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Latest Hamilton County Arrest Report

  • Monday, January 15, 2024

Here is the latest Hamilton County arrest report:

AMAYA PORTILLO, RENE OSMIN 
217 POST AVE WESTBURY, 11590 
Age at Arrest: 41 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DRIVING WITHOUT DRIVERS LICENSE / EXPIRED LICENSE
DRIVING ON ROADWAYS LANED FOR TRAFFIC, VIOLATION

ANDERSON, EDWARD LEBRON 
10625 HIGHWAY 58 OOLTEWAH, 37363 
Age at Arrest: 69 years old
Arresting Agency: HC Sheriff
DOMESTIC ASSAULT

ARNOLD, JIMMY L 
1563 DALLAS LAKE RD HIXSON, 37343 
Age at Arrest: 31 years old
Arresting Agency: HC Sheriff
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA (SCHEDULE III SUB
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

BAILEY, AVEUS MARQUEL 
8701 JANA LN HIXSON, 
Age at Arrest: 31 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
RECKLESS ENDANGERMENT
EVADING ARREST
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
TRAFFIC CONTROL SIGNALS VIOLATION
SPEEDING
TINTED WINDOWS VIOLATION
RECKLESS DRIVING
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE

BAILEY, KYLIA DESHAE 
2013 MAPLE HILLS WAY CHATTANOOGA, 374061571 
Age at Arrest: 27 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE)

BALL, TRAVIS LEON 
3542 WEATHERVANE LOOP APISON, 37302 
Age at Arrest: 21 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
THEFT OF PROPERTY

BALLARD, JAYLAIN SHAQUNE 
5225 Central Ave Chattanooga, 374102023 
Age at Arrest: 23 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
CRIMINAL CONSPIRACY
CRIMINAL CONSPIRACY
CRIMINAL CONSPIRACY
CRIMINAL CONSPIRACY
CRIMINAL CONSPIRACY
CRIMINAL CONSPIRACY
RECKLESS ENDANGERMENT
POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED
POSS OF FIREARM DURING A FELONY
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (FENTANYL)
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (METHAMPHETAMINE
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (MARIJUANA)
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (CRACK COCAINE)
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (PROMETHAZINE)
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (CARFENTANIL)
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

BRANDON, CHRISTY DIAMOND 
1589 ROACH HOLLOW ROAD RINGGOLD, 30741 
Age at Arrest: 33 years old
Arresting Agency: HC Sheriff
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS
SCHEDULE I DRUG VIOLATION

BROCK, LANCE RICHARD 
5228 OLD HIXSON PIKE HIXSON, 37343 
Age at Arrest: 34 years old
Arresting Agency: HC Sheriff
CRIMINAL TRESPASSING
CRIMINAL TRESPASSING
STALKING

BROWN, JACKIE YVONNE 
631 W 13TH STREET CT CHATTANOOGA, 37402 
Age at Arrest: 53 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
VIOLATION OF PROBATION (THEFT OF PROPERTY (CONDUCT
VIOLATION OF PROBATION (THEFT OF PROPERTY (CONDUCT

BURTON, CAMERON 
1110 MCBREIN ROAD EAST RIDGE, 37412 
Age at Arrest: 32 years old
Arresting Agency: East Ridge
CRIMINAL IMPERSONATION

CARR, CHRISTOPHER 
7324 SHALLOWFORD ROAD CHATTANOOGA, 37421 
Age at Arrest: 34 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
AGGRAVATED ASSAULT

CARTER, CASEY THOMAS 
2303 GREEN FOREST DR CHATTANOOGA, 374062611 
Age at Arrest: 28 years old
Arresting Agency: Chatt St Police
EVADING ARREST
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE

CRANE, DAVID LAVAN 
2911 STAGE RUN DR HIXSON, 37343 
Age at Arrest: 51 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
AGGRAVATED ROBBERY
AGGRAVATED BURGLARY
AGGRAVATED ASSAULT
THEFT OF PROPERTY UNDER $1,000.00

ENGLAND, ANTHONY JAMES 
2508 LONG ST Chattanooga, 374082923 
Age at Arrest: 50 years old
Arresting Agency: HC Sheriff
CONTROLLED SUBSTANCE IN SCHEDULE II
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE

EVANS, CAMERON LEBRON 
1900 PARKWAY DR CHATTANOOGA, 374062758 
Age at Arrest: 21 years old
Arresting Agency: HC Sheriff
DOMESTIC ASSAULT

FITCH, LAMARCUS J 
5404 TOWNE HILLS LN HIXSON, 373433798 
Age at Arrest: 32 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
SPEEDING
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
FINANCIAL RESPONSIBILITY

