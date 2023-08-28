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Walker County Arrest Report For Aug. 21-27

  • Monday, August 28, 2023

Here is the Walker County arrest report for Aug. 21-27:

FOUNTAIN      TONY   LEE      W/M   36        FELONY           OFFICER YOUNG         PAROLE VIOLATION

SLAUGHTER     SARAH MORGAN        W/F     34        FELONY           OFFICER LEAMON       PROBATION VIOLATION

PENSON          TONY   ALLEN  W/M   54        FELONY           OFFICER YOUNG         PROBATION VIOLATION

YOUNG            DANIELLE        KAY      W/F     39        MISD   OFFICER BROWN        PUBLIC DRUNK, OBSTRUCTION

MORTON         HUNTER          KALEB  W/M   23        MISD   OFFICER CAMP            SIMPLE ASSAULT, POINT HAND GUN/ PISTOL AT ANOTHER

SHEFFIED         SHAWN           WESLEY           W/M   47        FELONY           OFFICER MILLER          PROABTION VIOLATION

STEWART        DEREK LEBRON           B/M     35        FELONY           OFFICER MILLER          PROBATION VIOLATION

ADAMS            JERRY  LAMAR B/M     67        -----      OFFICER HEAD RETURN FROM ROSSVILLE COURT

KING    SEAN   WILLIAM         W/M   32        --------  OFFICER HEAD            RETURN FROM ROSSVILLE COURT

 

FOSTER            MARTERRIOUS            UNIQUE           B/F      19        MISD   OFFICER CARTER         DUI-DRUGS, DUI-CHILD ENDANGERMENT, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO INSURANCE

KING    SHERRIKA        ANGELICA       B/F      37        FELONY           OFFICER CAMP            ENTERING AUTO, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY 2ND DEGREE

MILSAP            MICHAEL         EUGENE          W/M   55        MISD   OFFICER MILLER          FTA X3

MILLER TRAVIS JOE      W/M   57        FELONY           OFFICER JENKINS        PROBATION VIOLATION

BECK    JOHN   EDWARD         W/M   44        MISD   OFFICER SMITH           SUSPENDED LICENSE, NO INSURANCE, SUSPENDED REGISTRATION, OPEN CONTAINER, SEAT BELT CHILD 5 YOA, SEAT BELT ADULTS

MCNUTT         JASON PATRICK          W/M   46        MISD   OFFICER PHILLIPS        PUBLIC INDESENCY

MARSH            JEROME           ANTHONY       B/M     36        MISD   OFFICER HENRY          VIOLATION OF TPO, VGCSA

BLEVINS          MILTON           CHARLES         W/M   56        MISD   OFFICER SIMPSON      SIMPLE BATTERY

LEWIS  XGABIREL        DANTE B/M     30        MISD   OFFICER DEAL DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, SPEEDING

 

CHANDLER      JASON WILLIAM         W/M   27        FELONY           OFFICER YOUNG         FUGITIVE FROM JUSTICE

MARTIN           ELISE    CAROLINE       W/F     41        FELONY           OFFICER YOUNG         PROBATION VIOLATION

PETTY  TIFFANY           LOREN W/F     37        FELONY           OFFICER LEAMON       PROBATION VIOLATION

CUZZORT         TERRY  ADAM W/M   44        MISD   OFFICER YOUNG         PROBATION VIOLATION

GILLESPIE        GAY     NELL    W/F     67        MISD   OFFICER BLESCH         DUI, LITTERING HIGHWAY

ABERNATHY    JAMES GREGORY        W/M   52        FELONY           OFFICER MILLER          HOLD FOR COURT

BAKSH- HUSSAIN        CASSER            JORDAN           B/M     31        MISD   OFFICER WALTHOUR  DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, POSS. OF DRUG RELATED OBJECTS, RECKLESS DRIVING, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD

HILL     ALONDRA        MONIQUE       B/F      24        MISD   OFFICER THOMASON  DUI- DRUGS, FAILURE TO MAINTAINLANE, FAILURE TO OBEY STOP SIGN, CELL PHONE VIOLATION, DRIVING W/O LICENSE ON PERSON, NO PROOF OF INSURANCE

VANDERGRIFF CHARLES         KEITH  W/M   43        FELONY           OFFICER THOMASON  POSS. SCHEDULE 2, POSS. SCHEDULE 4X2, DUI COMSINATION, FAILURE TO MAINTAIN LANE, OPEN CONTAINER, NO PROOF OF INSURANCE

 

HOLLEY            HAYDEN          ALEXANDER    W/M   19        FELONY           OFFICER RUSS FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE, SPEEDING, RECKLESS DRIVING, IMPROPER PASSING IN NO PASSING ZONE, NO MOTORCYCLE INSURANCE, WRONG CLASS LICENSE, EXPIRED LICENSE PLATE, AFFIXING TAG W/ INTENT TO CONCEAL IDENTITY OF VEHICLE

LANDISS          ABIGAIL           KATHERINE     W/F     25        MISD   OFFICER HAVEN          DUI

BLEVINS          PRESLEY          BROOKE          W/F     32        MISD   OFFICER LEAMON       FTA

PAINTER          SHERRY           JOLAINE           W/F     57        --          OFFICER STEPHENS     RETURN FROM DOCTOR APPOINTMENT

