Here are the Grand Jury no bills and true bills:



No Bills:

1 BROWN, LASHONDA NICOLE DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/16/2023

1 CHECHAKOS, PASEY L DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/16/2023

1 GOLDSMITH, JESSICA TAYLOR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/16/2023

1 HUSKINS, KATHRYN MARIE DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/16/2023

1 MARKS, RIDGE B POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 08/16/2023

2 MARKS, RIDGE B POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/16/2023

1 OMIGIE, PRINCE O POSS. OF CONTROLLED SUBSTANCE FOR RESALE 08/16/2023

2 OMIGIE, PRINCE O POSS. OF CONTROLLED SUBSTANCE FOR RESALE 08/16/2023

3 OMIGIE, PRINCE O POSS. OF CONTROLLED SUBSTANCE FOR RESALE 08/16/2023

4 OMIGIE, PRINCE O POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 08/16/2023

5 OMIGIE, PRINCE O POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 08/16/2023

6 OMIGIE, PRINCE O POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/16/2023

1 SCROGGINS, JASON PAUL RECKLESS ENDANGERMENT 08/16/2023

1 WIGGINS, TIMOTHY DAVID POSSESSION OF MARIJUANA 08/16/2023

1 WIGGINS, LESLIE LACOMP POSSESSION OF MARIJUANA 08/16/2023

1 WILLIAMS, SHADERICKA ELICIA ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 08/16/2023

2 WILLIAMS, SHADERICKA ELICIA ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 08/16/2023

3 WILLIAMS, SHADERICKA ELICIA RECKLESS ENDANGERMENT 08/16/2023

4 WILLIAMS, SHADERICKA ELICIA AGGRAVATED ASSAULT 08/16/2023

5 WILLIAMS, SHADERICKA ELICIA AGGRAVATED ASSAULT 08/16/2023

True Bills:

315847 1 ANDERSON, CANNON R ASSAULT 08/16/2023

315850 1 JONES, DARRIUN LEBRON AGGRAVATED ROBBERY 08/16/2023

315850 2 JONES, DARRIUN LEBRON EVADING ARREST 08/16/2023

315848 1 ANDERSON, KADARIUS WAYNE AGGRAVATED ROBBERY 08/16/2023

315848 2 ANDERSON, KADARIUS WAYNE EVADING ARREST 08/16/2023

315849 1 EDWARDS, JAMAR DEVON AGGRAVATED ROBBERY 08/16/2023

315849 2 EDWARDS, JAMAR DEVON EVADING ARREST 08/16/2023

315852 1 JONES, DARRIUN LEBRON POSSESSION OF DEADLY WEAPON WITH INTENT TO EMPLOY

DURING NON-DANGEROUS FELONY

08/16/2023

315851 1 ANDERSON, KADARIUS WAYNE POSSESSION OF DEADLY WEAPON WITH INTENT TO EMPLOY

DURING NON-DANGEROUS FELONY

08/16/2023

315853 1 BALLANGER, JEREMY ANDREW VIOLATION OF REGISTRATION LAW 08/16/2023

315853 2 BALLANGER, JEREMY ANDREW FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/16/2023

315853 3 BALLANGER, JEREMY ANDREW POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/16/2023

315853 4 BALLANGER, JEREMY ANDREW POSSESSION OF FENTANYL 08/16/2023

315853 5 BALLANGER, JEREMY ANDREW UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM 08/16/2023

315853 6 BALLANGER, JEREMY ANDREW FAILURE TO APPEAR 08/16/2023

315854 1 BONK, KATY MICHELLE AGGRAVATED BURGLARY 08/16/2023

315855 1 BROWN, LASHONDA NICOLE FAILURE TO MAINTAIN LANE 08/16/2023

315855 2 BROWN, LASHONDA NICOLE FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/16/2023

315855 3 BROWN, LASHONDA NICOLE VIOLATION OPEN CONTAINER LAW 08/16/2023



315855 4 BROWN, LASHONDA NICOLE DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 08/16/2023

315855 5 BROWN, LASHONDA NICOLE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/16/2023

315856 1 BUSH, WILLIAM PAUL POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 08/16/2023

315856 2 BUSH, WILLIAM PAUL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/16/2023

315856 3 BUSH, WILLIAM PAUL POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 08/16/2023

315856 4 BUSH, WILLIAM PAUL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/16/2023

315856 5 BUSH, WILLIAM PAUL POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 08/16/2023

315857 1 THIES, ELIZABETH NICOLE POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 08/16/2023

315857 2 THIES, ELIZABETH NICOLE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/16/2023

315857 3 THIES, ELIZABETH NICOLE POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 08/16/2023

315857 4 THIES, ELIZABETH NICOLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/16/2023

315857 5 THIES, ELIZABETH NICOLE POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 08/16/2023

315858 1 CARTER JR, LOVEST LOUIS POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 08/16/2023

315859 1 CARTER, KORTONYO LAWONTE POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 08/16/2023

315859 2 CARTER, KORTONYO LAWONTE VIOLATION OF SEAT BELT LAW 08/16/2023

315860 1 CARTER, KORTONYO LAWONTE POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 08/16/2023

315861 1 CHAMBERS, TIMOTHY ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 08/16/2023

315862 1 FREEMAN, LADERRIUS TREDELL POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 08/16/2023

315862 2 FREEMAN, LADERRIUS TREDELL POSS.OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 08/16/2023

315863 1 GENTRY, PATRICK TYLER POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/16/2023

