Here is the Walker County arrest report for Feb. 6-12:
ROSE SARA KATHERINE W/F 32 Officer ENGLAND BURGLARY-FORCED ENTRY, CRIMINAL TRESPASS, CRIMINAL TRESPASS
HAWKINS BRANDON DESEAN B/M 26 Officer CAREATHERS AGGRAVATED ASSAULT, BATTERY-FVA, THEFT BY TAKING-MISDEMEANOR, PROBATION VIOLATION-FELONY
DAVIS STEVEN WARREN W/M 51 Officer CAREATHERS PROBATION VIOLATION-FELONY
WELLBORN AMANDA LYNN W/F 30 Officer CAREATHERS PROBATION VIOLATION-FELONY
BOATFIELD DANIEL LEWIS W/M 28 Officer MATHIS PROBATION VIOLATION-MISDEMEANOR
TUCKER STEVEN DOUGLAS W/M 48 Officer BROWN POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG, PAROLE VIOLATION
MURPHY MITZI DHELY W/F 45 Officer CAREATHERS BATTERY-FVA
MORGAN ROGER DILLON W/M 25 Officer FOUTS RETURN FROM CORNERSTONE MEDICAL CENTER
WHITE THOMAS EDWIN W/M 41 Officer KELLEY DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, NO INSURNACE
HARWOOD ALLEN ROBERT W/M 31 Officer PARKER HOLD FOR CITY OF ROSSVILLE
MEALER JERRY LAMAR W/M 64 Officer PARKER HOLD FOR CITY OF ROSSVILLE
LOFTY MICHAEL ANDREW W/M 33 Officer RAMEY SIMPLE ASSAULT-FVA
WALKER AMY GAIL W/F 31 PROBATION PROBATION VIOLATION- FELONY
DOVER LISA KOY W/F 52 Officer WILSON THEFT BY TAKING- MISDEMEANOR
THURMAN ANDREW TAYLOR W/M 46 Officer COURT VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER
BASSHAM JOSHUA AARON W/M 26 Officer BROWN PROBATION VIOLATION- FELONY
MORALES JESUS DELMAR H/M 21 Officer BROWN POSS. OF MORE THAN 1 OZ MARAJUANA, DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE, TOO FAST FOR CONDITIONS, SPEEDING, OPEN CONTAINER, DUI OF MULTIPLE SUBSTANCES, FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER, FAILURE TO MAINTAIN LANE
BOHANNON MELINDA GENE W/F 31 PROBATION PROBATION VIOLATION- FELONY
MARKCUM KAITLYN HELEN W/F 18 Officer BROWN POSSESSION OF METH
MILLS PAUL MICHAEL W/M 18 Officer BROWN POSSESSION OF METH
BRAMLETT CHAD EVERETT W/M 31 Officer MILLER CONTEMPT OF SUPERIOR COURT, PROBATION VIOLATION- MISDEMEANOR
WHITT LEE STARLING W/M 21 Officer OWENS THEFT BY SHOPLIFTING- MISDEMEANOR
DAVENPORT DAVADRION LAVELLE B/M 33 Officer OWENS THEFT BY SHOPLIFTING- MISDEMEANOR
GATES JASON TYLER W/M 22 Officer WILSON THEFT BY SHOPLIFTING, WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS, PROBATION VIOLATION- FELONY, FAILURE TO APPEAR- MISDEMEANOR
ROBINSON JAMES CHELSEY W/M 42 WALK-IN POSS. OF COCAINE, POSS. OF HEROIN
STAFFORD TRACY MICHELLE W/F 47 Officer MAYNOR PROBATION VIOLATION- FELONY
ADAMS JEFFERY SCOTT W/M 52 Officer MILLER PROBATION VIOLATION- FELONY
HOLLINGSWORTH JIMMY WAYNE W/M 47 Officer REYNOLDS DISORDERLY CONDUCT
GIBSON RAMOND LEE W/M 38 Officer ALFORD SIMPLE ASSAULT FVA, SIMPLE BATTERY FVA
LEE TANA LEIGH W/F 38 Officer ALFORD OBSTRUCTION OR HINDERING PERSONS MAKING 911 CALLS, SIMPLE BATTERY-FVA
HARMON CODY SCOTT W/M 21 Officer SCARBROUGH PROBATION VIOLATION-FELONY, SEAT BELT VIOLATION
KNIGHT CHRISTOPHER CORT W/M 28 Officer STAFFORD SIMPLE BATTERY-FVA, OBSTRUCTING OR HINDERING PERSON MAKING 911 CALLS
PRINCE PRESTON LEE W/M 26 Officer MILLER CONTEMPT OF CIVIL COURT-CHILD SUPPORT
MILLSAPS HEATH VINSON W/M 38 Officer MILLER PAROLE VIOLATION
WEST CASSIE MARIE W/F 28 Officer MILLER PROBATION VIOLATION-FELONY
HALE JASON PHILLIP W/M 33 Officer WOOTEN EXPLOITATION OR INTIMIDATION OF DISABLED OR ELDERLY PERSONS
JACKSON ELI NATHANIEL LEE W/M 28 Officer WEBBER BATTERY
LIGHT JASON LEE W/M 40 Officer SIMPSON DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO REGISTER VEHICLE, NO INSURANCE, FAILURE TO APPEAR-FELONY (X2)
BISHOP DUSTEN LEE W/M 25 WALK-IN PROBATION VIOLATION-MISD
KERLEY RANDALL LEWIS W/M 42 Officer BEDFORD SIMPLE ASSAULT, CRIMINAL TRESPASS
CHAMBERS AUSTIN DALE W/M 24 Officer STAFFORD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, SEAT BELT VIOLATION
