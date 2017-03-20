Here is the Walker County arrest report for March 13-19:
YATES BRYAN STEWART W/M 45 Officer DENNY HOLD FOR CATOOSA COUNTY
BROWN DONALD MARK W/M 45 Officer MILLER TERRORISTIC THREATS
SMITH CHRISTOPHER ODELL W/M 40 Officer MILLER BURGLARY
COUCH KRISTINA PATRICE B/F 45 Officer FORREST DRIVING ON SUSPENDED, NO INSURANCE, GIVING FALSE NAME, SEAT BELT VIOLATION
ELLIS ROBIN MICHELLE W/F 47 WALK IN PROBATION VIOLATION-FELONY
FOWLER DESARAY MARIE W/F 18 Officer WILLIAMSON THEFT BY SHOPLIFTING-MISD
SISK CHRISTOPHER AARON W/M 22 Officer WILLIAMSON THEFT BY SHOPLIFTING-MISD, PROBATION VIOLATION
MILLER JOHNNY DARYL W/M 48 PROBATION POSSESSION OF METH WITH INTENT, POSSESSION OF SCH 1, POSSESSION OF SCH IV, CHILD SUPPORT
LAWSON LESLIE RENE W/F 43 PROBATION POSSESSION OF METH, POSSESSION OF SCH IV
BOLTON ANGELA ANN W/F 40 PROBATION POSSESSION OF MARIJUANA-MISD, POSSESSION OF METH
MCSEARS CRAIG LEBRON B/M 51 Officer TATE THEFT BY SHOPLIFTING-MISD
FRANKLIN BILLY JOE W/M 41 Officer MILLER INSURANCE FRAUD, FAILURE TO APPEAR-FELONY, CHILD SUPPORT, BOND SURRENDER
MITCHELL TONI MARIE W/F 31 Officer STAFFORD POSSESSION OF METH, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS
MELCHOR JOSE FABIAN H/M 32 Officer WHITFIELD
GLADDEN JEREMY RYAN W/M 27 Officer BEDFORD OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT (X2), ELDER ABUSE, BATTERY AGAINST PERSON 65 YEARS OR OLDER
MCCOY HEATHER ANN W/F 31 Officer BEDFORD ELDER ABUSE, BATTERY AGAINST PERSON 65 YEARS OR OLDER
HIXSON ROBERT ALLEN W/M 29 Officer WEBER RETURN FROM HAMILTON MEDICAL
BURNS AMBER NICHOLE W/F 22 Officer MAYNOR PROBATION VIOLATION-FELONY
TAYLOR JUSTIN EDWARD W/M 31 DOC PROBATION VIOLATION-FELONY
WHITT LEE STARLING W/M 21 Officer STAFFORD FORGERY-2ND DEGREE
COX ROBERT FRANKLIN W/M 49 Officer MILLER IDENTITY THEFT FRAUD
HUDGINS THERESA ANN B/F 45 Officer FORREST DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE
MCKEEHAN JAMES LAWRENCE W/M 36 DTF POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
MCKEEHAN STACEY LYNN W/F 32 DTF POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
REESE CRYSTAL ELIZABETH B/F 37 Officer WHITFIELD CONTEMPT OF SUPERIOR COURT, FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR
REESE CHYNA SIMONE B/F 17 Officer WHITFIELD OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT
JONES KEITH LEE W/M 29 Officer MILLER BURGLARY,BURGLARY
EZELL MICKEY RAY W/M 50 Officer MAYNOR HOLD FOR COURT
SHERLIN DANIEL LAMAR W/M 27 Officer MILLER PROBATION VIOLATION
WOODY JUSTIN LEE W/M 27 SELF HOLD FOR COURT
WESSON WILLIAM TYLER W/M 24 Officer HENSLEY THEFT BY TAKING-FELONY, CRIMINAL ATTEMPT TO COMMITT A FELONY
JACKSON SCARLETT LACE W/F 26 Officer DYE CRIMINAL TRESPASS, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED-3RD, FAILURE TO OBEY STOP SIGN
WEST JOHNNIE IVAN W/M 32 Officer GRIFFIN DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, SPEEDING
ABERNATHY JAMES GREGORY W/M 45 PROBATION MATTHEWS POSSESSION OF METHAMPHETAMINE W/INTNET TO DISTRIBUTE
LIGHT JASON LEE W/M 40 Officer DENNY FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR
CHAMBERS DERRICK DELVON B/M 27 Officer ALFORD CONTEMPT OF SUPERIOR COURT
