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Grand Jury No Bills And True Bills

  • Thursday, August 24, 2023

Here are the Grand Jury no bills and true bills:

No Bills:

1 BIRDSONG, CORNELLIUS LAVETT TINTED WINDOWS VIOLATION 08/24/2023
1 BROWN, DONNA CAROL FRAUDULENT USE OF CREDIT OR DEBIT CARD 08/24/2023
2 BROWN, DONNA CAROL THEFT 08/24/2023
1 COX, ROBERT BRYAN CONSPIRACY TO COMMIT BURGLARY 08/24/2023
1 DAVIS, AUSTIN HUNTER CRIMINAL TRESPASSING 08/24/2023
1 DOUGLASS, DEANNA GADDIS POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/24/2023
1 HELLEM, MATTHEW JAMES POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 08/24/2023
2 HELLEM, MATTHEW JAMES POSS OF FIREARM DURING A FELONY 08/24/2023
1 HENDON, CHRISTINE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/24/2023
2 HENDON, CHRISTINE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/24/2023
1 LEWIS, DEKOBE LEBRON POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 08/24/2023
1 LOLLIS, KENTRAIL DEONTE VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 08/24/2023
1 NASH, HAVEN NICHOLE POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 08/24/2023
1 PHELPS, CHESTER ARTHUR AGGRAVATED ASSAULT 08/24/2023
2 PHELPS, CHESTER ARTHUR ASSAULT 08/24/2023
3 PHELPS, CHESTER ARTHUR VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION OR RESTRAINING OR 08/24/2023
4 PHELPS, CHESTER ARTHUR KIDNAPPING 08/24/2023
5 PHELPS, CHESTER ARTHUR INTERFERENCE WITH EMERGENCY CALLS 08/24/2023
1 SHAW, JAYSON PAUL OPEN CONTAINER LAW 08/24/2023
2 SHAW, JAYSON PAUL REGISTRATION, EXPIRED 08/24/2023
3 SHAW, JAYSON PAUL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/24/2023
5 SHAW, JAYSON PAUL FAILURE TO APPEAR 08/24/2023

True Bills:

315896 1 BALLANGER, JEREMY ANDREW POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/24/2023
315896 2 BALLANGER, JEREMY ANDREW POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 08/24/2023
315896 3 BALLANGER, JEREMY ANDREW POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/24/2023
315897 1 BAUGH, TAVARUS J CAR JACKING 08/24/2023
315898 1 COX, ROBERT BRYAN BURGLARY 08/24/2023
315899 1 DUCKETT, SIDNEY ABRIAVICTORIA RECKLESS ENDANGERMENT 08/24/2023
315899 2 DUCKETT, SIDNEY ABRIAVICTORIA RECKLESS ENDANGERMENT 08/24/2023
315899 3 DUCKETT, SIDNEY ABRIAVICTORIA RECKLESS ENDANGERMENT 08/24/2023
315899 4 DUCKETT, SIDNEY ABRIAVICTORIA RECKLESS ENDANGERMENT 08/24/2023
315899 5 DUCKETT, SIDNEY ABRIAVICTORIA RECKLESS ENDANGERMENT 08/24/2023
315900 1 GRACE, AMON A AGGRAVATED ASSAULT 08/24/2023
315900 2 GRACE, AMON A THEFT OF PROPERTY 08/24/2023
315901 1 HILT, CHRISTOPHER ANTONIO POSSESSION OF FENTANYL 08/24/2023
315901 2 HILT, CHRISTOPHER ANTONIO POSSESSION OF MARIJUANA 08/24/2023
315901 3 HILT, CHRISTOPHER ANTONIO POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/24/2023
315902 1 NASH, HAVEN NICHOLE POSSESSION OF FENTANYL 08/24/2023
315902 2 NASH, HAVEN NICHOLE POSSESSION OF MARIJUANA 08/24/2023
315902 3 NASH, HAVEN NICHOLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/24/2023
315903 1 HILT, CHRISTOPHER ANTONIO POSSESSION OF FOREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY CONVICTION 08/24/2023
315904 1 JONES, AVERY WYTRON DOMESTIC ASSAULT 08/24/2023

