCONVICTION05/10/2023315470 2 WILLIAMS, TERRANCE JEREMAL POSSESSION OF MARIJUANA 05/10/2023315470 3 WILLIAMS, TERRANCE JEREMAL POSSESSION OF ECSTASY 05/10/2023315470 4 WILLIAMS, TERRANCE JEREMAL TINTED WINDOWS 05/10/2023