Here is the Walker County arrest report for March 6-12:
HUGHETT AMANDA MICHELE W/F 37 Officer BEDFORD SIMPLE BATTERY-FVA, BATTERY-FVA
LONG DUSTIN KEITH W/M 22 GSP GIDEON DUI-LESS SAFE,RECKLESS DRIVING, IMPROPER LANE CHANGE
LONG TONY MAURICE W/M 44 GSP BALLARD TOO FAST FOR ROAD CONDITIONS,HIT AND RUN,RECKLESS DRIVING,DUI-LESS SAFE,IMPROPER LANE CHANGE, DEFECTIVE TIRES
DYE APRIL LYNN W/F 41 Officer MILLER PAROLE VIOLATION
HAILSTONE BRYAN KEITH W/M 29 Officer STANFIELD TOO FAST FOR CONDITIONS, DUI-LESS SAFE, SERIOUS INJURY BY VEHICLE, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD, IMPROPER LANE CHANGE
MCGILL JOSEPH ROBERT W/M 25 Officer STANFIELD CARRYING A CONCEALED WEAPON-1ST OFFENSE
MONTGOMERY QUENTON DEVON B/M 21 Officer WORLEY FUGITIVE FROM JUSTICE
AVANS CONNIE EVOYNE W/F 57 Officer TERRY PAROLE VIOLATION
AMONS KIMSEY LANE W/M 53 Officer CARTER DUI-REFUSED, DRIVING WHILE LICENSED SUSPENDED/REVOKED
LIGGONS MARKEITHS FRANDRECKUS B/M 35 Officer TERRY FAILURE TO APPEAR
MCCAMISH JENN LYNN W/F 31 Officer WILSON POSSESSION OF METH
HASTINGS ZACHERY THOMS W/M 25 Officer ALFORD TERRORISTIC THREATS AND ACTS
ROBINSON ALECIA SHAWNTA B/F 26 Officer EVANS DRIVING ON REVOKED, NO INSURANCE,FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICES
ADKINS RYAN NICHOLAS W/M 17 Officer ANDERESON SIMPLE BATTERT-
PEARSON PHILLIP DEAN W/M 37 Officer PARKER FAILURE TO APPEAR- MISDEMEANOR
MCGILL JAMES ELBERT W/M 38 Officer WORLEY SIMPLE BATTERY – FVA
SHROPSHIRE SEDRICK SHARELL B/M 36 Officer GALYON DRIVING ON SUSPENDED,HEADLIGHT VIOLATION,WINDOW TINT,CONTEMPT OF SUPERIOR COURT X2
CARRINGTON WYNTER LEIGH-ANN W/F 18 Officer RAMEY POSSESSION OF MARIJUANNA LESS THAN 1OZ
YOUNES TIMOTHY MICHAEL W/M 34 Officer KELLEY DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
SHELTON CALVIN ANTONIO B/M 41 Officer BROCK DISORDERLY CONDUCT
ROBERTS JASON WILLIAM W/M 38 Officer RAMEY FAILURE TO APPEAR-MISD
VADENBONCOUER PATRICK SCOTT W/M 24 Officer MILLER FAILURE TO APPEAR-FELONY
TACKETT TRAVIS CLARK W/M 30 Officer MILLER TRAFFICKING DRUGS, THEFT BY BRINGING STOLEN PROPERTY INTO STATE-FELONY, ALTERED LICENSE PLATE
HOLDER ISAAC WILLIAM B/M 23 Officer WILLIAMSON CRIMINAL TRESPASS, SIMPLE BATTERY
PAYNE TRUETT ANTHONY W/M 53 Officer HOLLAND PUBLIC DRUNK
ELLIS ROBERT WILLIAM JR W/M 44 Officer LANG MURDER, AGGRAVATED ASSAULT (X2), POSSESSION OF A FIREARM BY A CONVICTED FELON, CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY-1ST DEGREE
FICKENWORTH JOHN JOSEPH W/M 48 Officer HOUSER DUI-ALCOHOL, HIT AND RUN, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
THOMPSON AUSTIN WILLIAM W/M 17 Officer WILLIAMSON DISRUPTING PUBLIC SCHOOL
BUTTMAN BROOKE LOUISE W/F 29 Officer MAYNOR PROBATION VIOLATION-FELONY
ROE FLOYD EDKER W/M 33 Officer WEBER RETURN FROM HAMILTON MEDICAL
STEPHENSON TERRELL EDWIN B/M 34 Officer TATE PROBATION VIOLATION-FELONY, FAILURE TO APPEAR-MISD
KELLEY TIMOTHY WADE W/M 49 Officer WEBBER OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT, INPROPER TRANSFER OF TAG, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, KNOWINGLY DRIVING ON SUSPENDED REGISTRATION, DUI-ALCOHOL
HOGUE KENNY WAYNE W/M 46 Officer HOUSER SIMPLE BATTERY-FVA, SIMPLE ASSAULT-FVA