NETTLES DARLENE MICHELLE W/F 36 Officer CAMPBELL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
WALLIN SANDRA CELESTINE W/F 60 Officer OWENS DUI-DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE, POSSESSION OF A SCHEDULE IV
WYCUFF DEBRA MICHELLE W/F 42 Officer MAYNOR TERRORISTIC THREATS
SMITH JEREMY THOMAS W/M 36 Officer MILLER FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE, TAILIGHTS REQUIRED
FAIRCHILD TIMOTHY PRESTON W/M 32 Officer OWENS SUSPENDED LICENSE, NO INSURANCE, SEATBELT VIOLATION, NO LICENSE PLATE
GRIMES ASHLEY NICOLE W/F 28 WALK IN POSSESSION OF MORE THAN ONE OUNCE OF MARIJUANA, POSSESSION OF A SCHEDULE I, POSSESSION OF A SCHEDULE I
WESSON WILLIAM TYLER W/M 24 Officer MILLER PROBATION VIOLATION-FELONY, BURGLARY-IST DEGREE
ABERNATHY JAMES GREGORY W/M 45 Officer STANFIELD PAROLE VIOLATION
EZELL MICKEY RAY W/M 50 Officer MILLER BATTERY-FVA
ENGLISH MATTENA SHABEH B/F 30 Officer MILLER FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR
WILLIAMS LARRY EUGENE B/M 34 CHATTOOGA COUNTY HOLD FOR CHATTOOGA COUNTY
RIVERS RODNEY LAVON B/M 38 Officer CARTER DRIVING ON SUSPENDED, EXPIRED LICENSE PLATE, IMPROPER LANE CHANGE
MCWHORTER NICOLE MARIE W/F 32 Officer RAMEY DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT
SHEPPARD CHRISTOPHER LEE W/M 26 PROBATION PROBATION VIOLATION-FELONY
STEWART WILBURN HIGGINS JR W/M 53 Officer MILLER PROBATION VIOLATION-FELONY
GREEN JOHN FRANCIS W/M 53 Officer HOUSER DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO OBEY STOP SIGN
BARENKLAU JASON AUGUST W/M 38 Officer STAFFORD AGGRAVATED STALKING
DENSON JESSE COLE W/M 17 Officer BLACK CRIMINAL TRESPASS
CASTLEBERRY ERICA KATHLEEN W/F 30 Officer SIMPSON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
SUGDEN ZACHARY RAY W/M 19 Officer COKER DISORDERLY CONDUCT
ANGLAND HANNAH MARIE W/F 40 Officer COKER DISORDERLY CONDUCT
CRAIG COBY WADE W/M 22 CATOOSA CONTEMPT OF CIVIL COURT
TOLBERT JUSTIN TYLER W/M 25 Officer LLEWELLEN DUI-LESS SAFE, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO INSURANCE
HUGHES LARRY WAYNE II W/M 34 Officer GRIFFIN POSSESSION OF MARIJUANA-MISD, FAILURE TO MAINTAIN LANE
HASTING ZACH THOMAS W/M 25 Officer ENGLAND THEFT BY SHOPLIFTING-MISD
WARD STEPHANIE GAYLE W/F 42 Officer DEBORD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE
ALFORD SHANNON RUSSELL W/M 40 Officer WOOTEN CRUELTY TO CHILDREN-1ST DEGREE
HARRIS PRESTON RUSSELL W/M 31 Officer BREWER DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, SEAT BELT VIOLATION
CLARK JONATHAN RYAN W/M 38 Officer COKER DUI-LESS SAFE, SPEEDING
MCGUIRE ZACHARY DAVID W/M 23 Officer BROWN DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, SPEEDING
KINSEY JERICKA CRICKET W/F 20 Officer BROWN DISORDERLY CONDUCT
SMITH MARVIN WARREN W/M 58 Officer VANDYKE DUI-LESS SAFE, IMPROPER TURN
ADALANDO TOMAS GONZALEZ W/M 22 Officer LANG DRIVING WITHOUT LICENSE, NO INSURANCE, SPEEDING
HOWARD PRISCELLA RENEE W/F Officer HOUSER BATTERY-FVA
HULSEY JANICE ELAINE W/F 55 Officer BREWER THEFT BY SHOPLIFTING-MISD
BROOKS WINSTON DALLAS CHRISTOPHER W/M 17 Officer MULLIS
MOORMAN MARCUS BRADFORD W/M 32 Officer LLEWELLEN DISORDERLY CONDUCT
WILSON JOSEPH DEWAYNE W/M 33 CHATTOOGA HOLD FOR TRANSPORT
CURETON TYLER BOYD W/M 23 Officer ANDERSON