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Grand Jury No Bills And True Bills

  • Thursday, July 20, 2023

Here are the Grand Jury no bills and true bills:

No Bills:

1 AVILA, LUCERO IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS 07/20/2023
1 BROOKS, MARCUS DEMETRIUS FAILURE TO APPEAR 07/20/2023
1 BURRESS JR, LONTA MONTRELL VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 07/20/2023
2 BURRESS JR, LONTA MONTRELL SPEEDING 07/20/2023
3 BURRESS JR, LONTA MONTRELL POSS OF FIREARM DURING A FELONY 07/20/2023
1 JAMES JR, DEUTRICH OLIVER POSSESSION OF MARIJUANA 07/20/2023
2 JAMES JR, DEUTRICH OLIVER DRIVING LEFT OF CENTER LINE 07/20/2023
1 LAYNE, JASON ROBERT WAYNE DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 07/20/2023
1 SMITH, BRANDI MICHELLE IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS 07/20/2023
2 SMITH, BRANDI MICHELLE FAILURE TO EXERCISE DUE CARE 07/20/2023
1 SWARD, DALTON LEE DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 07/20/2023
2 SWARD, DALTON LEE CHILD NEGLECT 07/20/2023

True Bills:

315688 1 AVILA, LUCERO OPEN CONTAINER LAW 07/20/2023
315688 2 AVILA, LUCERO DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/20/2023
315688 3 AVILA, LUCERO DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/20/2023
315689 1 BEASLEY, ANTONIO JOHUN ASSAULT 07/20/2023
315689 2 BEASLEY, ANTONIO JOHUN ROBBERY 07/20/2023
315690 1 BEASLEY, QUINZELL JERMUN DOMESTIC ASSAULT 07/20/2023
315691 1 BEASLEY, QUINZELL JERMUN DOMESTIC ASSAULT 07/20/2023
315692 1 BEASLEY, QUINZELL JERMUN HARASSMENT 07/20/2023
315692 2 BEASLEY, QUINZELL JERMUN UNLAWFUL EXPOSURE 07/20/2023
315693 1 BORING, GEOFFREY SCOTT VIOLATION OPEN CONTAINER LAW 07/20/2023
315693 2 BORING, GEOFFREY SCOTT AGGRAVATED ASSAULT 07/20/2023
315693 3 BORING, GEOFFREY SCOTT EVADING ARREST 07/20/2023
315693 4 BORING, GEOFFREY SCOTT DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/20/2023
315694 1 BROOKS, MARCUS DEMETRIUS DOMESTIC ASSAULT 07/20/2023
315695 1 BURRESS JR, LONTA MONTRELL RECKLESS ENDANGERMENT 07/20/2023
315695 2 BURRESS JR, LONTA MONTRELL RECKLESS DRIVING 07/20/2023
315695 3 BURRESS JR, LONTA MONTRELL DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 07/20/2023
315695 4 BURRESS JR, LONTA MONTRELL POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICTION
07/20/2023
315695 5 BURRESS JR, LONTA MONTRELL EVADING ARREST FELONY 07/20/2023
315696 1 CRAWL, MARLON GERARD DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE 07/20/2023

315696 2 CRAWL, MARLON GERARD TINTED WINDOWS VIOLATION 07/20/2023
315696 3 CRAWL, MARLON GERARD POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/20/2023
315696 4 CRAWL, MARLON GERARD POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 07/20/2023
315696 5 CRAWL, MARLON GERARD PPOSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG
CONVICTION
07/20/2023
315696 6 CRAWL, MARLON GERARD POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 07/20/2023
315697 1 CROWELL, JOSHUA LAMAR BURGLARY 07/20/2023
315697 2 CROWELL, JOSHUA LAMAR POSSESSION OF BURGLARY TOOLS 07/20/2023
315698 1 ESCOBAR, MARIO AUDELIO RAPE 07/20/2023
315699 1 ESCOBAR, MARIO AUDELIO RAPE 07/20/2023
315700 1 ESCOBAR, MARIO AUDELIO RAPE 07/20/2023
315701 1 HIDALGO, JULIO DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 07/20/2023
315701 2 HIDALGO, JULIO RESISTING ARREST 07/20/2023
315701 3 HIDALGO, JULIO DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/20/2023
315702 1 JAMES JR, DEUTRICH OLIVER DOMESTIC ASSAULT 07/20/2023
315703 1 JAMES JR, DEUTRICH OLIVER EVADING ARREST 07/20/2023
315704 1 JAMES JR, DEUTRICH OLIVER LEAVING SCENE OF ACCIDENT 07/20/2023
315705 1 LAYNE, JASON ROBERT WAYNE LEFT OF CENTER 07/20/2023
315705 2 LAYNE, JASON ROBERT WAYNE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/20/2023
315706 1 LITTLE, SEAN RYAN FIRST DEGREE MURDER 07/20/2023
315706 2 LITTLE, SEAN RYAN AGGRAVATED ASSAULT 07/20/2023
315706 3 LITTLE, SEAN RYAN AGGRAVATED ASSAULT 07/20/2023
315706 4 LITTLE, SEAN RYAN AGGRAVATED ASSAULT 07/20/2023

315707 1 LOLLIS, KENTRAIL DEONTE VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 07/20/2023
315708 1 MCCOY, ERIC LEBRON THEFT OF PROPERTY 07/20/2023
315709 1 MCCRARY, AARON DEMOND DRIVING ON REVOKED 07/20/2023
315709 2 MCCRARY, AARON DEMOND DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/20/2023
315710 1 MITCHELL, DATHAN LAMONT DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 07/20/2023
315711 1 OTT, RYAN LEE AGGRAVATED ASSAULT 07/20/2023
315711 2 OTT, RYAN LEE THEFT 07/20/2023
315712 1 PIANGA, JAMES CLIFTON AGGRAVATED ASSAULT 07/20/2023
315713 1 SMITH, BRANDI MICHELLE DRIVING LEFT OF CENTER 07/20/2023
315713 2 SMITH, BRANDI MICHELLE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/20/2023
315714 1 STAMPS, KIARA NICOLE THEFT 07/20/2023
315715 1 SWARD, DALTON LEE FOLLOWING TOO CLOSELY 07/20/2023
315715 2 SWARD, DALTON LEE DRIVING UNDER THE INFLUENCE - CHILD ENHANCED 07/20/2023
315716 1 TRIVETT, DONALD SCOTT ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 07/20/2023
315717 1 VASQUEZ-ZAMORANO, ELVIS POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 07/20/2023
315718 1 WALKER, DEZMON QUINTEL POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG
CONVICTION
07/20/2023
315718 2 WALKER, DEZMON QUINTEL POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONG DRUG
CONVICTION
07/20/2023

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