Here is the latest Hamilton County arrest report:
AMAYA PORTILLO, RENE OSMIN
217 POST AVE WESTBURY, 11590
Age at Arrest: 41 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DRIVING WITHOUT DRIVERS LICENSE / EXPIRED LICENSE
DRIVING ON ROADWAYS LANED FOR TRAFFIC, VIOLATION
ANDERSON, EDWARD LEBRON
10625 HIGHWAY 58 OOLTEWAH, 37363
Age at Arrest: 69 years old
Arresting Agency: HC Sheriff
DOMESTIC ASSAULT
ARNOLD, JIMMY L
1563 DALLAS LAKE RD HIXSON, 37343
Age at Arrest: 31 years old
Arresting Agency: HC Sheriff
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA (SCHEDULE III SUB
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
BAILEY, AVEUS MARQUEL
8701 JANA LN HIXSON,
Age at Arrest: 31 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
RECKLESS ENDANGERMENT
EVADING ARREST
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
TRAFFIC CONTROL SIGNALS VIOLATION
SPEEDING
TINTED WINDOWS VIOLATION
RECKLESS DRIVING
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
BAILEY, KYLIA DESHAE
2013 MAPLE HILLS WAY CHATTANOOGA, 374061571
Age at Arrest: 27 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE)
BALL, TRAVIS LEON
3542 WEATHERVANE LOOP APISON, 37302
Age at Arrest: 21 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
THEFT OF PROPERTY
BALLARD, JAYLAIN SHAQUNE
5225 Central Ave Chattanooga, 374102023
Age at Arrest: 23 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
CRIMINAL CONSPIRACY
CRIMINAL CONSPIRACY
CRIMINAL CONSPIRACY
CRIMINAL CONSPIRACY
CRIMINAL CONSPIRACY
CRIMINAL CONSPIRACY
RECKLESS ENDANGERMENT
POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED
POSS OF FIREARM DURING A FELONY
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (FENTANYL)
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (METHAMPHETAMINE
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (MARIJUANA)
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (CRACK COCAINE)
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (PROMETHAZINE)
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (CARFENTANIL)
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
BRANDON, CHRISTY DIAMOND
1589 ROACH HOLLOW ROAD RINGGOLD, 30741
Age at Arrest: 33 years old
Arresting Agency: HC Sheriff
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS
SCHEDULE I DRUG VIOLATION
BROCK, LANCE RICHARD
5228 OLD HIXSON PIKE HIXSON, 37343
Age at Arrest: 34 years old
Arresting Agency: HC Sheriff
CRIMINAL TRESPASSING
CRIMINAL TRESPASSING
STALKING
BROWN, JACKIE YVONNE
631 W 13TH STREET CT CHATTANOOGA, 37402
Age at Arrest: 53 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
VIOLATION OF PROBATION (THEFT OF PROPERTY (CONDUCT
VIOLATION OF PROBATION (THEFT OF PROPERTY (CONDUCT
BURTON, CAMERON
1110 MCBREIN ROAD EAST RIDGE, 37412
Age at Arrest: 32 years old
Arresting Agency: East Ridge
CRIMINAL IMPERSONATION
CARR, CHRISTOPHER
7324 SHALLOWFORD ROAD CHATTANOOGA, 37421
Age at Arrest: 34 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
AGGRAVATED ASSAULT
CARTER, CASEY THOMAS
2303 GREEN FOREST DR CHATTANOOGA, 374062611
Age at Arrest: 28 years old
Arresting Agency: Chatt St Police
EVADING ARREST
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
CRANE, DAVID LAVAN
2911 STAGE RUN DR HIXSON, 37343
Age at Arrest: 51 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
AGGRAVATED ROBBERY
AGGRAVATED BURGLARY
AGGRAVATED ASSAULT
THEFT OF PROPERTY UNDER $1,000.00
ENGLAND, ANTHONY JAMES
2508 LONG ST Chattanooga, 374082923
Age at Arrest: 50 years old
Arresting Agency: HC Sheriff
CONTROLLED SUBSTANCE IN SCHEDULE II
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
EVANS, CAMERON LEBRON
1900 PARKWAY DR CHATTANOOGA, 374062758
Age at Arrest: 21 years old
Arresting Agency: HC Sheriff
DOMESTIC ASSAULT
FITCH, LAMARCUS J
5404 TOWNE HILLS LN HIXSON, 373433798
Age at Arrest: 32 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
SPEEDING
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
FINANCIAL RESPONSIBILITY
FORAKER, AMBER NICOLE
1020 HIGHLAND AVE JASPER, 37347
Age at Arrest: 32 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
DOMESTIC ASSAULT
GARCIA, JAIME
1617 EAST 18TH STREET CHATTANOOGA, 374071809
Age at Arrest: 25 years old
Arresting Agency: HC Sheriff
SPEEDING
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
FINANCIAL RESPONSIBILITY
