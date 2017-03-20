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Walker County Arrest Report For March 13-19

Monday, March 20, 2017

Here is the Walker County arrest report for March 13-19:

YATES           BRYAN          STEWART     W/M    45        Officer DENNY         HOLD FOR CATOOSA COUNTY

BROWN         DONALD       MARK            W/M    45        Officer MILLER         TERRORISTIC THREATS

SMITH           CHRISTOPHER        ODELL           W/M    40        Officer MILLER         BURGLARY

COUCH          KRISTINA     PATRICE       B/F      45        Officer FORREST      DRIVING ON SUSPENDED, NO INSURANCE, GIVING FALSE NAME, SEAT BELT VIOLATION

ELLIS ROBIN           MICHELLE    W/F     47        WALK IN       PROBATION VIOLATION-FELONY

FOWLER        DESARAY     MARIE           W/F     18        Officer WILLIAMSON          THEFT BY SHOPLIFTING-MISD

SISK   CHRISTOPHER        AARON         W/M    22        Officer WILLIAMSON          THEFT BY SHOPLIFTING-MISD, PROBATION VIOLATION

MILLER         JOHNNY       DARYL          W/M    48        PROBATION POSSESSION OF METH WITH INTENT, POSSESSION OF SCH 1, POSSESSION OF SCH IV, CHILD SUPPORT

LAWSON       LESLIE           RENE  W/F     43        PROBATION POSSESSION OF METH, POSSESSION OF SCH IV

BOLTON        ANGELA       ANN   W/F     40        PROBATION POSSESSION OF MARIJUANA-MISD, POSSESSION OF METH

MCSEARS     CRAIG           LEBRON        B/M     51        Officer TATE  THEFT BY SHOPLIFTING-MISD

FRANKLIN   BILLY JOE     W/M    41        Officer MILLER         INSURANCE FRAUD, FAILURE TO APPEAR-FELONY, CHILD SUPPORT, BOND SURRENDER

MITCHELL    TONI  MARIE           W/F     31        Officer STAFFORD   POSSESSION OF METH, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS

MELCHOR    JOSE   FABIAN         H/M    32        Officer WHITFIELD 

 

GLADDEN    JEREMY        RYAN W/M    27        Officer BEDFORD     OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT (X2), ELDER ABUSE, BATTERY AGAINST PERSON 65 YEARS OR OLDER

MCCOY         HEATHER     ANN   W/F     31        Officer BEDFORD     ELDER ABUSE, BATTERY AGAINST PERSON 65 YEARS OR OLDER

HIXSON        ROBERT        ALLEN           W/M    29        Officer WEBER          RETURN FROM HAMILTON MEDICAL

BURNS          AMBER          NICHOLE      W/F     22        Officer MAYNOR     PROBATION VIOLATION-FELONY

TAYLOR        JUSTIN          EDWARD      W/M    31        DOC   PROBATION VIOLATION-FELONY

WHITT           LEE     STARLING    W/M    21        Officer STAFFORD   FORGERY-2ND DEGREE

COX   ROBERT        FRANKLIN   W/M    49        Officer MILLER         IDENTITY THEFT FRAUD

HUDGINS     THERESA      ANN   B/F      45        Officer FORREST      DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE

MCKEEHAN JAMES           LAWRENCE  W/M    36        DTF    POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

MCKEEHAN STACEY        LYNN W/F     32        DTF    POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

 

REESE            CRYSTAL      ELIZABETH  B/F      37        Officer WHITFIELD  CONTEMPT OF SUPERIOR COURT, FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR

REESE            CHYNA         SIMONE        B/F      17        Officer WHITFIELD  OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT

JONES            KEITH            LEE     W/M    29        Officer MILLER         BURGLARY,BURGLARY

EZELL MICKEY        RAY   W/M    50        Officer MAYNOR     HOLD FOR COURT

SHERLIN       DANIEL         LAMAR         W/M    27        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION

WOODY        JUSTIN          LEE     W/M    27        SELF   HOLD FOR COURT

WESSON       WILLIAM      TYLER           W/M    24        Officer HENSLEY     THEFT BY TAKING-FELONY, CRIMINAL ATTEMPT TO COMMITT A FELONY

JACKSON     SCARLETT    LACE  W/F     26        Officer DYE   CRIMINAL TRESPASS, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED-3RD, FAILURE TO OBEY STOP SIGN

WEST JOHNNIE       IVAN  W/M    32        Officer GRIFFIN        DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, SPEEDING

ABERNATHY           JAMES           GREGORY    W/M    45        PROBATION MATTHEWS POSSESSION OF METHAMPHETAMINE W/INTNET TO DISTRIBUTE

LIGHT            JASON           LEE     W/M    40        Officer DENNY         FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR

CHAMBERS  DERRICK      DELVON       B/M     27        Officer ALFORD       CONTEMPT OF SUPERIOR COURT

NETTLES       DARLENE     MICHELLE    W/F     36        Officer CAMPBELL  POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

 

WALLIN        SANDRA       CELESTINE   W/F     60        Officer OWENS         DUI-DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE, POSSESSION OF A SCHEDULE IV

WYCUFF       DEBRA          MICHELLE    W/F     42        Officer MAYNOR     TERRORISTIC THREATS

SMITH           JEREMY        THOMAS       W/M    36        Officer MILLER         FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE, TAILIGHTS REQUIRED

FAIRCHILD  TIMOTHY     PRESTON      W/M    32        Officer OWENS         SUSPENDED LICENSE, NO INSURANCE, SEATBELT VIOLATION, NO LICENSE PLATE

GRIMES         ASHLEY        NICOLE         W/F     28        WALK IN       POSSESSION OF MORE THAN ONE OUNCE OF MARIJUANA, POSSESSION OF A SCHEDULE I, POSSESSION OF A SCHEDULE I

