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Breaking News


Upcoming Red Bank Commission Agenda For Tuesday

Thursday, November 16, 2017

Here is the Red Bank Commission agenda for Tuesday:

I. Call to Order – Mayor John Roberts

II. Roll Call – City Manager
Mayor Roberts ____, Vice-Mayor Pierce ____, Commissioner LeCompte ____,
Commissioner Pope ___, Commissioner Rose ____

III. Invocation –

IV. Pledge of Allegiance –

V. Consideration of the Minutes for approval or correction:

A. November 7, 2017 Agenda Work Session

B. November 7, 2017 Commission Meeting

VI.

Communication from the Mayor

VII. Commissioner’s Report

A. Vice Mayor Pierce

B. Commissioner Ed LeCompte

C. Commissioner Terry Pope

D. Commissioner Carol Rose

VIII. City Manager Report
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Public Hearing
The Purpose of the Public Hearing is to consider citizen input in regard to the following items;
1) Amending the Zoning Ordinance in regard to Flag Lots.
2) Rezoning application to rezone property at 3500 Tacoma Avenue and 215 E. Euclid Avenue from
R-1 to RZ-1.
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IX. Unfinished Business –

A. ORDINANCE NO. 17-1098 - AN ORDINANCE OF THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE,
TO AMEND RED BANK MUNICIPAL CODE, TITLE 20, CHAPTER 1, AIR POLLUTION
CONTROL REGULATION, BY PROVIDING FOR REVISED RULES FOR NEW SOURCE
REVIEW; INCREASED PERMIT FEES; REVISED AMBIENT AIR QUALITY STANDARDS;
AND CERTAIN HOUSEKEEPING PROVISIONS (SECOND AND FINAL READING)

B. ORDINANCE NO. 17-1100 – AN ORDINANCE OF THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE,
AMENDING THE ZONING MAP TO REZONE PROPERTY LOCATED AT 109 WOODROW
AVENUE FROM R-1 RESIDENTIAL ZONE TO C-1 COMMERCIAL ZONE (FIRST READING)

C. ORDINANCE NO. 17-1101 – AN ORDINANCE OF THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE
AMENDING THE ZONING MAP TO REZONE PROPERTY LOCATED AT 103 WOODROW
AVENUE, HAMILTON COUNTY TAX MAP PARCEL 109J-B-010.04 FROM R-1 RESIDENTIAL
ZONE TO C-1 COMMERCIAL ZONE (SECOND AND FINAL READING)

D. ORDINANCE NO. 17-1102 – AN ORDINANCE OF THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE,
AMENDING THE ZONING MAP TO REZONE PROPERTY AT HAMILTON COUNTY TAX
PARCEL NUMBER 126C-G-014 AT 217 W. RIDGEWOOD AVENUE FROM R-1
RESIDENTIAL ZONE TO R-T/Z RESIDENTIAL TOWNHOUSE / ZERO LOT LINE ZONE,
SUBJECT TO CONDITIONS (FIRST READING)

X. New Business

A. ORDINANCE NO. 17-1104 – AN ORDINANCE OF THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE AMENDING FLAG LOT REQUIREMENTS IN SECTION 204.08 OF THE RED BANK ZONING ORDINANCE, CODIFIED AT SECTION 14-101, ET SEQ., RED BANK CITY CODE (FIRST READING)

B. ORDINANCE NO. 17-1105 - AN ORDINANCE OF THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE, AMENDING THE ZONING MAP TO REZONE ADJOINING PROPERTIES AT 3500 TACOMA AVENUE (HAMILTON COUNTY TAX PARCEL NUMBER 118A M 029) AND 216 E. EUCLID AVENUE (HAMILTON COUNTY TAX PARCEL NUMBER 118A M 028) FROM R-1 RESIDENTIAL ZONE TO RZ-1 RESIDENTIAL ZERO LOT LINE ZONE, SUBJECT TO CONDITIONS (FIRST READING)

