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Walker County Arrest Report For Feb. 20-26

Monday, February 27, 2017

Here is the Walker County arrest report for Feb. 20-26:

EVETT            TINA  LOREEN        W/F     52        Officer BLACK          BURGLARY, CRIMINAL TRESPASS, LOITERING AND PROWLING

WEBB MERRELL      TRAVIS         W/M    44        Officer COOK            GIVING FALSE NAMES OR ADDRESSES

WALLACE     KLAY DALTON       W/M    23        Officer CAREATHERS         DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

WALLACE     KLAY DALTON       W/M    23        Officer DYE   SIMPLE BATTERY, INTERFERING WITH A 911 CALL

JUV    JUV    JUV                                        JUV

MITCHELL    ERIC   BRANDON    W/M    39        Officer BATTLES      CONTEMPT OF COURT

BRYSON       MATTHEW    JOSEPH         W/M    24        Officer PERKINS       NO INSURANCE, NO TAGS, FAILURE TO APPEAR

RUMLEY       HANK            QUINTON     W/M    31        DADE COUNTY       HOLD FOR RSAT

BROWN         RODNEY       WILLIAM      W/M    55        Officer MATHIS        DRIVING ON SUSPENDED LICENSE

KELLEY         KATHERINE JO       W/F     27        Officer CARETHERS STRIKING FIXED OBJECT

MERCIERS    TYLER           BLAKE           W/M    18        Officer GALYON      DRIVING ON SUSPENDED LICENSE,SPEEDING

PRITCHETT   TOMMY        LEE     W/M    34        LPD TERRY  DRIVING WHILE UNLICENSED, CANCELLED REGISTRATION

HOLLINGSWORTH JIMMY           WAYNE         W/M    43        Officer HICKS           RECKLESS CONDUCT

MISHAIN      MUNDTR      HASSAIN      W/M    20        Officer BROWN         RETURN FROM LAFAYETTE CITY COURT

BRAMLETT   CHAD EVERETT       W/M    31        Officer CAMPBELL  RETURN FROM LAFAYETTE CITY COURT

SMITH           TOMMY        WAYNE         W/M                Officer CAMPBELL  RETURN FROM LAFAYETTE CITY COURT

WILEY           TREVOR        HAMILTON  W/M                Officer CAMPBELL  RETURN FROM LAFAYETTE CITY COURT

WELLS           TRACY          LEBRON        W/M    51        CHATTOOGA COUNTY     TRANSFER FROM CHATTOOGA COUNTY

SMITH           RODNEY       EUGENE        W/M    43        CHATTOOGA COUNTY     TRANSFER FROM CHATTOOGA COUNTY

 

BILLARD       DANIELLE    MARIE           W/F     37        Officer KELLY           DRIVING WHILE UNLICENSED, IMPROPER STOPPING ON ROADWAY

THURMAN   ANDREW      TAYLOR        W/M    46        Officer CAREATHERS         AGGRIVATED STALKING

JACKSON     STEFFANI     NICOLE         W/F     26        Officer CAREATHERS         FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR

CLEMENTS   LAURENCE   ANTHONY    W/M    23        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION-FELONY

VINES            TROY THOMAS       W/M    38        Officer BROWN         THEFT BY TAKING-FELONY, CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY-2ND

HUGHES       MELISSA       ANN   W/F     30        Officer AVANS         RETURNFROM GA REGIONAL

WILSON        STEPAHNIE  LEANNE        W/F     31        GSP Officer BALLARD        GIVING FALSE NAMES OR ADDRESSES, PAROLE VIOLATION

 

JONES            HEATHER     CHRISTINE   W/F     28        Officer ALFORD       BURGLARY

OLIVER         KENNETH     STEPHEN      W/M    45        Officer WEBBER       PROBATION VIOLATION-FELONY

BURNS          RICKY           WINSTON     W/M    29        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION-FELONY

MILLER         MATTEW       NEIL   W/M    34        Officer CAREATHERS         BURGLARY, THEFT BY TAKING-MISD (X2)

MUNDY        REBECCA      DENISE          W/F     32        Officer MAYNOR     PROBATION VIOLATION-FELONY

MALONE       ROY   MICHAEL      W/M    57        Officer SCARBROUGH        FAILURE TO APPEAR-MISD, POSSESSION OF SCHEDULE IV, DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER, CROSSING THE GUARD LINE WITH DRUGS

LUNDY          ROBERT        CARLTON     B/M     42        PROBATION PAROLE VIOLATION

HARRIS         MARSHA      RENEE           W/F     34        Officer CAREATHERS         HOMICIDE BY VEHICLE-SECOND DEGREE-MISD

WATKINS     GEORGE        ALBERT III    B/M     29        BROWN DTF POSSESSION OF MARIJUANA-MISD, POSSESSION OF SCHEDULE IV

