Here is the Walker County arrest report for May 8-14:
WHITLEY JUSTIN ROBERT W/M 31 FELONY OFFICER COKER POSS. OF METH
JARRELL BREANNA LYNN W/F 31 FELONY OFFICER COKER POSS. OF SCHEDULE II, DRVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE
FARMER CHERITY HOPE W/F -- -- OFFICER RUSS BACK FROM DOCTOR APPOINTMENT
JACKSON TIMOTHY BRANDON W/M 34 FELONY SELF SENTENCED
MAXWELL CASEY CAMILLE W/F 30 FELONY OFFICER MILLER FTA
LACEY CHARLES WILBURN W/M 51 -- OFFICER RAMOS RETURN FROM HOSPITAL
JOHNSON PATRICIA DENISE W/F 43 FELONY OFFICER GILREATH PROBATION VIOLATION, POSS. OF METH, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz, POSS. OF DRUG RELATED OBJECTS
YOUNCE STEVEN KALEB W/M 28 MISD OFFICER JACOBS CONTEMPT OF COURT
BARBEE CLIFFORD ROHBERTSON W/M 53 MISD OFFICER CARTER DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO YIELD TO EMERGENCY VEHICLE
KELLY MARTINAS ROMAINE B/M 41 MISD OFFICER GILREATH FTA
HOGUE JEREMY RAY W/M 34 MISD OFFICER WINKLER LOITERING AND PROWLING, WILLFUL OBSTRUCTION
RIOS DAPHNE NMN H/F 22 MISD OFFICER THOMASON DUI- DRUGS, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz, FAILURE TO MAINTAIN LANE
HUGHES ASHLYN NICOLE W/F 28 MISD OFFICER CARTER DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROADWAY
GADD NICKLOUS TADD, DEWAYNE W/M 29 FELONY OFFICER VANDYKE POSS. OF METH
HERNANDEZ YASMIN LENIN H/M 31 MISD OFFICER BUCKNER DRIVING W/O A VALID LICENSE
REYNOLDS JUSTIN LEE B/M 27 -- OFFICER MCBEE HOLD FOR OTHER AGENCY
PELL JR. DALLAS ERVIN W/M 47 MISD OFFICER TATE FTA
PARTON ZACHARY SHANE W/M 32 FELONY OFFICER MILLER BURGLARY 1st DEGREE, FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE POLICE, RECKLESS DRIVING, IMPROPER RIGHT TURN, IMPROPER USE OF TURN SIGNALS, NO INSURANCE, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, FAILURE TO MAINTAIN LANE
KELLEY TIMOTHY WADE W/M 57 FELONY OFFICER MILLER PROBATION VIOLATION
FOWLER PRACEY KAY W/F 52 FELONY OFFICER MILLER POSS. OF METH, POSS. OF SCHEDULE IV, FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE POLICE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, FAILURE TO MAINTAIN LANE, RECKLESS DRIVING
PHILLIPS RAYFORD BOBBY W/M 49 MISD OFFICER GALYON DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO LICENSE PLATE, NO INSURANCE
SANDER TRISTAN LEBRON W/M 37 FELONY OFFICER MILLER PROBATION VIOLATION
GRACY DALLAS DEWAYNE W/M 29 MISD OFFICER CARTER DISORDERLY CONDUCT, WILLFUL OBSTRUCTION, DRIVING W/O A VALID LICENSE, EXPIRED LICENSE PLATE
GRAVITT RENVA SUE W/F 56 FELONY OFFICER GILREATH PROBATION VIOLATION
