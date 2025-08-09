Latest Headlines

Latest Hamilton County Arrest Report

  • Saturday, August 9, 2025

Here is the latest Hamilton County arrest report.
(If your case is dismissed, just email us your name and date we ran it and we will promptly take off. Email to news@chattanoogan.com)

ABERNATHY,JOHN HENRY

2003 DUNCAN AVE CHATTANOOGA, 37404

Age at Arrest:

73 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE

ARLEDGE,WENDY MICHELLE

256 BLACKFOX ROAD MCDONALD, 37353

Age at Arrest:

56 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

FUGITIVE (WHITFIELD CO GA)

ARMOUR-SMILEY,JASMINE JAYNE

1855 VERNELL COURT CHATTANOOGA, 37421

Age at Arrest:

34 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

AUSBERRY,JOSHUA DEVON

3728 MARK TWAIN CIR CHATTANOOGA, 37406

Age at Arrest:

35 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE

DRIVING ON ROADWAYS LANED FOR TRAFFIC, VIOLATION

SEAT BELT LAW VIOLATION

BELL,TERRY SHANE

105 TACOA AVE CHATTANOOGA, 37411

Age at Arrest:

50 years old

Arresting Agency:

East Ridge

Charges:

FELONY EVADING ARREST

RECKLESS ENDANGERMENT

BINFORD,DEANGELO LASHON

203 S SAINT MARKS AVE CHATTANOOGA, 37411

Age at Arrest:

28 years old

Arresting Agency:

Charges:

THEFT OF PROPERTY

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

BLEVINS,ANDREW JAMES

120 Wolfe St Chattanooga, 37415

Age at Arrest:

38 years old

Arresting Agency:

Charges:

DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE

FINANCIAL RESPONSIBILITY 55120139

EVADING ARREST 39160603

POSSESSION OF METH (SELL, DEL.

OR MANUFACTURING)

POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 39170417

RECKLESS ENDANGERMENT 39130103

RECKLESS DRIVING 55100205

REGISTRATION, DRIVING UNREGISTERED VEHICLE 5503

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 39170425

DRIVING LEFT OF CENTER LINE 55080120

BONNER,ACE DEWAYNE

404 TUNNEL BLVD APT C3 CHATTANOOGA, 37411

Age at Arrest:

45 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

BROWN,CHARLES ERIC

3000 MCGILL CEMETERY ROAD CHATTANOOGA, 37419

Age at Arrest:

37 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

VIOLATION OF PROBATION POSSESSION OF DRUG PARAPHER

VIOLATION OF PROBATION POSS OF MARIJUANA FOR RESAL

VIOLATION OF PROBATION POSS OF METHAMPHETAMINE FOR

VIOLATION OF PROBATION POSS OF ADDERALL FOR RESAL

VIOLATION OF PROBATION POSS OF OXYCONTIN FOR RESAL

VIOLATION OF PROBATION BURGLARY OF A BUSINESS

VIOLATION OF PROBATION THEFT OF PROPERTY

VIOLATION OF PROBATION VANDALISM

VIOLATION OF PROBATION THEFT OF PROPERTY

VIOLATION OF PROBATION THEFT OF PROPERTY

VIOLATION OF PROBATION THEFT OF PROPERTY

VIOLATION OF PROBATION OPERATION OF UNLAWFUL CHO

VIOLATION OF PROBATION CONSPIRACY TO OPERATE UNLAW

BROWN,CHARLES ERIC

3000 MCGILL CEMETERY ROAD CHATTANOOGA, 37419

Age at Arrest:

37 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

NONSUPPORT AND FLAGRANT NONSUPPORT

CARDWELL,CARRIE LYN

36122ND AVE CHATTANOOGA, 37404

Age at Arrest:

43 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

CARR,DAMIELLE R

2008 OTA KAY LANE ROSSVILLE, 30741

Age at Arrest:

44 years old

Arresting Agency:

East Ridge

Charges:

CHITWOOD,LESLIE MARIE

1106 HENDERSON AVE ROSSVILLE, 30741

Age at Arrest:

29 years old

Arresting Agency:

Tenn Hwy Patrol

Charges:

DRIVING UNDER THE INFLUENCE (1ST)

FAILURE TO MAINTAIN LANE

DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE

CHITWOOD,LESLIE MARIE

1106 HENDERSON AVE ROSSVILLE, 30741

Age at Arrest:

