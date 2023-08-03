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Grand Jury No Bills And True Bills

  • Thursday, August 3, 2023

Here are the Grand Jury no bills and true bills:

No Bills:

1 HARDWICK, LAQUALA SONIQUE THEFT OF PROPERTY 07/26/2023
2 HARDWICK, LAQUALA SONIQUE UNLAWFUL POSSESSION OF A WEAPON 07/26/2023
3 HARDWICK, LAQUALA SONIQUE CHILD RESTRAINT LAW VIOLATION 07/26/2023
4 HARDWICK, LAQUALA SONIQUE DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE 07/26/2023
1 HEINSOHN, ILMIRA CATHRENE POSSESSION OF DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 07/26/2023
2 HEINSOHN, ILMIRA CATHRENE POSSESSION OF DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 07/26/2023
3 HEINSOHN, ILMIRA CATHRENE POSSESSION OF DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 07/26/2023
4 HEINSOHN, ILMIRA CATHRENE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/26/2023
1 KENNEDY, VONTARYUS SECOND DEGREE MURDER 07/26/2023
2 KENNEDY, VONTARYUS EMPLOYING A FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 07/26/2023
1 PARKS-BEY, ANTHONY DISORDERLY CONDUCT 07/26/2023
2 PARKS-BEY, ANTHONY PUBLIC INTOXICATION 07/26/2023

True Bills:

315763 1 ALLISON, TROY SCOTT AGGRAVATED ASSAULT 08/03/2023
315763 2 ALLISON, TROY SCOTT RECKLESS ENDANGERMENT 08/03/2023
315763 3 ALLISON, TROY SCOTT POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 08/03/2023
315763 4 ALLISON, TROY SCOTT DISORDERLY CONDUCT 08/03/2023
315763 5 ALLISON, TROY SCOTT PUBLIC INTOXICATION 08/03/2023
315763 6 ALLISON, TROY SCOTT POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 08/03/2023
315763 7 ALLISON, TROY SCOTT POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/03/2023
315764 1 BALLANGER, JEREMY ANDREW POSSESSION OF CARFENTANYL FOR RESALE 08/03/2023
315764 2 BALLANGER, JEREMY ANDREW POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 08/03/2023
315764 3 BALLANGER, JEREMY ANDREW POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/03/2023
315764 4 BALLANGER, JEREMY ANDREW POSSESSION OF MARIJUANA 08/03/2023
315764 5 BALLANGER, JEREMY ANDREW POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/03/2023
315764 6 BALLANGER, JEREMY ANDREW VIOLATION OF SEAT BELT LAW 08/03/2023
315765 1 BALLANGER, JEREMY ANDREW THEFT OF PROPERTY 08/03/2023
315766 1 BELLINGER, JESSE CLAY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/03/2023
315767 1 BELTON, JAMES THEFT OF PROPERTY 08/03/2023
315768 1 BLOCKER, ANTONIO LAMICHEAL VIOLATION OF REGISTRATION LAW 08/03/2023
315768 2 BLOCKER, ANTONIO LAMICHEAL FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/03/2023
315768 3 BLOCKER, ANTONIO LAMICHEAL DRIVING ON REVOKED 08/03/2023
315769 1 BLOCKER, ANTONIO LAMICHEAL SPEEDING 08/03/2023

315769 2 BLOCKER, ANTONIO LAMICHEAL FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/03/2023
315769 3 BLOCKER, ANTONIO LAMICHEAL LIGHT LAW 08/03/2023
315769 4 BLOCKER, ANTONIO LAMICHEAL DRIVING ON REVOKED 08/03/2023
315771 1 SCHRIMPSHER, REBECCA LEA CRIMINAL TRESPASSING 08/03/2023
315771 2 SCHRIMPSHER, REBECCA LEA POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/03/2023
315771 3 SCHRIMPSHER, REBECCA LEA POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/03/2023
315770 1 BURNETTE JR, BILLY WAYNE CRIMINAL TRESPASSING 08/03/2023
315770 2 BURNETTE JR, BILLY WAYNE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/03/2023
315770 3 BURNETTE JR, BILLY WAYNE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/03/2023
315772 1 CHATTIN, KIMBERLY L. AGGRAVATED BURGLARY 08/03/2023
315772 2 CHATTIN, KIMBERLY L. THEFT 08/03/2023
315773 1 CLARK, DAVID RODERICK TAMPERING WITH EVIDENCE 08/03/2023
315773 2 CLARK, DAVID RODERICK POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/03/2023
315773 3 CLARK, DAVID RODERICK POSSESSION OF METH FOR RESALE 08/03/2023
315773 4 CLARK, DAVID RODERICK DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/03/2023
315774 1 CLINE, KENNEY LEBRON VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 08/03/2023
315775 1 COLEMAN, YOLANDA VENISE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/03/2023
315776 1 DANDY, AVERY LEJUAN DOMESTIC ASSAULT 08/03/2023
315777 1 DIAZ JR, FILIBERTO THEFT OF PROPERTY 08/03/2023
315778 1 DUNN, HARLEY REALYNN AGGRAVATED SEXUAL BATTERY 08/03/2023
315778 2 DUNN, HARLEY REALYNN AGGRAVATED SEXUAL BATTERY 08/03/2023
315778 3 DUNN, HARLEY REALYNN AGGRAVATED SEXUAL BATTERY 08/03/2023