LUMSDEN LAMAR LEE B/M 21 FELONY OFFICER THOMASON POSS. OF SCHEDULE II, TAMPERING WITH EVIDENCE, CROSSING GUARD LINE W/ DRUGS, DUI- DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE, IMPROPER LANE CHANGE, NO PROOF OF INSURANCE
STAY Bryan DAVID b/w 46 FEL OFFICER JACOBS POSS OF MARI. OVER 10OZ, POSS OF FIREARM CRIMINAL
LEMONS CHRISTION LEE W/M 28 FEL OFFICER CAMP PROBATION VIOLATION
BARRETT ROBERT LAMAR W/M 57 MIST OFFICER DUCHEM GIVING FALSE NAME
COOPER MARK WAYNE W/M 51 MISD OFFICER ANDERSON WARRANT
CARRELL BEUXTEN ROSS W/M 18 HOLD FOR COURT
RUSSELL BRADLEY WARE W/M 32 OFFICER CAMP WARRANT X3
GADDIS HAVEN RAIN W/F 19 MISD OFFICER CAMP MISD. OBSTRUCTION
DELEE TODD WHITYSCOTT W/M 15 FEL OFFICER WORLEY MISD – OBSTRUCTION, WARRANT, MISSING PERSON
GALLOWAY ROY
SMITH CLARENCE BROOKLYN B/M 62 OFFICER HINCH BATTERY-FVA
JONES CATHEY ELIZABETH W/F 49 MISD SIMPSON DRIVING WHILE SUSPENDED
WRAY JAMES MICHAEL W/M 25 MISD CRIMINAL TRESSPASS, DAMAGE TO PROPERTY
MARTIN DAVID THOMAS W/M 48 FEL HOLDER PAROLE VIOLATION
SMITH RICO MARSELL B/M 40 MISD SIMPSON BATTERY
KESLEE TACA ELIZABETH W/M 35 MISD HEGWOOD PROBATION VIOLATION
HARRIS TERI MICHELLE W/F 28 FELONY OFFICER MILLER PROBATION VIOLATION
BROOKS JUSTIN BRYNEWOOD W/M 36 FELONY OFFICER SMITH DUI, STALKING, DISORDERLY CONDUCT
PITTMAN JOHNATHAN DAVID W/M 36 MISD BATTERY
HEADRICK JAIME HEATHER W/F 34 MISD WARRANT ROSSVILLE, DRIVING SUSPENDED
SIMS KELLY EDWIN W/M 52 FEL OFFICER FERGUSON WARRANT, POSS OF METH, DRIVING SUSPENDED, STOP SIGN VIOLATION
WALKER WILLIAM THOMAS W/M 49 OFFICER FERGUSON
WHITE JESSICA LEE W/F 43 FEL OFFICER FERGUSON POSS OF SCHEDULE 2
SMITH ROBERT EUGENE W/M 46 FEL OFFICER FERGUSON PROBATION VIOLATION
MELVILLE AMBER MICHELLE W/F 40 MISD NO INSURANCE, WARRANT ROSSVILLE
BROWN BARABAS ALTRENEASE B/M 45 FELONY OFFICER DOOLEY POSS. OF COCAINE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
DEGRASSE ANGELA MARIE W/F 31 MISD OFFICER DOOLEY FTA x2
ADAMS ALAN KOREL W/M 45 MISD OFFICER MANNING FTA
PENDERGRAFT DANIEL LEE W/M 44 FELONY OFFICER SCARBROUGH PROBATION VIOLATION
YOUNG DANIELLE KAY W/F 38 FELONY OFFICER HUNT PROBATION VIOLATION
FINK ERIC LEE W/M 37 FELONY OFFICER MILLER PROBATION VIOLATION
GRAHAM DAVID WAYNE W/M 55 FELONY OFFICER MILLER PROBATION VIOLATION, FTA
GELISH CODY DEAN W/M 25 FELONY OFFICER MAROON SIMPLE ASSAULT- FVA
HALL LONNIE WILLIAM W/M 42 MISD OFFICER BREWER CRIMINAL TRESPASS
BURNEY TIFFANI BROOKE W/F 19 MISD OFFICER MCNICHOLS BATTERY- FVA
MOSS DALLAS AGUIRRE W/M 20 MISD OFFICER MCNICHOLS CRIMINAL TRESPASS
JENSON AARON LAWRENCE W/M 33 FELONY OFFICER MATTHEWS POSS. OF METH
HEAD KYLER SETH W/M 23 FELONY OFFICER MATTHEWS POSS. OF METH