FORAKER, AMBER NICOLE 
1020 HIGHLAND AVE JASPER, 37347 
Age at Arrest: 32 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
DOMESTIC ASSAULT

GARCIA, JAIME 
1617 EAST 18TH STREET CHATTANOOGA, 374071809 
Age at Arrest: 25 years old
Arresting Agency: HC Sheriff
SPEEDING
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
FINANCIAL RESPONSIBILITY
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE

GARRETT, TARIQ MUHAMMAD 
2001 DUNCAN AVE CHATTANOOGA, 374032612 
Age at Arrest: 44 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
IMPROPER PASSING (MUST PASS SAFELY)
DRIVING ON ROADWAYS LANED FOR TRAFFIC, VIOLATION
SEAT BELT LAW VIOLATION
FAILURE TO RENDER AID
LEAVING SCENE OF ACCIDENT W/DAMAGE TO VEHICLE
DUTY UPON STRIKING FIXTURES UPON A HIGHWAY
RECKLESS DRIVING
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE

GILLESPIE, SARAH KATE 
2325 OLD LEBANON DIRT RD MOUNT JULIET, 37122 
Age at Arrest: 19 years old
Arresting Agency: Tenn Hwy Patrol
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DRIVING ON ROADWAYS LANED FOR TRAFFIC, VIOLATION
DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE
UNDERAGE DRINKING

GUELDE, TERRY LYN 
800 MCCALLIE AVE CHATTANOOGA, 374032612 
Age at Arrest: 45 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
THEFT OF PROPERTY
THEFT OF PROPERTY

HENSLEY, CHARLES DALTON 
7740 HARPER RD HIXSON, 373432112 
Age at Arrest: 56 years old
Arresting Agency: Soddy Daisy
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MANUFACTURE,DELIVERY, SALE OF METH

HOUSTON, MICAH ROBERT 
7001 BUTTERCUP LANE OOLTEWAH, 37363 
Age at Arrest: 34 years old
Arresting Agency: HC Sheriff
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS

KRECH, TYLER STONE 
9345 WINDROSE CIR CHATTANOOGA, 37421 
Age at Arrest: 18 years old
Arresting Agency: HC Sheriff
RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS
DRINKING UNDER AGE/SELL ALCOHOL TO MINOR

LINDER, WILL DEMARIO 
1717 FOUST ST CHATTANOOGA, 37407 
Age at Arrest: 53 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
Booked for Previous Charges or Other Reason(s)

MCLEMORE, NAKAYLA S 
1615 EAST47TH STREET ROSSVILLE, 37403 
Age at Arrest: 18 years old
Arresting Agency: 
RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS
DISORDERLY CONDUCT

MENEFEE, JERAEL ALEXANDER 
157 HUNT AVE CHATTANOOGA, 37411 
Age at Arrest: 34 years old
Arresting Agency: East Ridge
DRIVING UNDER THE INFLUENCE

MOYLAN, LAWERENCE JOHN 
3957 ATLANTA DR Chattanooga, 374153805 
Age at Arrest: 48 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
DOMESTIC ASSAULT

PEREZ MENDEZ, FRANKI BRAINER 
4244 PATTENTOWN ROAD OOLTEWAH, 37363 
Age at Arrest: 19 years old
Arresting Agency: HC Sheriff
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
OPEN CONTAINER LAW
FINANCIAL RESPONSIBILITY
DRIVING WITHOUT DRIVERS LICENSE / EXPIRED LICENSE
MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL

RAMIREZ, GERARDO HERNANDEZ 
130 COLLEGE ST UNIT 8 DAYTON, 373216315 
Age at Arrest: 26 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
DRIVING LEFT OF CENTER LINE
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE

RICH, HAROLD ALAN 
9037 PINE RIDGE RD OOLTEWAH, 373638011 
Age at Arrest: 65 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS
DISORDERLY CONDUCT

RODRIGUEZ, FELIPE 
1513 ANDERSON AVE CHATTANOOGA, 37407 
Age at Arrest: 20 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
OPEN CONTAINER LAW
DRIVING WITHOUT DRIVERS LICENSE / EXPIRED LICENSE
MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL

SIMS, SHELLEY NICOLE 
4346 KAYLA CIRCLE CHATTANOOGA, 37416 
Age at Arrest: 35 years old
Arresting Agency: HC Sheriff
FAILURE TO APPEAR

STOUT, NANCY K 
609 SOUTH PLACE DRIVE SINGLE MOUNTAIN, 37377 
Age at Arrest: 42 years old
Arresting Agency: HC Sheriff
DOMESTIC ASSAULT

