Here are the Grand Jury no bills and true bills:



No Bills:

1 BAKER IV, JOHN MARKUM POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 07/12/2023

1 BAKER IV, JOHN MARKUM POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 07/12/2023

1 BELL SR, MICHAEL TYRONE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 07/12/2023

1 BELL SR, MICHAEL TYRONE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/12/2023

1 BELL SR, MICHAEL TYRONE REGISTRATION VIOLATION 07/12/2023

1 BELL SR, MICHAEL TYRONE FINANCIAL RESPONSIBILITY 07/12/2023

1 BROWN, KELSEY ASSAULT 07/12/2023

1 CARDENAS, DAKOTA CHANCE RETALIATION FOR PAST ACTION 07/12/2023

1 CARDENAS, DAKOTA CHANCE HARASSMENT 07/12/2023

1 CARTER, GREGORY LEBRON REGISTRATION VIOLATION 07/12/2023

1 CARTER, GREGORY LEBRON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/12/2023

1 CARTER, GREGORY LEBRON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 07/12/2023

1 CARTER, GREGORY LEBRON POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 07/12/2023

1 CARTER, GREGORY LEBRON POSSESSION OF MARIJUANA 07/12/2023

1 CARTER, GREGORY LEBRON POSS OF FIREARM DURING A FELONY 07/12/2023

1 CARTER, GREGORY LEBRON SPEEDING 07/12/2023

1 DICKERSON, MARQUEL RA'SHAWN DOMESTIC ASSAULT 07/12/2023

1 EICH, JACOB CHARLES FAILURE TO APPEAR 07/12/2023

1 EICH, JACOB CHARLES FAILURE TO APPEAR 07/12/2023

1 GOLDSMITH, JESSICA TAYLOR POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 07/12/2023



1 GOLDSMITH, JESSICA TAYLOR POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 07/12/2023

1 GOODNER, MICHAEL ANTHONY AGGRAVATED ASSAULT 07/12/2023

1 LEDFORD, ROBERT MICHAEL DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE 07/12/2023

1 LINDER, WILL DEMARIO DOMESTIC ASSAULT 07/12/2023

1 LINDER, WILL DEMARIO DOMESTIC ASSAULT 07/12/2023

1 LINDER, WILL DEMARIO VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 07/12/2023

1 LIVINGSTON-LETHCO, SETH ANDREW THEFT OF PROPERTY 07/12/2023

1 MANGHANE, KEATON RECKLESS DRIVING 07/12/2023

1 MANGHANE, KEATON LEFT OF CENTER VIOLATION 07/12/2023

1 MCCULLOUGH, CLAUDE JR DOMESTIC ASSAULT 07/12/2023

1 MONK JR, ROBERT ANDREW POSSESSION OF MARIJUANA 07/12/2023

1 RAMEY, CHARLES CLYDE CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 07/12/2023

1 RICKETTS, JERIMI BRANDON THEFT OF PROPERTY 07/12/2023

1 RIVERO, CHRISTOPHER JOSEPH POSS.

OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 07/12/20231 RIVERO, CHRISTOPHER JOSEPH AGGRAVATED ASSAULT 07/12/20231 RUFFIN, DEDRICK LAMAR DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE 07/12/20231 SANDERS, KEITH BRYANT POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/12/20231 VAUGHN, MALLORY AUNTE THEFT OF PROPERTY 07/12/20231 VAUGHN, MALLORY AUNTE RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS 07/12/20231 VAUGHN, MALLORY AUNTE POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 07/12/20231 VAUGHN, MALLORY AUNTE POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 07/12/20231 VAUGHN, MALLORY AUNTE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/12/20231 WATT, CHRISTOPHER CHARLES DOMESTIC ASSAULT 07/12/20231 WICKLE JR, JOHN J HARASSMENT 07/12/2023

True Bills:

