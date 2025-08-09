Here is the latest Hamilton County arrest report.
ABERNATHY,JOHN HENRY
2003 DUNCAN AVE CHATTANOOGA, 37404
Age at Arrest:
73 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
ARLEDGE,WENDY MICHELLE
256 BLACKFOX ROAD MCDONALD, 37353
Age at Arrest:
56 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
FUGITIVE (WHITFIELD CO GA)
ARMOUR-SMILEY,JASMINE JAYNE
1855 VERNELL COURT CHATTANOOGA, 37421
Age at Arrest:
34 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
AUSBERRY,JOSHUA DEVON
3728 MARK TWAIN CIR CHATTANOOGA, 37406
Age at Arrest:
35 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
DRIVING ON ROADWAYS LANED FOR TRAFFIC, VIOLATION
SEAT BELT LAW VIOLATION
BELL,TERRY SHANE
105 TACOA AVE CHATTANOOGA, 37411
Age at Arrest:
50 years old
Arresting Agency:
East Ridge
Charges:
FELONY EVADING ARREST
RECKLESS ENDANGERMENT
BINFORD,DEANGELO LASHON
203 S SAINT MARKS AVE CHATTANOOGA, 37411
Age at Arrest:
28 years old
Arresting Agency:
Charges:
THEFT OF PROPERTY
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
BLEVINS,ANDREW JAMES
120 Wolfe St Chattanooga, 37415
Age at Arrest:
38 years old
Arresting Agency:
Charges:
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
FINANCIAL RESPONSIBILITY 55120139
EVADING ARREST 39160603
POSSESSION OF METH (SELL, DEL.
OR MANUFACTURING)
POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 39170417
RECKLESS ENDANGERMENT 39130103
RECKLESS DRIVING 55100205
REGISTRATION, DRIVING UNREGISTERED VEHICLE 5503
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 39170425
DRIVING LEFT OF CENTER LINE 55080120
BONNER,ACE DEWAYNE
404 TUNNEL BLVD APT C3 CHATTANOOGA, 37411
Age at Arrest:
45 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
BROWN,CHARLES ERIC
3000 MCGILL CEMETERY ROAD CHATTANOOGA, 37419
Age at Arrest:
37 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
VIOLATION OF PROBATION POSSESSION OF DRUG PARAPHER
VIOLATION OF PROBATION POSS OF MARIJUANA FOR RESAL
VIOLATION OF PROBATION POSS OF METHAMPHETAMINE FOR
VIOLATION OF PROBATION POSS OF ADDERALL FOR RESAL
VIOLATION OF PROBATION POSS OF OXYCONTIN FOR RESAL
VIOLATION OF PROBATION BURGLARY OF A BUSINESS
VIOLATION OF PROBATION THEFT OF PROPERTY
VIOLATION OF PROBATION VANDALISM
VIOLATION OF PROBATION THEFT OF PROPERTY
VIOLATION OF PROBATION THEFT OF PROPERTY
VIOLATION OF PROBATION THEFT OF PROPERTY
VIOLATION OF PROBATION OPERATION OF UNLAWFUL CHO
VIOLATION OF PROBATION CONSPIRACY TO OPERATE UNLAW
BROWN,CHARLES ERIC
3000 MCGILL CEMETERY ROAD CHATTANOOGA, 37419
Age at Arrest:
37 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
NONSUPPORT AND FLAGRANT NONSUPPORT
CARDWELL,CARRIE LYN
36122ND AVE CHATTANOOGA, 37404
Age at Arrest:
43 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
CARR,DAMIELLE R
2008 OTA KAY LANE ROSSVILLE, 30741
Age at Arrest:
44 years old
Arresting Agency:
East Ridge
Charges:
CHITWOOD,LESLIE MARIE
1106 HENDERSON AVE ROSSVILLE, 30741
Age at Arrest:
29 years old
Arresting Agency:
Tenn Hwy Patrol
Charges:
DRIVING UNDER THE INFLUENCE (1ST)
FAILURE TO MAINTAIN LANE
DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE
CHITWOOD,LESLIE MARIE
1106 HENDERSON AVE ROSSVILLE, 30741
Age at Arrest:
29 years old
Arresting Agency:
Tenn Hwy Patrol
Charges:
ASSAULT
CHUNN,KEYSHAWN THOMAS
