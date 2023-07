Here are the Grand Jury no bills and true bills:



No Bills:

1 AVILA, LUCERO IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS 07/20/2023

1 BROOKS, MARCUS DEMETRIUS FAILURE TO APPEAR 07/20/2023

1 BURRESS JR, LONTA MONTRELL VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 07/20/2023

2 BURRESS JR, LONTA MONTRELL SPEEDING 07/20/2023

3 BURRESS JR, LONTA MONTRELL POSS OF FIREARM DURING A FELONY 07/20/2023

1 JAMES JR, DEUTRICH OLIVER POSSESSION OF MARIJUANA 07/20/2023

2 JAMES JR, DEUTRICH OLIVER DRIVING LEFT OF CENTER LINE 07/20/2023

1 LAYNE, JASON ROBERT WAYNE DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 07/20/2023

1 SMITH, BRANDI MICHELLE IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS 07/20/2023

2 SMITH, BRANDI MICHELLE FAILURE TO EXERCISE DUE CARE 07/20/2023

1 SWARD, DALTON LEE DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 07/20/2023

2 SWARD, DALTON LEE CHILD NEGLECT 07/20/2023

True Bills:

315688 1 AVILA, LUCERO OPEN CONTAINER LAW 07/20/2023

315688 2 AVILA, LUCERO DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/20/2023

315688 3 AVILA, LUCERO DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/20/2023

315689 1 BEASLEY, ANTONIO JOHUN ASSAULT 07/20/2023

315689 2 BEASLEY, ANTONIO JOHUN ROBBERY 07/20/2023

315690 1 BEASLEY, QUINZELL JERMUN DOMESTIC ASSAULT 07/20/2023

315691 1 BEASLEY, QUINZELL JERMUN DOMESTIC ASSAULT 07/20/2023

315692 1 BEASLEY, QUINZELL JERMUN HARASSMENT 07/20/2023

315692 2 BEASLEY, QUINZELL JERMUN UNLAWFUL EXPOSURE 07/20/2023

315693 1 BORING, GEOFFREY SCOTT VIOLATION OPEN CONTAINER LAW 07/20/2023

315693 2 BORING, GEOFFREY SCOTT AGGRAVATED ASSAULT 07/20/2023

315693 3 BORING, GEOFFREY SCOTT EVADING ARREST 07/20/2023

315693 4 BORING, GEOFFREY SCOTT DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/20/2023

315694 1 BROOKS, MARCUS DEMETRIUS DOMESTIC ASSAULT 07/20/2023

315695 1 BURRESS JR, LONTA MONTRELL RECKLESS ENDANGERMENT 07/20/2023

315695 2 BURRESS JR, LONTA MONTRELL RECKLESS DRIVING 07/20/2023

315695 3 BURRESS JR, LONTA MONTRELL DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 07/20/2023

315695 4 BURRESS JR, LONTA MONTRELL POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

07/20/2023

315695 5 BURRESS JR, LONTA MONTRELL EVADING ARREST FELONY 07/20/2023

315696 1 CRAWL, MARLON GERARD DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE 07/20/2023



315696 2 CRAWL, MARLON GERARD TINTED WINDOWS VIOLATION 07/20/2023

315696 3 CRAWL, MARLON GERARD POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/20/2023

315696 4 CRAWL, MARLON GERARD POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 07/20/2023

315696 5 CRAWL, MARLON GERARD PPOSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG

CONVICTION

07/20/2023

315696 6 CRAWL, MARLON GERARD POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 07/20/2023

315697 1 CROWELL, JOSHUA LAMAR BURGLARY 07/20/2023

315697 2 CROWELL, JOSHUA LAMAR POSSESSION OF BURGLARY TOOLS 07/20/2023

315698 1 ESCOBAR, MARIO AUDELIO RAPE 07/20/2023

315699 1 ESCOBAR, MARIO AUDELIO RAPE 07/20/2023

315700 1 ESCOBAR, MARIO AUDELIO RAPE 07/20/2023

315701 1 HIDALGO, JULIO DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 07/20/2023

315701 2 HIDALGO, JULIO RESISTING ARREST 07/20/2023

315701 3 HIDALGO, JULIO DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/20/2023

315702 1 JAMES JR, DEUTRICH OLIVER DOMESTIC ASSAULT 07/20/2023

315703 1 JAMES JR, DEUTRICH OLIVER EVADING ARREST 07/20/2023

315704 1 JAMES JR, DEUTRICH OLIVER LEAVING SCENE OF ACCIDENT 07/20/2023

315705 1 LAYNE, JASON ROBERT WAYNE LEFT OF CENTER 07/20/2023

315705 2 LAYNE, JASON ROBERT WAYNE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/20/2023

315706 1 LITTLE, SEAN RYAN FIRST DEGREE MURDER 07/20/2023

315706 2 LITTLE, SEAN RYAN AGGRAVATED ASSAULT 07/20/2023

315706 3 LITTLE, SEAN RYAN AGGRAVATED ASSAULT 07/20/2023

315706 4 LITTLE, SEAN RYAN AGGRAVATED ASSAULT 07/20/2023



315707 1 LOLLIS, KENTRAIL DEONTE VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 07/20/2023

315708 1 MCCOY, ERIC LEBRON THEFT OF PROPERTY 07/20/2023

315709 1 MCCRARY, AARON DEMOND DRIVING ON REVOKED 07/20/2023

315709 2 MCCRARY, AARON DEMOND DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/20/2023

315710 1 MITCHELL, DATHAN LAMONT DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 07/20/2023

315711 1 OTT, RYAN LEE AGGRAVATED ASSAULT 07/20/2023

315711 2 OTT, RYAN LEE THEFT 07/20/2023

315712 1 PIANGA, JAMES CLIFTON AGGRAVATED ASSAULT 07/20/2023

315713 1 SMITH, BRANDI MICHELLE DRIVING LEFT OF CENTER 07/20/2023

315713 2 SMITH, BRANDI MICHELLE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/20/2023

315714 1 STAMPS, KIARA NICOLE THEFT 07/20/2023

315715 1 SWARD, DALTON LEE FOLLOWING TOO CLOSELY 07/20/2023

315715 2 SWARD, DALTON LEE DRIVING UNDER THE INFLUENCE - CHILD ENHANCED 07/20/2023

315716 1 TRIVETT, DONALD SCOTT ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 07/20/2023

315717 1 VASQUEZ-ZAMORANO, ELVIS POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 07/20/2023

315718 1 WALKER, DEZMON QUINTEL POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG

CONVICTION

07/20/2023

315718 2 WALKER, DEZMON QUINTEL POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONG DRUG

CONVICTION

07/20/2023