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Walker County Arrest Report For May 8-14

  • Monday, May 15, 2023

Here is the Walker County arrest report for May 8-14:

WHITLEY         JUSTIN ROBERT           W/M   31        FELONY           OFFICER COKER           POSS. OF METH

JARRELL           BREANNA        LYNN   W/F     31        FELONY           OFFICER COKER           POSS. OF SCHEDULE II, DRVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE

FARMER          CHERITY          HOPE   W/F     --          --          OFFICER RUSS BACK FROM DOCTOR APPOINTMENT

JACKSON         TIMOTHY         BRANDON       W/M   34        FELONY           SELF     SENTENCED

MAXWELL       CASEY  CAMILLE          W/F     30        FELONY           OFFICER MILLER          FTA

LACEY  CHARLES         WILBURN        W/M   51        --          OFFICER RAMOS         RETURN FROM HOSPITAL

JOHNSON        PATRICIA         DENISE W/F     43        FELONY           OFFICER GILREATH     PROBATION VIOLATION, POSS. OF METH, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz, POSS. OF DRUG RELATED OBJECTS

YOUNCE          STEVEN           KALEB  W/M   28        MISD   OFFICER JACOBS         CONTEMPT OF COURT

BARBEE           CLIFFORD        ROHBERTSON W/M   53        MISD   OFFICER CARTER         DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO YIELD TO EMERGENCY VEHICLE

 

KELLY   MARTINAS      ROMAINE        B/M     41        MISD   OFFICER GILREATH     FTA

HOGUE            JEREMY           RAY      W/M   34        MISD   OFFICER WINKLER      LOITERING AND PROWLING, WILLFUL OBSTRUCTION

RIOS    DAPHNE          NMN   H/F      22        MISD   OFFICER THOMASON  DUI- DRUGS, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz, FAILURE TO MAINTAIN LANE

HUGHES          ASHLYN           NICOLE            W/F     28        MISD   OFFICER CARTER         DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROADWAY

GADD  NICKLOUS       TADD, DEWAYNE        W/M   29        FELONY           OFFICER VANDYKE      POSS. OF METH

HERNANDEZ    YASMIN           LENIN  H/M     31        MISD   OFFICER BUCKNER      DRIVING W/O A VALID LICENSE

REYNOLDS       JUSTIN LEE      B/M     27        --          OFFICER MCBEE          HOLD FOR OTHER AGENCY

PELL JR.           DALLAS            ERVIN  W/M   47        MISD   OFFICER TATE FTA

PARTON          ZACHARY         SHANE W/M   32        FELONY           OFFICER MILLER          BURGLARY 1st DEGREE, FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE POLICE, RECKLESS DRIVING, IMPROPER RIGHT TURN, IMPROPER USE OF TURN SIGNALS, NO INSURANCE, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, FAILURE TO MAINTAIN LANE

KELLEY TIMOTHY         WADE  W/M   57        FELONY           OFFICER MILLER          PROBATION VIOLATION

FOWLER          PRACEY           KAY      W/F     52        FELONY           OFFICER MILLER          POSS. OF METH, POSS. OF SCHEDULE IV, FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE POLICE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, FAILURE TO MAINTAIN LANE, RECKLESS DRIVING

PHILLIPS          RAYFORD        BOBBY W/M   49        MISD   OFFICER GALYON        DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO LICENSE PLATE, NO INSURANCE

SANDER           TRISTAN          LEBRON           W/M   37        FELONY           OFFICER MILLER          PROBATION VIOLATION

GRACY DALLAS            DEWAYNE       W/M   29        MISD   OFFICER CARTER         DISORDERLY CONDUCT, WILLFUL OBSTRUCTION, DRIVING W/O A VALID LICENSE, EXPIRED LICENSE PLATE

GRAVITT          RENVA SUE      W/F     56        FELONY           OFFICER GILREATH     PROBATION VIOLATION

LUMSDEN       LAMAR LEE      B/M     21        FELONY           OFFICER THOMASON  POSS. OF SCHEDULE II, TAMPERING WITH EVIDENCE, CROSSING GUARD LINE W/ DRUGS, DUI- DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE, IMPROPER LANE CHANGE, NO PROOF OF INSURANCE

 

STAY    Bryan   DAVID b/w     46        FEL       OFFICER JACOBS         POSS OF MARI. OVER 10OZ, POSS OF FIREARM CRIMINAL

