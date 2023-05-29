Here is the Walker County arrest report for May 22-28:
REED LONNIE DALE W/M 34 MISD OFFICER DEAL THEFT BY SHOPLIFTING
WHATLEY THOMAS ROOSEVELT B/M 59 MISD OFFICER MAROON PUBLIC DRUNK, FTA
RAY CEDRIC LEBRON B/M 39 MISD OFFICER BARKLEY PROBATION VIOLATION
LONGOBARDI ROBIN CHRISTINE W/F 58 -- -- HOLD FOR COURT
EDWARDS CHARLES ALAN W/M 65 -- OFFICER MARTIN RETURN FROM COURT
WHITMOYER VANESSA TAYLOR W/F 27 FELONY OFFICER MILLER PROBATION VIOLATION
SKYLES ASHLEY SHAY W/F 35 -- OFFICER RUSS RETURN FROM DOCTOR APPOINTMENT
MITCHELL ROBBIE LEE W/M 30 MISD OFFICER COKER WILLFUL OBSTRUCTION
BRIDGE TONYA ANN W/F -- -- OFFICER MARTIN RETURN FROM DOCTOR APPOINTMENT
VOILES HARLEY DEWAYNE W/M 54 MISD OFFICER REECE PROBATION VIOLATION, DUI, OPEN CONTAINER, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO INSURANCE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
WESTBROOK TRAVIS WAYNE W/M 52 -- OFFICER BARKLEY HOLD FOR OTHER AGENCY
SCOTT DEVIN BLAKE W/M 38 MISD OFFICER AGREDANO DUI COMBO, SPEEDING
LOLLIS ODARRIUS ANTWON B/M 18 FELONY OFFICER CARTER PEEPING TOM
SMITH JR. HUBERT DANIEL W/M 63 -- SELF SANCTION
JOHNSON REBECCA LEE W/F 43 -- SELF SANCTION
SMITH JERMAIN SHAREEK B/M 49 -- COURT SANCTION
PAYNE KYLE EDWIN W/M 21 FELONY OFFICER BROWN PROBATION VIOLATION
CHAFFIN HEATHER NICOLE W/F 40 FELONY OFFICER FOUTS FORGERY 2ND DEGREE
SALVADOR DOUGLAS EDWARD W/M 63 MISD OFFICER MILLER PROBATION VIOLATION
DODD ERIC CORDELL B/M 23 -- OFFICER FOSTER RETURN FROM COURT
COLLIER JOHNTAE KAVON B/M 23 -- OFFICER FOSTER RETURN FROM COURT
REYNOLDS NATALIE KAY W/F 32 MISD OFFICER BARKLEY PUBLIC DRUNK
PARCELL KALEB HALE W/M 24 MISD OFFICER PARRISH CRIMINAL TRESSPASS- BUSSINESS
MURILLO HAROLD ELIEZER-BERMUDEZ H/M 19 MISD OFFICER VANDYKE DRIVING W/O A VALID LICENSE, NO SEATBELT
REED LONNIE DALE W/M 34 MISD OFFICER CARTER DISORDERLY CONDUCT
MCDONALD WENDALL LAMAR W/M 52 MISD OFFICER VANDYKE CRIMINAL TRESPASS- FVA, CRIMINAL TRESPASS, WILLFUL OBSTRUCTION
TATE SIDNEY RHIANNAN W/F 24 MISD OFFICER THOMASON DUI-DRUGS, RUNNING RED LIGHT, FAILURE TO MAINTAIN LANE, IMPROPER LANE CHANGE