BROADRICK     JEREMY           CHARLES         W/M   36        MISD   OFFICER MILLER          PROBATION VIOLATION

HEWLETT- YOUNG      SHANTEA         MONIQUE       B/F      29        MISD   OFFICER THOMASON  DUI-DRUGS, DUI- CHILD ENDANGERMENT x3, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, HANDS FREE, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO SEATBELT (UNDER 5 YO) x3, FTA

COFFELT          COREY ALAN   W/M   32        MISD   OFFICER CARTER         DUI, FAILURE TO YIELD TO EMERGENCY VEHICLE, FAILURE TO MAINTAIN LANE, SPEEDING

PEDRO FRANCISCO     MIGUEL           H/M     32        MISD   OFFICER THOMASON  DISORDERLY CONDUCT, NO SEATBELT, NO INSURANCE, FAILURE TO MAINTAIN LANE

 

JARNES            JACQUELINE    PAIGE  W/F     57        MISD   OFFICER HOPKINS       SIMPLE ASSAULT-FVA

WARE  KEENON          DIANTE            B/M     29        MISD   OFFICER SMITH           PROBATION VIOLATION

SIMER  JOSH    LAING  W/M   39        MISD   OFFICER SMITH           TRESPASSING, DRIVING WHILE SUSPENDED

LYNN   JEFFERY           EUGENE          W/M   51        FELONY           OFFICER CAMP            POSSESS ANY MATERIAL DEPICTING MINOR IN SEXUAL EXPLICIT CONDUCT X6

SNIDER            KELSIE LEE      W/F     28        MISD   OFFICER HEGWOOD   NO LICENSE

LEMING           SHAUNA          RENEE W/F     33        FELONY           OFFICER LEAMON       APPREHENSION OF CRIMINAL

JOHNSON        ABRAHAM       DENVER           W/M   39        FELONY           OFFICER YOUNG         PROBATION VIOLATION

JONES  MICHAEL         LEBRON           B/M     57        FELONY           OFFICER YOUNG         PROBATION VIOLATION

STONE ERIC     ANTHONY       W/M   41        FELONY           OFFICER YOUNG         PROBATION VIOLATION

BRADLEY         ERIC     LYNN   W/M   38        FELONY           OFFICER MATTHEW    BURGLARY 2ND DEGREE

YANCEY           GAVAYN          TAYLOR           W/M   22        -------   OFFICER CREIGHTON  RETURN FROM MEDICAL TRANSPORT

SARGENT         ANDREA          DAWN W/F     41        FELONY           OFFICER WORLEY        VGCSA

GUPTON JR     RICKY   RAY      W/M   28        MISD   OFFICER HEAD VIOLATION OF TPO

SQUIRES          SHAWNRAY     ------     W/F     43        FELONY           OFFICER WORLEY        POSSESSION OF SCEDHULE II, POSSESSION OF THC

PLOTT  MATTHEW      LEE      W/M   39        FELONY           OFFICER MILLER          PROBATION VIOLATION

YOUNG            JASMINE          DENISE B/F      28        FELONY           OFFICER DEAL FUGITIVE FROM JUSTICE

SIMS    ZACHERY         COLE    W/M   21        MISD   OFFICER CAPEHART    DUI-ALCOHOL, DRIVING ON SUSPENDED, SPEEDING

HASTY CHARLIN          OPAL   W/F     52        MISD   OFFICER HENRY          BATTERY-FVA

 

ABBOTT           ALISON            DENISE W/F     53        MISD   OFFICER DURHAM      DUI-DRUGS

WYATT AMANDA         BROOKE          W/F     39        MISD   OFFICER CAMP            SHOPLIFTING

PEGG   MICHAEL         FRANKLIN        W/M   35        MISD   OFFICER VAN DYKE     SUSPENDED LICENSE, NO INSURANCE, NO REGISTRATION

WOOD TIMOTHY         SCOTT W/M   44        MISD   OFFICER FOUTS           SIMPLE ASSAULT-FVA, CRIMINAL TRESPASS-FVA

DEMERRITT     RICHARD         THOMAS         W/M   59        MISD   OFFICER MANNING    FTA X2

 

VENTURA        MIGUEL           ANGEL H/M     27        MISD   OFFICER DOOLEY        DUI-ALCOHOL

ALEXANDER    MICHAEL         ALLAN W/M   49        FELONY           OFFICER CAMP            PROBATION VIOLATION

GOOD  LARRY  FRANKLIN        W/M   51        FELONY           OFFICER CAPEHART    FLEEING AND ATTEMPTING TO ELUDE, RECKLESS DRIVING, IMPROPER U-TURN, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD WAY, SPEEDING IN EXCESS OF MAXIMUN LIMITS X3, STOP SIGNS AND YIELD SIGNS X2, PASSING IN A NO PASSING ZONE, FAILURE TO MAINTAIN LANE, AGGRESSIVE DRIVING; PANALTY, OBSTRUCTING OR HINDERING LAW ENFORCEMNT OFFICERS, DUI, USE OF LICENSE PLATE TO CONEAL IDENTITY OF VEHICLE, DRIVING WHILE UNLICENSED, NO INSURANCE, IMPROPER TAG DISPLAY, 

JABLONSKIE    MATTEA          GRACE W/F     17        MISD   OFFICER HINCH           BATTERY-FVA, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE

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