Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, February 15, 2017

Here are the latest no bills and true bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

CARTER, SABRINA B 29 F 0 1 GS 1631892 DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (CRACK COCAINE)

CARTER, LAWANNA TANGERIA B 28 F 0 1 GS 1631898 DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (CRACK COCAINE)

KENNEDY, VINCENT LADALE B 34 M 0 1 GS 1632046 POSSESSION OF CRACK COCAINE FOR RESALE

aka VINCE

TURNER, ANTHONY DEWAYNE B 46 M 0 1 GS 1631597 POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED

TURNER, ANTHONY DEWAYNE B 46 M 0 2 GS 1631598 POSS.HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE

True Bills:

ARD, KEVIN W 32 M 300977 1 2 GS 1642892 DOMESTIC ASSAULT

BAILEY, RODREKA QUINSHELLA B 29 F 300978 1 1 GS 1650162 ASSAULT

aka GAINS, RODREKA

CARTER, LAWANNA TANGERIA B 28 F 300979 1 1 GS 1631899 POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE OVER 26 GRAMS

CARTER, LAWANNA TANGERIA B 28 F 300979 2 1 GS 1631900 POSSESSION OF MARIHUANA

CARTER, LAWANNA TANGERIA B 28 F 300979 3 1 GS 1631901 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

CARTER, LAWANNA TANGERIA B 28 F 300979 4 1 GS 1631902 POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY

CARTER, SABRINA B 29 F 300980 1 1 GS 1631893 POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE OVER 26 GRAMS

CARTER, SABRINA B 29 F 300980 2 1 GS 1631894 POSSESSION OF MARIHUANA

CARTER, SABRINA B 29 F 300980 3 1 GS 1631895 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

CARTER, SABRINA B 29 F 300980 4 1 GS 1631896 POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY

CLAYTON, SHERRI LYNN W 44 F 300981 1 1 GS 1644592 RECKLESS DRIVING

aka FLANAGAN, SHERRI L.

aka REDMAN, SHERRI L

aka REDMAN, SHERRI LYNN

CLAYTON, SHERRI LYNN W 44 F 300981 2 1 GS 1644594 EVADING ARREST

aka FLANAGAN, SHERRI L.

aka REDMAN, SHERRI L

aka REDMAN, SHERRI LYNN

CLAYTON, SHERRI LYNN W 44 F 300981 3 1 GS 1644595 RECKLESS ENDANGERMENT

aka FLANAGAN, SHERRI L.

aka REDMAN, SHERRI L

aka REDMAN, SHERRI LYNN

CLAYTON, SHERRI LYNN W 44 F 300981 4 1 GS 1644596 DRIVING ON REVOKED LICENSE

aka FLANAGAN, SHERRI L.

aka REDMAN, SHERRI L

aka REDMAN, SHERRI LYNN

CLAYTON, SHERRI LYNN W 44 F 300981 5 1 GS 1644597 VIOLATION OF REGISTRATION LAW

aka FLANAGAN, SHERRI L.

aka REDMAN, SHERRI L



aka REDMAN, SHERRI LYNN

CLAYTON, SHERRI LYNN W 44 F 300981 6 1 GS 1644598 FINANCIAL RESPONSIBILITY

aka FLANAGAN, SHERRI L.

aka REDMAN, SHERRI L

aka REDMAN, SHERRI LYNN

CLAYTON, SHERRI LYNN W 44 F 300981 7 1 GS 1644599 POSSESSION OXYCODONE FOR RESALE

aka FLANAGAN, SHERRI L.

aka REDMAN, SHERRI L

aka REDMAN, SHERRI LYNN

CLAYTON, SHERRI LYNN W 44 F 300981 8 1 GS 1644593 DRIVING UDNER THE INFLUENCE

aka FLANAGAN, SHERRI L.

aka REDMAN, SHERRI L

aka REDMAN, SHERRI LYNN

DAVIDSON, STEPHON DEONTAE O 18 M 300982 1 2 GS 1648255 ATTEMPT AGGRAVATED ROBBERY

DAVIDSON, STEPHON DEONTAE O 18 M 300982 2 2 GS 1648256 POSSESSION OF FIREARM WITH VIOLENT FELONY CONVICTION

DAVIDSON, STEPHON DEONTAE O 18 M 300982 3 2 GS 1648257 THEFT OF PROPERTY

DILLSON, ANTHONY GUY W 54 M 300983 1 2 GS 1600319 DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT

DIXON, SAMSON URIAH W 23 M 300984 1 2 GS 1639475 DOMESTIC ASSAULT

EAST, MICHAEL A W 28 M 300985 1 2 GS 1624995 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

FERNANDO, ESCOBAR H 22 M 300986 1 2 GS 1614178 DRIVING ON REVOKED LICENSE

aka ESCOBAR, FERNANDO

FERNANDO, ESCOBAR H 22 M 300986 2 2 GS 1614179 FOLLOWING TOO CLOSELY

aka ESCOBAR, FERNANDO

FERNANDO, ESCOBAR H 22 M 300986 3 2 GS 1614180 FAIL TO MAINTAIN LANE

aka ESCOBAR, FERNANDO

FERNANDO, ESCOBAR H 22 M 300986 4 2 GS 1614181 IMPEDING TRAFFIC

aka ESCOBAR, FERNANDO

FERNANDO, ESCOBAR H 22 M 300986 5 2 GS 1614177 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

aka ESCOBAR, FERNANDO

GREEN, JIMMY WILLIAM W 45 M 300987 1 2 GS 1638282 FAIL TO MAINTAIN LANE

GREEN, JIMMY WILLIAM W 45 M 300987 2 2 GS 1638283 DRIVING ON REVOKED LICENSE

GREEN, JIMMY WILLIAM W 45 M 300987 3 2 GS 1638284 RECKLESS DRIVING

GREEN, JIMMY WILLIAM W 45 M 300987 4 2 GS 1638285 RECKLESS ENDANGERMENT

GREEN, JIMMY WILLIAM W 45 M 300987 5 2 GS 1638286 EVADING ARREST

GREEN, JIMMY WILLIAM W 45 M 300987 6 2 GS 1638287 POSSESSSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

GREEN, JIMMY WILLIAM W 45 M 300987 7 2 GS 1638288 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

HARBOUR, CHAD ALLEN W 39 M 300988 1 3 GS 1643544 DOMESTIC ASSAULT

HENDERSON, MICHAEL DON W 33 M 300989 1 2 GS 1618570 DRIVING ON REVOKED LICENSE

HENDERSON, MICHAEL DON W 33 M 300989 2 2 GS 1618571 THEFT OF PROPERTY

HENDERSON, MICHAEL DON W 33 M 300989 3 2 GS 1618569 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

HICKEY, ROBERT LEON B 53 M 300990 1 2 GS 1642773 DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT

HICKEY, ROBERT LEON B 53 M 300990 2 2 GS 1642774 DOMESTIC ASSAULT

HIGH, TSHOMBE (SON) KHARI B 20 M 300991 1 3 GS 1645078 THEFT OF PROPERTY

HORNER, ROY LAMAR W 29 M 300992 1 2 GS 1645502 DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT

HORNER, ROY LAMAR W 29 M 300992 2 2 GS 1645503 FALSE IMPRISONMENT

KENNEDY, VINCENT LADALE B 34 M 300993 1 1 GS 1632043 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

aka VINCE

KENNEDY, VINCENT LADALE B 34 M 300993 2 1 GS 1632044 POSSESSION OF MARIHUANA

aka VINCE

KENNEDY, VINCENT LADALE B 34 M 300993 3 1 GS 1632045 POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELON

aka VINCE

KENNEDY, VINCENT LADALE B 34 M 300993 4 1 GS 1632047 POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE OVER 26 GRAMS

aka VINCE

LOFTIES, JOSHUA CLAY B 19 M 300994 1 2 GS 1616392 VIOLATION OF REGISTRATION LAW

LOFTIES, JOSHUA CLAY B 19 M 300994 2 2 GS 1616393 FINANCIAL RESPONSIBILITY

LOFTIES, JOSHUA CLAY B 19 M 300994 3 2 GS 1616394 EXCESSIVE MOTOR VEHICLE NOISE

LOFTIES, JOSHUA CLAY B 19 M 300994 4 2 GS 1616391 SPEEDING

LOFTIES, JOSHUA CLAY B 19 M 300994 5 2 GS 1631750 FAIL TO APPEAR



LYKES, LAFREDRIC MAURICE B 29 M 300995 1 2 GS 1632662 POSSESSION OF MARIHUANA FOR RESALE

LYKES, LAFREDRIC MAURICE B 29 M 300995 2 2 GS 1632663 POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE

LYKES, LAFREDRIC MAURICE B 29 M 300995 3 2 GS 1632664 POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE

LYKES, LAFREDRIC MAURICE B 29 M 300995 4 2 GS 1632665 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

LYKES, LAFREDRIC MAURICE B 29 M 300995 5 2 GS 1632666 POSSESSION OF TETRAHYDROCANNABINOLS (THC)

MCCLENDON, AARON B W 30 M 300996 1 3 GS 1649008 THEFT OF PROPERTY

MCCLENDON, AARON B W 30 M 300996 2 3 GS 1649526 THEFT OF PROPERTY

MCCLENDON, AARON B W 30 M 300996 3 3 GS 1649527 THEFT OF PROPERTY

MCCLENDON, AARON B W 30 M 300996 4 3 GS 1649528 THEFT OF PROPERTY

NOLAN, ALEX CORNELIUS B 43 M 300997 1 2 GS 1593946 DOMESTIC ASSAULT

NOLAN, ALEX CORNELIUS B 43 M 300998 1 2 GS 1608140 DOMESTIC ASSAULT

ORR, CHRISTOPHER BLAKE W 28 M 300999 1 1 GS 1644418 POSS OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

RIDDLE, DAVID WAYNE W 32 M 301000 1 1 GS 1645077 DOMESTIC ASSAULT

RIDGE, ROBERT TIMOTHY W 57 M 301001 1 1 GS 1635864 DOMESTIC ASSAULT

ROWLAND, JAMES ROBERT W 41 M 301002 1 2 GS 1640587 BURGLARY OF MOTOR VEHICLE

ROWLAND, JAMES ROBERT W 41 M 301002 2 2 GS 1640590 ATTEMPT THEFT OF PROPERTY

ROWLAND, JAMES ROBERT W 41 M 301002 3 2 GS 1640588 BURGLARY OF MOTOR VEHICLE

ROWLAND, JAMES ROBERT W 41 M 301002 4 2 GS 1640589 THEFT OF PROPERTY

ROWLAND, JAMES ROBERT W 41 M 301002 5 2 GS 1640592 VANDALISM

SABIDO, ESILDE DIANELA H 34 F 301003 1 2 GS 1639367 DRIVING ON REVOKED LICENSE

aka ACOSTA, ESILDE

SABIDO, ESILDE DIANELA H 34 F 301003 2 2 GS 1639368 FAILURE TO MAINTAIN LANE

aka ACOSTA, ESILDE

SABIDO, ESILDE DIANELA H 34 F 301003 3 2 GS 1639369 DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE

aka ACOSTA, ESILDE

SABIDO, ESILDE DIANELA H 34 F 301003 4 2 GS 1639366 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

aka ACOSTA, ESILDE



SALES JR, THOMAS DEWAYNE B 18 M 301004 1 1 GS 1644405 AGGRAVATED ROBBERY

SALES JR, THOMAS DEWAYNE B 18 M 301004 2 1 GS 1644510 THEFT OF PROPERTY

SANDERFUR, RONALD B 62 M 301005 1 3 GS 1614690 SPEEDING

SANDERFUR, RONALD B 62 M 301005 2 3 GS 1614691 VIOLATION OF SEAT BELT

SANDERFUR, RONALD B 62 M 301005 3 3 GS 1614689 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

SEALS, MICHAEL ANTHONY B 38 M 301006 1 3 GS 1630217 HARASSMENT

SHROPSHIRE, TIRRELL DONAE B 35 M 301007 1 1 GS 1643043 EVADING ARREST

aka CARTER, TIRRELL

aka GREEN, QUINTELL LAMON

aka GREENE, QUINTELL

aka SHROPSHIRE, NATHAN

aka SHROPSHIRE, TIRRELL DONYA

SHROPSHIRE, TIRRELL DONAE B 35 M 301007 2 1 GS 1643044 DRIVING ON REVOKED LICENSE

aka CARTER, TIRRELL

aka GREEN, QUINTELL LAMON

aka GREENE, QUINTELL

aka SHROPSHIRE, NATHAN

aka SHROPSHIRE, TIRRELL DONYA

SHROPSHIRE, TIRRELL DONAE B 35 M 301007 3 1 GS 1643045 RECKLESS DRIVING

aka CARTER, TIRRELL

aka GREEN, QUINTELL LAMON

aka GREENE, QUINTELL

aka SHROPSHIRE, NATHAN

aka SHROPSHIRE, TIRRELL DONYA

SHROPSHIRE, TIRRELL DONAE B 35 M 301007 4 1 GS 1643046 VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE

aka CARTER, TIRRELL

aka GREEN, QUINTELL LAMON

aka GREENE, QUINTELL

aka SHROPSHIRE, NATHAN

aka SHROPSHIRE, TIRRELL DONYA

SMITH, DARWIN ONEAL B 40 M 301008 1 3 GS 1642059 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE



SMITH, DARWIN ONEAL B 40 M 301008 2 3 GS 1642060 DRIVING ON REVOKED LICENSE

SMITH, DARWIN ONEAL B 40 M 301008 3 3 GS 1642061 VIOLATION OF REGISTRATION LAW

TACKETT, TRAVIS W 30 M 301009 1 3 GS 1646099 FELONY EVADING ARREST

TACKETT, TRAVIS W 30 M 301009 2 3 GS 1646098 RECKLESS ENDANGERMENT

TAVERAS, ELPIDIO E H 49 M 301010 1 2 GS 1639979 POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE

TAVERAS, ELPIDIO E H 49 M 301010 2 2 GS 1639980 VIOLATION SEAT BELT LAW

TAVERAS, ELPIDIO E H 49 M 301010 3 2 GS 1639982 DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE

TAVERAS, ELPIDIO E H 49 M 301010 4 2 GS 1639981 VIOLATION OF LIGHT LAW

TAVERAS, ELPIDIO E H 49 M 301010 5 2 GS 1639978 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

THORNTON, JUSTIN DANIEL B 32 M 301011 1 2 GS 1625514 POSSESSION OF MARIHUANA

TRIMBLE, ALRICKO MARKEE B 43 M 301012 1 1 GS 1638289 EVADING ARREST

aka TREMBLE, ALRECO M

TUCKER, JAMES CORNELIUS B 24 M 301013 1 1 GS 1636641 VIOLATION OF LIGHT LAW

TUCKER, JAMES CORNELIUS B 24 M 301013 2 1 GS 1636640 DRIVING ON REVOKED LICENSE

VAUGHN, TYQUAN LA'REAK B 18 M 301014 1 1 JV 268567 CRIMINAL IMPERSONATION

aka TYQUAN, VAUGHN

WHITE, RODNEY DEVON W 49 M 301015 1 2 ER 0032133 THEFT OF PROPERTY

WHITE, RODNEY DEVON W 49 M 301016 1 2 ER 0110799 AGGRAVATED STALKING

WHITE, RODNEY DEVON W 49 M 301017 1 2 ER 0115073 VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION

WHITE, RODNEY DEVON W 49 M 301018 1 2 ER 0115545 VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION

WILLIAMS, DEONTA SHAWN B 30 M 301019 1 3 GS 1648471 POSSESSION OF MARIHUANA

aka WILLIAMS, DEONTE SHAWN

WILLIAMS, DEONTA SHAWN B 30 M 301019 2 3 GS 1648472 POSS OF COCAINE FOR RESALE

aka WILLIAMS, DEONTE SHAWN

WILLIAMS, DEONTA SHAWN B 30 M 301019 3 3 GS 1648473 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

aka WILLIAMS, DEONTE SHAWN

WOODS III, JEROME B 20 M 301020 1 1 GS 1641526 AGGRAVATED BURGLARY

WOODS III, JEROME B 20 M 301020 2 1 GS 1641527 THEFT OF PROPERTY



WOODS III, JEROME B 20 M 301020 3 1 GS 1641528 VANDALISM

WREN, MICHAEL LARRY W 49 M 301021 1 3 ER 0115846 AGGRAVATED ASSAULT

WREN, MICHAEL LARRY W 49 M 301021 2 3 ER 0115847 RESISTING ARREST