315779 1 FORD, MARKALLA LASHAJON THEFT 08/03/2023
315780 1 FOWLER, CHRISTINA RENEE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/03/2023
315780 2 FOWLER, CHRISTINA RENEE RESISTING ARREST 08/03/2023
315781 1 FUGATE, KEVIN S DOMESTIC ASSAULT 08/03/2023
315781 2 FUGATE, KEVIN S SEXUAL BATTERY 08/03/2023
315782 1 GOODMAN, JAMAL KENYADDA POSSESSION OF TATTOO PARAPHERNALIA 08/03/2023
315782 2 GOODMAN, JAMAL KENYADDA POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/03/2023
315782 3 GOODMAN, JAMAL KENYADDA EVADING ARREST 08/03/2023
315783 1 HAIRE, CHRISTOPHER DALE AGGRAVATED BURGLARY 08/03/2023
315784 1 HALL JR, RALPH DANNY DOMESTIC ASSAULT 08/03/2023
315785 1 HODGE, KAYLINN JUSTICE BURGLARY 08/03/2023
315785 2 HODGE, KAYLINN JUSTICE EVADING ARREST 08/03/2023
315786 1 JACKSON JR, DERRICK JERMAINE RAPE OF A CHILD 08/03/2023
315787 1 MALONE, BRANDON JOEL AGGRAVATED ASSAULT 08/03/2023
315788 1 MCDOWELL, JOSEPH EDWARD VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 08/03/2023
315789 1 MIHALKO, MICHAEL STEVEN RESISTING ARREST 08/03/2023
315789 2 MIHALKO, MICHAEL STEVEN EVADING ARREST 08/03/2023
315789 3 MIHALKO, MICHAEL STEVEN DISORDERLY CONDUCT 08/03/2023
315789 4 MIHALKO, MICHAEL STEVEN PUBLIC INTOXICATION 08/03/2023
315789 5 MIHALKO, MICHAEL STEVEN POSSESSION OF KETAMINE FOR RESALE 08/03/2023
315789 6 MIHALKO, MICHAEL STEVEN POSSESSION OF XANEX FOR RESALE 08/03/2023
315790 1 MOGLE, MICHAEL BEAU THEFT 08/03/2023

315791 1 MOGLE, MICHAEL BEAU POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/03/2023
315791 2 MOGLE, MICHAEL BEAU POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/03/2023
315791 3 MOGLE, MICHAEL BEAU POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 08/03/2023
315792 1 MYREE, LEONARD LEBRON STALKING 08/03/2023
315792 2 MYREE, LEONARD LEBRON ASSAULT 08/03/2023
315793 1 POLLARD, THADDEUS DOMESTIC VIOLENCE ASSAULT 08/03/2023
315793 2 POLLARD, THADDEUS RESISTING ARREST 08/03/2023
315793 3 POLLARD, THADDEUS ASSAULT AGAINST FIRST RESPONDER 08/03/2023
315794 1 RHYMER, JAMES SCOTT VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 08/03/2023
315794 2 RHYMER, JAMES SCOTT AGGRAVATED STALKING 08/03/2023
315794 3 RHYMER, JAMES SCOTT UNLAWFUL PHOTO 08/03/2023
315795 1 SCHRIMPSHER, REBECCA LEA POSSESSION OF LEGEND DRUG WITHOUT A PRESCRIPTION 08/03/2023
315796 1 SKILLERN COPELAND, KAREN
LAMISHA
POSSESSION MARIJUANA FOR RESALE 08/03/2023
315796 2 SKILLERN COPELAND, KAREN
LAMISHA
POSSESSION OF ECSTASY FOR RESALE 08/03/2023
315797 1 SMITH, ROY KEITH AGGRAVATED ASSAULT 08/03/2023
315798 1 TENORIO, ALANZO DAVID DOMESTIC ASSAULT 08/03/2023
315799 1 WILLIAMSON, TASHA POSSESSION OF METH FOR RESALE 08/03/2023
315799 2 WILLIAMSON, TASHA POSSESSION OF XANAX FOR RESALE 08/03/2023
315799 3 WILLIAMSON, TASHA POSSESSION OF MARIJUANA 08/03/2023
315799 4 WILLIAMSON, TASHA FELONY CHILD ENDANGERMENT 08/03/2023
315799 5 WILLIAMSON, TASHA FELONY CHILD ENDANGERMENT 08/03/2023

315799 6 WILLIAMSON, TASHA CHILD ENDANGERMENT 08/03/2023
315799 7 WILLIAMSON, TASHA PUBLIC INTOXICATION 08/03/2023
315799 8 WILLIAMSON, TASHA THEFT 08/03/2023
315799 9 WILLIAMSON, TASHA POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/03/2023

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