601 HEMPHILL CIR CHATTANOOGA, 37411
Age at Arrest:
20 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
VIOLATION OF PROBATION (RESISTING ARREST)
VIOLATION OF PROBATION (POSSESSION OF FIREARM DURI
VIOLATION OF PROBATIO (ATTEMPTED POSSESSION OF FEN
VIOLATION OF PROBATION (POSSESSSION OF PSILOC WITH
VIOLATION OF PROBATION (POSESSION OF MARIJUANA)
VIOLATION OF PROBATION (POSSESSION OF DRUG PARAPHE
VIOLATION OF PROBATION (VIOLATION OF LIGHT LAW)
CLARK,HAROLD FRANKLIN
7508 FLORENCE DR HIXSON, 37343
Age at Arrest:
32 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
AGGRAVATED ASSAULT
COEN,ANDREW DAVID
4211 DODDS AVE CHATTANOOGA, 37421
Age at Arrest:
42 years old
Arresting Agency:
Collegedale PD
Charges:
POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
COEN,ANDREW DAVID
4211 DODDS AVE CHATTANOOGA, 37421
Age at Arrest:
42 years old
Arresting Agency:
Collegedale PD
Charges:
NONSUPPORT AND FLAGRANT NONSUPPORT
COX,DANNY LAMAR
3022 CURTIS STREET CHATTANOOGA, 37406
Age at Arrest:
31 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
FUGITIVE (ARREST FOR CRIME IN ANOTHER STATE) 40
DAVENPORT,TAMESIA YACQNETT
7255 LEE HWY APT 409 CHATTANOOGA, 37406
Age at Arrest:
41 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
FINANCIAL RESPONSIBILITY
IMPROPER BACKING OF VEHICLE
DE JESUS,AMY MARIE
1435 HUEY RD DOUGLASVILLE, 30134
Age at Arrest:
38 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
ASSAULT
DOUGLAS,CARLTON JERMAINE
972 MILDRED DR ALCOA, 37701
Age at Arrest:
46 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
THEFT OF PROPERTY
DOUGLAS,CARLTON JERMAINE
972 MILDRED DR ALCOA, 37701
Age at Arrest:
46 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
FINANCIAL RESPONSIBILITY
REGISTRATION, EXPIRED
DRIVING WITHOUT DRIVERS LICENSE / EXPIRED LICENSE
DUNAWAY,BRIDGETTE RENEE
11229 HIXSON PIKE LOT 4 SODDYDAISY, 37379
Age at Arrest:
42 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
THEFT OF PROPERTY
DUNCAN,LEAH FAITH
433 CTY RD 902 HENAGAR, 35789
Age at Arrest:
28 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
BURGLARY
DURDEN,BRYCE GRAHAM
2628 SPTEHEN ST CHATTANOOGA, 37411
Age at Arrest:
25 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
VANDALISM/MALICIOUS MISCHIEF
GARRETT,LEMONTE MICHAEL
3003 E 30TH ST CHATTANOOGA, 37407
Age at Arrest:
25 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
DISORDERLY CONDUCT
HARDIN,LINDA G
4712 OLD MISSION RD CHATTANOOGA, 37411
Age at Arrest:
60 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
THEFT OF PROPERTY
HAYES,JAIMIE LEE
1417 MARKET STREET CHATTANOOGA, 37402
Age at Arrest:
34 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
DRIVING UNDER THE INFLUENCE (1ST)
IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS
HEARD,EUREKA LASHALL
3301 PINEWOOD AVE CHATTANOOGA, 37411
Age at Arrest:
53 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
KIDWELL,JAMISON SHANE
198 MCCALLISTER AVE RINGGOLD, 30736
Age at Arrest:
28 years old
Arresting Agency:
UTC
Charges:
FUGITIVE (WALKER CO.GA)
LEPARD,TIFFANY F
110 ROBERT E LEE ST FORT OGLETHORPE, 307423715
Age at Arrest:
43 years old
Arresting Agency:
East Ridge
Charges:
DRIVING UNDER THE INFLUENCE 55100401
LINGERFELT,ADRIAN ALLEN
HOMELESS CHATTANOOGA, 37415
Age at Arrest:
27 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
FUGITIVE (CATOOSA CO.GA.)
