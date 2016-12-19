Here is the Walker County arrest report for Dec. 12-18:
TRANCE DOUGLAS MARK W/M 54 Officer HOLLAND THEFT BY TAKING – MISD (X2)
CHASTAIN MATTHEW ALLAN W/M 29 Officer HOLLAND POSSESSION MARIJUANA (LESS OZ), VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER, FAIL TO REGISTER VEHICLE, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, NO INSURANCE, TAG LIGHT REQUIREMENT
MYERS DAVID JAMES W/M 22 Officer WEBBER POSSESSION OF SCHEDULE IV, POSSESSION OF MARIJUANA (LESS OZ)
MONTTEJO ARMONDO MUSTELIER B/M 52 Officer SMITH RETURN FROM CORNERSTONE MEDICAL
TARVER DEANGELO DEWAYNE B/M 24 Officer CAREATHERS HOLD FOR COURT
INGRAM LEON NMN W/M 61 PROBATION PROBATION VIOLATION – FELONY
DILL DANNY LEE W/M 40 Officer GLOVER EXPLOITATION OF ELDERLY
UNDERWOOD KIANDRA SHANTE B/F 23 Officer TERRY DISORDERLY
HOLDEN NANCY INGRAM W/F 41 PROBATION PROBATION VIOLATION – FELONY
EDGEMAN TONY RAY W/M 46 WALK-IN DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED
BYRD DEDRICK MONTAGUE B/M 35 Officer KELLEY DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED
WEAVER JAMIE RICHARD W/M 41 Officer BALLARD FTML, DUI
EGGERS MATT ALAN W/M 46 Officer EVANS DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, NO INSURANCE, FAIL TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, DRVING WRONG SIDE ROAD
NICHOLS STEVEN JOSEPH W/M 28 Officer CARTER DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, NO PROOF INSURANCE, WRONG WAY ON ONE WAY STREET
GRIMES VERONICA ELIZABETH W/F 23 Officer MILLER PROBATION VIOLATION – FELONY
MOORE, JR. EDWARD LASTER B/M 38 Officer MILLER FTA – FELONY
PADGETT CHRISTINA MARIE W/F 30 CAMPBELL THEFT BY SHOPLIFTING – FELONY
BARROW DAWN NMN W/F 34 PERRY FTA – MISD
STEELE DOUGLAS LEE W/M 28 Officer CAREATHERS ***
SMITH PAUL ANTHONY W/M 36 Officer CAREATHERS PROBATION VIOLATION – FELONY
PEYTON MATTHEW ADAM W/M 31 CROSS OBSTRUCTION – MISD, POSSESSION OF SCHEDULED II
SPENCER MALLORY DENISE W/F 32 COLE POSSESSION OF METH, THEFT BY TAKING – MISD, FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT
GIDEON TERRIE LYNN W/F 54 COLE POSSESSION OF METH, USE OF COMMUNICATION FACILITY IN COMMISSION OF A FELONY INVOLVING CONTROLLED SUBSTANCE
DEAN SHANNON BLAKE W/M 45 Officer MILLER BATTERY – FVA (MISD)
GILLIAM KEELEE PATRICIA W/F 26 Officer WILSON PROBATION VIOLATION – FELONY
FOSTER JACKIE JEROME B/M 38 Officer WILSON RETURN FROM LAFAYETTE CITY COURT
MOORE PHILLIP SHAUN W/M 33 Officer WILSON RETURN FROM LAFAYETTE CITY COURT
SIPSY STEPHANIE DENISE W/F 33 Officer MATHIS CONTEMPT OF SUPERIOR COURT
WHITE WHITNEY LATRICIA W/F 24 Officer WILSON RETURN FROM LAFAYETTE CITY COURT
PETTIGREW DAKOTA LEVI W/M 17 Officer WILSON THEFT BY SHOPLIFTING – MISD
BAILEY HEATHER NICHOLE W/F 28 Officer WILSON THEFT BY SHOPLIFTING – MISD
HONEA LATOSHA FAY W/F 26 Officer CRUISE TAG LIGHT REQUIREMENT, EXPIRED TAG, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED
EVANS SHERRI LYNN W/F 39 Officer WORLEY FTA – MISD
WARE RUDDY NMN B/M 60 Officer HICKS SIMPLE BATTERY – FVA
MITCHELL RYVER KANE W/M 18 PROBATION REBOOK
TOCKNELL JUSTIN DANIEL W/M 32 Officer BROWN VIOLATION OF PROBATION-FELONY
LILLY KEVIN MICHAEL W/M 38 Officer COKER VIOLATION OF PROBATION-FELONY
UPSHAW MATTHEW LATRON B/M 17 Officer DEBORD CHARGES PENDING
MARSH DEONTE DONRAIL B/M 24 Officer BROWN SIMPLE BATTERY-FVA, HINDERING 911 CALL, SIMPLE ASSAULT-FVA, CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY 2ND DEGREE
WALDON RICKY TODD W/M 26 PROPBATION VIOLATION OF PAROLE
BIVENS KEVIN TROY W/M 30 Officer SKINNER RETURN FROM CORNERSTONE
EATON CHADWICK BRYAN W/M 46 Officer TATE SIMPLE ASSAULT
STARLING WILLIAM SCOTT W/M 22 Officer MILLER VIOLATION OF PROBATION-FELONY
