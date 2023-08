Here are the Grand Jury no bills and true bills:



No Bills:

1 APPLEBERRY, NEUNTEE JAMEESE LEAVING SCENE ACCIDENT 08/09/2023

1 GARRETT, CARTEREYUS MARKEC AGGRAVATED BURGLARY (OCCUPIED HABITATION) 08/09/2023

1 MARKS, RIDGE B CATALYTIC CONVERTERS (POSSESSION OF) 08/09/2023

True Bills:

315809 1 APPLEBERRY, NEUNTEE JAMEESE AGGRAVATED ASSAULT 08/09/2023

315809 2 APPLEBERRY, NEUNTEE JAMEESE AGGRAVATED ASSAULT 08/09/2023

315810 1 BEAVER, LAURENCE NMN AGGRAVATED ROBBERY 08/09/2023

315810 2 BEAVER, LAURENCE NMN AGGRAVATED ROBBERY 08/09/2023

315810 3 BEAVER, LAURENCE NMN AGGRAVATED ROBBERY 08/09/2023

315810 4 BEAVER, LAURENCE NMN AGGRAVATED ROBBERY 08/09/2023

315810 5 BEAVER, LAURENCE NMN ESPECIALLY AGGRAVATED ROBBERY 08/09/2023

315810 6 BEAVER, LAURENCE NMN ESPECIALLY AGGRAVATED ROBBERY 08/09/2023

315810 7 BEAVER, LAURENCE NMN AGGRAVATED BURGLARY 08/09/2023

315811 1 BROWN, ROBERT FITZGERALD AGGRAVATED STALKING 08/09/2023

315812 1 BROWN, ROBERT FITZGERALD VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 08/09/2023

315813 1 CLINE, KENNEY LEBRON VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 08/09/2023

315814 1 CONNER, JAY'WAAN ANTONIO AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASS 08/09/2023

315814 2 CONNER, JAY'WAAN ANTONIO RECKLESS ENDANGERMENT 08/09/2023

315815 1 MARKS, RIDGE B THEFT OF PROPERTY 08/09/2023

315815 2 MARKS, RIDGE B VANDALISM 08/09/2023

315816 1 NORTH, JANAQUEL MARQUEZ THEFT OF PROPERTY 08/09/2023

315816 2 NORTH, JANAQUEL MARQUEZ TAMPERING WITH OR FABRICATING EVIDENCE 08/09/2023

315816 3 NORTH, JANAQUEL MARQUEZ EVADING ARREST 08/09/2023

315816 4 NORTH, JANAQUEL MARQUEZ POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 08/09/2023



315817 1 STARKEY, TERRANCE LEVAR METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/09/2023

315818 1 THOMAS, IRA DEVON POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

08/09/2023