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Walker County Arrest Report For Feb. 13-19

Monday, February 20, 2017

Here is the Walker County arrest report for Feb. 13-19:

CONWAY      JORDANE     KATHRYN    W/F     30        Officer EVANS          DRIVING WHILE LICNESE SUSPENDED

HEYER           NATHAN       LARS  W/M    22        Officer CAREATHERS         CONSPIRACY TO COMMIT A FELONY

SAINT            STEVEN         RAY   W/M    42        Officer COKER          SIMPLE ASSAULT

MONTGOMERY      MICHAEL      LEBRON        B/M     40        Officer HOLLAND    DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, SPEEDING

NEAL WILLIAM      CLAY W/M    60        Officer FORREST      POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

GAMBLE       STEVEN         MARK CHRISTIAN W/M    37        Officer BROWN         FAILURE TO APPEAR

MCKINNEY  JAMES           MAURICE     W/M    52        Officer DOYLE          POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

DALE JOSHUA        BRYAN          W/M    20        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION-FELONY

HARDEN       JAMES           COREY          W/M    34        Officer CAREATHERS         THEFT BY TAKING-MOTOR VEHICLE-FELONY

BYRD TAYLOR        STEVEN         W/M    26        Officer 1 DOYLE       TRAFFICKING METHAMPHETAMINE

ANDERSON  JOCELYN      BREANNE     W/F     22        Officer DOYLE          TRAFFICKING METHAMPHETAMINE

ANTHONY    JEFFERY       WADE            W/M    38        Officer BARKLEY     RETURN FROM HAMILTON MEDICAL

MORGAN      TIMA  LORRINE       W/F     46        Officer WOOTEN      POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

BREWINGTON         APRIL NICOLE         W/F     24        Officer COKER          FAILURE TO APPEAR-MISD

 

BALL  THOMAS       JASON           W/M    41        Officer MILLER         TERRORISTIC THREATS, CRIMINAL TRESPASS (X2)

DENAULT     JOSEPH         ANTHONY    W/M    18        Officer WOOTEN      FAILURE TO APPEAR-MISD (X2)

BREWINGTON         MARK            ALLEN           W/M    26        DOC   HOLD FOR COURT

EDGEWORTH           DARRELL      RAY   W/M    37        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION-FELONY

ELLIS BRANDON    LEE     W/M    23        Officer BROWN         POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

HICKS            DONNY         DEWAYNE    W/M    40        Officer BROWN         POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

BROOKS       WINSTON     DALLAS        W/M    17        Officer SCROGGINS AGGRAVATED ASSAULT, BATTERY, CONSPIRACY TO COMMIT A FELONY, THEFT BY RECEIVEING STOLEN PROPERTY (X9)

HARDIMAN LAUREN        LASHAY       W/F     28        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION-FELONY

BARRETT      MISTY           LAREE           W/F     27        Officer MAYNOR     PROBATION VIOLATION-FELONY

LAWSON       ELIZABETH  LEE     W/F     39        Officer BROWN         TRAFFICKING METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF MARIJUANA-MISD, CROWSSING THE GUARD LINE

MCCAIN        JAVARICK    DAVION        B/M     21        FLOYD COUNTY    HOUSED FOR FLOYD COUNTY

JUV    JUV    JUV    ***      ***      ***      ***

PENDERGRAFT       JASON           FRANKLIN   W/M    33        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION-MISD

MILLER         TOMMY        SHANE          W/M    43        Officer TAYLOR       HOLD FOR CHATTOOGA COUNTY

SMITH           JAMES           ANTHONY    B/M     44        Officer LLEWELLEN HINDERING PERSON MAKING 911 CALL FVA, SIMPLE ASSAULT FVA, PUBLIC INTOXICATION

 

TATE  RYAN CHRISTIAN  W/M    35        Officer MILLER         HOLD FOR BARTOW COUNTY SO

FARROW       BRANDON    DRAKE          W/M    27        Officer MILLER         FUGITIVE FROM JUSTICE-HOLD FOR BAY COUNTY FL