315864 1 GOODJOINT, FRED AGGRAVATED ROBBERY 08/16/2023

315864 2 GOODJOINT, FRED AGGRAVATED KIDNAPPING 08/16/2023



315865 1 GRAHAM, MARCUS SCOTT RECKLESS ENDANGERMENT 08/16/2023

315865 2 GRAHAM, MARCUS SCOTT RECKLESS ENDANGERMENT 08/16/2023

315865 3 GRAHAM, MARCUS SCOTT RECKLESS ENDANGERMENT 08/16/2023

315865 4 GRAHAM, MARCUS SCOTT RECKLESS ENDANGERMENT 08/16/2023

315865 5 GRAHAM, MARCUS SCOTT RECKLESS ENDANGERMENT 08/16/2023

315865 6 GRAHAM, MARCUS SCOTT VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 08/16/2023

315865 7 GRAHAM, MARCUS SCOTT FAILURE TO MAINTAIN LANE 08/16/2023

315865 8 GRAHAM, MARCUS SCOTT RECKLESS DRIVING 08/16/2023

315865 9 GRAHAM, MARCUS SCOTT VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 08/16/2023

315865 10 GRAHAM, MARCUS SCOTT EVADING ARREST 08/16/2023

315865 11 GRAHAM, MARCUS SCOTT IMPROPER PASSING 08/16/2023

315865 12 GRAHAM, MARCUS SCOTT VIOLATION OF REGISTRATION LAW 08/16/2023

315865 13 GRAHAM, MARCUS SCOTT FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/16/2023

315865 14 GRAHAM, MARCUS SCOTT DRIVING ON REVOKED OR SUSPENDED 08/16/2023

315865 15 GRAHAM, MARCUS SCOTT FOLLOWING TOO CLOSELY 08/16/2023

315865 16 GRAHAM, MARCUS SCOTT IMPROPER PASSING 08/16/2023

315865 17 GRAHAM, MARCUS SCOTT DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/16/2023

315865 18 GRAHAM, MARCUS SCOTT SEAT BELT LAW VIOLATION 08/16/2023

315865 19 GRAHAM, MARCUS SCOTT ONE WAY STREET 08/16/2023

315865 20 GRAHAM, MARCUS SCOTT SPEEDING 08/16/2023

315866 1 HUDSON, ERIKA CAMILLE THEFT 08/16/2023

315867 1 HUSKINS, KATHRYN MARIE SPEEDING 58 MPH IN 40 MPH ZONE 08/16/2023



315867 2 HUSKINS, KATHRYN MARIE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/16/2023

315868 1 JONES, AVERY WYTRON VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION OR RESTRAINING OR 08/16/2023

315869 1 MCGILL, RHIANNA ALAYNE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/16/2023

315870 1 GOLDSMITH, JESSICA TAYLOR POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/16/2023

315871 1 MOSES, COURTNEY LYNN POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 08/16/2023

315871 2 MOSES, COURTNEY LYNN POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 08/16/2023

315872 1 OMIGIE, PRINCE O POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/16/2023

315872 2 OMIGIE, PRINCE O POSSESSION OF LSD FOR RESALE 08/16/2023

315872 3 OMIGIE, PRINCE O POSSESSION OF ECSTACY FOR RESALE 08/16/2023

315872 4 OMIGIE, PRINCE O POSSESSION OF MUSHROOMS FOR RESALE 08/16/2023

315872 5 OMIGIE, PRINCE O POSSESSION OF KETAMINE FOR RESALE 08/16/2023

315872 6 OMIGIE, PRINCE O POSSESSION OF NITROUS OXIDE 08/16/2023

315873 1 PORTER, JENI LEE AGGRAVATED BURGLARY 08/16/2023

315874 1 RICE, MICHAEL ALLEN CAR JACKING 08/16/2023

315874 2 RICE, MICHAEL ALLEN THEFT 08/16/2023

315874 3 RICE, MICHAEL ALLEN AGGRAVATED CHILD NEGLECT 08/16/2023

315875 1 ROBERSON III, ELLIS ALFONZO DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE 08/16/2023

315875 2 ROBERSON III, ELLIS ALFONZO TEXTING WHILE DRIVING 08/16/2023

315875 3 ROBERSON III, ELLIS ALFONZO FAILURE TO MAINTAIN LANE 08/16/2023

315875 4 ROBERSON III, ELLIS ALFONZO FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/16/2023

315876 1 RUSSELL, JODY WILLIAM VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRATION 08/16/2023

315877 1 SCROGGINS, JASON PAUL RECKLESS ENDANGERMENT 08/16/2023



315877 2 SCROGGINS, JASON PAUL POSSESSION OF HANDGUN WITH PRIOR FELONY CONVICTION 08/16/2023

315878 1 SHADWICK, JONATHAN TYLER CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 08/16/2023

315880 1 WIGGINS, TIMOTHY DAVID POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/16/2023

315879 1 WIGGINS, LESLIE LACOMP POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/16/2023

315881 1 WOODY, ADAM DAX IDENTITY THEFT 08/16/2023

315881 2 WOODY, ADAM DAX IDENTITY THEFT 08/16/2023

315881 3 WOODY, ADAM DAX IDENTITY THEFT 08/16/2023

315881 4 WOODY, ADAM DAX IDENTITY THEFT 08/16/2023

315881 5 WOODY, ADAM DAX IDENTITY THEFT 08/16/2023

315881 6 WOODY, ADAM DAX POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 08/16/2023

315881 7 WOODY, ADAM DAX POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/16/2023