MURPHEY    JUDY MICHELLE    W/F     33        Officer MAYNOR     PROBATION VIOLATION-FELONY

COOK LEONARD     PARKER        W/M    62        Officer MULLIS         THEFT BY SHOPLIFTING-MISD

THOMPSON KRISTI           JEAN  W/F     40        Officer CAREATHERS         FUGITIVE FROM JUSTICE

KNIGHT        TIMOTHY     WILSON        W/M    31        COLE DTF     POSSESSION OF MARIJUANA-MISD, POSSESSION OF SCHEDULE I, POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF SCHEDULE II (X2), MANUFACTURE SCHEDULE I, THEFT BY BRINGING STOLEN PROPERTY INTO STATE-FELONY

MAGIN          JO       ANN   W/F     57        COLE DTF     POSSESSION OF SCHEDULE IV, POSSESSION OF MARIJUANA-MISD

CULBERSON            KENYA          KELLY           W/F     42        COLE DTF     POSSESSION OF MARIJUANA-MISD, POSSESSION OF SCHEDULE I, POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF SCHEDULE II (X2), MANUFACTURE SCHEDULE I, THEFT BY BRING ING STOLEN PROPERTY INTO STATE-FELONY

HORNSBY    RICHARD      DALE W/M    61        Officer GIDEON        DUI-LESS SAFE, FAILURE TO YIELD WHEN TURNING LEFT

 

POSEY           KARI  ALEXANDRIA         W/F     23        Officer BLACK          FAILURE TO APPEAR-MISD, THEFT BY TAKING-MISD

RAINES         GARY LEE     W/F     24        Officer VANDYKE   FUGITIVE FROM JUSTICE

GRIM WILLIAM      CHASE           W/M    24        MATTHEWS PROBATION VIOLATION-FELONY, POSSESSION OF SCH IV, POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

WOLFE          JASON           LEBRON        W/M    43        DOC   HOLD FOR COURT

BURSE           NICHOLAS   DEPAUL        B/M     36        DOC   HOLD FOR COURT

UNDERWOOD         KENNIE         LEE     W/M    44        DOC   HOLD FOR COURT

WARE JOSHUA        CLINTON      W/M    31        Officer MULLIS         THEFT BY SHOPLIFTING-MISD

CRAIG           COBY WADE            W/M    22        Officer BALLARD     PROBATION VIOLATION-FELONY

NEWBERRY  DAKOTA       LUKE W/M    21        Officer BALLARD     GIVING FALSE NAME, PEDESTRIAN UNDER THE INFLUENCE

CARTER        COREY          VERN W/M    26        MATTHEWS POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

PERKINS       ROBERT        JOEL   W/M    43        DOYLE DTF  POSSESSION OF MARIJAUNA-MISD, POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

WHITTON     WALTER        BLAKE           W/M    24        Officer HOLLAND    POSSESSION OF COCAINE, POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, MANUFACTURE WITH INTENT TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, DRIVING WHILE LICENSE, BRAKE LIGHT REQUIREMENT

HENDERSON           KEARIA         NICOLE         B/F      24        Officer HOLLAND    POSSESSION OF COCAINE, POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, MANUFACTURE WITH INTENT TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS

WEATHERS  JOHN WILLIAM IV W/M    20        Officer HOLLAND    SIMPLE BATTERY-FVA

WOOTEN       PATRICK       LANCE           W/M    30        Officer VANDYKE   SIMPLE BATTERY-FVA

THOMPSON ASHLEY        NICHOLE      W/F     30        Officer WORLEY       DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

HARRIS         COURTNEY  JANINE          W/F     40                   

RAY   JESSICA        MARIE           W/F     30        Officer THOMAS      DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO APPEAR-MISD

SEWELL         CHARLES      LEONARD     W/M    32        Officer SIMPSON      DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, SEAT BELT VIOLATION

COSBY          DAVID           LAMAR         B/M     31        Officer ANDERSON DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, POSSESSION OF MARIJUANA-MISD, OPEN CONTAINER VIOLATION

GALLOWAY ROY   LEE JR            W/M    34        Officer WORLEY       FAILURE TO APPEAR-MISD

PATTERSON CECIL EUGENE        W/M    41        Officer WEBBER       DRIVING WHILE LICESNE SUSPENDED

WRIGHTSMAN        DANIEL         SCOTT           W/M    28        Officer WOOTEN      POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS

HEALAN       DANIEL         TYLER           W/M    33        Officer WOOTEN      DRIBING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, KNOWINGLY DRIVING A MOTOR VEHICLE ON SUSPENDED REGISTRATION, POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, CROSSINAG TH E GUARD LINE WITH DRUGS

GILLIAM       STEPHEN      JAMES           W/M    28        Officer BLACK          POSSESSION OF SCHEDULE II, POSSESSION OF MARIJUANA-MISD, POSSESSION OF A FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS

 

JONES            KEITH            LEE     W/M    29        Officer COOK            2ND BURGLARY-BUILDING/STRUCTURE/VEHICLE

STEPHENS    LYNN LAVONNE    W/M    45        Officer WHITFIELD  POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ, BURGLARY-1ST, CRIMINAL TRESPASS