RAYMOND   KENNETH     EDWARD      W/M    48        Officer BROWN         PAROLE VIOLATION

SMITH           JEREMY        SCOTT           W/M    33        Officer BROWN         PROBATION VIOLATION-FELONY

KING  SCOTTY        JAMES           W/M    22        Officer BROWN         SIMPLE BATTERY-FVA

HALL RICKY           RAY   W/M    57        Officer MILLER         2ND BURGLARY-BUILDING/STRUCTURE/VEHICLE

MORGAN      ROGER          DILLON         W/M    25        Officer AVANS         RETURN FROM GEORGIA REGIONAL

BRYANT       BYRON          DALE W/M    25        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION-FELONY

WHITTEN      LAUREN        ELIZABETH  W/F     26        Officer MATHIS        DRIVING ON SUSPENDED LICENSE

NOCHO         JAMEY          RASHUD       B/M     22        Officer SIMPSON      SEAT BELT VIOLATON, FUGITIVE FROM JUSTICE-HOLD FOR HAMILTON COUNTY

JUV    JUV    JUV                                        JUV

JACKSON     BRITTNEY    DENISE          W/F     31        Officer GRIFIN          SUSPENDED LICENSE, NO INSURANCE, FAILURE TO REGISTER VEHICLE

BARBER        JEREMIAH    GLENN          W/M    35        Officer OWENS         POSSESSION OF METH, DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE,NO INSURANCE, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, CROSSING THE GUARD LINE WITH TOBACCO,ALCOHOL,WEAPONS,INTOXICANTS

FORRESTER CHARLES      DARWIN       W/M    50        Officer SIMPSON      POSSESSION OF MARIJUANA, EXPIRED LICENSE PLATE, FAILURE TO USE TURN SIGNALS

 

WHITTON     WALTER        BLAKE           W/M    24        Officer MILLER         SIMPLE BATTERY

CAMPBELL   VERNA          LYNN W/F     43        Officer HUTSON       RETURN FROM HEALTH DEPARTMENT

GREEN           GEORGE        LAMAR         W/M    45        Officer MILLER         DAMAGE 2ND BUSINESS-CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY

ELLISON       KEVIN           PRICE W/M    42        Officer BROWN         POSSESSION OF METH, PAROLE VIOLATION

ROMINE        STEPHEN      WESLEY        W/M    32        Officer WILSON        CONTEMPT OF COURT, CONTEMPT OF COURT

EVANS          DAVID           HAYES          W/M    37        RPD PERRY  FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR

SAINT            STEVEN         RAY   W/M    42        GSP Officer BALLARD        DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD, FAILURE TO OBEY STOP SIGN, RECKLESS DRIVING, HIT AND RUN, IMPROPER LANE CHANGE, TOO FAST FOR CONDITIONS

PARKER        GREGORY    JUSTIN          W/M    33        Officer SIMPSON      EXPIRED LICENSE PLATE, SEAT BELT VIOLATION, DRIVING ON SUSPENDED, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ

SASSER         LUCINDA      KAY   W/F     37        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION

STOREY        KENDALE     DEONTE        B/M     20        Officer BROWN         POSSESSION OF A SCHEDULE II WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF A SCHEDULE II DRUG, POSSESSION OF A SCHEDULE IV DRUG

JENKINS       ERICA            LEA    W/F     35        DTF COLE     POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ, POSSESSION OF METH

HUMPHREY JOSH  SHANE          W/M    28        Officer CAREATHERS         THEFT BY BRINGING STOLEN PROPERTY INTO STATE-FELONY, THEFT BY DECEPTION-MISDEMEANOR, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF A SCHEDULE II DRUG

FIELDS          TIMOTHY     NMN  B/M     46        Officer CAREATHERS         HOLD FOR HAMILTON COUNTY

JONES            TREVOR        JAMES           W/M    23        Officer PARKER        DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, HEADLIGHT REQUIREMENT

BROWNING  REBECCA      DIANE           W/F     49        Officer CAMPBELL  POSSESSION OF METH

MADARIS     DORA MICHELLE    B/F      42        Officer HEAD POSSESSION OF METH, POSSESSION OF A SCHEDULE II DRUG, POSSESSION OF A SCHEDULE IV DRUG

 

WHITTAKER STEVEN         LEWIS            W/M    57        Officer LLEWELLEN DUI-ALCOHOL, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, OPEN CONTAINER VIOLATION, HEADLIGHT REQUIREMENT

HILL   ELIZABETH  ASHLEY        W/F     28        PTS     PAROLE VIOLATION

MORRIS        JOYCE           LOUISE          B/F      43        Officer BALLARD     DUI-LESS SAFE, TOO FAST FOR CONDITIONS, OPEN CONTAINER VIOLATION, FAILURE TO MAINTAIN LANE

