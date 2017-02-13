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Walker County Arrest Report For Feb. 6-12

Monday, February 13, 2017

Here is the Walker County arrest report for Feb. 6-12:

ROSE  SARA KATHERINE W/F     32        Officer ENGLAND    BURGLARY-FORCED ENTRY, CRIMINAL TRESPASS, CRIMINAL TRESPASS

HAWKINS     BRANDON    DESEAN        B/M     26        Officer CAREATHERS         AGGRAVATED ASSAULT, BATTERY-FVA, THEFT BY TAKING-MISDEMEANOR, PROBATION VIOLATION-FELONY

DAVIS           STEVEN         WARREN       W/M    51        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION-FELONY

WELLBORN  AMANDA     LYNN W/F     30        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION-FELONY

BOATFIELD  DANIEL         LEWIS              W/M  28        Officer MATHIS        PROBATION VIOLATION-MISDEMEANOR

TUCKER        STEVEN         DOUGLAS    W/M    48        Officer BROWN         POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG, PAROLE VIOLATION

MURPHY      MITZI DHELY          W/F     45        Officer CAREATHERS         BATTERY-FVA

MORGAN      ROGER          DILLON         W/M    25        Officer FOUTS           RETURN FROM CORNERSTONE MEDICAL CENTER

WHITE           THOMAS       EDWIN           W/M    41        Officer KELLEY        DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, NO INSURNACE

HARWOOD   ALLEN           ROBERT        W/M    31        Officer PARKER        HOLD FOR CITY OF ROSSVILLE

MEALER        JERRY            LAMAR         W/M    64        Officer PARKER        HOLD FOR CITY OF ROSSVILLE

LOFTY           MICHAEL      ANDREW      W/M    33        Officer RAMEY         SIMPLE ASSAULT-FVA

 

WALKER       AMY  GAIL  W/F     31        PROBATION PROBATION VIOLATION- FELONY

DOVER          LISA   KOY   W/F     52        Officer WILSON        THEFT BY TAKING- MISDEMEANOR

THURMAN   ANDREW      TAYLOR        W/M    46        Officer COURT          VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER

BASSHAM    JOSHUA        AARON         W/M    26        Officer BROWN         PROBATION VIOLATION- FELONY

MORALES     JESUS DELMAR         H/M  21        Officer BROWN         POSS. OF MORE THAN 1 OZ MARAJUANA, DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE, TOO FAST FOR CONDITIONS, SPEEDING, OPEN CONTAINER, DUI OF MULTIPLE SUBSTANCES, FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER, FAILURE TO MAINTAIN LANE

BOHANNON MELINDA     GENE W/F     31        PROBATION PROBATION VIOLATION- FELONY

MARKCUM  KAITLYN      HELEN           W/F     18        Officer BROWN         POSSESSION OF METH

MILLS            PAUL MICHAEL      W/M    18        Officer BROWN         POSSESSION OF METH

BRAMLETT   CHAD EVERETT       W/M    31        Officer MILLER         CONTEMPT OF SUPERIOR COURT, PROBATION VIOLATION- MISDEMEANOR

WHITT           LEE     STARLING    W/M    21        Officer OWENS         THEFT BY SHOPLIFTING- MISDEMEANOR

DAVENPORT           DAVADRION           LAVELLE      B/M     33        Officer OWENS         THEFT BY SHOPLIFTING- MISDEMEANOR

GATES           JASON           TYLER           W/M    22        Officer WILSON        THEFT BY SHOPLIFTING, WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS, PROBATION VIOLATION- FELONY, FAILURE TO APPEAR- MISDEMEANOR

ROBINSON   JAMES           CHELSEY      W/M    42        WALK-IN      POSS. OF COCAINE, POSS. OF HEROIN

STAFFORD   TRACY          MICHELLE    W/F     47        Officer MAYNOR     PROBATION VIOLATION- FELONY

ADAMS         JEFFERY       SCOTT           W/M    52        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION- FELONY

HOLLINGSWORTH JIMMY           WAYNE         W/M    47        Officer REYNOLDS  DISORDERLY CONDUCT

GIBSON         RAMOND      LEE     W/M    38        Officer ALFORD       SIMPLE ASSAULT FVA, SIMPLE BATTERY FVA

 

LEE     TANA LEIGH            W/F     38        Officer ALFORD       OBSTRUCTION OR HINDERING PERSONS MAKING 911 CALLS, SIMPLE BATTERY-FVA

HARMON      CODY SCOTT           W/M    21        Officer SCARBROUGH        PROBATION VIOLATION-FELONY, SEAT BELT VIOLATION

KNIGHT        CHRISTOPHER        CORT W/M    28        Officer STAFFORD   SIMPLE BATTERY-FVA, OBSTRUCTING OR HINDERING PERSON MAKING 911 CALLS