MCCONNELL,HENRY JAMES
1627 EASTVILLE ST CHATTANOOGA, 37404
Age at Arrest:
49 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
DOMESTIC ASSAULT
THEFT OF PROPERTY
STALKING
THEFT OF PROPERTY
MCDOWELL,KEMONTI
1108 NORTH HIGHTHORN CHATTANOOGA, 37405
Age at Arrest:
33 years old
Arresting Agency:
Chatt Housing Auth
Charges:
AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASS
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
MCKENZIE,VINCENT CARRALIS
4742 PINE VIEW LN CHATTANOOGA, 37416
Age at Arrest:
22 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
MCMAHAN,GEORGE ADAM
450 WILLIAMS ST TRENTON, 30753
Age at Arrest:
39 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
PUBLIC INTOXICATION
PANTAGES,MICHAEL DAMIAN
P O BOX 55 ROSSVILLE, 30741
Age at Arrest:
39 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
PANTAGES,MICHAEL DAMIAN
P O BOX 55 ROSSVILLE, 30741
Age at Arrest:
39 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
FUGITIVE (WALER.CO.GA)
PARROTT,CHRISTOPHER LANCE
HOMELESS UNKNOWN, 37917
Age at Arrest:
46 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
FUGITIVE (CATOOSA CO.GA.)
PEDEN,BRIAN CRAIG
3861 TUNNEL HILL ROAD SW CLEVELAND, 37311
Age at Arrest:
40 years old
Arresting Agency:
East Ridge
Charges:
ASSAULT AGAINST NURSE
PORTILLO LOPEZ,RAFAEL ARMANDO
1611 E 14TH ST CHATTANOOGA, 37402
Age at Arrest:
18 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
THEFT OF IDENTITY
THEFT OF IDENTITY
TAMPERING WITH OR FABRICATING EVIDENCE
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
RAISLER,JIMMY JAMES
4712 OLD MISSION RD CHATTANOOGA, 37411
Age at Arrest:
63 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
THEFT OF PROPERTY
RAISLER,JIMMY JAMES
4712 OLD MISSION RD CHATTANOOGA, 37411
Age at Arrest:
63 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
FINANCIAL RESPONSIBILITY
REEVES,ERIC LEBRON
585 CAMPBELL RD TUNNEL HILL, 30755
Age at Arrest:
52 years old
Arresting Agency:
East Ridge
Charges:
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 39170425
TINTED WINDOWS VIOLATION 55090107
POSSESSION OF METH (SELL, DEL. OR MANUFACTURING)
RICKS,TIMOTHY TYREE
2501 MARKET ST Chattanooga, 37408
Age at Arrest:
40 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
CRIMINAL TRESPASSING
OBSTRUCTION OF JUSTICE
SHELTON,KIRK CONELLEN
228 HENDRICKS BLVD CHATTANOOGA, 37405
Age at Arrest:
34 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
CHILD NEGLECT
CRIMINAL IMPERSONATION
SMITH,JAMES MELVIN
6210 WALDON AVE CHATTANOOGA, 37416
Age at Arrest:
49 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
THEFT OF PROPERTY (AUTO)
THEFT OF PROPERY (AUTO)
SMITH,MARCUS LAVAR
HOMELESS CHATTANOOGA, 37917
Age at Arrest:
46 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
THEFT OF PROPERTY
DISORDERLY CONDUCT
PUBLIC INTOXICATION
FAILURE TO APPEAR
SNUGGS,SUSAN
3738 GLADNEY DRIVE ALTANTA, 30328
Age at Arrest:
62 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
DISORDERLY CONDUCT
THOMAS,AMBER LEANNE
135 DEPOT ST BENTON, 373073001
Age at Arrest:
40 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
FAILURE TO APPEAR
TORRES,JESSE ROJAS
2709 PINELAND AVE DOARVILLE, 30340
Age at Arrest:
25 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
WILSON,CODY ROBERT
119 HECK LN LA FOLLETTE, 377663853
Age at Arrest:
31 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
WITT,HARMONY MICHELLE
1245 CYPRESS ST CT CHATTANOOGA, 37402
Age at Arrest:
22 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
YANCY,TROY RAY
2184 LEAFWOOD TRL DECATUR, 30034
Age at Arrest:
36 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
DOMESTIC ASSAULT
Here are the mug shots:
|ABERNATHY, JOHN HENRY
Age at Arrest: 73
Date of Birth: 12/10/1951
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/08/2025