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
GARRETT, TARIQ MUHAMMAD
2001 DUNCAN AVE CHATTANOOGA, 374032612
Age at Arrest: 44 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
IMPROPER PASSING (MUST PASS SAFELY)
DRIVING ON ROADWAYS LANED FOR TRAFFIC, VIOLATION
SEAT BELT LAW VIOLATION
FAILURE TO RENDER AID
LEAVING SCENE OF ACCIDENT W/DAMAGE TO VEHICLE
DUTY UPON STRIKING FIXTURES UPON A HIGHWAY
RECKLESS DRIVING
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE
GILLESPIE, SARAH KATE
2325 OLD LEBANON DIRT RD MOUNT JULIET, 37122
Age at Arrest: 19 years old
Arresting Agency: Tenn Hwy Patrol
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DRIVING ON ROADWAYS LANED FOR TRAFFIC, VIOLATION
DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE
UNDERAGE DRINKING
GUELDE, TERRY LYN
800 MCCALLIE AVE CHATTANOOGA, 374032612
Age at Arrest: 45 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
THEFT OF PROPERTY
THEFT OF PROPERTY
HENSLEY, CHARLES DALTON
7740 HARPER RD HIXSON, 373432112
Age at Arrest: 56 years old
Arresting Agency: Soddy Daisy
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MANUFACTURE,DELIVERY, SALE OF METH
HOUSTON, MICAH ROBERT
7001 BUTTERCUP LANE OOLTEWAH, 37363
Age at Arrest: 34 years old
Arresting Agency: HC Sheriff
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS
KRECH, TYLER STONE
9345 WINDROSE CIR CHATTANOOGA, 37421
Age at Arrest: 18 years old
Arresting Agency: HC Sheriff
RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS
DRINKING UNDER AGE/SELL ALCOHOL TO MINOR
LINDER, WILL DEMARIO
1717 FOUST ST CHATTANOOGA, 37407
Age at Arrest: 53 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
Booked for Previous Charges or Other Reason(s)
MCLEMORE, NAKAYLA S
1615 EAST47TH STREET ROSSVILLE, 37403
Age at Arrest: 18 years old
Arresting Agency:
RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS
DISORDERLY CONDUCT
MENEFEE, JERAEL ALEXANDER
157 HUNT AVE CHATTANOOGA, 37411
Age at Arrest: 34 years old
Arresting Agency: East Ridge
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MOYLAN, LAWERENCE JOHN
3957 ATLANTA DR Chattanooga, 374153805
Age at Arrest: 48 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
DOMESTIC ASSAULT
PEREZ MENDEZ, FRANKI BRAINER
4244 PATTENTOWN ROAD OOLTEWAH, 37363
Age at Arrest: 19 years old
Arresting Agency: HC Sheriff
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
OPEN CONTAINER LAW
FINANCIAL RESPONSIBILITY
DRIVING WITHOUT DRIVERS LICENSE / EXPIRED LICENSE
MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
RAMIREZ, GERARDO HERNANDEZ
130 COLLEGE ST UNIT 8 DAYTON, 373216315
Age at Arrest: 26 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
DRIVING LEFT OF CENTER LINE
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
RICH, HAROLD ALAN
9037 PINE RIDGE RD OOLTEWAH, 373638011
Age at Arrest: 65 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS
DISORDERLY CONDUCT
RODRIGUEZ, FELIPE
1513 ANDERSON AVE CHATTANOOGA, 37407
Age at Arrest: 20 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
OPEN CONTAINER LAW
DRIVING WITHOUT DRIVERS LICENSE / EXPIRED LICENSE
MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
SIMS, SHELLEY NICOLE
4346 KAYLA CIRCLE CHATTANOOGA, 37416
Age at Arrest: 35 years old
Arresting Agency: HC Sheriff
FAILURE TO APPEAR
STOUT, NANCY K
609 SOUTH PLACE DRIVE SINGLE MOUNTAIN, 37377
Age at Arrest: 42 years old
Arresting Agency: HC Sheriff
DOMESTIC ASSAULT
SUTTON, JAYLON QUENTARIUS
15 SCRUGGS ST CHATTANOOGA, 374031527
Age at Arrest: 20 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
CRIMINAL CONSPIRACY
CRIMINAL CONSPIRACY
CRIMINAL CONSPIRACY
CRIMINAL CONSPIRACY
CRIMINAL CONSPIRACY
CRIMINAL CONSPIRACY
RECKLESS ENDANGERMENT
POSS OF FIREARM DURING A FELONY
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (METHAMPHETAMINE
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (MARIJUANA)
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (FENTANYL)
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (PROMETHAZINE)
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (CRACK COCAINE)
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (CARFENTANIL)
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
VILLANUEVA, DIANA
11524 DOLLY POND RD BIRCHWOOD, 37308
Age at Arrest: 26 years old
Arresting Agency: HC Sheriff
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