SUTTON, JAYLON QUENTARIUS 
15 SCRUGGS ST CHATTANOOGA, 374031527 
Age at Arrest: 20 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
CRIMINAL CONSPIRACY
CRIMINAL CONSPIRACY
CRIMINAL CONSPIRACY
CRIMINAL CONSPIRACY
CRIMINAL CONSPIRACY
CRIMINAL CONSPIRACY
RECKLESS ENDANGERMENT
POSS OF FIREARM DURING A FELONY
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (METHAMPHETAMINE
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (MARIJUANA)
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (FENTANYL)
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (PROMETHAZINE)
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (CRACK COCAINE)
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (CARFENTANIL)
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

VILLANUEVA, DIANA 
11524 DOLLY POND RD BIRCHWOOD, 37308 
Age at Arrest: 26 years old
Arresting Agency: HC Sheriff
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
FINANCIAL RESPONSIBILITY
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
SPEEDING

WHITE, LORENZO GHIDEL 
1525 LILLIAN LN CHATTANOOGA, 374111504 
Age at Arrest: 23 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
CRIMINAL CONSPIRACY
CRIMINAL CONSPIRACY
CRIMINAL CONSPIRACY
CRIMINAL CONSPIRACY
CRIMINAL CONSPIRACY
CRIMINAL CONSPIRACY
RECKLESS ENDANGERMENT
POSS OF FIREARM DURING A FELONY
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (METHAMPHETAMINE
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (FENTANYL)
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (MARIJUANA)
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (PROMETHAZINE)
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (CRACK COCAINE)
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (CARFENTANIL)

WHITE, MAIJA M 
1714 STENDFIEL CHATTANOOGA, 37406 
Age at Arrest: 26 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
DOMESTIC ASSAULT

WILEY, TIWANN RYDELL 
1003 E 32nd St Chattanooga, 37407 
Age at Arrest: 18 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
DOMESTIC ASSAULT

Here are the mug shots:
ANDERSON, EDWARD LEBRON
Age at Arrest: 69
Date of Birth: 09/13/1954
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
  • DOMESTIC ASSAULT
ARNOLD, JIMMY L
Age at Arrest: 31
Date of Birth: 12/18/1992
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
  • POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA (SCHEDULE III SUB
  • POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
BAILEY, AVEUS MARQUEL
Age at Arrest: 31
Date of Birth: 06/29/1992
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
  • RECKLESS ENDANGERMENT
  • EVADING ARREST
  • DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
  • POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
  • TRAFFIC CONTROL SIGNALS VIOLATION
  • SPEEDING
  • TINTED WINDOWS VIOLATION
  • RECKLESS DRIVING
  • DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
BAILEY, KYLIA DESHAE
Age at Arrest: 27
Date of Birth: 07/17/1996
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
  • THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE)
BALL, TRAVIS LEON
Age at Arrest: 21
Date of Birth: 06/07/2002
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
  • THEFT OF PROPERTY
BRANDON, CHRISTY DIAMOND
Age at Arrest: 33
Date of Birth: 06/15/1990
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
  • POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
  • CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS
  • SCHEDULE I DRUG VIOLATION
BROCK, LANCE RICHARD
Age at Arrest: 34
Date of Birth: 01/04/1984
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
  • CRIMINAL TRESPASSING
  • CRIMINAL TRESPASSING
  • STALKING
BROWN, JACKIE YVONNE
Age at Arrest: 53
Date of Birth: 09/20/1970
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
  • VIOLATION OF PROBATION (THEFT OF PROPERTY (CONDUCT
  • VIOLATION OF PROBATION (THEFT OF PROPERTY (CONDUCT
BURTON, CAMERON
Age at Arrest: 32
Date of Birth: 11/18/1991
Arresting Agency: East Ridge

Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
  • CRIMINAL IMPERSONATION
CARR, CHRISTOPHER
Age at Arrest: 34
Date of Birth: 07/12/1989
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
  • AGGRAVATED ASSAULT
CRANE, DAVID LAVAN
Age at Arrest: 51
Date of Birth: 02/14/1972
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
  • AGGRAVATED ROBBERY
  • AGGRAVATED BURGLARY
  • AGGRAVATED ASSAULT
  • THEFT OF PROPERTY UNDER $1,000.00
ENGLAND, ANTHONY JAMES
Age at Arrest: 50
Date of Birth: 09/19/1970
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
  • CONTROLLED SUBSTANCE IN SCHEDULE II
  • POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
  • DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
EVANS, CAMERON LEBRON
Age at Arrest: 21
Date of Birth: 01/21/2002
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
  • DOMESTIC ASSAULT
FITCH, LAMARCUS J
Age at Arrest: 32
Date of Birth: 04/22/1991
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
  • SPEEDING
  • DRIVING UNDER THE INFLUENCE
  • FINANCIAL RESPONSIBILITY
FORAKER, AMBER NICOLE
Age at Arrest: 32
Date of Birth: 01/01/1992
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
  • DOMESTIC ASSAULT
GARCIA, JAIME
Age at Arrest: 25
Date of Birth: 11/24/1998
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
  • SPEEDING
  • DRIVING UNDER THE INFLUENCE
  • FINANCIAL RESPONSIBILITY
  • DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
GARRETT, TARIQ MUHAMMAD
Age at Arrest: 44
Date of Birth: 08/27/1979
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
  • IMPROPER PASSING (MUST PASS SAFELY)
  • DRIVING ON ROADWAYS LANED FOR TRAFFIC, VIOLATION
  • SEAT BELT LAW VIOLATION
  • FAILURE TO RENDER AID
  • LEAVING SCENE OF ACCIDENT W/DAMAGE TO VEHICLE
  • DUTY UPON STRIKING FIXTURES UPON A HIGHWAY
  • RECKLESS DRIVING
  • DRIVING UNDER THE INFLUENCE
  • IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS
  • DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
  • DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE
GUELDE, TERRY LYN
Age at Arrest: 45
Date of Birth: 10/21/1978
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
  • THEFT OF PROPERTY
  • THEFT OF PROPERTY
HENSLEY, CHARLES DALTON
Age at Arrest: 56
Date of Birth: 10/29/1967
Arresting Agency: Soddy Daisy

Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
  • DRIVING UNDER THE INFLUENCE
  • MANUFACTURE,DELIVERY, SALE OF METH
HOUSTON, MICAH ROBERT
Age at Arrest: 34
Date of Birth: 08/28/1989
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
  • DRIVING UNDER THE INFLUENCE
  • POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
  • RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS
KRECH, TYLER STONE
Age at Arrest: 18
Date of Birth: 07/01/2005
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
  • RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS
  • DRINKING UNDER AGE/SELL ALCOHOL TO MINOR
LINDER, WILL DEMARIO
Age at Arrest: 53
Date of Birth: 04/12/1970
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 01/14/2024
Booked for Previous Charges or Other Reason(s)
MCLEMORE, NAKAYLA S
Age at Arrest: 18
Date of Birth: 06/28/2005
Arresting Agency:

Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
  • RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS
  • DISORDERLY CONDUCT
MENEFEE, JERAEL ALEXANDER
Age at Arrest: 34
Date of Birth: 06/16/1989
Arresting Agency: East Ridge

Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
  • DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MOYLAN, LAWERENCE JOHN
Age at Arrest: 48
Date of Birth: 12/05/1968
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
  • DOMESTIC ASSAULT
RAMIREZ, GERARDO HERNANDEZ
Age at Arrest: 26
Date of Birth: 06/22/1997
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
  • DRIVING LEFT OF CENTER LINE
  • DRIVING UNDER THE INFLUENCE
  • DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
RICH, HAROLD ALAN
Age at Arrest: 65
Date of Birth: 02/28/1958
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
  • RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS
  • DISORDERLY CONDUCT
RODRIGUEZ, FELIPE
Age at Arrest: 20
Date of Birth: 03/04/2003
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
  • DRIVING UNDER THE INFLUENCE
  • OPEN CONTAINER LAW
  • DRIVING WITHOUT DRIVERS LICENSE / EXPIRED LICENSE
  • MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
SIMS, SHELLEY NICOLE
Age at Arrest: 35
Date of Birth: 12/06/1988
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
  • FAILURE TO APPEAR
SUTTON, JAYLON QUENTARIUS
Age at Arrest: 20
Date of Birth: 10/01/2003
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
  • CRIMINAL CONSPIRACY
  • CRIMINAL CONSPIRACY
  • CRIMINAL CONSPIRACY
  • CRIMINAL CONSPIRACY
  • CRIMINAL CONSPIRACY
  • CRIMINAL CONSPIRACY
  • RECKLESS ENDANGERMENT
  • POSS OF FIREARM DURING A FELONY
  • DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (METHAMPHETAMINE
  • DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (MARIJUANA)
  • DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (FENTANYL)
  • DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (PROMETHAZINE)
  • DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (CRACK COCAINE)
  • DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (CARFENTANIL)
  • POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
VILLANUEVA, DIANA
Age at Arrest: 26
Date of Birth: 03/19/1997
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
  • DRIVING UNDER THE INFLUENCE
  • FINANCIAL RESPONSIBILITY
  • DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
  • SPEEDING
WHITE, MAIJA M
Age at Arrest: 26
Date of Birth: 01/12/1998
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
  • DOMESTIC ASSAULT
WILEY, TIWANN RYDELL
Age at Arrest: 18
Date of Birth: 01/14/2005
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
  • DOMESTIC ASSAULT





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