Charge(s):
- DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
|
|ARLEDGE, WENDY MICHELLE
Age at Arrest: 56
Date of Birth: 03/26/1969
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/08/2025
Charge(s):
- FUGITIVE (WHITFIELD CO GA)
|
|BELL, TERRY SHANE
Age at Arrest: 50
Date of Birth: 03/12/1975
Arresting Agency: East Ridge
Last Date of Arrest: 08/08/2025
Charge(s):
- FELONY EVADING ARREST
- RECKLESS ENDANGERMENT
|
|BINFORD, DEANGELO LASHON
Age at Arrest: 28
Date of Birth: 12/03/1996
Arresting Agency:
Last Date of Arrest: 08/08/2025
Charge(s):
- THEFT OF PROPERTY
- POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
|
|BLEVINS, ANDREW JAMES
Age at Arrest: 38
Date of Birth: 05/02/1986
Arresting Agency:
Last Date of Arrest: 08/08/2025
Charge(s):
- DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
- FINANCIAL RESPONSIBILITY 55120139
- EVADING ARREST 39160603
- POSSESSION OF METH (SELL, DEL. OR MANUFACTURING)
- POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 39170417
- RECKLESS ENDANGERMENT 39130103
- RECKLESS DRIVING 55100205
- REGISTRATION, DRIVING UNREGISTERED VEHICLE 5503
- POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 39170425
- DRIVING LEFT OF CENTER LINE 55080120
|
|BONNER, ACE DEWAYNE
Age at Arrest: 45
Date of Birth: 05/18/1980
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/08/2025
Booked for Previous Charges or Other Reason(s)
|
|BROWN, CHARLES ERIC
Age at Arrest: 37
Date of Birth: 02/16/1988
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/08/2025
Charge(s):
- NONSUPPORT AND FLAGRANT NONSUPPORT
|
|CARDWELL, CARRIE LYN
Age at Arrest: 43
Date of Birth: 09/07/1981
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/08/2025
Booked for Previous Charges or Other Reason(s)
|
|CHITWOOD, LESLIE MARIE
Age at Arrest: 29
Date of Birth: 12/25/1995
Arresting Agency: Tenn Hwy Patrol
Last Date of Arrest: 08/08/2025
Charge(s):
- DRIVING UNDER THE INFLUENCE (1ST)
- FAILURE TO MAINTAIN LANE
- DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE
|
|CHUNN, KEYSHAWN THOMAS
Age at Arrest: 20
Date of Birth: 11/03/2004
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/08/2025
Charge(s):
- VIOLATION OF PROBATION (RESISTING ARREST)
- VIOLATION OF PROBATION (POSSESSION OF FIREARM DURI
- VIOLATION OF PROBATIO (ATTEMPTED POSSESSION OF FEN
- VIOLATION OF PROBATION (POSSESSSION OF PSILOC WITH
- VIOLATION OF PROBATION (POSESSION OF MARIJUANA)
- VIOLATION OF PROBATION (POSSESSION OF DRUG PARAPHE
- VIOLATION OF PROBATION (VIOLATION OF LIGHT LAW)
|
|CLARK, HAROLD FRANKLIN
Age at Arrest: 32
Date of Birth: 10/31/1992
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/08/2025
Charge(s):
|
|COEN, ANDREW DAVID
Age at Arrest: 42
Date of Birth: 09/08/1982
Arresting Agency: Collegedale PD
Last Date of Arrest: 08/08/2025
Charge(s):
- POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
|
|COX, DANNY LAMAR
Age at Arrest: 31
Date of Birth: 10/13/1993
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/08/2025
Charge(s):
- FUGITIVE (ARREST FOR CRIME IN ANOTHER STATE) 40
|
|DAVENPORT, TAMESIA YACQNETT
Age at Arrest: 41
Date of Birth: 11/15/1983
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/08/2025
Charge(s):
- DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
- FINANCIAL RESPONSIBILITY
- IMPROPER BACKING OF VEHICLE
|
|DOUGLAS, CARLTON JERMAINE
Age at Arrest: 46
Date of Birth: 04/24/1976
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/08/2025
Charge(s):
- FINANCIAL RESPONSIBILITY
- REGISTRATION, EXPIRED
- DRIVING WITHOUT DRIVERS LICENSE / EXPIRED LICENSE
|
|DUNAWAY, BRIDGETTE RENEE
Age at Arrest: 42
Date of Birth: 04/07/1983
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/08/2025
Charge(s):
|
|DUNCAN, LEAH FAITH