C. RESOLUTION NO. 17-1196 – A RESOLUTION AUTHORIZING AN AGREEMENT BETWEEN THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE, AND MORELAND ALTOBELLI ASSOCIATES, INC., IN AN AMOUNT NOT TO EXCEED $41,195.00 FOR RIGHT-OF-WAY SERVICES IN REGARD TO CONSTRUCTION EASEMENTS

D. RESOLUTION NO. 17-1197 – A RESOLUTION BY THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE, AUTHORIZING A PROGRAM SERVICES GRANT FOR ALPINE CREST ELEMENTARY SCHOOL, IN THE AMOUNT OF $2,800

XI. Citizen Comments from Red Bank Citizens about Red Bank business (3 minute limit)

XII. Adjournment



November 16, 2017

Tim Hensley Takes Communication Role At County Schools

November 16, 2017

Upcoming Red Bank Commission Agenda For Tuesday

November 16, 2017

Whitfield County Sheriff's Office Identifies 27 Suspects On Prescription Drug Abuse Charges


Tim Hensley, APR has joined the Hamilton County Schools working with school system communications "to begin to build relationships with students, staff, parents and the community to involve everyone ... (click for more)

Here is the Red Bank Commission agenda for Tuesday: I. Call to Order – Mayor John Roberts II. Roll Call – City Manager Mayor Roberts ____, Vice-Mayor Pierce ____, Commissioner LeCompte ... (click for more)

The Whitfield County Sheriff’s Office Narcotic’s Unit has been conducting a four-month covert operation into prescription drug abuse in the county. Prescription drug abuse is the use of a ... (click for more)


Breaking News

Tim Hensley Takes Communication Role At County Schools

Tim Hensley, APR has joined the Hamilton County Schools working with school system communications "to begin to build relationships with students, staff, parents and the community to involve everyone in the community’s schools."   "Communication is much more than just providing information to our parents and community," Mr. Hensley stated. "To be effective in strengthening ... (click for more)

Upcoming Red Bank Commission Agenda For Tuesday

Here is the Red Bank Commission agenda for Tuesday: I. Call to Order – Mayor John Roberts II. Roll Call – City Manager Mayor Roberts ____, Vice-Mayor Pierce ____, Commissioner LeCompte ____, Commissioner Pope ___, Commissioner Rose ____ III. Invocation – IV. Pledge of Allegiance – V. Consideration of the Minutes for approval or correction: A. November ... (click for more)

Opinion

Signal Mountain Should Be Problem Solvers Around The City

Re: Roy Exum’s “Stay, Signal Mountain, Stay”  Well this article is something to think about. I think the split could go either way, and Signal Mountain schools would still flourish, as they have done for the past several years. What I'm worried about is why Signal Mountain has not yet had the guts to go be problem solvers at Howard, or Tyner, or Central. Why do ... (click for more)

Roy Exum: It’s Time – Get Ready For The Holidays

One week from today not everyone in the United States will celebrate Thanksgiving.  There is an abundance of people – perhaps in your own family or in your Sunday School class – who wish there was no Thanksgiving or Christmas or New Year’s Eve. For those who struggle with depression and other mental disorders, festive holidays are awful. You see, people like me watch as ... (click for more)

Sports

Soddy Daisy Sweeps Boyd-Buchanan In Season Opener

It’s been several years since Bill Eller coached a high school basketball game in the Chattanooga area, so it was no real surprise that the veteran leader admitted to being “just a little bit tense and nervous” before his team’s first game of the season Tuesday night. Eller is now the head coach at Soddy Daisy and he had a smile on his face after the 63-49 victory over the Boyd-Buchanan ... (click for more)

UTC Women Drop 78-67 Loss At Stetson

The University of Tennessee at Chattanooga women’s basketball team fell 78-67 at Stetson Wednesday night at the Edmunds Center in non-conference action. UTC starts the season at 0-3 for the first time since the 2010-11 season.   Chattanooga outscored the Hatters 42-28 in the second half and didn’t allow a single field goal in the final frame. Seniors Keiana and Aryanna ... (click for more)


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