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Walker County Arrest Report For March 6-12

Monday, March 13, 2017

Here is the Walker County arrest report for March 6-12:

HUGHETT     AMANDA     MICHELE      W/F     37        Officer BEDFORD     SIMPLE BATTERY-FVA, BATTERY-FVA

LONG DUSTIN         KEITH            W/M    22        GSP GIDEON            DUI-LESS SAFE,RECKLESS DRIVING, IMPROPER LANE CHANGE

LONG             TONY MAURICE     W/M    44        GSP BALLARD        TOO FAST FOR ROAD CONDITIONS,HIT AND RUN,RECKLESS DRIVING,DUI-LESS SAFE,IMPROPER LANE CHANGE, DEFECTIVE TIRES

DYE    APRIL LYNN W/F     41        Officer MILLER         PAROLE VIOLATION

HAILSTONE BRYAN          KEITH            W/M    29        Officer STANFIELD  TOO FAST FOR CONDITIONS, DUI-LESS SAFE, SERIOUS INJURY BY VEHICLE, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD, IMPROPER LANE CHANGE

MCGILL         JOSEPH         ROBERT        W/M    25        Officer STANFIELD  CARRYING A CONCEALED WEAPON-1ST OFFENSE

MONTGOMERY      QUENTON    DEVON          B/M     21        Officer WORLEY       FUGITIVE FROM JUSTICE

AVANS          CONNIE         EVOYNE       W/F     57        Officer TERRY           PAROLE VIOLATION

AMONS         KIMSEY        LANE W/M    53        Officer CARTER        DUI-REFUSED, DRIVING WHILE LICENSED SUSPENDED/REVOKED

LIGGONS      MARKEITHS FRANDRECKUS      B/M     35        Officer TERRY           FAILURE TO APPEAR

 

MCCAMISH  JENN  LYNN W/F     31        Officer WILSON        POSSESSION OF METH

HASTINGS    ZACHERY     THOMS          W/M    25        Officer ALFORD       TERRORISTIC THREATS AND ACTS

ROBINSON   ALECIA         SHAWNTA    B/F      26        Officer EVANS          DRIVING ON REVOKED, NO INSURANCE,FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICES

ADKINS        RYAN NICHOLAS   W/M    17        Officer ANDERESON          SIMPLE BATTERT-

PEARSON     PHILLIP         DEAN W/M    37                    Officer PARKER        FAILURE TO APPEAR- MISDEMEANOR

MCGILL         JAMES           ELBERT         W/M    38        Officer WORLEY       SIMPLE BATTERY – FVA

SHROPSHIRE           SEDRICK       SHARELL      B/M     36        Officer GALYON      DRIVING ON SUSPENDED,HEADLIGHT VIOLATION,WINDOW TINT,CONTEMPT OF SUPERIOR COURT X2

CARRINGTON         WYNTER       LEIGH-ANN  W/F     18        Officer RAMEY         POSSESSION OF MARIJUANNA LESS THAN 1OZ

YOUNES       TIMOTHY     MICHAEL      W/M    34        Officer KELLEY        DRIVING ON SUSPENDED LICENSE

SHELTON      CALVIN         ANTONIO     B/M     41        Officer BROCK          DISORDERLY CONDUCT

 

ROBERTS      JASON           WILLIAM      W/M    38        Officer RAMEY         FAILURE TO APPEAR-MISD

VADENBONCOUER           PATRICK       SCOTT           W/M    24        Officer MILLER         FAILURE TO APPEAR-FELONY

TACKETT      TRAVIS         CLARK          W/M    30        Officer MILLER         TRAFFICKING DRUGS, THEFT BY BRINGING STOLEN PROPERTY INTO STATE-FELONY, ALTERED LICENSE PLATE

HOLDER        ISAAC            WILLIAM      B/M     23        Officer WILLIAMSON          CRIMINAL TRESPASS, SIMPLE BATTERY

PAYNE          TRUETT         ANTHONY    W/M    53        Officer HOLLAND    PUBLIC DRUNK

ELLIS ROBERT        WILLIAM JR W/M    44        Officer LANG MURDER, AGGRAVATED ASSAULT (X2), POSSESSION OF A FIREARM BY A CONVICTED FELON, CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY-1ST DEGREE

 

FICKENWORTH       JOHN JOSEPH         W/M    48        Officer HOUSER       DUI-ALCOHOL, HIT AND RUN, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