DEAN MINDY ANN W/F 37 Officer MILLER SIMPLE BATTERY-FVA
HASTINGS ANTHONY STEPHENS W/M 27 Officer FORREST DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO PROOF OF INSURANCE, WINSHIELD REQUIREMENT
ELLIS ROBERT WILLIAM W/M 44 Officer WEBER RETURN FROM HAMILTON MEDICAL
COLLINS JIMMY DEWAYNE W/M 43 Officer SIMPSON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, SEAT BELT VIOLATION
JACKSON CODY DANIEL W/M 27 Officer BREWER FAILURE TO OBEY TRAFFIC SIGNAL, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, CONCEALING LICENSE PLATE
HUDSON CHARLES ALBERT B/M 53 Officer GILLELAND FAILURE TO APPEAR-MISD
TEEMS KELSEY LEE W/M 20 Officer GARRISON FAILURE TO APPEAR-MISD, PROBATION VIOLATION-MISD
CAMPBELL COURTNEY LEE WF 29 Officer BLACK WARRANT-FAILURE TO APPEAR-MISD
STANSELL PHILLIP THOMAS WM 20 SELF POSSESSION OF SCHEDUAL 1-POSSESSION OF MARIJUANA LESS THEN 1OZ
GRIMES OUIE LESTER WM 48 Officer MILLER ADD CHARGE RIOT IN A PENAL INSTITUTION
MORGAN ROGER DILLON WM 26 Officer MILLER ADD CHARGE RIOT IN A PENAL INSTITUTION
RAMBO ERIC RYAN WM 27 Officer WILSON POSSESSION OF SCHEDUAL IV-OPEN CONTAINER-MARIJUANA LESS THEN 1OZ
HILLBURN JAMIE ELAINE WF 35 Officer CAMBELL THEFT BY SHOPLIFTING-MISD
EADES MICHAEL KNIGHT WM 32 SELF WEEKENDER
WHITLOCK JUSTIN BRIAN WM 26 Officer WILSON DRIVING W/SUSPENDED-EXPIRED TAG-HEADLIGHT REQUIRED-SEATBELT
GLEASH CORY SCOTT W/M 17 79373 Officer ALFORD UNDERAGE CONSUMPTION, SIMPLE BATTERY-FVA
HARDY NICHOLAS JOB W/M 21 73934 Officer RAMEY FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR
BRUMELOW TIMOTHY LEVI W/M 19 49746 Officer CAMPBELL PROBATION VIOLATION-FELONY
AUSTIN BREANNA PEARL W/F 20 76880 Officer OWENS POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ
KIRK HEATH ANDREW W/M 21 76878 Officer OWENS DUI-DRUGS, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ, SPEEDING
ABLES JAMIE NICOLE W/F 31 44647 Officer MATHIS THEFT BY TAKING-MISDEMEANOR
CRANE ROBERT AUSTIN W/M 20 87259 Officer PERKINS BATTERY-FVA,BATTERY-FVA
KING CASEY JOHN W/M 26 14752 Officer OWENS FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR, POSSESSION OF A SCHEDULE II DRUG
COLE ANNSLEIGH ABIGALE B/F 18 81570 Officer OWENS DISORDERLY CONDUCT
JUV JUV JUV JUV JUV JUV Officer PERKINS HOLD FOR DJJ
BREWINGTON APRIL NICOLE W/F 23 9684 Officer MATHIS POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, OPEN CONTAINER VIOLATION, HEADLIGHT VIOLATION
TRIMBLE CODY JENE W/M 25 7652 Officer ALORD THEFT BY TAKING-FELONY
SLAUGHTER ROBERT HARLOW W/M 52 80515 Officer ALFORD FORGERY IN THE THIRD DEGREE-FELONY
STRAPP PAUL JOSEPH W/M 22 87264 Officer CAMPBELL DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE
GANTREAU RACHEL DRUE W/M 20 87263 Officer CAMPBELL UNDERAGE CONSUMPTION
BLACK LAUREN RUTH W/F 19 *** Officer OWENS PROBATION WARRANT (FLOYD CO.)
SKILES MICKEY LEWIS W/M 53 *** Officer DYE DUI, IMPROPER LANE CHANGE, HABITUAL VIOLATOR X2, DRIVING WITH LICENSE SUSP, FAILURE TO OBEY STOP SIGN
BARENKLAU JASON AUGUST W/M 35 17022 Officer HICKS FTA -MISDEMEANOR
BEARD JOHN ROBERT W/M 30 72807 Officer CARTER CRIMINAL TRESPASS, SIMPLE ASSAULT- FVA
GRANT NICHOLAS LAMAR W/M 26 40724 Officer CAMPBELL PROBATION VIOLATION-MISDEMEANOR
CROWDER ANNA MARIE W/F 45 87270 Officer DENNY SIMPLE BATTERY