315650 1 BROWN, SAMUEL JOSEPH SIMPLE POSSESSION OF ALPRAZOLAM 07/12/2023

315650 2 BROWN, SAMUEL JOSEPH DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/12/2023

315651 1 BUCHANON, DARRIUS MARQUIS POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 07/12/2023

315651 2 BUCHANON, DARRIUS MARQUIS POSS OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 07/12/2023

315651 3 BUCHANON, DARRIUS MARQUIS POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 07/12/2023

315653 1 WILKERSON, KANSAS SHAY POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 07/12/2023

315653 2 WILKERSON, KANSAS SHAY POSS OF FIREARM DURING A FELONY 07/12/2023

315653 3 WILKERSON, KANSAS SHAY POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 07/12/2023

315652 1 GILBREATH, JUSTIN DEWAYNE POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 07/12/2023

315652 2 GILBREATH, JUSTIN DEWAYNE POSS OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 07/12/2023

315652 3 GILBREATH, JUSTIN DEWAYNE POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 07/12/2023

315654 1 BURRESS JR, LONTA MONTRELL POSSESSING A FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELON

CONVICTION

07/12/2023

315655 1 CORN, JAMES POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/12/2023

315655 2 CORN, JAMES POSSESSION OF FENTANYL 07/12/2023

315655 3 CORN, JAMES DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/12/2023

315656 1 EALEY, CRYSTAL LYNETTE HARASSMENT 07/12/2023

315657 1 ENGLAND, JEFFERY NEIL VIO. DRIVERS LICENSE LAW 07/12/2023

315657 2 ENGLAND, JEFFERY NEIL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/12/2023

315658 1 FRANKLIN JR, ALONZO DEWAYNE HARASSMENT 07/12/2023

315659 1 JACKSON JR, JEROME OSHAY DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 07/12/2023



315659 2 JACKSON JR, JEROME OSHAY POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 07/12/2023

315659 3 JACKSON JR, JEROME OSHAY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/12/2023

315660 1 JONES, TERRENCE LEBRON DRIVING ON REVOKED 07/12/2023

315660 2 JONES, TERRENCE LEBRON DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/12/2023

315661 1 MANGHANE, KEATON THEFT OF PROPERTY 07/12/2023

315662 1 MANGHANE, KEATON POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 07/12/2023

315662 2 MANGHANE, KEATON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/12/2023

315662 3 MANGHANE, KEATON DRAG RACING 07/12/2023

315663 1 MCCLAIN, DERRICK LAMAR POSSESSION OF VI FOR RESALE 07/12/2023

315663 2 MCCLAIN, DERRICK LAMAR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/12/2023

315665 1 THOMAS, TIMOTHY D BURGLARY 07/12/2023

315665 2 THOMAS, TIMOTHY D THEFT 07/12/2023

315665 3 THOMAS, TIMOTHY D CONSPIRACY TO COMMIT BURGLARY 07/12/2023

315664 1 MEEKS, GUNNER BRAXTON BURGLARY 07/12/2023

315664 2 MEEKS, GUNNER BRAXTON THEFT 07/12/2023

315664 3 MEEKS, GUNNER BRAXTON CONSPIRACY TO COMMIT BURGLARY 07/12/2023

315666 1 SANDERS, TROY L AGGRAVATED ASSAULT 07/12/2023

315667 1 STEWART, JULIA KELLY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/12/2023

315668 1 VAUGHN, MALLORY AUNTE POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 07/12/2023

315668 2 VAUGHN, MALLORY AUNTE POSS. OF FENTANYL FOR RESALE 07/12/2023

315668 3 VAUGHN, MALLORY AUNTE POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG

CONVICTION

07/12/2023

315669 1 WATKINS, JOSEPH CORNELUSE TAMPERING WITH EVIDENCE 07/12/2023



315669 2 WATKINS, JOSEPH CORNELUSE POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

07/12/2023

315669 3 WATKINS, JOSEPH CORNELUSE POSS OF MARIJUANA 07/12/2023