DILLINGHAM SUMMER MARIE W/F 32 FEL OFFICER CARTER DUI DRUGS, POSSESSION OF METH AND FAILURE TO MAINTAIN LANE
DEARING JOHNNY JOSEPH W/M 51 FEL OFFICER CARTER POSSESSION OF METH
PEREZ MEJIA-SAQUEO ANANEAS H/M 19 MISD OFFICER BROWN DRIVING WHILE UNLICENSED
FLEETWOOD ROBERT JUNIOR B/M 61 FEL OFFICER RAILEY POSSESSION OF FENTANYL W/INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF COCAINE POSSESSION OF MARIJUANA W/INTENT TO DISTRIBUTE, PROBATION VIOLATION
MILLSAPS MONICA LYNN W/F 50 FEL OFFICER YOUNG PROBATION VIOLATION
BOWMAN ASHLEY NICOLE W/F 36 MISD OFFICER YOUNG FAILURE TO APPEAR
KELLEY STEWART ARRA W/M 48 CAREATHERS HOLD FOR COURT
TURNER ERIK KEITH W/M 44 FEL DTF MATTHEWS POSSESSION OF METH
SLOCUM MONTEL DEWON B/M 35 FEL DTF PROBATION VIOLATION
PRINCE SHAWN MARTIN W/M 36 MISD GSP CAAPEHART DRIVING ON SUSPENDED, OPERATOR AND PASSENGERS MUST WEAR HELMET AND FTA (M)
LOFTIN DOUGLAS SHAWN W/M 44 FEL OFFICER YOUNG PROBATION VIOLATION
ROBERTSON JONATHAN CRAIG W/M 51 FEL OFFICER YOUNG PROBATION VIOLATION
JUVENILE JUVENILE JUVENILE W/M 14 FEL HINCH AGG ASSAULT
BROWN LAMONICA JAMELLA B/M 32 MISD SIMPSON BATTERY FVA
ADAM JERREL CHRISTOPHER W/M 34 RIGGS
YOUNG JESSE ALLAN W/M 54 FEL OFFICER HENERY THEFT BY TAKING
WALLACE JAMISON LARAY W/M 38 MISD OFFICER SIMPSON CRIMINAL TRESSPASS/OBSTRUCTING OR HINDERING LAW ENFORCEMENT
HUMPHREY KARISA MATTA W/F 30 FEL OFFICER CARETHERS BENCH WARRANT FTA
LADNER JOSHUA ALLAN W/M, 27 FEL OFFICER YOUNG PROBATION VIOLATION
HARDIN MATTHEW DAVID W/M 30 FEL OFFICER MILLER PROBATION VIOLATION
BROCK MELISSA ANN W/F 47 FEL OFFICER COKER POSSESSION OF METH
PERRY RICO AUNTUAN B/M 52 FEL OFFICER COKER POSSESSION OF METH W/ INTENT TO DISTRIBUTE
CRUMP DAVID SHANE W/M 44 FEL OFFICER COKER POESSION OF METH
PYROR THOMAS SCOTT W/M 51 FEL MATTHEWS POSSESSION OF METH
ROSSER RUSTY DAVID W/M 38 FEL MATTHEWS POSSESSION OF METH
ROSSER SHANNON LANE W/F 39 FEL MILLER/MATTHEWS POSSESSION OF METH
LINDER WILACIA MONAY B/F FERGUSION HOLD FOR FULTON CO
CARROLL SHELLY MARIE W/F 54 OFFICER FOUTZ DUI, HEADLIGHTS, POSSESSION OF SCHEDULE II, CROSSING GUARDLINES, DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER.
