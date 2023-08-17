Here are the Grand Jury no bills and true bills:
No Bills:
1 BROWN, LASHONDA NICOLE DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/16/2023
1 CHECHAKOS, PASEY L DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/16/2023
1 GOLDSMITH, JESSICA TAYLOR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/16/2023
1 HUSKINS, KATHRYN MARIE DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/16/2023
1 MARKS, RIDGE B POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 08/16/2023
2 MARKS, RIDGE B POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/16/2023
1 OMIGIE, PRINCE O POSS. OF CONTROLLED SUBSTANCE FOR RESALE 08/16/2023
2 OMIGIE, PRINCE O POSS. OF CONTROLLED SUBSTANCE FOR RESALE 08/16/2023
3 OMIGIE, PRINCE O POSS. OF CONTROLLED SUBSTANCE FOR RESALE 08/16/2023
4 OMIGIE, PRINCE O POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 08/16/2023
5 OMIGIE, PRINCE O POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 08/16/2023
6 OMIGIE, PRINCE O POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/16/2023
1 SCROGGINS, JASON PAUL RECKLESS ENDANGERMENT 08/16/2023
1 WIGGINS, TIMOTHY DAVID POSSESSION OF MARIJUANA 08/16/2023
1 WIGGINS, LESLIE LACOMP POSSESSION OF MARIJUANA 08/16/2023
1 WILLIAMS, SHADERICKA ELICIA ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 08/16/2023
2 WILLIAMS, SHADERICKA ELICIA ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 08/16/2023
3 WILLIAMS, SHADERICKA ELICIA RECKLESS ENDANGERMENT 08/16/2023
4 WILLIAMS, SHADERICKA ELICIA AGGRAVATED ASSAULT 08/16/2023
5 WILLIAMS, SHADERICKA ELICIA AGGRAVATED ASSAULT 08/16/2023
True Bills:
315847 1 ANDERSON, CANNON R ASSAULT 08/16/2023
315850 1 JONES, DARRIUN LEBRON AGGRAVATED ROBBERY 08/16/2023
315850 2 JONES, DARRIUN LEBRON EVADING ARREST 08/16/2023
315848 1 ANDERSON, KADARIUS WAYNE AGGRAVATED ROBBERY 08/16/2023
315848 2 ANDERSON, KADARIUS WAYNE EVADING ARREST 08/16/2023
315849 1 EDWARDS, JAMAR DEVON AGGRAVATED ROBBERY 08/16/2023
315849 2 EDWARDS, JAMAR DEVON EVADING ARREST 08/16/2023
315852 1 JONES, DARRIUN LEBRON POSSESSION OF DEADLY WEAPON WITH INTENT TO EMPLOY
DURING NON-DANGEROUS FELONY
08/16/2023
315851 1 ANDERSON, KADARIUS WAYNE POSSESSION OF DEADLY WEAPON WITH INTENT TO EMPLOY
DURING NON-DANGEROUS FELONY
08/16/2023
315853 1 BALLANGER, JEREMY ANDREW VIOLATION OF REGISTRATION LAW 08/16/2023
315853 2 BALLANGER, JEREMY ANDREW FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/16/2023
315853 3 BALLANGER, JEREMY ANDREW POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/16/2023
315853 4 BALLANGER, JEREMY ANDREW POSSESSION OF FENTANYL 08/16/2023
315853 5 BALLANGER, JEREMY ANDREW UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM 08/16/2023
315853 6 BALLANGER, JEREMY ANDREW FAILURE TO APPEAR 08/16/2023
315854 1 BONK, KATY MICHELLE AGGRAVATED BURGLARY 08/16/2023
315855 1 BROWN, LASHONDA NICOLE FAILURE TO MAINTAIN LANE 08/16/2023
315855 2 BROWN, LASHONDA NICOLE FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/16/2023
315855 3 BROWN, LASHONDA NICOLE VIOLATION OPEN CONTAINER LAW 08/16/2023
315855 4 BROWN, LASHONDA NICOLE DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 08/16/2023
315855 5 BROWN, LASHONDA NICOLE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/16/2023
315856 1 BUSH, WILLIAM PAUL POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 08/16/2023
315856 2 BUSH, WILLIAM PAUL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/16/2023
315856 3 BUSH, WILLIAM PAUL POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 08/16/2023
315856 4 BUSH, WILLIAM PAUL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/16/2023
315856 5 BUSH, WILLIAM PAUL POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 08/16/2023
315857 1 THIES, ELIZABETH NICOLE POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 08/16/2023
315857 2 THIES, ELIZABETH NICOLE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/16/2023
315857 3 THIES, ELIZABETH NICOLE POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 08/16/2023
315857 4 THIES, ELIZABETH NICOLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/16/2023
315857 5 THIES, ELIZABETH NICOLE POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 08/16/2023
315858 1 CARTER JR, LOVEST LOUIS POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 08/16/2023
315859 1 CARTER, KORTONYO LAWONTE POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 08/16/2023
315859 2 CARTER, KORTONYO LAWONTE VIOLATION OF SEAT BELT LAW 08/16/2023
315860 1 CARTER, KORTONYO LAWONTE POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 08/16/2023