29 years old

Arresting Agency:

Tenn Hwy Patrol

Charges:

ASSAULT

CHUNN,KEYSHAWN THOMAS

601 HEMPHILL CIR CHATTANOOGA, 37411

Age at Arrest:

20 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

VIOLATION OF PROBATION (RESISTING ARREST)

VIOLATION OF PROBATION (POSSESSION OF FIREARM DURI

VIOLATION OF PROBATIO (ATTEMPTED POSSESSION OF FEN

VIOLATION OF PROBATION (POSSESSSION OF PSILOC WITH

VIOLATION OF PROBATION (POSESSION OF MARIJUANA)

VIOLATION OF PROBATION (POSSESSION OF DRUG PARAPHE

VIOLATION OF PROBATION (VIOLATION OF LIGHT LAW)

CLARK,HAROLD FRANKLIN

7508 FLORENCE DR HIXSON, 37343

Age at Arrest:

32 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

AGGRAVATED ASSAULT

COEN,ANDREW DAVID

4211 DODDS AVE CHATTANOOGA, 37421

Age at Arrest:

42 years old

Arresting Agency:

Collegedale PD

Charges:

POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE

COEN,ANDREW DAVID

4211 DODDS AVE CHATTANOOGA, 37421

Age at Arrest:

42 years old

Arresting Agency:

Collegedale PD

Charges:

NONSUPPORT AND FLAGRANT NONSUPPORT

COX,DANNY LAMAR

3022 CURTIS STREET CHATTANOOGA, 37406

Age at Arrest:

31 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

FUGITIVE (ARREST FOR CRIME IN ANOTHER STATE) 40

DAVENPORT,TAMESIA YACQNETT

7255 LEE HWY APT 409 CHATTANOOGA, 37406

Age at Arrest:

41 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE

FINANCIAL RESPONSIBILITY

IMPROPER BACKING OF VEHICLE

DE JESUS,AMY MARIE

1435 HUEY RD DOUGLASVILLE, 30134

Age at Arrest:

38 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

ASSAULT

DOUGLAS,CARLTON JERMAINE

972 MILDRED DR ALCOA, 37701

Age at Arrest:

46 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

THEFT OF PROPERTY

DOUGLAS,CARLTON JERMAINE

972 MILDRED DR ALCOA, 37701

Age at Arrest:

46 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

FINANCIAL RESPONSIBILITY

REGISTRATION, EXPIRED

DRIVING WITHOUT DRIVERS LICENSE / EXPIRED LICENSE

DUNAWAY,BRIDGETTE RENEE

11229 HIXSON PIKE LOT 4 SODDYDAISY, 37379

Age at Arrest:

42 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

THEFT OF PROPERTY

DUNCAN,LEAH FAITH

433 CTY RD 902 HENAGAR, 35789

Age at Arrest:

28 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

BURGLARY

DURDEN,BRYCE GRAHAM

2628 SPTEHEN ST CHATTANOOGA, 37411

Age at Arrest:

25 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

VANDALISM/MALICIOUS MISCHIEF

GARRETT,LEMONTE MICHAEL

3003 E 30TH ST CHATTANOOGA, 37407

Age at Arrest:

25 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

DISORDERLY CONDUCT

HARDIN,LINDA G

4712 OLD MISSION RD CHATTANOOGA, 37411

Age at Arrest:

60 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

THEFT OF PROPERTY

HAYES,JAIMIE LEE

1417 MARKET STREET CHATTANOOGA, 37402

Age at Arrest:

34 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

DRIVING UNDER THE INFLUENCE (1ST)

IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS

HEARD,EUREKA LASHALL

3301 PINEWOOD AVE CHATTANOOGA, 37411

Age at Arrest:

53 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

KIDWELL,JAMISON SHANE

198 MCCALLISTER AVE RINGGOLD, 30736

Age at Arrest:

28 years old

Arresting Agency:

UTC

Charges:

FUGITIVE (WALKER CO.GA)

LEPARD,TIFFANY F

110 ROBERT E LEE ST FORT OGLETHORPE, 307423715

Age at Arrest:

43 years old

Arresting Agency:

East Ridge

Charges:

DRIVING UNDER THE INFLUENCE 55100401

LINGERFELT,ADRIAN ALLEN

HOMELESS CHATTANOOGA, 37415

Age at Arrest:

27 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

FUGITIVE (CATOOSA CO.GA.)