Age at Arrest: 28
Date of Birth: 10/22/1996
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/08/2025
Charge(s):
|
|DURDEN, BRYCE GRAHAM
Age at Arrest: 25
Date of Birth: 08/03/2000
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/08/2025
Charge(s):
- VANDALISM/MALICIOUS MISCHIEF
|
|GARRETT, LEMONTE MICHAEL
Age at Arrest: 25
Date of Birth: 08/22/1999
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/08/2025
Charge(s):
|
|HARDIN, LINDA G
Age at Arrest: 60
Date of Birth: 03/17/1965
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/08/2025
Charge(s):
|
|HAYES, JAIMIE LEE
Age at Arrest: 34
Date of Birth: 04/26/1991
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/08/2025
Charge(s):
- DRIVING UNDER THE INFLUENCE (1ST)
- IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS
|
|HEARD, EUREKA LASHALL
Age at Arrest: 53
Date of Birth: 06/07/1972
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/08/2025
Booked for Previous Charges or Other Reason(s)
|
|KIDWELL, JAMISON SHANE
Age at Arrest: 28
Date of Birth: 05/04/1996
Arresting Agency: UTC
Last Date of Arrest: 08/08/2025
Charge(s):
|
|LEPARD, TIFFANY F
Age at Arrest: 43
Date of Birth: 11/30/1981
Arresting Agency: East Ridge
Last Date of Arrest: 08/08/2025
Charge(s):
- DRIVING UNDER THE INFLUENCE 55100401
|
|LINGERFELT, ADRIAN ALLEN
Age at Arrest: 27
Date of Birth: 08/18/1997
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/08/2025
Charge(s):
- FUGITIVE (CATOOSA CO.GA.)
|
|MCCONNELL, HENRY JAMES
Age at Arrest: 49
Date of Birth: 05/19/1976
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/08/2025
Charge(s):
- DOMESTIC ASSAULT
- THEFT OF PROPERTY
- STALKING
- THEFT OF PROPERTY
|
|MCKENZIE, VINCENT CARRALIS
Age at Arrest: 22
Date of Birth: 03/18/2003
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/08/2025
Booked for Previous Charges or Other Reason(s)
|
|PANTAGES, MICHAEL DAMIAN
Age at Arrest: 39
Date of Birth: 03/18/1986
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/08/2025
Charge(s):
- DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
|
|PARROTT, CHRISTOPHER LANCE
Age at Arrest: 46
Date of Birth: 02/01/1979
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/08/2025
Charge(s):
- FUGITIVE (CATOOSA CO.GA.)
|
|PEDEN, BRIAN CRAIG
Age at Arrest: 40
Date of Birth: 12/23/1984
Arresting Agency: East Ridge
Last Date of Arrest: 08/08/2025
Charge(s):
|
|RAISLER, JIMMY JAMES
Age at Arrest: 63
Date of Birth: 02/25/1962
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/08/2025
Charge(s):
|
|REEVES, ERIC LEBRON
Age at Arrest: 52
Date of Birth: 05/14/1970
Arresting Agency: East Ridge
Last Date of Arrest: 08/08/2025
Charge(s):
- POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 39170425
- TINTED WINDOWS VIOLATION 55090107
- POSSESSION OF METH (SELL, DEL. OR MANUFACTURING)
|
|RICKS, TIMOTHY TYREE
Age at Arrest: 40
Date of Birth: 12/15/1984
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/08/2025
Charge(s):
- CRIMINAL TRESPASSING
- OBSTRUCTION OF JUSTICE
|
|SNUGGS, SUSAN
Age at Arrest: 62
Date of Birth: 04/24/1963
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/08/2025
Charge(s):
|
|THOMAS, AMBER LEANNE
Age at Arrest: 40
Date of Birth: 12/21/1984
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/08/2025
Charge(s):
|
|TORRES, JESSE ROJAS
Age at Arrest: 25
Date of Birth: 03/13/2000
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/08/2025
Booked for Previous Charges or Other Reason(s)
|
|WITT, HARMONY MICHELLE
Age at Arrest: 22
Date of Birth: 10/31/2002
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/08/2025
Booked for Previous Charges or Other Reason(s)
|
|YANCY, TROY RAY
Age at Arrest: 36
Date of Birth: 10/06/1988
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/08/2025
Charge(s):
|