PARRISH FRED LEE W/M 37 Officer CAREATHERS CONSPIRACY TO COMMIT FELONY
DAVIS JAMES MICHAEL W/M 39 Officer CAREATHERS PROBATION VIOLATION-FELONY
SUTTON JAMES MICHAEL W/M 30 Officer HOLLAND DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
COOK MARLENA GAIL W/F 34 Officer CAREATHERS FUGITIVE FROM JUSTICE
ASH STEPHEN EUGENE W/M 34 CHATTOOGA RETURN FROM CHATTOOGA COUNTY COURT
ADAMS JEFFERY SCOTT W/M 51 CHATTOOGA RETURN FROM CHATTOOGA COUNTY COURT
GLENN AMBER KAY W/F 40 PROBATION POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, PROBATION VIOLATION-FELONY
JETER RUSSELL COLT W/M 33 PROBATION POSSESSION OF METHAMPHETAMMINE
SIMS JAMES MICHAEL W/M 30 Officer LLEWELLEN FAILURE TO APPEAR-MISD
CALLAHAN MATTHEW BLAKE W/M 17 GSP Officer GASS DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO LICENSE ON PERSON
TARVER CORDARIUS TERVER B/M 21 Officer GILLELAND PROBATION VIOLATION-FELONY
HIGDON JOSHUA ANTHONY W/M 32 Officer PERKINS CRIMINAL TRESPASS, CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY DAMAGE 2ND PRIVATE PROPERTY
SMITH TOMMY WAYNE W/M 49 PROBATION MATTHEWS PROBATION VIOLATION-MISDEMEANOR THROUGH LAFAYETTE
PARSON MICKEY GLENN W/M 48 Officer MILLER BURGLARY-BUILDING,STRUCTURE, VEHICLE, PAROLE VIOLATION
ANTHONY JEFFERY WADE W/M 38 Officer HINCH RETURN FROM BATTLEFIELD IMAGING
MORALES RICARDO HERRERA W/M 26 Officer GOULART WEEKENDER
LAWSON JOSHUA BLAKE W/M 21 GSP Officer BALLARD POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ, SPEEDING, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS
HAWKINS DESHON TYRONE B/M 19 GSP Officer DEBORD SPEEDING, FAILURE TO MAINTAIN LANE, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ
EADES MICHAEL KNIGHT W/M 32 Officer TERRY WEEKENDER
HALE CODY RAY W/M 28 Officer KELLEY WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS- MISDEMEANOR
RUSSELL TODD ANTHONY W/M 32 Officer RAMEY FAILURE TO APPEAR- MISDEMEANOR
THORNTON ANTHONY CHAD W/M 37 WALK IN PROBATION VIOLATION- MISDEMEANOR
BROWN RODNEY WILLIAM W/M 55 Officer MATHIS DRIVING WHILE LICENSE SUSP. OR REVOKED- 1ST OFFENSE
WALKER MELISSA JILL W/F 50 Officer TERRY FALSE STATEMENTS AND WRITINGS AND CONCEALMENT OF FACTS
OLEKSIV ANDREY IVAN W/M 27 Officer SIMPSON DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, NO PROOF OF INSURANCE, SPEEDING
ENSLEY BRETTON MICHAEL W/M 22 Officer KELLEY DUI, IMPROPER LANE CHANGE
ENSLEY XAVIER KORBIN W/M 17 Officer KELLEY POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ
TURNIPSEED JAMES ANTHONY W/M 34 Officer EVANS DUI, NO TAGLIGHT
MCDADE DOMINIC LEBRON B/M 31 Officer SIMPSON PROBATION VIOLATION-MISD
HALE JASON PHILLIP W/M 33 Officer DEAN RETURN FROM HAMILTON MEDICAL CENTER
WILLIAMS ERICA NASHA W/F 33 Officer EVANS OPEN CONTAINER VIOLATION, DUI, NO TAG LIGHT
KING JOSHUA DAVID W/M 37 Officer CARTER DUI-REFUSAL, OPEN CONTAINER, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ
ROBINSON MICHAEL JAMAL B/M 21 Officer OWENS HOLD FOR GORDON COUNTY
BLACKMON JENNIFER FAY W/F 26 CHATOOGA COUNTY HOLD FOR TRANSFER TO PDC
BEARDEN JESSICA ARIZONA W/F 26 Officer DYE NO INSURANCE, REMOVING OR AFFIXING TAG IN ORDER TO CONCEAL IDENTITY OF VEHICLE, POSSESSION OF METH
MILLER CHASE FORREST W/M 22 CHATOOGA COUNTY HOLD FOR TRANSFER TO RSAT
ABLES JAMIE NICOLE W/F 31 Officer WILSON DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
BYRD KELSIE LEIGHANNE W/F 24 Officer WILSON POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ
DWORKEN PRESTON BEN W/M 20 GSP GIDEON FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR
MOONEYHAM AUSTIN ROBERT W/M 22 DADE COUNTY HOLD FOR TRANSFER TO RSAT
HALE JASON PHILLIP W/M 33 Officer DEAN RETURN FROM HAMILTON MEDICAL CENTER