MCCONNELL,HENRY JAMES

1627 EASTVILLE ST CHATTANOOGA, 37404

Age at Arrest:

49 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

DOMESTIC ASSAULT

THEFT OF PROPERTY

STALKING

THEFT OF PROPERTY

MCDOWELL,KEMONTI

1108 NORTH HIGHTHORN CHATTANOOGA, 37405

Age at Arrest:

33 years old

Arresting Agency:

Chatt Housing Auth

Charges:

AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASS

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE

MCKENZIE,VINCENT CARRALIS

4742 PINE VIEW LN CHATTANOOGA, 37416

Age at Arrest:

22 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

MCMAHAN,GEORGE ADAM

450 WILLIAMS ST TRENTON, 30753

Age at Arrest:

39 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

PUBLIC INTOXICATION

PANTAGES,MICHAEL DAMIAN

P O BOX 55 ROSSVILLE, 30741

Age at Arrest:

39 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE

PANTAGES,MICHAEL DAMIAN

P O BOX 55 ROSSVILLE, 30741

Age at Arrest:

39 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

FUGITIVE (WALER.CO.GA)

PARROTT,CHRISTOPHER LANCE

HOMELESS UNKNOWN, 37917

Age at Arrest:

46 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

FUGITIVE (CATOOSA CO.GA.)

PEDEN,BRIAN CRAIG

3861 TUNNEL HILL ROAD SW CLEVELAND, 37311

Age at Arrest:

40 years old

Arresting Agency:

East Ridge

Charges:

ASSAULT AGAINST NURSE

PORTILLO LOPEZ,RAFAEL ARMANDO

1611 E 14TH ST CHATTANOOGA, 37402

Age at Arrest:

18 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

THEFT OF IDENTITY

THEFT OF IDENTITY

TAMPERING WITH OR FABRICATING EVIDENCE

DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE

DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE

DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE

RAISLER,JIMMY JAMES

4712 OLD MISSION RD CHATTANOOGA, 37411

Age at Arrest:

63 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

THEFT OF PROPERTY

RAISLER,JIMMY JAMES

4712 OLD MISSION RD CHATTANOOGA, 37411

Age at Arrest:

63 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE

FINANCIAL RESPONSIBILITY

REEVES,ERIC LEBRON

585 CAMPBELL RD TUNNEL HILL, 30755

Age at Arrest:

52 years old

Arresting Agency:

East Ridge

Charges:

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 39170425

TINTED WINDOWS VIOLATION 55090107

POSSESSION OF METH (SELL, DEL. OR MANUFACTURING)

RICKS,TIMOTHY TYREE

2501 MARKET ST Chattanooga, 37408

Age at Arrest:

40 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

CRIMINAL TRESPASSING

OBSTRUCTION OF JUSTICE

SHELTON,KIRK CONELLEN

228 HENDRICKS BLVD CHATTANOOGA, 37405

Age at Arrest:

34 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

CHILD NEGLECT

CRIMINAL IMPERSONATION

SMITH,JAMES MELVIN

6210 WALDON AVE CHATTANOOGA, 37416

Age at Arrest:

49 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

THEFT OF PROPERTY (AUTO)

THEFT OF PROPERY (AUTO)

SMITH,MARCUS LAVAR

HOMELESS CHATTANOOGA, 37917

Age at Arrest:

46 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

THEFT OF PROPERTY

DISORDERLY CONDUCT

PUBLIC INTOXICATION

FAILURE TO APPEAR

SNUGGS,SUSAN

3738 GLADNEY DRIVE ALTANTA, 30328

Age at Arrest:

62 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

DISORDERLY CONDUCT

THOMAS,AMBER LEANNE

135 DEPOT ST BENTON, 373073001

Age at Arrest:

40 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

FAILURE TO APPEAR

TORRES,JESSE ROJAS

2709 PINELAND AVE DOARVILLE, 30340

Age at Arrest:

25 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

WILSON,CODY ROBERT

119 HECK LN LA FOLLETTE, 377663853

Age at Arrest:

31 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

WITT,HARMONY MICHELLE

1245 CYPRESS ST CT CHATTANOOGA, 37402

Age at Arrest:

22 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

YANCY,TROY RAY

2184 LEAFWOOD TRL DECATUR, 30034

Age at Arrest:

36 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

DOMESTIC ASSAULT