THOMPSON AUSTIN         WILLIAM      W/M    17        Officer WILLIAMSON          DISRUPTING PUBLIC SCHOOL

BUTTMAN    BROOKE       LOUISE          W/F     29        Officer MAYNOR     PROBATION VIOLATION-FELONY

ROE    FLOYD          EDKER           W/M    33        Officer WEBER          RETURN FROM HAMILTON MEDICAL

STEPHENSON          TERRELL       EDWIN           B/M     34        Officer TATE  PROBATION VIOLATION-FELONY, FAILURE TO APPEAR-MISD

KELLEY         TIMOTHY     WADE            W/M    49        Officer WEBBER       OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT, INPROPER TRANSFER OF TAG, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, KNOWINGLY DRIVING ON SUSPENDED REGISTRATION, DUI-ALCOHOL

HOGUE          KENNY          WAYNE         W/M    46        Officer HOUSER       SIMPLE BATTERY-FVA, SIMPLE ASSAULT-FVA

DEAN MINDY          ANN   W/F     37        Officer MILLER         SIMPLE BATTERY-FVA

HASTINGS    ANTHONY    STEPHENS    W/M    27        Officer FORREST      DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO PROOF OF INSURANCE, WINSHIELD REQUIREMENT

ELLIS ROBERT        WILLIAM      W/M    44        Officer WEBER          RETURN FROM HAMILTON MEDICAL

COLLINS       JIMMY           DEWAYNE    W/M    43        Officer SIMPSON      POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, SEAT BELT VIOLATION

JACKSON     CODY DANIEL         W/M    27        Officer BREWER       FAILURE TO OBEY TRAFFIC SIGNAL, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, CONCEALING LICENSE PLATE

HUDSON       CHARLES      ALBERT         B/M     53        Officer GILLELAND FAILURE TO APPEAR-MISD

TEEMS           KELSEY         LEE     W/M    20        Officer GARRISON   FAILURE TO APPEAR-MISD, PROBATION VIOLATION-MISD

 

CAMPBELL   COURTNEY  LEE     WF      29        Officer BLACK          WARRANT-FAILURE TO APPEAR-MISD

STANSELL    PHILLIP         THOMAS       WM     20        SELF   POSSESSION OF SCHEDUAL 1-POSSESSION OF MARIJUANA LESS THEN 1OZ

GRIMES         OUIE  LESTER          WM     48        Officer MILLER         ADD CHARGE RIOT IN A PENAL INSTITUTION

MORGAN      ROGER          DILLON         WM     26        Officer MILLER         ADD CHARGE RIOT IN A PENAL INSTITUTION

RAMBO         ERIC   RYAN WM     27        Officer WILSON        POSSESSION OF SCHEDUAL IV-OPEN CONTAINER-MARIJUANA LESS THEN 1OZ

HILLBURN    JAMIE            ELAINE          WF      35        Officer CAMBELL     THEFT BY SHOPLIFTING-MISD

EADES           MICHAEL      KNIGHT        WM     32                             SELF      WEEKENDER

WHITLOCK   JUSTIN          BRIAN           WM     26        Officer WILSON        DRIVING W/SUSPENDED-EXPIRED TAG-HEADLIGHT REQUIRED-SEATBELT

 

GLEASH        CORY SCOTT           W/M    17        79373  Officer ALFORD       UNDERAGE CONSUMPTION, SIMPLE BATTERY-FVA

HARDY         NICHOLAS   JOB     W/M    21        73934  Officer RAMEY         FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR

BRUMELOW TIMOTHY     LEVI   W/M    19        49746  Officer CAMPBELL  PROBATION VIOLATION-FELONY

AUSTIN         BREANNA    PEARL           W/F     20        76880  Officer OWENS         POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ

KIRK  HEATH          ANDREW      W/M    21        76878  Officer OWENS         DUI-DRUGS, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ, SPEEDING

ABLES           JAMIE            NICOLE         W/F     31        44647  Officer MATHIS        THEFT BY TAKING-MISDEMEANOR

CRANE          ROBERT        AUSTIN         W/M    20        87259  Officer PERKINS       BATTERY-FVA,BATTERY-FVA

KING  CASEY           JOHN W/M    26        14752  Officer OWENS         FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR, POSSESSION OF A SCHEDULE II DRUG

COLE  ANNSLEIGH ABIGALE      B/F      18        81570  Officer OWENS         DISORDERLY CONDUCT

JUV    JUV    JUV    JUV    JUV    JUV    Officer PERKINS       HOLD FOR DJJ

BREWINGTON         APRIL NICOLE         W/F     23        9684    Officer MATHIS        POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, OPEN CONTAINER VIOLATION, HEADLIGHT VIOLATION

TRIMBLE       CODY JENE   W/M    25        7652    Officer ALORD          THEFT BY TAKING-FELONY

SLAUGHTER            ROBERT        HARLOW      W/M    52        80515  Officer ALFORD       FORGERY IN THE THIRD DEGREE-FELONY

 

STRAPP         PAUL JOSEPH         W/M    22        87264  Officer CAMPBELL  DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE

GANTREAU  RACHEL        DRUE W/M    20        87263  Officer CAMPBELL  UNDERAGE CONSUMPTION

BLACK          LAUREN        RUTH W/F     19        ***      Officer OWENS         PROBATION WARRANT (FLOYD  CO.)

