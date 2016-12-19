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Walker County Arrest Report For Dec. 12-18

Monday, December 19, 2016

Here is the Walker County arrest report for Dec. 12-18:

TRANCE        DOUGLAS    MARK            W/M    54        Officer HOLLAND    THEFT BY TAKING – MISD (X2)

CHASTAIN   MATTHEW    ALLAN          W/M    29        Officer HOLLAND    POSSESSION MARIJUANA (LESS OZ), VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER, FAIL TO REGISTER VEHICLE, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, NO INSURANCE, TAG LIGHT REQUIREMENT

MYERS          DAVID           JAMES           W/M    22        Officer WEBBER       POSSESSION OF SCHEDULE IV, POSSESSION OF MARIJUANA (LESS OZ)

MONTTEJO   ARMONDO   MUSTELIER  B/M     52        Officer SMITH           RETURN FROM CORNERSTONE MEDICAL

TARVER        DEANGELO  DEWAYNE    B/M     24        Officer CAREATHERS         HOLD FOR COURT

INGRAM       LEON NMN  W/M    61        PROBATION PROBATION VIOLATION – FELONY

DILL   DANNY         LEE     W/M    40        Officer GLOVER       EXPLOITATION OF ELDERLY

UNDERWOOD         KIANDRA     SHANTE        B/F      23        Officer TERRY           DISORDERLY

HOLDEN       NANCY         INGRAM       W/F     41        PROBATION PROBATION VIOLATION – FELONY

EDGEMAN    TONY RAY   W/M    46        WALK-IN      DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED

BYRD DEDRICK      MONTAGUE B/M     35        Officer KELLEY        DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED

WEAVER       JAMIE            RICHARD      W/M    41        Officer BALLARD     FTML, DUI

EGGERS        MATT ALAN W/M    46        Officer EVANS          DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, NO INSURANCE, FAIL TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, DRVING WRONG SIDE ROAD

NICHOLS      STEVEN         JOSEPH         W/M    28        Officer CARTER        DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, NO PROOF INSURANCE, WRONG WAY ON ONE WAY STREET

 

GRIMES         VERONICA   ELIZABETH  W/F     23        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION – FELONY

MOORE, JR.  EDWARD      LASTER         B/M     38        Officer MILLER         FTA – FELONY

PADGETT      CHRISTINA  MARIE           W/F     30        CAMPBELL   THEFT BY SHOPLIFTING – FELONY

BARROW      DAWN           NMN  W/F     34        PERRY           FTA – MISD

STEELE          DOUGLAS    LEE     W/M    28        Officer CAREATHERS         ***

SMITH           PAUL ANTHONY    W/M    36        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION – FELONY

PEYTON        MATTHEW    ADAM           W/M    31        CROSS           OBSTRUCTION – MISD, POSSESSION OF SCHEDULED II

SPENCER      MALLORY    DENISE          W/F     32        COLE  POSSESSION OF METH, THEFT BY TAKING – MISD, FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT

GIDEON        TERRIE          LYNN W/F     54        COLE  POSSESSION OF METH, USE OF COMMUNICATION FACILITY IN COMMISSION OF A FELONY INVOLVING CONTROLLED SUBSTANCE

DEAN SHANNON    BLAKE           W/M    45        Officer MILLER         BATTERY – FVA (MISD)

GILLIAM       KEELEE         PATRICIA     W/F     26        Officer WILSON        PROBATION VIOLATION – FELONY

FOSTER         JACKIE          JEROME        B/M     38        Officer WILSON        RETURN FROM LAFAYETTE CITY COURT

MOORE         PHILLIP         SHAUN          W/M    33        Officer WILSON        RETURN FROM LAFAYETTE CITY COURT

SIPSY STEPHANIE  DENISE          W/F     33        Officer MATHIS        CONTEMPT OF SUPERIOR COURT

WHITE           WHITNEY     LATRICIA     W/F     24        Officer WILSON        RETURN FROM LAFAYETTE CITY COURT

PETTIGREW  DAKOTA       LEVI   W/M    17        Officer WILSON        THEFT BY SHOPLIFTING – MISD

BAILEY         HEATHER     NICHOLE      W/F     28        Officer WILSON        THEFT BY SHOPLIFTING – MISD

HONEA          LATOSHA     FAY    W/F     26        Officer CRUISE         TAG LIGHT REQUIREMENT, EXPIRED TAG, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED

EVANS          SHERRI          LYNN W/F     39        Officer WORLEY       FTA – MISD

WARE RUDDY         NMN  B/M     60        Officer HICKS           SIMPLE BATTERY – FVA

 