LEMONS          CHRISTION      LEE      W/M   28        FEL       OFFICER CAMP            PROBATION VIOLATION

BARRETT         ROBERT           LAMAR W/M   57        MIST    OFFICER DUCHEM      GIVING FALSE NAME

COOPER          MARK  WAYNE            W/M   51        MISD   OFFICER ANDERSON   WARRANT

CARRELL          BEUXTEN         ROSS    W/M   18                                HOLD FOR COURT

RUSSELL          BRADLEY         WARE  W/M   32                    OFFICER CAMP            WARRANT X3

GADDIS           HAVEN RAIN    W/F     19        MISD   OFFICER CAMP            MISD. OBSTRUCTION

DELEE  TODD  WHITYSCOTT  W/M   15        FEL       OFFICER WORLEY        MISD – OBSTRUCTION, WARRANT, MISSING PERSON

GALLOWAY     ROY                                                                

SMITH CLARENCE       BROOKLYN      B/M     62                    OFFICER HINCH           BATTERY-FVA

JONES  CATHEY           ELIZABETH       W/F     49        MISD   SIMPSON         DRIVING WHILE SUSPENDED

WRAY  JAMES MICHAEL         W/M   25        MISD               CRIMINAL TRESSPASS, DAMAGE TO PROPERTY

MARTIN           DAVID THOMAS         W/M   48        FEL       HOLDER           PAROLE VIOLATION

SMITH RICO    MARSELL         B/M     40        MISD   SIMPSON         BATTERY

 

KESLEE TACA   ELIZABETH       W/M   35        MISD   HEGWOOD      PROBATION VIOLATION

HARRIS            TERI     MICHELLE        W/F     28        FELONY           OFFICER MILLER          PROBATION VIOLATION

BROOKS          JUSTIN BRYNEWOOD  W/M   36        FELONY           OFFICER SMITH           DUI, STALKING, DISORDERLY CONDUCT

PITTMAN         JOHNATHAN   DAVID W/M   36        MISD               BATTERY

HEADRICK       JAIME  HEATHER         W/F     34        MISD               WARRANT ROSSVILLE, DRIVING SUSPENDED

SIMS    KELLY   EDWIN W/M   52        FEL       OFFICER FERGUSON   WARRANT, POSS OF METH, DRIVING SUSPENDED, STOP SIGN VIOLATION

WALKER          WILLIAM         THOMAS         W/M   49                    OFFICER FERGUSON  

WHITE JESSICA            LEE      W/F     43        FEL       OFFICER FERGUSON   POSS OF SCHEDULE 2

SMITH ROBERT           EUGENE          W/M   46        FEL       OFFICER FERGUSON   PROBATION VIOLATION

MELVILLE        AMBER            MICHELLE        W/F     40        MISD               NO INSURANCE, WARRANT ROSSVILLE

 

BROWN           BARABAS         ALTRENEASE   B/M     45        FELONY           OFFICER DOOLEY        POSS. OF COCAINE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

DEGRASSE       ANGELA           MARIE W/F     31        MISD   OFFICER DOOLEY        FTA x2

ADAMS            ALAN   KOREL W/M   45        MISD   OFFICER MANNING    FTA

PENDERGRAFT DANIEL            LEE      W/M   44        FELONY           OFFICER SCARBROUGH          PROBATION VIOLATION

YOUNG            DANIELLE        KAY      W/F     38        FELONY           OFFICER HUNT            PROBATION VIOLATION

FINK    ERIC     LEE      W/M   37        FELONY           OFFICER MILLER          PROBATION VIOLATION

GRAHAM         DAVID WAYNE            W/M   55        FELONY           OFFICER MILLER          PROBATION VIOLATION, FTA

GELISH CODY   DEAN   W/M   25        FELONY           OFFICER MAROON      SIMPLE ASSAULT- FVA

HALL    LONNIE            WILLIAM         W/M   42        MISD   OFFICER BREWER        CRIMINAL TRESPASS

BURNEY           TIFFANI           BROOKE          W/F     19        MISD   OFFICER MCNICHOLS  BATTERY- FVA

MOSS  DALLAS            AGUIRRE         W/M   20        MISD   OFFICER MCNICHOLS  CRIMINAL TRESPASS

JENSON           AARON            LAWRENCE      W/M   33        FELONY           OFFICER MATTHEWS  POSS. OF METH

HEAD   KYLER  SETH    W/M   23        FELONY           OFFICER MATTHEWS  POSS. OF METH

LYNCH JASON TYLER  W/M   27        FELONY           OFFICER MATTHEWS  TRAFFICKING METH, TRAFFICKING FENTANYL, POSS. OF SCHEDULE I x2, POSS. OF SCHEDULE I W/ INTENT TO DISTRIBUTE, POSS. OF FIREARM DURING COMMISSION OF A CRIME