315861 1 CHAMBERS, TIMOTHY ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 08/16/2023
315862 1 FREEMAN, LADERRIUS TREDELL POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 08/16/2023
315862 2 FREEMAN, LADERRIUS TREDELL POSS.OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 08/16/2023
315863 1 GENTRY, PATRICK TYLER POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/16/2023
315864 1 GOODJOINT, FRED AGGRAVATED ROBBERY 08/16/2023
315864 2 GOODJOINT, FRED AGGRAVATED KIDNAPPING 08/16/2023
315865 1 GRAHAM, MARCUS SCOTT RECKLESS ENDANGERMENT 08/16/2023
315865 2 GRAHAM, MARCUS SCOTT RECKLESS ENDANGERMENT 08/16/2023
315865 3 GRAHAM, MARCUS SCOTT RECKLESS ENDANGERMENT 08/16/2023
315865 4 GRAHAM, MARCUS SCOTT RECKLESS ENDANGERMENT 08/16/2023
315865 5 GRAHAM, MARCUS SCOTT RECKLESS ENDANGERMENT 08/16/2023
315865 6 GRAHAM, MARCUS SCOTT VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 08/16/2023
315865 7 GRAHAM, MARCUS SCOTT FAILURE TO MAINTAIN LANE 08/16/2023
315865 8 GRAHAM, MARCUS SCOTT RECKLESS DRIVING 08/16/2023
315865 9 GRAHAM, MARCUS SCOTT VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 08/16/2023
315865 10 GRAHAM, MARCUS SCOTT EVADING ARREST 08/16/2023
315865 11 GRAHAM, MARCUS SCOTT IMPROPER PASSING 08/16/2023
315865 12 GRAHAM, MARCUS SCOTT VIOLATION OF REGISTRATION LAW 08/16/2023
315865 13 GRAHAM, MARCUS SCOTT FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/16/2023
315865 14 GRAHAM, MARCUS SCOTT DRIVING ON REVOKED OR SUSPENDED 08/16/2023
315865 15 GRAHAM, MARCUS SCOTT FOLLOWING TOO CLOSELY 08/16/2023
315865 16 GRAHAM, MARCUS SCOTT IMPROPER PASSING 08/16/2023
315865 17 GRAHAM, MARCUS SCOTT DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/16/2023
315865 18 GRAHAM, MARCUS SCOTT SEAT BELT LAW VIOLATION 08/16/2023
315865 19 GRAHAM, MARCUS SCOTT ONE WAY STREET 08/16/2023
315865 20 GRAHAM, MARCUS SCOTT SPEEDING 08/16/2023
315866 1 HUDSON, ERIKA CAMILLE THEFT 08/16/2023
315867 1 HUSKINS, KATHRYN MARIE SPEEDING 58 MPH IN 40 MPH ZONE 08/16/2023
315867 2 HUSKINS, KATHRYN MARIE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/16/2023
315868 1 JONES, AVERY WYTRON VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION OR RESTRAINING OR 08/16/2023
315869 1 MCGILL, RHIANNA ALAYNE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/16/2023
315870 1 GOLDSMITH, JESSICA TAYLOR POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/16/2023
315871 1 MOSES, COURTNEY LYNN POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 08/16/2023
315871 2 MOSES, COURTNEY LYNN POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 08/16/2023
315872 1 OMIGIE, PRINCE O POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/16/2023
315872 2 OMIGIE, PRINCE O POSSESSION OF LSD FOR RESALE 08/16/2023
315872 3 OMIGIE, PRINCE O POSSESSION OF ECSTACY FOR RESALE 08/16/2023
315872 4 OMIGIE, PRINCE O POSSESSION OF MUSHROOMS FOR RESALE 08/16/2023
315872 5 OMIGIE, PRINCE O POSSESSION OF KETAMINE FOR RESALE 08/16/2023
315872 6 OMIGIE, PRINCE O POSSESSION OF NITROUS OXIDE 08/16/2023
315873 1 PORTER, JENI LEE AGGRAVATED BURGLARY 08/16/2023
315874 1 RICE, MICHAEL ALLEN CAR JACKING 08/16/2023
315874 2 RICE, MICHAEL ALLEN THEFT 08/16/2023
315874 3 RICE, MICHAEL ALLEN AGGRAVATED CHILD NEGLECT 08/16/2023
315875 1 ROBERSON III, ELLIS ALFONZO DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE 08/16/2023
315875 2 ROBERSON III, ELLIS ALFONZO TEXTING WHILE DRIVING 08/16/2023
315875 3 ROBERSON III, ELLIS ALFONZO FAILURE TO MAINTAIN LANE 08/16/2023
315875 4 ROBERSON III, ELLIS ALFONZO FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/16/2023
315876 1 RUSSELL, JODY WILLIAM VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRATION 08/16/2023
315877 1 SCROGGINS, JASON PAUL RECKLESS ENDANGERMENT 08/16/2023
315877 2 SCROGGINS, JASON PAUL POSSESSION OF HANDGUN WITH PRIOR FELONY CONVICTION 08/16/2023
315878 1 SHADWICK, JONATHAN TYLER CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 08/16/2023
315880 1 WIGGINS, TIMOTHY DAVID POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/16/2023
315879 1 WIGGINS, LESLIE LACOMP POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/16/2023
315881 1 WOODY, ADAM DAX IDENTITY THEFT 08/16/2023
315881 2 WOODY, ADAM DAX IDENTITY THEFT 08/16/2023
315881 3 WOODY, ADAM DAX IDENTITY THEFT 08/16/2023
315881 4 WOODY, ADAM DAX IDENTITY THEFT 08/16/2023
315881 5 WOODY, ADAM DAX IDENTITY THEFT 08/16/2023
315881 6 WOODY, ADAM DAX POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 08/16/2023
315881 7 WOODY, ADAM DAX POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/16/2023