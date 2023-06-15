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Grand Jury No Bills And True Bills

  • Thursday, June 15, 2023

Here are the Grand Jury no bills and true bills:

No Bills:

1 ALEXANDER, MARQUEL DESHUN POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 06/07/2023
1 FLORES, CHEYENNE GABRIELLE DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE 06/07/2023
1 FOSTER, ADDISON HERMAN DRIVING LEFT OF CENTER LINE 06/07/2023
1 FOSTER, ADDISON HERMAN DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 06/07/2023
1 GODOY, NICHOLAS JOSE AGGRAVATED ASSAULT 06/07/2023
1 GODOY, NICHOLAS JOSE RECKLESS ENDANGERMENT 06/07/2023
1 HAYES, CEDRIC DEWAYNE POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 06/07/2023
1 HAYES, CEDRIC DEWAYNE TRAFFIC CONTROL SIGNALS VIOLATION 06/07/2023
1 HAYES, CEDRIC DEWAYNE STOP SIGN VIOLATION 06/07/2023
1 HAYES, CEDRIC DEWAYNE SPEEDING 06/07/2023
1 HAYES, CEDRIC DEWAYNE RECKLESS DRIVING 06/07/2023
1 HAYES, CEDRIC DEWAYNE DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE 06/07/2023
1 MELVIN, BRANDY LEE'SHAE POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 06/07/2023
1 MONTGOMERY, JACORIE TYRONE POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 06/07/2023
1 MONTGOMERY, JACORIE TYRONE EVADING ARREST 06/07/2023
1 PORTER, RICKEY NATARIUS RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS 06/07/2023
1 PORTER, RICKEY NATARIUS UNLAWFUL POSSESSION OF A WEAPON 06/07/2023
1 ROBERTS, SAMANTHA ELLEN CHILD NEGLECT 06/07/2023
1 ROBERTS, SAMANTHA ELLEN CHILD NEGLECT 06/07/2023
1 ROGERS, NICHOLAS MARTIN DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE 06/07/2023

1 ROGERS, NICHOLAS MARTIN CHILD NEGLECT 06/07/2023
1 ROGERS, NICHOLAS MARTIN CHILD NEGLECT 06/07/2023
1 ROGERS, NICHOLAS MARTIN RECKLESS ENDANGERMENT 06/07/2023
1 STAMPER, CORCHEA DANYELL POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 06/07/2023
1 TATUM, ADAM JEROME RECKLESS ENDANGERMENT 06/07/2023
1 THURMAN, JUSTIN ANTHONY SIMPLE POSSESION OF MARIJUANA 06/07/2023

True Bills:

315547 1 ALEXANDER, MARQUEL DESHUN POSS OF FIREARM DURING A FELONY 06/07/2023
315547 2 ALEXANDER, MARQUEL DESHUN POSSESSION OF FENTANYL OVER 15 GRAMS WITH INTENT TO
SELL OR DELIVER
06/07/2023
315547 3 ALEXANDER, MARQUEL DESHUN SIMPLE [OSSESSION OF MARIJUANA 06/07/2023
315547 4 ALEXANDER, MARQUEL DESHUN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/07/2023
315548 1 MELVIN, BRANDY LEE'SHAE POSS OF FIREARM DURING A FELONY 06/07/2023
315548 2 MELVIN, BRANDY LEE'SHAE POSSESSION OF FENTANYL OVER 15 GRAMS WITH INTENT TO
SELL OR DELIVER
06/07/2023
315548 3 MELVIN, BRANDY LEE'SHAE SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA 06/07/2023
315548 4 MELVIN, BRANDY LEE'SHAE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/07/2023
315549 1 ALEXANDER, MARQUEL DESHUN POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICTION
06/07/2023
315550 1 BENFORD, JUSTIN CORRELLE THEFT OF PROPERTY 06/07/2023
315550 2 BENFORD, JUSTIN CORRELLE CRIMINAL SIMULATION 06/07/2023
315551 1 BIRDSONG, CORNELLIUS LAVETT POSSESSION OF MARIJUANA 06/07/2023
315551 2 BIRDSONG, CORNELLIUS LAVETT POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 06/07/2023
315552 1 BLEVINS, ANDREW JAMES BURGLARY 06/07/2023
315552 2 BLEVINS, ANDREW JAMES THEFT OF PROPERTY 06/07/2023
315553 1 COFER, MIKE RAY AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 06/07/2023
315554 1 DICKERSON, MARQUEL RA'SHAWN HARASSMENT 06/07/2023
315554 2 DICKERSON, MARQUEL RA'SHAWN AGGRAVATED STALKING 06/07/2023
315555 1 EDWARDS, JAMAR DEVON ROBBERY 06/07/2023