MEETZE DEVIN EDWARD W/M 40 MISD OFFICER FERGUSION DRIVING ON SUSPENDED
HENDRIX SHANA NICOLE W/F 28 FEL OFFICER FERGUSION PROBATION VIOLATION, POSS OF METH, POSS OF DRUG RELATED OBJECTS
BENN SCOTT TERILL B/M 31 MISD OFFICER DEAL ROSSVILLE BENCH WARRANT
HINES DESIREE HARLEY W/F 28 MISD OFFICER FERGUSON BATTERY, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE
OBRYANT JOSH GARRISON W/M 46 MISD OFFICER WORLEY SIMPLE ASSAULT- FVA
WARE KEENON DIANTE B/M 29 MISD OFFICER SPROUSE THEFT BY SHOPLIFTING
BEST DEMEATRICE MIGUEL B/M 29 FELONY OFFICER THOMAS TERRORISTIC THREATS
WHITEMIRE ADAM JAY W/M 41 FELONY OFFICER BARKLEY PROBATION VIOLATION
REED JR LONNIE DALE W/M 34 MISD OFFICER GALYON LOITERING AND PROWLING
LIVERCHUK DANIEL STANISLAV W/M 26 MISD OFFICER BALLARD DUI, DRIVING W/O LICENSE ON PERSON, SPEEDING
CLARK CASSANDRA RECHELL B/F 55 MISD OFFICER MOSS DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, RECKLESS DRIVING
TURNER ALLEN EUGENE W/M 59 FELONY SELF AGGRAVATED CHILD MOLESTATION
MORGAN JOSEPH DENNIS W/M 37 FELONY OFFICER BARKLEY PROBATION VIOLATION
JOYNER FRANCIS EILEEN W/F 35 MISD OFFICER GUTHRIE DISORDERLY CONDUCT, PROBATION VIOLATION
DUNN TABITHA LASHAE W/F 32 MISD OFFICER GUTHRIE DISORDERLY CONDUCT
GALVEZ ANGELA ADDRIANNA H/F 17 MISD OFFICER THOMASON POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz
NEWBY MADDOX PIERCE W/M 18 MISD OFFICER THOMASON DUI-DRUGS, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz., RECKLESS DRIVING, IMPROPER LANE CHANGE
STEELE MICHAEL CHANDLER W/M 20 MISD OFFICER CARTER DUI- DRUGS, WILLFUL OBSTRUCTION, NO INSURANCE, SPEEDING, IMPROPER LANE CHANGE, DEFECTIVE TIRE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO COUNTY DECAL ON LICENSE PLATE, NO HEADLIGHT
MCCONNEL STANFORD NMN B/M 50 MISD OFFICER DURHAM DUI- COMBO, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, SPEEDING
JACKSON DANIEL WILLIAM W/M 44 FELONY OFFICER FOUTS PROBATION VIOLATION, WILLFUL OBSTRUCTION, POSS. SCHEDULE IV, PUI, TERRORISTIC THREATS (F) x2, CROSSING THE GUARD LINE W/ DRUGS, HOLD FOR OTHER AGENCY
BERRIOS WANDA DALILAH W/F 27 MISD OFFICER GALYON DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, DRIVING W/O LICENSE ON PERSON, CRACKED WINDSHIELD
YEPEZ-MARTINEZ PASCOAL ------- W/M 41 MISD OFFICER CARTER WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT
TAYLOR- MITCHELL FRANCES ELIZABETH W/F 42 MISD OFFICER CARTER WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT
SCOTT SARAH JANE W/F 22 MISD OFFICER HAVEN SIMPLE BATTERY FVA
MCCFOSKEY TIERESE TORELLE B/M 20 MISD OFFICER VAN DYKE DUI ALCOHOL- UNDERAGE CONSUMPTION
DAWKINS CANDACE NICOLE W/F 22 MISD OFFICER THOMASON DUI- ALCOHOL, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, EXPIRED REGISTRATION
HALL LONNIE WILLIAM W/M 42 MISD OFFICER MCNICHOLS FAILURE TO APPEAR BENCH WARRANT, CRIMINAL TRESSPASS- FAMILY VIOLENCE
HERNANDEZ BALTAZAR ----- W/M 25 MISD OFFICER HAVEN DUI- ALCOHOL, FAILURE TO MAINTAIN LANE
ALLRED JAMES WILLIAM W/M 57 FELONY HOLDER DUI- ALCOHOL, FAILURE TO MAINTAIN LANE, TOO FAST FOR CONDITIONS, NO INSURANCE, PROBATION VIOLATION- FELONY
PITTMAN JONATHAN DAVID W/M 37 FELONY OFFICER MAROON VIOLATION OF PROBATION
JACOB JOSEPH ROBERT W/M 45 MISD OFFICER BREWER DUI- ALCOHOL, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO INSURANCE
COC DIEGO SEL W/M 28 MISD OFFICER GSP DUI- ALCOHOL, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO LICENSE