MITCHELL    RYVER          KANE W/M    18        PROBATION REBOOK

TOCKNELL   JUSTIN          DANIEL         W/M    32        Officer BROWN         VIOLATION OF PROBATION-FELONY

LILLY KEVIN           MICHAEL      W/M    38        Officer COKER          VIOLATION OF PROBATION-FELONY

UPSHAW       MATTHEW    LATRON        B/M     17        Officer DEBORD       CHARGES PENDING

MARSH         DEONTE        DONRAIL      B/M     24        Officer BROWN         SIMPLE BATTERY-FVA, HINDERING 911 CALL, SIMPLE ASSAULT-FVA, CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY 2ND DEGREE

WALDON      RICKY           TODD W/M    26        PROPBATION          VIOLATION OF PAROLE

BIVENS         KEVIN           TROY W/M    30        Officer SKINNER      RETURN FROM CORNERSTONE

EATON          CHADWICK  BRYAN          W/M    46        Officer TATE  SIMPLE ASSAULT

STARLING    WILLIAM      SCOTT           W/M    22        Officer MILLER         VIOLATION OF PROBATION-FELONY

BRADLEY     SHARLA        RACHELLE   W/F     31        Officer LLEWELLEN FAILURE TO APPEAR-MISD

 

WILLIAMSON          MATTHEW    BERTRAND  W/M    41        Officer WEBBER       PEDESTRIAN UNDER THE INFLUENCE

HURST           STEPHEN      LEE     W/M    18        Officer BREWER       DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, SPEEDING

WOODS         DEVIN           TYLER           W/M    26        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION-FELONY, FAILURE TO REGISTER AS A SEX OFFENDER

MONTGOMERY      MONTRELL  EARL  B/M     33        Officer FORREST      DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, BRAKE LIGHT REQUIREMENT

JUV    JUV    JUV    ***      ***      ***      ***

JUV    JUV    JUV    ***      ***      ***      ***

FARMER       MARK            TAYLOR        W/M    55        Officer FORREST      DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, FAILURE TO STOP AT STOP SIGN

RHODES        SCOTT           ALLEN           W/M    38        Officer HOUSER       TERRORISTIC THREATS

BARRETT      TABITHA      COURTNEY  W/F     25        Officer HOUSER       PROBATION VIOLATION-MISD

 

STORME        DALE LEONARD     W/M    58        Officer BROWN         DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED

SHIRLEY       SAMUEL       CHARLES      W/M    31        Officer CAREATHERS         FTA – MISD

JONES            CHRISTOPHER        DEWAYNE    W/M    34        Officer OWENS         CONTEMPT OF CIVIL COURT, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED

LOVELESS    AMY  ROWENA      W/F     40        Officer HEAD THEFT BY TAKING – MISD

CORRELL      JAMES           TAYLOR        W/M    19        WALK-IN      FTA – MISD

VENIER         KEVIN           DAVID           W/M    37        Officer CAREATHERS         FTA – FELONY, FTA – MISD

BROOKS       WINSTON     DALLAS        W/M    17        Officer MILLER         THEFT BY TAKING – MOTOR VEHICLE, THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY

GOINS           CAROLYN    JEAN  W/F     68        Officer CAMPBELL  THEFT BY SHOPLIFTING (LESS $500)

HAWKINS, JR.         FRANKLIN   DEON B/M     46        Officer DENNY         CONTEMPT OF CIVIL COURT (X2)

MILLIANS     MICHAEL      TYLER           W/M    23        Officer DYE   SIMPLE BATTERY – FVA

MOORE         KATHRYN    LYNN W/F     30        WALK-IN      WEEKENDER

BIVENS         KEVIN           TROY W/M    30        Officer HINCH           RETURN FROM CORNERSTONE MEDICAL

 

MEALOR       JERRY            LAMAR         W/M    64        Officer EVANS          DUI, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, FAIL TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, DRIVING WRONG SIDE ROAD, FAIL TO YIELD TO EMERGENY VEHICLE

SOUTH          CARRINGTON         LEE     W/F     19        Officer WILSON        POSSESSION OF SCHEDULE II

WELLBORN  TRAVIS         AMOS            W/M    27        Officer WILSON        PAROLE VIOLATION, POSSESSION OF SCHEDULE II, EXPIRED OR NO DRIVER LICENSE, SPEEDING, SEAT BELT VIOLATION (ADULT)

WHITTENBURG       ANNA BELLE           LOUISE          W/F     22        Officer CARTER        DUI, FAIL TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, FTML