315556 1 FOSTER, ADDISON HERMAN RECKLESS ENDANGERMENT 06/07/2023
315556 2 FOSTER, ADDISON HERMAN EVADING ARREST 06/07/2023
315556 3 FOSTER, ADDISON HERMAN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 06/07/2023
315556 4 FOSTER, ADDISON HERMAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/07/2023
315557 1 GRAY, JARED THEFT OVER $10,000.00 06/07/2023
315557 2 GRAY, JARED POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 06/07/2023
315557 3 GRAY, JARED POSS OF FIREARM DURING A FELONY 06/07/2023
315557 4 GRAY, JARED POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 06/07/2023
315558 1 PORTER, RICKEY NATARIUS THEFT OVER $10,000.00 06/07/2023
315558 2 PORTER, RICKEY NATARIUS POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 06/07/2023
315558 3 PORTER, RICKEY NATARIUS POSS OF FIREARM DURING A FELONY 06/07/2023
315558 4 PORTER, RICKEY NATARIUS POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 06/07/2023
315559 1 HACKLER, RACHEL N POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 06/07/2023
315559 2 HACKLER, RACHEL N POSSESSION OF COCAINE 06/07/2023
315559 3 HACKLER, RACHEL N POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/07/2023
315559 4 HACKLER, RACHEL N FAILURE TO YIELD 06/07/2023
315559 5 HACKLER, RACHEL N IMPROPER TURN 06/07/2023
315560 1 HATFIELD, DAVID LEROY AGGRAVATED ASSAULT 06/07/2023
315561 1 HAYES, CEDRIC DEWAYNE VANDALISM 06/07/2023
315562 1 HAYES, CEDRIC DEWAYNE EVADING ARREST 06/07/2023
315563 1 HAYES, CEDRIC DEWAYNE RECKLESS ENDANGERMENT 06/07/2023
315563 2 HAYES, CEDRIC DEWAYNE EVADING ARREST 06/07/2023

315564 1 HAYES, CEDRIC DEWAYNE RECKLESS ENDANGERMENT 06/07/2023
315564 2 HAYES, CEDRIC DEWAYNE EVADING ARREST 06/07/2023
315565 1 JACKSON, TERRY HOWARD THEFT OF PROPERTY 06/07/2023
315566 1 JANOW JR, JAMES EDGAR VANDALISM 06/07/2023
315566 2 JANOW JR, JAMES EDGAR THEFT OF PROPERTY 06/07/2023
315566 3 JANOW JR, JAMES EDGAR POSSESSION OF BURGLARY TOOLS 06/07/2023
315567 1 JANOW, STEPHEN WAYNE VANDALISM 06/07/2023
315567 2 JANOW, STEPHEN WAYNE THEFT OF PROPERTY 06/07/2023
315567 3 JANOW, STEPHEN WAYNE POSSESSION OF BURGLARY TOOLS 06/07/2023
315568 1 JONES, JESSICA RENEE HARASSMENT 06/07/2023
315569 1 JONES, JESSICA RENEE HARASSMENT 06/07/2023
315570 1 MAY, TIMOTHY LEBRON THEFT OF PROPERTY 06/07/2023
315571 1 PETERSON, KEITH LUJUAN POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 06/07/2023
315571 2 PETERSON, KEITH LUJUAN POSS. OF FENTANYL FOR RESALE 06/07/2023
315571 3 PETERSON, KEITH LUJUAN POSSESSION OF A FIREARM DURING COMMISSION OF
DANGEROUS FELONY
06/07/2023
315571 4 PETERSON, KEITH LUJUAN POSS OF FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 06/07/2023
315571 5 PETERSON, KEITH LUJUAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/07/2023
315572 1 PORTER, RICKEY NATARIUS EVADING ARREST 06/07/2023
315573 1 ROBERTS, SAMANTHA ELLEN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/07/2023
315573 2 ROBERTS, SAMANTHA ELLEN DRIVING ON REVOKED LICENSE 06/07/2023
315573 3 ROBERTS, SAMANTHA ELLEN FELONY RECKLESS ENDANGERMENT 06/07/2023
315573 4 ROBERTS, SAMANTHA ELLEN FAILURE TO MAINTAIN LANE 06/07/2023

315574 1 ROGERS, NICHOLAS MARTIN DRIVING UNDER THE INFLUENCE BY CONSENT 06/07/2023
315575 1 SANDERS, ALICIA KAY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/07/2023
315576 1 STAMPER, CORCHEA DANYELL POSSESSION OF ECSTASY FOR RESALE 06/07/2023
315576 2 STAMPER, CORCHEA DANYELL POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 06/07/2023
315576 3 STAMPER, CORCHEA DANYELL POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 06/07/2023
315577 1 STEWART, JUSTIN KYLE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/07/2023
315578 1 STRAUSS, TZVI YEHUDA FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 06/07/2023
315579 1 TATUM, ADAM JEROME DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/07/2023
315580 1 TESCH, MATTHEW DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/07/2023
315581 1 THURMAN, JUSTIN ANTHONY POSSESSION OF HANDGUN WITH PRIOR FELONY CONVICTION 06/07/2023
315581 2 THURMAN, JUSTIN ANTHONY POSSESSION OF A HANDGUN WITH PRIOR FELONY CONVICTION 06/07/2023
315581 3 THURMAN, JUSTIN ANTHONY THEFT OF PROPERTY 06/07/2023
315582 1 THURMAN, JUSTIN ANTHONY EVADING ARREST 06/07/2023
315583 1 TUGGLE, SIMONE LATRICE OBSTRUCTING HIGHWAY 06/07/2023
315583 2 TUGGLE, SIMONE LATRICE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/07/2023
315584 1 WILKES SR, REGINALD DARNELL FAILURE TO MAINTAIN LANE 06/07/2023
315584 2 WILKES SR, REGINALD DARNELL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/07/2023

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