TENEYCK         PAUL   MICHAEL         W/M   28        MISD   OFFICER AGREDANO   DUI, DUI-CHILD ENDANGERMENT x2, SPEEDING

 

WHEELER        JASON RAY      W/M   44        MISD   OFFICER GILREATH     BATTERY-FAMILY VIOLENCE ACT

WHITE HUNTER          THOMAS         W/M   28        MISD   OFFICER THOMASON  U-TURN PROHIBTED WHERE POSTED, EMERGING FROM ALLEY/ BUILDING/ PRIVATE ROAD/ OR DRIVEWAY; ALSO, NO DRIVING ON SIDEWALK, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, DUI- DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE

LONG   DAVID BRIAN  W/M   40        MISD   OFFICER SARRELL        DUI- ALCOHOL, FAILURE TO MAINTAIN LANE, EXPIRED LICENSE PLATE

PITYER WILLIAM         GABRIEL          W/M   43        MISD   OFFICER JACOBS         SIMPLE BATTERY- FAMILY VIOLENCE ACT

GREER JON – KAON    QUINCY CHARLES        B/M     23        FELONY           OFFICER JACOBS         FELONY THREATS- TERRORISTIC THREATS, EXPIRED LICENSE PLATE, DRIVING WITHOUT LICENSE ON PERSON, DUI- ALCOHOL, FAILURE TO MAINTAIN LANE

SCHRADER      JONATHAN      EUGENE          W/M   34        MISD   OFFICER ABU HADBA  SIMPLE BATTERY- FAMILY VIOLENCE, CRIMINAL TRESPASS FAMILY VIOLENCE, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE

BOLLINGER      MICHAEL         ALLAN W/M   49        FELONY           OFFICER CARTER         BATTERY- FAMILY VIOLENCE ACT, FAILURE TO APPEAR, TERRORISTIC THREATS, CRUELTY TO CHILDREN

 

YORK   KAYLEE RICHARD         W/F     35        MISD   OFFICER THOMASON  PERMITTING UNLAWFUL OPERATION OF VEHICLE, OPEN CONTAINER

YORK   CASEY  DAVID W/M   37        MISD   OFFICER THOMASON  DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE

ASHER COREY BRIAN  W/M   33        FELONY           OFFICER HAVEN          POSS. OF SCHEDULE I, WILLFUL OBSTRUCTION

CAMP  JESSICA            DEANA W/F     39        FELONY           OFFICER HAVEN          WILLFUL OBSTRUCTION x2, INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY, SIMPLE BATTERY AGAINST OFFICER, P.U.I

CORDELL         JOSHUA           DAVID W/M   33        MISD   OFFICER CARTER         FTA, DUI-DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO HEADLIGHT, DRIVING W/O LICENSE ON PERSON, IMPROPER LEFT TURN, NO INSURANCE

KEENER           JAMES ANTHONY       W/M   52        FELONY           OFFICER MATTESON   AGGRAVATED ASSAULTED- FVA

FLEMISTER      LARRY  DOSS   W/M   41        FELONY           OFFICER SCARBROUGH          PROBATION VIOLATION, WILLFUL OBSTRUCTION, DISORDERLY CONDUCT

WHITLEY         JUSTIN ROBERT           W/M   31        --          SELF     BOND SURRENDER

JARRELL           BREANNA        LYNN   W/F     31        --          SELF     BOND SURRENDER

BRANNON       BILLY   ALLAN W/M   54        MISD   OFFICER WASIM         PUBLIC DRUNK

HOLT   BRANDYN        DAVID W/M   30        MISD   OFFICER WINKLER      DISORDERLY CONDUCT

HOGUE            HALLEY            DANIELLE        W/F     30        MISD   OFFICER WINKLER      DISORDERLY CONDUCT

STANLEY          MIRANDA        NICHOLE         W/F     35        MISD   OFFICER GILREATH     CONTEMPT OF CIVIL COURT- CHILD SUPPORT OBLIGATIONS

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