LEDFORD     KANSAS       MICHELLE    W/F     27        Officer MORRIS        DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, SPEEDING

MIDDLETON            TYLER           WILLIAM      W/M    30        Officer MATHIS        POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ, POSSESSION OF METH, ALTERED LICENSE PLATE, CROSSING THE GUARD LINE WITH WEAPONS/INTOXICANTS/DRUGS, PROBATION VIOLATION-FELONY

RHINEHART CANDACE    LEANN          W/F     25        GSP Officer BALLARD        POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ, NO INSURANCE

MCCAIN        JAVARICK    DIVAON        B/M     21        FLOYD COUNTY    RETURN FROM FLOYD COUNTY

JUV    JUV    JUV    JUV    JUV                JUV

EASTLAND   ANTONIO     MARTEZ        B/M     24        Officer CARTER        HOLD FOR WHITFIELD COUNTY

JONES            CATHY          ELIZABETH  W/F     43        Officer CAMPBELL  POSESSION OF MARIJUANA-LESS THAN 1 OZ

PIERCE          KENNY          BRUCE           W/M    45        Officer CAMPBELL  POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ, CONCEALING IDENTITY OF VEHICLE, EXPIRED LICENSE PLATE, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, NO INSURANCE

ASHBURN    CASSANDRA           GRACE          W/F     34        Officer SIMPSON      HOLD FOR PICKENS COUNTY

WALDEN       STEVEN         LANIER         W/M    39        Officer SIMPSON      POSSESSION OF A SCHEDULE II SUBSTANCE

HARVLEY     JOHNATHON           CASEY           W/M    27        Officer SIMPSON      HOLD FOR PICKENS COUNTY

 

SMITH           ANNI  HOPE W/F     41        Officer SIMPSON      OPEN CONTAINER VIOLATION, DUI, DUI-ENDANGERING A CHILD

FRAZIER       TOMMY        LAMAR         W/M    50        Officer PARKER        DISORDERLY CONDUCT, SIMPLE BATTERY-FVA, CRUELTY TO CHILDREN

BARRETT      MICHAEL      JOE     W/M    36        Officer MATHIS        FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR

FRAZIER       TOMMY        LAMAR         W/M    50        Officer DEAN RETURN FROM CORNERSTONE

DAVIS           CHRISTOPHER        JARMIN         W/M    26        RPD PERRY  FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR

GILBERT       WILLIAM      DENTON       W/M    25        Officer WILSON        POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ

MCCLOUD    ZACHARY    LATHAN       W/M    21        Officer OWENS         POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ, DUI-DRUGS

CHAMBERS  DAVID           LEE     W/M    31        Officer TERRY           HOLD FOR CHATTOOGA COUNTY

FLEETWOOD            SENECA        LAMAR         B/M     37        Officer SIMPSON      PROBATION VIOLATION-MISDEMEANOR

SMITH           DANNY         KREDELL      B/M     46        Officer SIMPSON      POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ

 

SMITH           JAMES           ANTHONY    B/M     44        Officer HEAD DRIVING WITHOUT A LICENSE

CURTIS          JACOB           RYAN W/M    24        Officer SIMPSON      POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ, POSSESSION OF COCAINE, POSSESSION OF COCAINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE, PURCHASE/POSSESS/MANUFACTURE/DISTRIBUTE/SALE OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS

KUNZELMAN          KAREN          GAYLE          W/F     46        DTF DOYLE  POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ, POSSESSION OF A SCHEDULE I, PURCHASE/POSSESS//MANUFACTURE/DISTRIBUTE/SALE OF MARIJUANA

KUNZELMAN          BRIAN           JAMES           W/M    47        DTF DOYLE  POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ, POSSESSION OF A SCHEDULE I, PURCHASE/POSSESS/MANUFACTURE/DISTRIBUTE/SALE OF MARIJUANA

SCOTT           JUSTICE        TAYLOR        W/M    19        DTF DOYLE  POSSESSION OF A SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE

HINES            JACOB           LEE     W/M    24        DTF DOYLE  POSSESSION OF METH

MCWHORTER          BEJAMIN      DYLAN AUSTIN      W/M    20        DTF DOYLE  POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ

PICKARD      VERONICA   LYNN W/F     46        Officer WILSON        POSSESSION OF METH, USE OF A COMMUNICATIONS FACILITY IN COMMISSION OF A FELONY INVOLVING CONTROLLED SUBSTANCES, DUI-DRUGS, DUI-CHILD ENDANGERMENT, DUI-CHILD ENDANGERMENT, EXPIRED LICENSE

CLIFTON       KENNETH     COLE  W/M    24        Officer HICKS           TERRORISTIC THREATS

WHITFIELD  JEREMIAH                W/M    39        Officer RAMEY         DRIVING ON SUSPENDED LICENSE

JONES            OWEN            KIRK  28        38        Officer DENNY         SIMPLE BATTERY-FVA

 

 

 

 

 

 

 


February 27, 2017

Catoosa County Arrest Report For Feb. 17-23

February 27, 2017

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