HENNON       JAMES           DANIEL         W/M    38        Officer WORLEY       CRIMINAL TRESPASS

BILES KIMBERLY   SUE    W/F     46        Officer PARKER        PROBATION VIOLATION – FELONY

MYERS          JARROD        LEBRON        W/M    38        Officer HEAD DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, ALTERED LICENSE PLATE

EDMONDSON          LOGAN          STUART        W/M    22        Officer HEAD POSSESSION MARIJUANA (LESS OZ)

GRIMSLEY   MATTHEW    BRANDON    W/M    27        Officer OWENS         THEFT BY SHOPLIFTING (LESS $500)

COLLINS       DERRICK      JOVAUGHN B/M     23        Officer FRANKLIN   SIMPLE BATTERY – FVA

SMITH           ANTHONY    RAY   W/M    42        Officer MATHIS        THEFT BY SHOPLIFTING – (LESS $500)

 

POSEY           CHRISTOPHER        SHANE          W/M    42        Officer EVANS          POSSESSION OF METH, OPEN CONTAINER

SILVERS        CHRISTIAN  BRIAN           W/M    21        Officer EVANS          FUGITIVE FROM JUSTICE (HAMILTON COUNTY)

LONG LISQ   DEANN          W/F     45        Officer EVANS          POSSESSION OF METH, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, NO INSURANCE, ERRATIC LANE CHANGE

LONG TRENTIS        SCOTT           W/M    31        Officer KELLEY        SIMPLE BATTERY – FVA

HULSEY        DAPHNE       FAITH            W/F     37        Officer DENNY         DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED

DRENNON, SR.        BILLY EUGENE        W/M    69        Officer KELLEY        POSSESSION OF FIREARM OR KNIIFE DURING ATTEMPT TO COMMIT FELONY, TERRORISTIC THREATS & ACTS, AGGRAVATED ASSAULT (GUN), SIMPLE BATTERY – FVA

HEMPHILL    BRECHELLA LARECHIA    B/M     24        Officer CARTER        DISORDERLY, OBSTRUCTION, TERRORISTIC THREATS/ACTS

MATHIS        JAMES           EDWARD      W/M    37        ROYS BONDING     BOND SURRENDER

GODDARD   JONATHAN  MICHAEL      W/M    22        Officer WILSON        POSSESSION MARIJUANA (LESS OZ)

LUCIO            JOSHUA        CARLOS        W/M    20        Officer WILSON        POSSESSION MARIJUANA (LESS OZ)

 

 

 

 

 

 

 


December 23, 2016

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December 22, 2016

Dalton Police Warn Of Phone Scammers Posing As Utility Company

December 22, 2016

Gail Francis To Join Grohn Campaign


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Copies of the new Paul Hiener Historic Chattanooga Photos book published by Chattanoogan.com will be on sale all week at Zarzour's restaurant on the Southside. Zarzour's is located at 1627 Rossville Ave. behind the Main Street Fire Hall #1. The restaurant, which has been operated by the same family since 1918, will be open Monday-Friday from 11 a.m. to 3 p.m. The annual Zarzour's ... (click for more)

Dalton Police Warn Of Phone Scammers Posing As Utility Company

The Dalton Police Department is again warning residents to beware of phone scammers. The police department has received reports of phone scammers posing as representatives of Dalton Utilities in recent days. In an unusual twist on usual phone scams of this type, in at least two of the cases, the phone scammer instructed the potential victim to meet in person at a location in Dalton ... (click for more)

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Standing Behind Our Police Department

This is an open letter to the public, but mostly to the men and women of the Chattanooga Police Department.  Listening to the news media today we are bombarded with large font news headlines of rogue cops who are described as swaggering, swashbuckling outlaws with badges and guns, just looking for an excuse to kill someone.   I was drawn to the headline last week ... (click for more)

Roy Exum: Judy’s Christmas Wish

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The first day of action is in the books for the girls teams at the annual Best of Preps basketball tournament being played at Chattanooga State. Baylor, Tyner, GPS and Red Bank were the winners on Wednesday and advance to Thursday’s semifinals where defending champ Baylor will take on Tyner at 4 and GPS will challenge Red Bank at 7. Baylor beat Central 54-20 in Wednesday’s ... (click for more)

Tyner, Brainerd Among Best Of Preps Boys Winners

There were really no surprises in the boys half of the bracket for the annual Best of Preps basketball tournament being played at Chattanooga State. Thursday’s championship semifinals are set with District 6-AA foes Tyner and Brainerd meeting at 5:30 and McCallie facing Meigs County in the last game of the evening around 8:30. Wednesday’s opening round included one game that ... (click for more)


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