FINANCIAL RESPONSIBILITY
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
SPEEDING
WHITE, LORENZO GHIDEL
1525 LILLIAN LN CHATTANOOGA, 374111504
Age at Arrest: 23 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
CRIMINAL CONSPIRACY
CRIMINAL CONSPIRACY
CRIMINAL CONSPIRACY
CRIMINAL CONSPIRACY
CRIMINAL CONSPIRACY
CRIMINAL CONSPIRACY
RECKLESS ENDANGERMENT
POSS OF FIREARM DURING A FELONY
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (METHAMPHETAMINE
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (FENTANYL)
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (MARIJUANA)
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (PROMETHAZINE)
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (CRACK COCAINE)
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (CARFENTANIL)
WHITE, MAIJA M
1714 STENDFIEL CHATTANOOGA, 37406
Age at Arrest: 26 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
DOMESTIC ASSAULT
WILEY, TIWANN RYDELL
1003 E 32nd St Chattanooga, 37407
Age at Arrest: 18 years old
Arresting Agency: Chattanooga PD
DOMESTIC ASSAULT
Here are the mug shots:
|ANDERSON, EDWARD LEBRON
Age at Arrest: 69
Date of Birth: 09/13/1954
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
|
|ARNOLD, JIMMY L
Age at Arrest: 31
Date of Birth: 12/18/1992
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
- POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA (SCHEDULE III SUB
- POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
|
|BAILEY, AVEUS MARQUEL
Age at Arrest: 31
Date of Birth: 06/29/1992
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
- RECKLESS ENDANGERMENT
- EVADING ARREST
- DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
- POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
- TRAFFIC CONTROL SIGNALS VIOLATION
- SPEEDING
- TINTED WINDOWS VIOLATION
- RECKLESS DRIVING
- DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
|
|BAILEY, KYLIA DESHAE
Age at Arrest: 27
Date of Birth: 07/17/1996
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
- THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE)
|
|BALL, TRAVIS LEON
Age at Arrest: 21
Date of Birth: 06/07/2002
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
|
|BRANDON, CHRISTY DIAMOND
Age at Arrest: 33
Date of Birth: 06/15/1990
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
- POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
- CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS
- SCHEDULE I DRUG VIOLATION
|
|BROCK, LANCE RICHARD
Age at Arrest: 34
Date of Birth: 01/04/1984
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
- CRIMINAL TRESPASSING
- CRIMINAL TRESPASSING
- STALKING
|
|BROWN, JACKIE YVONNE
Age at Arrest: 53
Date of Birth: 09/20/1970
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
- VIOLATION OF PROBATION (THEFT OF PROPERTY (CONDUCT
- VIOLATION OF PROBATION (THEFT OF PROPERTY (CONDUCT
|
|BURTON, CAMERON
Age at Arrest: 32
Date of Birth: 11/18/1991
Arresting Agency: East Ridge
Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
|
|CARR, CHRISTOPHER
Age at Arrest: 34
Date of Birth: 07/12/1989
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
|
|CRANE, DAVID LAVAN
Age at Arrest: 51
Date of Birth: 02/14/1972
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
- AGGRAVATED ROBBERY
- AGGRAVATED BURGLARY
- AGGRAVATED ASSAULT
- THEFT OF PROPERTY UNDER $1,000.00
|
|ENGLAND, ANTHONY JAMES
Age at Arrest: 50
Date of Birth: 09/19/1970
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
- CONTROLLED SUBSTANCE IN SCHEDULE II
- POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
- DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
|
|EVANS, CAMERON LEBRON
Age at Arrest: 21
Date of Birth: 01/21/2002
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
|
|FITCH, LAMARCUS J
Age at Arrest: 32
Date of Birth: 04/22/1991
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
- SPEEDING
- DRIVING UNDER THE INFLUENCE
- FINANCIAL RESPONSIBILITY
|
|FORAKER, AMBER NICOLE
Age at Arrest: 32
Date of Birth: 01/01/1992
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
|
|GARCIA, JAIME
Age at Arrest: 25
Date of Birth: 11/24/1998
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
- SPEEDING
- DRIVING UNDER THE INFLUENCE
- FINANCIAL RESPONSIBILITY
- DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