315905 1 JONES, DARRIUN LEBRON ASSAULT 08/24/2023
315906 1 JONES, DARRIUN LEBRON AGGRAVATED ASSAULT 08/24/2023
315907 1 JONES, DARRIUN LEBRON ASSAULT 08/24/2023
315908 1 JONES, DARRIUN LEBRON ASSAULT 08/24/2023
315909 1 JONES, DARRIUN LEBRON ASSAULT 08/24/2023
315909 2 JONES, DARRIUN LEBRON ASSAULT 08/24/2023
315910 1 LOVATO, CASCELIA MARIE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/24/2023
315911 1 MALONE, ALAN HUGH POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/24/2023
315911 2 MALONE, ALAN HUGH POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/24/2023
315912 1 MANGHANE, KEATON RECKLESS ENDANGERMENT 08/24/2023
315912 2 MANGHANE, KEATON UNLAWFUL POSSESSION OF WEAPON 08/24/2023
315913 1 MCCULLOUGH, ROY CHESTER AGGRAVATED ASSAULT 08/24/2023
315914 1 MOORE, GARTH DUSTIN LAMAR THEFT OF PROPERTY 08/24/2023
315915 1 MORGAN, BRANDON LEE POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/24/2023
315915 2 MORGAN, BRANDON LEE POSS. OF FENTANYL FOR RESALE 08/24/2023
315916 1 NASH, HAVEN NICHOLE TAMPERING WITH EVIDENCE 08/24/2023
315917 1 PHELPS, CHESTER ARTHUR EVADING ARREST 08/24/2023
315917 2 PHELPS, CHESTER ARTHUR DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/24/2023
315917 3 PHELPS, CHESTER ARTHUR POSS. OF MARIJUANA 08/24/2023
315917 4 PHELPS, CHESTER ARTHUR POSS. OF COCAINE 08/24/2023
315917 5 PHELPS, CHESTER ARTHUR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/24/2023
315918 1 PRITCHETT, BLAKE ANDREW ESPECIALLY AGGRAVATED STALKING 08/24/2023

315918 2 PRITCHETT, BLAKE ANDREW EVADING ARREST 08/24/2023
315919 1 ROBERSON III, ELLIS ALFONZO AGGRAVATED ASSAULT 08/24/2023
315919 2 ROBERSON III, ELLIS ALFONZO POSSESSION OF A FIREARM DURING FEONY 08/24/2023
315919 3 ROBERSON III, ELLIS ALFONZO RECKLESS ENDANGERMENT 08/24/2023
315919 4 ROBERSON III, ELLIS ALFONZO VANDALISM 08/24/2023
315919 5 ROBERSON III, ELLIS ALFONZO AGGRAVATED ASSAULT 08/24/2023
315919 6 ROBERSON III, ELLIS ALFONZO AGGRAVATED ASSAULT 08/24/2023
315920 1 TORY JR, PATRICK LAMAR POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/24/2023
315920 2 TORY JR, PATRICK LAMAR TAMPERING WITH EVIDENCE 08/24/2023
315921 1 TUTMAN, CEAIRRA KETURAH THEFT OF PROPERTY 08/24/2023
315922 1 WADE, CADARIUS LAMONT POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 08/24/2023
315922 2 WADE, CADARIUS LAMONT POSS OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 08/24/2023
315922 3 WADE, CADARIUS LAMONT POSS. MARIJUANA FOR RESALE 08/24/2023
315922 4 WADE, CADARIUS LAMONT POSS. OF THC EDIBLES FOR RESALE 08/24/2023
315922 5 WADE, CADARIUS LAMONT POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/24/2023
315922 6 WADE, CADARIUS LAMONT TINTED WINDOWS VIOLATION 08/24/2023
315922 7 WADE, CADARIUS LAMONT VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW 08/24/2023
315923 1 WHITFIELD JR, TONY EUGENE AGGRAVATED ASSAULT 08/24/2023
315924 1 WILKINSON, ZANE B VEHICULAR ASSAULT 08/24/2023
315924 2 WILKINSON, ZANE B POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 08/24/2023
315924 3 WILKINSON, ZANE B DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/24/2023
315925 1 WILLIAMS, CASEY RYAN THEFT OF PROPERTY 08/24/2023

315926 1 WILLIAMS, CASEY RYAN THEFT OF PROPERTY 08/24/2023
315927 1 WILLIAMS, DEMETRIUS LEBRON THEFT OF PROPERTY 08/24/2023

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