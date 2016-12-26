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Walker County Arrest Report For Dec. 19-25

Monday, December 26, 2016

Here is the Walker County arrest report for Dec. 19-25:

SHELTON      SAVANNA    NICOLE         W/F     22        Officer GALYON      POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, OPEN CONTAINER VIOLATION

CURETON     PHILLIP         LEBRON        W/M    39        Officer GALYON      POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, OPEN CONTAINER VIOLATION, POSSESSION OF MARIJUANA-MISD

WOODWARD           HUNTER        LEE     W/M    19        Officer CARTER        POSSESSION OF MARIJUANA-MISD, FAILURE TO MAINTAIN LANE

WALKER       JONATHAN  PHILLIP         W/M    40        Officer BLACK          POSSESSION OF SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER, SPEEDING, RECKLESS DRIVING, FAILURE TO MAINTAIN LANE

WALKER       FRANK JR     NMN  B/M     63        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION-FELONY

COPPINGER LOREN           JADE  W/F     26        Officer MILLER         THEFT BY CONVERSION-FELONY (X2)

WHITE           BRYSON       LYDELL         W/M    18        Officer BLACK          SEAT BELT VIOLATION, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, POSSESSION OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF MARIJUANA-MISD, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER

WATKINS     MORGAN      ELIZABETH  W/F     33        Officer MILLER         INTERSTATE INTERFERENCE WITH CUSTODY

DANIEL         CLAY ASHTON       W/M    30        ***      RETURN FROM BARTOW COUNTY

CORRELL      JAMES           TAYLOR        W/M    19        RPD    RETURN FROM ROSSVILLE COURT

HOLLOWAY JASON           TERRELL       W/M    36        Officer HOLLAND    TERRORISTIC THREATS AND ACTS, FAILURE TO APPEAR-MISD

MILES            DANIEL         LEONARD     W/M    29        WALK-IN      TERRORISTIC THREATS

WHEELER     CHARLES      DAVID           W/M    52        Officer HOUSER       PEDESTRIAN UNDER THE INFLUENCE, SIMPLE ASSAULT-FVA

 

PHIPPS          BLAKE           ALEXANDRIA         W/F     25        Officer SCARBROUGH        DRIVING UNDER THE INFLUENCE, FAILURE TO MAINTAIN LANE

SHEETS         DAVID           THOMAS       W/M    59        Officer WOOTEN      POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF MARIJUANA-MISD

HOLT ADRIENNE   CASANDRA W/F     38        Officer VANDYKE   POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

PRYOR          MICHAEL      PATRICK       W/M    56        Officer WEBER          RETURN FROM DR APPOINTMENT

WALKER       AMY  GALE W/F     31        Officer BEDFORD     FALSE STATEMENTS AND WRITINGS, CONCEALMENT OF FACTS; STRIKING FIXED OBJECT; DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

HEREFORD   JAMEL           LAMAR         B/M     27        Officer CHAMBERS RETURN FROM HAMILTON MEDICAL

CAUSEY        TAYLOR        BROOKE       W/F     21        Officer COKER          DISORDERLY CONDUCT

GRAHAM      JAMIE            DENISE          W/F     40        Officer HOLLAND    DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, TAG LIGHT REQUIREMENT

CARROLL     JUSTIN          CLAY W/M    21        Officer BALLARD     HOLD FOR CHATTOOGA COUNTY

HOWELL       MARQUIS     LARRELL      B/M     20        Officer BALLARD     DRIVING WHILE UNLICENSED, FAILURE TO USE TURN SIGNAL, DRIVING UNDER THE INFLUENCE

 

ENGLISH       TERRANCE   EVAN W/M    28        Officer WEBBER       DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, NO INSURANCE

OXFORD       LISA   CAROL          W/F     46        Officer WEBBER       POSSESSION METH, POSSESSION MARIJUANA (LESS OZ)