|
|GARRETT, TARIQ MUHAMMAD
Age at Arrest: 44
Date of Birth: 08/27/1979
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
- IMPROPER PASSING (MUST PASS SAFELY)
- DRIVING ON ROADWAYS LANED FOR TRAFFIC, VIOLATION
- SEAT BELT LAW VIOLATION
- FAILURE TO RENDER AID
- LEAVING SCENE OF ACCIDENT W/DAMAGE TO VEHICLE
- DUTY UPON STRIKING FIXTURES UPON A HIGHWAY
- RECKLESS DRIVING
- DRIVING UNDER THE INFLUENCE
- IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS
- DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
- DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE
|
|GUELDE, TERRY LYN
Age at Arrest: 45
Date of Birth: 10/21/1978
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
- THEFT OF PROPERTY
- THEFT OF PROPERTY
|
|HENSLEY, CHARLES DALTON
Age at Arrest: 56
Date of Birth: 10/29/1967
Arresting Agency: Soddy Daisy
Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
- DRIVING UNDER THE INFLUENCE
- MANUFACTURE,DELIVERY, SALE OF METH
|
|HOUSTON, MICAH ROBERT
Age at Arrest: 34
Date of Birth: 08/28/1989
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
- DRIVING UNDER THE INFLUENCE
- POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
- RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS
|
|KRECH, TYLER STONE
Age at Arrest: 18
Date of Birth: 07/01/2005
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
- RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS
- DRINKING UNDER AGE/SELL ALCOHOL TO MINOR
|
|LINDER, WILL DEMARIO
Age at Arrest: 53
Date of Birth: 04/12/1970
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 01/14/2024
Booked for Previous Charges or Other Reason(s)
|
|MCLEMORE, NAKAYLA S
Age at Arrest: 18
Date of Birth: 06/28/2005
Arresting Agency:
Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
- RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS
- DISORDERLY CONDUCT
|
|MENEFEE, JERAEL ALEXANDER
Age at Arrest: 34
Date of Birth: 06/16/1989
Arresting Agency: East Ridge
Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
- DRIVING UNDER THE INFLUENCE
|
|MOYLAN, LAWERENCE JOHN
Age at Arrest: 48
Date of Birth: 12/05/1968
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
|
|RAMIREZ, GERARDO HERNANDEZ
Age at Arrest: 26
Date of Birth: 06/22/1997
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
- DRIVING LEFT OF CENTER LINE
- DRIVING UNDER THE INFLUENCE
- DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
|
|RICH, HAROLD ALAN
Age at Arrest: 65
Date of Birth: 02/28/1958
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
- RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS
- DISORDERLY CONDUCT
|
|RODRIGUEZ, FELIPE
Age at Arrest: 20
Date of Birth: 03/04/2003
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
- DRIVING UNDER THE INFLUENCE
- OPEN CONTAINER LAW
- DRIVING WITHOUT DRIVERS LICENSE / EXPIRED LICENSE
- MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
|
|SIMS, SHELLEY NICOLE
Age at Arrest: 35
Date of Birth: 12/06/1988
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
|
|SUTTON, JAYLON QUENTARIUS
Age at Arrest: 20
Date of Birth: 10/01/2003
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
- CRIMINAL CONSPIRACY
- CRIMINAL CONSPIRACY
- CRIMINAL CONSPIRACY
- CRIMINAL CONSPIRACY
- CRIMINAL CONSPIRACY
- CRIMINAL CONSPIRACY
- RECKLESS ENDANGERMENT
- POSS OF FIREARM DURING A FELONY
- DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (METHAMPHETAMINE
- DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (MARIJUANA)
- DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (FENTANYL)
- DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (PROMETHAZINE)
- DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (CRACK COCAINE)
- DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (CARFENTANIL)
- POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
|
|VILLANUEVA, DIANA
Age at Arrest: 26
Date of Birth: 03/19/1997
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
- DRIVING UNDER THE INFLUENCE
- FINANCIAL RESPONSIBILITY
- DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
- SPEEDING
|
|WHITE, MAIJA M
Age at Arrest: 26
Date of Birth: 01/12/1998
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
|
|WILEY, TIWANN RYDELL
Age at Arrest: 18
Date of Birth: 01/14/2005
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 01/14/2024
Charge(s):
|