JUSTICE        DOUGLAS    LANCE           W/M    35        Officer HOUSER       POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

WALCOTT     BILL   EVAN W/M    33        Officer HOLLAND    PROBATION VIOLATION

IGLESIAS      SANDRO       CHEL  W/M    19        Officer SCARBROUGH        PROBATION VIOLATION-MISD

DALLAS        TAYLOR        KYENNE       B/F      19        Officer TATE  THEFT BY SHOPLIFTING-MISD

JOHNSON     TONYA          RUTH W/F     43        Officer STAFFORD   FAILURE TO APPEAR-MISD (X2)

WHITE           RYAN KELLY           W/M    23        Officer WEBBER       DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE

BABB CRYSTAL      STAR  W/F     36        Officer HOLLAND    VIOLATION OF LIMITED DRIVING PERMIT

BURGESS      HEATHER     LYNN W/F     37        Officer HOLLAND    DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

CRESTRIDGE           DAVID           NICHOLAS   W/M    37        Officer SCARBROUGH        DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE

CARD JERRY            MICHAEL      W/M    50        Officer WOOTEN      DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

 

 

SHOCKLEY  MALCOLM   JAMALL        B/M     23        Officer BALLARD     HOLD FOR COBB COUNTY

HUDSON       TESSA            MARGARITE            W/F     21        Officer LLEWELLEN DUI-LESS SAFE, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE

WARREN       WILLIAM      RONALD       W/M    41        Officer SCARBROUGH        WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT, BATTERY-FVA, CRUELTY TO CHILDREN-FVA

COLE  STACY           FROST           W/F     43        Officer SCARBROUGH        DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, SPEEDING

WHEELER     CHARLES      DAVID           W/M    52        WALK-IN      PROBATION VIOLATION-MISD

FOWLER        JAMES           HAYWARD   W/M    52        MATTHEWS POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT

SHOLTZ         BRANDON    LEE     W/M    20        Officer HOUSER       FAILURE TO APPEAR-MISD

BUCHANON DAVID           MICAH          B/M     45        Officer WEBBER       DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE, KNOWINGLY DRIVING A MOTOR VEHICLE ON SUSPENDED REGISTRATION, NO INSURANCE

SHAVERS     CHRIS            LAMAR         W/M    39        Officer HOLLAND    PROBATION VIOLATION-FELONY

BRINKLEY    TERESA         ANN   W/F     44        MATTHEWS POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

ELSWICK      JUSTIN          LEE     W/M    33        Officer BREWER      

MILLS            PAUL EUGENE JR   W/M    41        Officer BLACK          POSSESSION OF MARIJUANA-MISD

MYERS          AUSTIN         LEBRON        W/M    17        Officer BLACK          ***

 

 

 

 

 


February 20, 2017

Walker County Arrest Report For Feb. 13-19

February 20, 2017

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February 20, 2017

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Rhonda Thurman: Speaking The Truth About CSLA - And Response

One parent called me a “Liar” during Thursday’s Facilities meeting. Others from CSLA have been a bit more creative saying that I spread “misinformation”, “falsehoods” and “spread inaccurate statements”. Then there were more descriptive terms- “arrogant”, “uninformed”, “unprofessional”- if these CSLA parents don’t stop, they are going to hurt my feelings. In this letter, I will attempt ... (click for more)

Roy Exum: Illegals Cost Us Billions

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Bradley Runs Away With Another AAA State Crown

FRANKLIN, Tenn. – Bradley’s Ben Smith may be one of the most excitable wrestling coaches on earth, especially when his Bears are in the middle of a tough tournament. Such was the case here at the Williamson County Agricultural Exposition Center this weekend as the Bears successfully defending their traditional title at the TSSAA State Meet as they finished the three-day event ... (click for more)

Father Ryan Wins Fourth Straight D-II Mat Title

FRANKLIN, Tenn. – The Father Ryan wrestling team can now honestly boast “four-peat” when anyone asked about the most recent Division II state wrestling tournament. The Purple Irish won the state duals two weeks ago and they added another traditional title here at the Williamson County Agricultural Exposition Center Saturday night. Saturday’s victory is the 21 st overall for ... (click for more)


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