ACUFF           STEPHEN      RUSSELL       W/M    53        Officer DENNY         ENTERING AUTO

WIMPEE        ROSS  CHRISTIAN  W/M    17        Officer OWENS         THEFT BY SHOPLIFTING (LESS $500)

BICKLEY       JACOB           LELAND        W/M    20        Officer DOYLE          POSSESSION OF FIREARM/KNIFE DURING ATTEMPT COMMIT FELONY

SWAFFORD  KATHERINE MICHELLE    W/F     36        Officer MATHIS        DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, TAILLIGHT/LENS REQUIREMENT

COLEMAN    HAYDEN       GRANT          W/M    24        Officer THOMAS      DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, SLOWER VEHICLE MUST KEEP RIGHT

MANN           ALEXIS          BROOKE       W/F     22        Officer WILSON        DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, FAIL TO EXERCISE DUE CARE

SITZ    JURIA DEETT            W/F     38        Officer GALYON      PROBATION VIOLATION – FELONY

LITTLEJOHN DEREK           LEE     W/M    34        Officer WILSON        CONTEMPT OF CIVIL COURT

 

LARES           JOHN NMN  W/M    32        Officer PERKINS       ESCAPE – MISD, DRIVING WITHOUT VALID LICENSE (MISD), OPEN CONTAINER, DUI LESS SAFE

COOK MATTHEW    BASIL W/M    38        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION – FELONY

JOHNSTON   CALEB           ALEXANDER           W/M    22        Officer MILLER         SIMPLE BATTERY – FVA

BURNETTE   ANGELA       KAY   W/F     39        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION – MISD

LEMONS       CHRISTIAN  LEE     W/M    22        PROBATION PROBATION VIOLATION – FELONY

COLEMAN    THOMAS       LAMAR         B/M     27        Officer MATHIS        SIMPLE ASSAULT – FVA, CRIMINAL TRESPASS

BARNES        WESLEY        SAMUEL       W/M    40        Officer CAREATHERS         RETURN FROM GA REGIONAL

FLOYD          CHRISTIAN  RAY   W/M    22        Officer GALYON      ***

 

CLARK          ALONSO       LEE     B/M     51        Officer CARTER        CRIMINAL TRESPASS, PUBLIC DRUNK

DAVIS           MARQUILA  MARIE           B/F      18        Officer BLACK          FAILURE TO APPEAR-MISD

BOLEN           SAMANTHA LEANNE        W/F     24        Officer LANG THEFT BY SHOPLIFTING-MISD

MCDOWELL GREGORY    SCOTT           W/M    48        Officer CRUISE         OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, GIVING FALSE NAME, SPEEDING

IRWIN            DONNA         JEANENE      W/F     47        Officer LANG POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

MERCIERS    TYLER           BLAKE           W/M    18        Officer THOMAS      POSSESSION OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER, FAILURE TO EXERCISE DUE CARE, DUI-UNDER 21, IMPROPER PASSING IN A NO PASSING ZONE

COWAN         JAMES           DAVID           W/M    29        Officer WILLIAMSON          DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

MOORE         KATHRYN    LYNN W/F     30        WALK-IN      WEEKENDER

 

BARENKLAU           JASON           AUGUST       W/M    35        Officer BLACK          CRIMINAL TRESPASS

HOLLAND    PATRICIA     ANN   W/F     40        Officer CAMBELL     THEFT BY SHOPLIFTING-MISD, POSSESSION OF SCHEDULE V CONTROLLED SUBSTANCE

PRICE JAMES           ALLEN           W/M    53        Officer FOUTS           PROBATION VIOLATION-MISD

ROLLINS       EMANUEL    LAMAR         B/M     25        Officer MULLIS         DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE

ALEXANDER           ALICIA          RENEE           B/F      29        Officer WOOTEN      DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, IMPROPER TRANSFER OF LICENSE PLATE

 