WESSON       WILLIAM      TYLER           W/M    24        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION-FELONY, BURGLARY-IST DEGREE

ABERNATHY           JAMES           GREGORY    W/M    45        Officer STANFIELD  PAROLE VIOLATION

EZELL MICKEY        RAY   W/M    50        Officer MILLER         BATTERY-FVA

ENGLISH       MATTENA    SHABEH        B/F      30        Officer MILLER         FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR

WILLIAMS    LARRY          EUGENE        B/M     34        CHATTOOGA COUNTY     HOLD FOR CHATTOOGA COUNTY

RIVERS          RODNEY       LAVON          B/M     38        Officer CARTER        DRIVING ON SUSPENDED, EXPIRED LICENSE PLATE, IMPROPER LANE CHANGE

MCWHORTER          NICOLE         MARIE           W/F     32        Officer RAMEY         DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT

 

SHEPPARD   CHRISTOPHER        LEE     W/M    26        PROBATION PROBATION VIOLATION-FELONY

STEWART     WILBURN     HIGGINS JR  W/M    53        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION-FELONY

GREEN           JOHN FRANCIS       W/M    53        Officer HOUSER       DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO OBEY STOP SIGN

BARENKLAU           JASON           AUGUST       W/M    38        Officer STAFFORD   AGGRAVATED STALKING

DENSON       JESSE COLE  W/M    17        Officer BLACK          CRIMINAL TRESPASS

CASTLEBERRY        ERICA            KATHLEEN   W/F     30        Officer SIMPSON      POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

SUGDEN       ZACHARY    RAY   W/M    19        Officer COKER          DISORDERLY CONDUCT

ANGLAND    HANNAH      MARIE           W/F     40        Officer COKER          DISORDERLY CONDUCT

 

CRAIG           COBY WADE            W/M    22        CATOOSA     CONTEMPT OF CIVIL COURT

TOLBERT      JUSTIN          TYLER           W/M    25        Officer LLEWELLEN DUI-LESS SAFE, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO INSURANCE

HUGHES       LARRY          WAYNE II     W/M    34        Officer GRIFFIN        POSSESSION OF MARIJUANA-MISD, FAILURE TO MAINTAIN LANE

HASTING      ZACH THOMAS       W/M    25        Officer ENGLAND    THEFT BY SHOPLIFTING-MISD

WARD            STEPHANIE  GAYLE          W/F     42        Officer DEBORD       DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE

ALFORD        SHANNON    RUSSELL       W/M    40        Officer WOOTEN      CRUELTY TO CHILDREN-1ST DEGREE

HARRIS         PRESTON      RUSSELL       W/M    31        Officer BREWER       DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, SEAT BELT VIOLATION

CLARK          JONATHAN  RYAN W/M    38        Officer COKER          DUI-LESS SAFE, SPEEDING

 

MCGUIRE     ZACHARY    DAVID           W/M    23        Officer BROWN         DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, SPEEDING

KINSEY         JERICKA       CRICKET       W/F     20        Officer BROWN         DISORDERLY CONDUCT

SMITH           MARVIN       WARREN       W/M    58        Officer VANDYKE   DUI-LESS SAFE, IMPROPER TURN

ADALANDO TOMAS          GONZALEZ   W/M    22        Officer LANG DRIVING WITHOUT LICENSE, NO INSURANCE, SPEEDING

HOWARD      PRISCELLA   RENEE           W/F                 Officer HOUSER       BATTERY-FVA

HULSEY        JANICE          ELAINE          W/F     55        Officer BREWER       THEFT BY SHOPLIFTING-MISD

BROOKS       WINSTON     DALLAS CHRISTOPHER   W/M    17        Officer MULLIS        

MOORMAN  MARCUS       BRADFORD  W/M    32        Officer LLEWELLEN DISORDERLY CONDUCT

WILSON        JOSEPH         DEWAYNE    W/M    33        CHATTOOGA           HOLD FOR TRANSPORT

CURETON     TYLER           BOYD W/M    23        Officer ANDERSON

 

 

 

 

 

 

 


March 20, 2017

Dalton Police Department Seeks ID Of Suspects In Car Break-Ins

March 20, 2017

Fire At Wagner Pencil Company In Sale Creek Causes Minimal Damage

March 20, 2017

Walker County Arrest Report For March 13-19


The Dalton Police Department is asking for the public’s help identifying two people who attempted to cash stolen checks that were taken in a series of car break-ins that happened in February. ... (click for more)

At approximately  8:20 a.m.  on Monday, the Sale Creek Fire Department responded to 660 Industrial Boulevard on a fire alarm at Wagner Pencil Company. First arriving firefighters ... (click for more)

Here is the Walker County arrest report for March 13-19: YATES           BRYAN          STEWART     ... (click for more)


Breaking News

Dalton Police Department Seeks ID Of Suspects In Car Break-Ins

The Dalton Police Department is asking for the public’s help identifying two people who attempted to cash stolen checks that were taken in a series of car break-ins that happened in February. The cars were broken into in Dalton and the suspects tried to pass the stolen checks at two banks in Tennessee. Three cars parked at the Lakeshore Park tennis complex were broken into ... (click for more)

Fire At Wagner Pencil Company In Sale Creek Causes Minimal Damage

At approximately  8:20 a.m.  on Monday, the Sale Creek Fire Department responded to 660 Industrial Boulevard on a fire alarm at Wagner Pencil Company. First arriving firefighters reported smoke and flames visible from the saw dust collection silo outside and at the rear of the building. Fire was contained to the duct work and the silo. The cause of the fire is ... (click for more)

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