SKILES          MICKEY        LEWIS            W/M    53        ***      Officer DYE   DUI, IMPROPER LANE CHANGE, HABITUAL VIOLATOR X2, DRIVING WITH LICENSE SUSP, FAILURE TO OBEY STOP SIGN

BARENKLAU           JASON           AUGUST       W/M    35        17022  Officer HICKS           FTA -MISDEMEANOR

BEARD          JOHN ROBERT        W/M    30        72807  Officer CARTER        CRIMINAL TRESPASS, SIMPLE  ASSAULT- FVA

GRANT          NICHOLAS   LAMAR         W/M    26        40724  Officer CAMPBELL  PROBATION VIOLATION-MISDEMEANOR

CROWDER    ANNA            MARIE           W/F     45        87270  Officer DENNY         SIMPLE BATTERY

 

 

 

 

 

 

 


March 13, 2017

Walker County Arrest Report For March 6-12

March 13, 2017

Latest Hamilton County Jail Booking Report

March 12, 2017

Latest Hamilton County Jail Booking Report


Here is the Walker County arrest report for March 6-12: HUGHETT     AMANDA     MICHELE      W/F     ... (click for more)

Here is the latest jail booking report from Hamilton County: BOWEN, DANIEL DON  200 HUNT AVENUE CHATTANOOGA, 37411  Age at Arrest: 33 years old Arresting Agency: Red Bank ... (click for more)

Here is the latest jail booking report from Hamilton County: ACUFF, WILLIAM WEBSTER  1174 KEYS ROAD TUNNEL HILL, 30736  Age at Arrest: 27 years old Arresting Agency: Chattanooga ... (click for more)


Breaking News

Walker County Arrest Report For March 6-12

Here is the Walker County arrest report for March 6-12: HUGHETT     AMANDA     MICHELE      W/F     37        Officer BEDFORD     SIMPLE BATTERY-FVA, BATTERY-FVA LONG DUSTIN         ... (click for more)

Latest Hamilton County Jail Booking Report

Here is the latest jail booking report from Hamilton County: BOWEN, DANIEL DON  200 HUNT AVENUE CHATTANOOGA, 37411  Age at Arrest: 33 years old Arresting Agency: Red Bank THEFT OF PROPERTY (THEFT/SHOPLIFTING) --- BROWN, DAVID EDGAR  622 RUNYAN DR CHATTANOOGA, 37405  Age at Arrest: 45 years old Arresting Agency: Hamilton County DRIVING ON ... (click for more)

Opinion

I Am Claboose

At my age I’ve come to understand that my attention to the obituary section is required more and more every day. Regardless, I don’t do it enough. For that reason, I’ve learned to shut my mouth when somebody says “I gotta go to a funeral today” because before, I’d blurt “Who died?” which would be followed by “Oh man, I’m sorry, I didn’t know that.” which is reasonably interpreted ... (click for more)

Roy Exum: A $20K Documentary?

Just when I thought I had seen and heard the very best of buffoonery with watching our public schools over the last 14 months, Chuckles the Clown once again came calling. During a committee meeting of the Hamilton County School Board last week, it was mentioned Interim Superintendent Kirk Kelly had received a call from the people at The Discovery Channel who were eager to showcase ... (click for more)

Sports

Boys State: In Three Short Years English Has ‘Canes In State Tourney

(The second of two articles) When Rodney English played professional basketball in China, there were three people that spoke the English language: Rodney, Kimberly, his wife, and one other player. A Chinese translator was assigned to the group. Kimberly’s patience was wearing thin though. She was basically just sitting around, unable to work without a work visa and they ... (click for more)

John Shearer: SEC Basketball Tournament Was Held At UT Before World War II

 Except for a few brief stretches or seasons, the Southeastern Conference men’s basketball tournament has not historically drawn a whole lot of anticipation among Tennessee Vol fans in recent decades.   That is probably true for fans of most SEC schools not named Kentucky. After all, this is a football conference first and foremost.   But during four seasons ... (click for more)


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