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Grand Jury No Bills And True Bills

  • Thursday, June 29, 2023

Here are the Grand Jury no bills and true bills:

No Bills:

1 ALLEN, KEYTON JAMAL DRIVING WHILE IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 5 G 06/28/2023
1 ALLEN, KEYTON JAMAL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/28/2023
1 ALLEN, KEYTON JAMAL TINTED WINDOWS VIOLATION 06/28/2023
1 ALLEN, KEYTON JAMAL RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS 06/28/2023
1 BRIGHT, JERRICA M DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 06/28/2023
1 BURRESS JR, LONTA MONTRELL SPEEDING 06/28/2023
1 COOK, NICHOLAS D IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS 06/28/2023
1 OTT, RYAN LEE THEFT OF PROPERTY 06/28/2023
1 OTT, RYAN LEE THEFT OF PROPERTY 06/28/2023
1 OTT, RYAN LEE POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 06/28/2023
1 VAUGHN, MALLORY AUNTE POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE 06/28/2023

True Bills:

315619 1 ALLEN, KEYTON JAMAL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 06/28/2023
315619 2 ALLEN, KEYTON JAMAL EVADING ARREST 06/28/2023
315619 3 ALLEN, KEYTON JAMAL DRIVING ON REVOKED LICENSE 06/28/2023
315620 1 BASH, JONATHAN STEPHEN STATUTORY RAPE 06/28/2023
315621 1 BENFORD, TAJ VERNE ASSAULT 06/28/2023
315621 2 BENFORD, TAJ VERNE AGGRAVATED ASSAULT 06/28/2023
315621 3 BENFORD, TAJ VERNE RECKLESS ENDANGERMENT 06/28/2023
315621 4 BENFORD, TAJ VERNE POSS. OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY CONVICTION 06/28/2023
315622 1 BENNING, MICHAEL MAKALE POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 06/28/2023
315622 2 BENNING, MICHAEL MAKALE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/28/2023
315622 3 BENNING, MICHAEL MAKALE FINANCIAL RESPONSIBILITY 06/28/2023
315622 4 BENNING, MICHAEL MAKALE DRIVING ON REVOKED LICENSE 06/28/2023
315622 5 BENNING, MICHAEL MAKALE FAILURE TO MAINTAIN LANE 06/28/2023
315622 6 BENNING, MICHAEL MAKALE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/28/2023
315623 1 BRIGHT, JERRICA M VIOLATION OF REGISTRATION LAW 06/28/2023
315623 2 BRIGHT, JERRICA M FINANCIAL RESPONSIBILITY 06/28/2023
315623 3 BRIGHT, JERRICA M DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/28/2023
315624 1 BURKES, DOMINIC TYLER OBSTRUCTING HIGHWAY 06/28/2023
315624 2 BURKES, DOMINIC TYLER DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/28/2023
315625 1 BURRESS JR, LONTA MONTRELL DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 06/28/2023

315625 2 BURRESS JR, LONTA MONTRELL EVADING ARREST 06/28/2023
315626 1 COOK, NICHOLAS D VIOLATION LIGHT LAW 06/28/2023
315626 2 COOK, NICHOLAS D FINANCIAL RESPONSIBILITY 06/28/2023
315626 3 COOK, NICHOLAS D VIOLATION OF REGISTRATION LAW 06/28/2023
315626 4 COOK, NICHOLAS D SIMPLE POSSESSION OF COCAINE 06/28/2023
315626 5 COOK, NICHOLAS D DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/28/2023
315627 1 DAVIS, JULIE A VIOLATION LIGHT LAW 06/28/2023
315627 2 DAVIS, JULIE A DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/28/2023
315628 1 ELLIS, KAYLEIGH CHEYANNE DRIVING LEFT OF CENTER 06/28/2023
315628 2 ELLIS, KAYLEIGH CHEYANNE TEXTING WHILE DRIVING 06/28/2023
315628 3 ELLIS, KAYLEIGH CHEYANNE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/28/2023
315629 1 ELROD, JASON DANA VIOLATION OF REGISTRATION LAW 06/28/2023
315629 2 ELROD, JASON DANA DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/28/2023
315630 1 HUDSON, ERIKA CAMILLE VANDALISM 06/28/2023
315631 1 OTT, RYAN LEE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/28/2023
315631 2 OTT, RYAN LEE STOP SIGN VIOLATION 06/28/2023
315631 3 OTT, RYAN LEE RECKLESS DRIVING 06/28/2023
315632 1 VAUGHN, MALLORY AUNTE POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 06/28/2023
315632 2 VAUGHN, MALLORY AUNTE POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 06/28/2023
315633 1 VAUGHN, MALLORY AUNTE POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 06/28/2023
315633 2 VAUGHN, MALLORY AUNTE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 06/28/2023
315633 3 VAUGHN, MALLORY AUNTE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 06/28/2023

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