LYNCH JASON TYLER W/M 27 FELONY OFFICER MATTHEWS TRAFFICKING METH, TRAFFICKING FENTANYL, POSS. OF SCHEDULE I x2, POSS. OF SCHEDULE I W/ INTENT TO DISTRIBUTE, POSS. OF FIREARM DURING COMMISSION OF A CRIME
TENEYCK PAUL MICHAEL W/M 28 MISD OFFICER AGREDANO DUI, DUI-CHILD ENDANGERMENT x2, SPEEDING
WHEELER JASON RAY W/M 44 MISD OFFICER GILREATH BATTERY-FAMILY VIOLENCE ACT
WHITE HUNTER THOMAS W/M 28 MISD OFFICER THOMASON U-TURN PROHIBTED WHERE POSTED, EMERGING FROM ALLEY/ BUILDING/ PRIVATE ROAD/ OR DRIVEWAY; ALSO, NO DRIVING ON SIDEWALK, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, DUI- DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE
LONG DAVID BRIAN W/M 40 MISD OFFICER SARRELL DUI- ALCOHOL, FAILURE TO MAINTAIN LANE, EXPIRED LICENSE PLATE
PITYER WILLIAM GABRIEL W/M 43 MISD OFFICER JACOBS SIMPLE BATTERY- FAMILY VIOLENCE ACT
GREER JON – KAON QUINCY CHARLES B/M 23 FELONY OFFICER JACOBS FELONY THREATS- TERRORISTIC THREATS, EXPIRED LICENSE PLATE, DRIVING WITHOUT LICENSE ON PERSON, DUI- ALCOHOL, FAILURE TO MAINTAIN LANE
SCHRADER JONATHAN EUGENE W/M 34 MISD OFFICER ABU HADBA SIMPLE BATTERY- FAMILY VIOLENCE, CRIMINAL TRESPASS FAMILY VIOLENCE, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE
BOLLINGER MICHAEL ALLAN W/M 49 FELONY OFFICER CARTER BATTERY- FAMILY VIOLENCE ACT, FAILURE TO APPEAR, TERRORISTIC THREATS, CRUELTY TO CHILDREN
YORK KAYLEE RICHARD W/F 35 MISD OFFICER THOMASON PERMITTING UNLAWFUL OPERATION OF VEHICLE, OPEN CONTAINER
YORK CASEY DAVID W/M 37 MISD OFFICER THOMASON DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE
ASHER COREY BRIAN W/M 33 FELONY OFFICER HAVEN POSS. OF SCHEDULE I, WILLFUL OBSTRUCTION
CAMP JESSICA DEANA W/F 39 FELONY OFFICER HAVEN WILLFUL OBSTRUCTION x2, INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY, SIMPLE BATTERY AGAINST OFFICER, P.U.I
CORDELL JOSHUA DAVID W/M 33 MISD OFFICER CARTER FTA, DUI-DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO HEADLIGHT, DRIVING W/O LICENSE ON PERSON, IMPROPER LEFT TURN, NO INSURANCE
KEENER JAMES ANTHONY W/M 52 FELONY OFFICER MATTESON AGGRAVATED ASSAULTED- FVA
FLEMISTER LARRY DOSS W/M 41 FELONY OFFICER SCARBROUGH PROBATION VIOLATION, WILLFUL OBSTRUCTION, DISORDERLY CONDUCT
WHITLEY JUSTIN ROBERT W/M 31 -- SELF BOND SURRENDER
JARRELL BREANNA LYNN W/F 31 -- SELF BOND SURRENDER
BRANNON BILLY ALLAN W/M 54 MISD OFFICER WASIM PUBLIC DRUNK
HOLT BRANDYN DAVID W/M 30 MISD OFFICER WINKLER DISORDERLY CONDUCT
HOGUE HALLEY DANIELLE W/F 30 MISD OFFICER WINKLER DISORDERLY CONDUCT
STANLEY MIRANDA NICHOLE W/F 35 MISD OFFICER GILREATH CONTEMPT OF CIVIL COURT- CHILD SUPPORT OBLIGATIONS