CHAMBERS  DONNIE        WAYNE         W/M    42        Officer SCARBROUGH        SIMPLE BATTERY-FVA, WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT

DELEON        FRANCES      NMN  H/F      53        Officer FOUTS           SIMPLE BATTERY-FVA

LAVAIRE-LOPEZ     JERRSON      JOEL   H/M    32        Officer HOLLAND    DRIVING WHILE UNLICENSED

CLARK          GEORGE        SANDERS     W/M    29        Officer WOOTEN      BURGLARY-FORCED ENTRY, TAMPERING WITH EVIDENCE-FELONY

 

 

 

 

 

 

 


December 26, 2016

Walker County Arrest Report For Dec. 19-25

December 26, 2016

Latest Hamilton County Jail Booking Report

December 25, 2016

PHOTOS: Forgotten Child Fund Delivers Annual Santa Train To Kids Throughout The City


Here is the Walker County arrest report for Dec. 19-25: SHELTON      SAVANNA    NICOLE         W/F     ... (click for more)

Here is the latest jail booking report from Hamilton County: ANDERSON, JOSHUA JOSAIH  801 TUNNEL BLVD CHATTANOOGA, 37411  Age at Arrest: 25 years old Arresting Agency: Chattanooga ... (click for more)

The Forgotten Child Fund again made possible the Santa Train delivery of presents to over 10,000 children throughout the city (click for more)


Breaking News

Walker County Arrest Report For Dec. 19-25

Here is the Walker County arrest report for Dec. 19-25: SHELTON      SAVANNA    NICOLE         W/F     22        Officer GALYON      POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, OPEN CONTAINER VIOLATION CURETON     ... (click for more)

Latest Hamilton County Jail Booking Report

Here is the latest jail booking report from Hamilton County: ANDERSON, JOSHUA JOSAIH  801 TUNNEL BLVD CHATTANOOGA, 37411  Age at Arrest: 25 years old Arresting Agency: Chattanooga DISORDERLY CONDUCT PUBLIC INTOXICATION --- BUSSEY, RONARDO SANTWOINE  2005 HARDY ST CHATTANOOGA, 37406  Age at Arrest: 22 years old Arresting Agency: Hamilton ... (click for more)

Opinion

Prancing Politicians

Now that we survived one endless election cycle, let's see a show of hands for those looking forward to the next election, March 2017. Get ready folks; more road signs, mailers, Robo calls, and prancing politicians visible everywhere. Who enjoys voting in March? The weather is typically dreadful. Freezing wind and rain does wonders to encourage people to vote.   In 2012, ... (click for more)

Roy Exum: Our State’s Sick Joke

When word reached me the Tennessee Department of Agriculture was considering giving “The Big Lick” a grant to study soring of Tennessee Walking Horses, so help me I thought it was a sick joke. That would be akin to Governor Bill Haslam giving those on Death Row an unsupervised one-year vacation from the penitentiary to do a scientific study if they’ll murder anybody. The state ... (click for more)

Sports

Mya Long Leads Baylor Girls To Fifth Best Of Preps Title

The cast of stars may be different, but the result was the same for the Baylor Lady Red Raider basketball team. With UTC commitment Mya Long scoring 14 points and earning MVP honors for her work, the Baylor girls claimed their fifth straight Best of Preps basketball championship at Chattanooga State Friday night with a 43-30 victory over arch-rival GPS. Baylor is now 6-4 ... (click for more)

UTC Hoops: Lady Mocs Host No.2 Notre Dame Tuesday

  CHATTANOOGA, Tenn. --- The University of Tennessee at Chattanooga women’s basketball team will host No. 2 Notre Dame Tuesday night at the McKenzie Arena in its final non-conference home game. This game will be the Mocs’ fifth against a Top 25 ranked opponent and third against a team ranked in the top four.   Notre Dame head coach Muffet McGraw, a 1977 graduate ... (click for more)


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