PRINCE          PRESTON      LEE     W/M    26        Officer MILLER         CONTEMPT OF CIVIL COURT-CHILD SUPPORT

MILLSAPS    HEATH          VINSON        W/M    38        Officer MILLER         PAROLE VIOLATION

WEST CASSIE          MARIE           W/F     28        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION-FELONY

HALE JASON           PHILLIP         W/M    33        Officer WOOTEN      EXPLOITATION OR INTIMIDATION OF DISABLED OR ELDERLY PERSONS

JACKSON     ELI      NATHANIEL LEE     W/M    28        Officer WEBBER       BATTERY

LIGHT            JASON           LEE     W/M    40        Officer SIMPSON      DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO REGISTER VEHICLE, NO INSURANCE, FAILURE TO APPEAR-FELONY (X2)

BISHOP         DUSTEN        LEE     W/M    25        WALK-IN      PROBATION VIOLATION-MISD

 

KERLEY        RANDALL     LEWIS            W/M    42        Officer BEDFORD     SIMPLE ASSAULT, CRIMINAL TRESPASS

CHAMBERS  AUSTIN         DALE W/M    24        Officer STAFFORD   DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, SEAT BELT VIOLATION

PARRISH       FRED  LEE     W/M    37        Officer CAREATHERS         CONSPIRACY TO COMMIT FELONY

DAVIS           JAMES           MICHAEL      W/M    39        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION-FELONY

SUTTON        JAMES           MICHAEL      W/M    30        Officer HOLLAND    DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

COOK MARLENA    GAIL  W/F     34        Officer CAREATHERS         FUGITIVE FROM JUSTICE

ASH    STEPHEN      EUGENE        W/M    34        CHATTOOGA           RETURN FROM CHATTOOGA COUNTY COURT

ADAMS         JEFFERY       SCOTT           W/M    51        CHATTOOGA           RETURN FROM CHATTOOGA COUNTY COURT

GLENN          AMBER          KAY   W/F     40        PROBATION POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, PROBATION VIOLATION-FELONY

JETER RUSSELL       COLT  W/M    33        PROBATION POSSESSION OF METHAMPHETAMMINE

SIMS  JAMES           MICHAEL      W/M    30        Officer LLEWELLEN FAILURE TO APPEAR-MISD

 

CALLAHAN  MATTHEW    BLAKE           W/M    17        GSP Officer GASS    DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO LICENSE ON PERSON

TARVER        CORDARIUS TERVER         B/M     21        Officer GILLELAND PROBATION VIOLATION-FELONY

HIGDON        JOSHUA        ANTHONY    W/M    32        Officer PERKINS       CRIMINAL TRESPASS, CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY DAMAGE 2ND PRIVATE PROPERTY

SMITH           TOMMY        WAYNE         W/M    49        PROBATION MATTHEWS PROBATION VIOLATION-MISDEMEANOR THROUGH LAFAYETTE

PARSON        MICKEY        GLENN          W/M    48        Officer MILLER         BURGLARY-BUILDING,STRUCTURE, VEHICLE, PAROLE VIOLATION

ANTHONY    JEFFERY       WADE            W/M    38        Officer HINCH           RETURN FROM BATTLEFIELD IMAGING

MORALES     RICARDO      HERRERA     W/M    26        Officer GOULART    WEEKENDER

LAWSON       JOSHUA        BLAKE           W/M    21        GSP Officer BALLARD        POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ, SPEEDING, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS

HAWKINS     DESHON       TYRONE        B/M     19        GSP Officer DEBORD          SPEEDING, FAILURE TO MAINTAIN LANE, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ

EADES           MICHAEL      KNIGHT        W/M    32        Officer TERRY           WEEKENDER

 

HALE CODY RAY   W/M    28        Officer KELLEY        WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS- MISDEMEANOR

RUSSELL       TODD ANTHONY    W/M    32        Officer RAMEY         FAILURE TO APPEAR- MISDEMEANOR

THORNTON  ANTHONY    CHAD W/M    37        WALK IN       PROBATION VIOLATION- MISDEMEANOR

BROWN         RODNEY       WILLIAM      W/M    55        Officer MATHIS        DRIVING WHILE LICENSE SUSP. OR REVOKED- 1ST OFFENSE

WALKER       MELISSA       JILL    W/F     50        Officer TERRY           FALSE STATEMENTS AND WRITINGS AND CONCEALMENT OF FACTS

OLEKSIV       ANDREY       IVAN  W/M    27        Officer SIMPSON      DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, NO PROOF OF INSURANCE, SPEEDING

 

ENSLEY         BRETTON      MICHAEL      W/M    22        Officer KELLEY        DUI, IMPROPER LANE CHANGE

ENSLEY         XAVIER         KORBIN        W/M    17        Officer KELLEY        POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ

TURNIPSEED           JAMES           ANTHONY    W/M    34        Officer EVANS          DUI, NO TAGLIGHT

MCDADE      DOMINIC      LEBRON        B/M     31        Officer SIMPSON      PROBATION VIOLATION-MISD

HALE JASON           PHILLIP         W/M    33        Officer DEAN RETURN FROM HAMILTON MEDICAL CENTER

WILLIAMS    ERICA            NASHA          W/F     33        Officer EVANS          OPEN CONTAINER VIOLATION, DUI, NO TAG LIGHT

KING  JOSHUA        DAVID           W/M    37        Officer CARTER        DUI-REFUSAL, OPEN CONTAINER, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ

ROBINSON   MICHAEL      JAMAL          B/M     21        Officer OWENS         HOLD FOR GORDON COUNTY

BLACKMON JENNIFER     FAY    W/F     26        CHATOOGA COUNTY       HOLD FOR TRANSFER TO PDC

BEARDEN     JESSICA        ARIZONA      W/F     26        Officer DYE   NO INSURANCE, REMOVING OR AFFIXING TAG IN ORDER TO CONCEAL IDENTITY OF VEHICLE, POSSESSION OF METH

MILLER         CHASE           FORREST      W/M    22        CHATOOGA COUNTY       HOLD FOR TRANSFER TO RSAT

ABLES           JAMIE            NICOLE         W/F     31        Officer WILSON        DRIVING ON SUSPENDED LICENSE

BYRD KELSIE          LEIGHANNE W/F     24        Officer WILSON        POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ

DWORKEN   PRESTON      BEN    W/M    20        GSP GIDEON            FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR

MOONEYHAM        AUSTIN         ROBERT        W/M    22        DADE COUNTY       HOLD FOR TRANSFER TO RSAT

HALE JASON           PHILLIP         W/M    33        Officer DEAN RETURN FROM HAMILTON MEDICAL CENTER

 

 

 

 

 

 

 


February 13, 2017

Walker County Arrest Report For Feb. 6-12

February 13, 2017

Latest Hamilton County Jail Booking Report

February 12, 2017

Man, 23, Charged With Sexual Battery Of 15-Year-Old Girl At Bus Stop


Here is the Walker County arrest report for Feb. 6-12: ROSE  SARA KATHERINE W/F     32        Officer ENGLAND    ... (click for more)

Here is the latest jail booking report from Hamilton County: ABBOTT, ZACHARY BRIAN  205 SPRUCE ST ROSSVILLE, 30741  Age at Arrest: 28 years old Arresting Agency: Chattanooga ... (click for more)

A 23-year-old man has been arrested for allegedly sexually assaulting a 15-year-old girl at a school bus stop. Police said the girl told her grandmother about the incident that she said happened ... (click for more)


Breaking News

Walker County Arrest Report For Feb. 6-12

Here is the Walker County arrest report for Feb. 6-12: ROSE  SARA KATHERINE W/F     32        Officer ENGLAND    BURGLARY-FORCED ENTRY, CRIMINAL TRESPASS, CRIMINAL TRESPASS HAWKINS     BRANDON    DESEAN        B/M     ... (click for more)

Latest Hamilton County Jail Booking Report

Here is the latest jail booking report from Hamilton County: ABBOTT, ZACHARY BRIAN  205 SPRUCE ST ROSSVILLE, 30741  Age at Arrest: 28 years old Arresting Agency: Chattanooga POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA PUBLIC INTOXICATION POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED ... (click for more)

Opinion

Teachers Are Increasingly Being Bullied

Teachers are physically, verbally, or emotionally abused in public schools on a regular basis by supervisors, colleagues, parents and students. Recently I participated in a television special on the subject here in Nashville. As I prepared for the interview I didn’t have to go far for research. Educators frequently call or email and tell us of their personal experience.  ... (click for more)

Roy Exum: No Shirt, Shoes, Service

I don’t know a better way to explain the silly outcry against a Southside restaurant/bar dress code without sharing the first two paragraphs of a story in the current issue of “The Weekly Standard.” The story, brilliantly crafted by P.J. O’Rourke, is entitled “The War of the Elites” and the writer does a great job of explaining that those who were America’s “elite” and thought their ... (click for more)

Sports

Bradley Nips Cleveland For Region Mat Title

You can always expect a knockdown, drag out battle any time Bradley and Cleveland compete in anything, especially when it’s a region wrestling tournament. Such was the case at East Hamilton High School Saturday where the two-time defending Region 4-AAA Bears  went to war with the Blue Raiders and six other teams. These two teams have had some classic matches already with ... (click for more)

Hixson Rolls To Region 2-A/AA Mat Championship

Hixson’s Garrick Hall has been coaching high school wrestling for a long time and he’s had more than his share of success, but his world hit rock-bottom last weekend when his Wildcats failed to win a match at the State Duals. No doubt Hall and his assistant coaches had more than one heart-to-heart talk with the Hixson kids this week and it must have worked because they came out ... (click for more)


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