BRADLEY SHARLA RACHELLE W/F 31 Officer LLEWELLEN FAILURE TO APPEAR-MISD
WILLIAMSON MATTHEW BERTRAND W/M 41 Officer WEBBER PEDESTRIAN UNDER THE INFLUENCE
HURST STEPHEN LEE W/M 18 Officer BREWER DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, SPEEDING
WOODS DEVIN TYLER W/M 26 Officer MILLER PROBATION VIOLATION-FELONY, FAILURE TO REGISTER AS A SEX OFFENDER
MONTGOMERY MONTRELL EARL B/M 33 Officer FORREST DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, BRAKE LIGHT REQUIREMENT
JUV JUV JUV *** *** *** ***
JUV JUV JUV *** *** *** ***
FARMER MARK TAYLOR W/M 55 Officer FORREST DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, FAILURE TO STOP AT STOP SIGN
RHODES SCOTT ALLEN W/M 38 Officer HOUSER TERRORISTIC THREATS
BARRETT TABITHA COURTNEY W/F 25 Officer HOUSER PROBATION VIOLATION-MISD
STORME DALE LEONARD W/M 58 Officer BROWN DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED
SHIRLEY SAMUEL CHARLES W/M 31 Officer CAREATHERS FTA – MISD
JONES CHRISTOPHER DEWAYNE W/M 34 Officer OWENS CONTEMPT OF CIVIL COURT, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED
LOVELESS AMY ROWENA W/F 40 Officer HEAD THEFT BY TAKING – MISD
CORRELL JAMES TAYLOR W/M 19 WALK-IN FTA – MISD
VENIER KEVIN DAVID W/M 37 Officer CAREATHERS FTA – FELONY, FTA – MISD
BROOKS WINSTON DALLAS W/M 17 Officer MILLER THEFT BY TAKING – MOTOR VEHICLE, THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
GOINS CAROLYN JEAN W/F 68 Officer CAMPBELL THEFT BY SHOPLIFTING (LESS $500)
HAWKINS, JR. FRANKLIN DEON B/M 46 Officer DENNY CONTEMPT OF CIVIL COURT (X2)
MILLIANS MICHAEL TYLER W/M 23 Officer DYE SIMPLE BATTERY – FVA
MOORE KATHRYN LYNN W/F 30 WALK-IN WEEKENDER
BIVENS KEVIN TROY W/M 30 Officer HINCH RETURN FROM CORNERSTONE MEDICAL
MEALOR JERRY LAMAR W/M 64 Officer EVANS DUI, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, FAIL TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, DRIVING WRONG SIDE ROAD, FAIL TO YIELD TO EMERGENY VEHICLE
SOUTH CARRINGTON LEE W/F 19 Officer WILSON POSSESSION OF SCHEDULE II
WELLBORN TRAVIS AMOS W/M 27 Officer WILSON PAROLE VIOLATION, POSSESSION OF SCHEDULE II, EXPIRED OR NO DRIVER LICENSE, SPEEDING, SEAT BELT VIOLATION (ADULT)
WHITTENBURG ANNA BELLE LOUISE W/F 22 Officer CARTER DUI, FAIL TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, FTML
HENNON JAMES DANIEL W/M 38 Officer WORLEY CRIMINAL TRESPASS
BILES KIMBERLY SUE W/F 46 Officer PARKER PROBATION VIOLATION – FELONY
MYERS JARROD LEBRON W/M 38 Officer HEAD DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, ALTERED LICENSE PLATE
EDMONDSON LOGAN STUART W/M 22 Officer HEAD POSSESSION MARIJUANA (LESS OZ)
GRIMSLEY MATTHEW BRANDON W/M 27 Officer OWENS THEFT BY SHOPLIFTING (LESS $500)
COLLINS DERRICK JOVAUGHN B/M 23 Officer FRANKLIN SIMPLE BATTERY – FVA
SMITH ANTHONY RAY W/M 42 Officer MATHIS THEFT BY SHOPLIFTING – (LESS $500)
POSEY CHRISTOPHER SHANE W/M 42 Officer EVANS POSSESSION OF METH, OPEN CONTAINER
SILVERS CHRISTIAN BRIAN W/M 21 Officer EVANS FUGITIVE FROM JUSTICE (HAMILTON COUNTY)
LONG LISQ DEANN W/F 45 Officer EVANS POSSESSION OF METH, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, NO INSURANCE, ERRATIC LANE CHANGE
LONG TRENTIS SCOTT W/M 31 Officer KELLEY SIMPLE BATTERY – FVA
HULSEY DAPHNE FAITH W/F 37 Officer DENNY DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED
DRENNON, SR. BILLY EUGENE W/M 69 Officer KELLEY POSSESSION OF FIREARM OR KNIIFE DURING ATTEMPT TO COMMIT FELONY, TERRORISTIC THREATS & ACTS, AGGRAVATED ASSAULT (GUN), SIMPLE BATTERY – FVA
HEMPHILL BRECHELLA LARECHIA B/M 24 Officer CARTER DISORDERLY, OBSTRUCTION, TERRORISTIC THREATS/ACTS
MATHIS JAMES EDWARD W/M 37 ROYS BONDING BOND SURRENDER
GODDARD JONATHAN MICHAEL W/M 22 Officer WILSON POSSESSION MARIJUANA (LESS OZ)
LUCIO JOSHUA CARLOS W/M 20 Officer WILSON POSSESSION MARIJUANA (LESS OZ)