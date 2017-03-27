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Walker County Arrest Report For March 13-19

Monday, March 27, 2017

Here is the Walker County arrest report for March 13-19:

ISBILL            JESSICA        LYNN W/F     36        Officer PERRY           THEFT BY SHOPLIFTING –MISDEMEANOR

HAMILTON  BROWNIE     LEE     W/M    32        Officer GAYLON      SIMPLE BATTERY (FVA)

DUNN            TYLER           RAMOND      W/M    23        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION-FELONY

WATKINS     ORLANDO    ARTEZ           B/M     26        Officer CARR FUGITIVE FROM JUSTICE-HAMILTON COUNTY

CAL    MONIQUE     ANN   B/F      21        LMJDTF DOYLE      POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF A FELONY, SALE OF AMPHETAMINE, THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY-FELONY

HARRIS         XAVIER         MONTRELL  B/M     22        Officer CARR POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ

WILLIAM      LARRY          EUGENE        B/M     34        CHATTOOGA COUNTY     RETURN FROM CHATTOOGA COUNTY

PENDERGRAFT       JASON           FRANKLIN   W/M    34        Officer RAMEY         PROBATION VIOLATION-FELONY

PICKARD      VERNOICA   LYNN W/F     46        Officer CAMPBELL  RETURN FROM CITY COURT

MIDDLETON            TYLER           WILLIAM      W/M    30        Officer WILSON        RETURN FROM CITY COURT

SISK   CHRISTOPHER        AARON         W/M    22        Officer WILSON        RETURN FROM CITY COURT

THORNTON  ANTHONY    CHAD W/M    38        Officer WILSON        RETURN FROM CITY COURT

GRANT          NICHOLAS   LAMAR         W/M    25        Officer CAMPBELL  RETURN FROM CITY COURT

GATES           JASON           TYLER           W/M    22        Officer CAMPBELL  RETURN FROM CITY COURT

 

WOOTEN       MICHAEL      VINSON        W/M    33        Officer CAMPBELL  LOITERING AND PROWLING

ELLIOTT        SCOTT           ANTHONY    W/M    29        Officer FRANKLIN   FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR

DUTTON       TRACY          JEAN  W/F     46        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION-FELONY

MANGUM     LUCAS           CALEB           W/M    17        Officer OWENS         DUI-DRUGS, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ, TOO FAST FOR CONDITIONS, FAILURE TO EXERCISE DUE CARE WHILE USING CELL PHONE, IMPROPER LANE CHANGE

SPURGEON  JOHN FITZGERALD           W/M    49        Officer GALYON      BURGLARY

HAMBY         TERRY           MARLIN        W/M    21        Officer MATHIS        THEFT BY SHOPLIFTING-MISDEMEANOR

STOKER        DUSTIN         WESLEY        W/M    27        Officer MILLER         FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD

MORGAN      ROGER          DALE W/M    26        Officer FOUTS           RETURN FROM HAMILTON MEDICAL CENTER

QUINN           CHRISTOPHER        ADAM           W/M    43        GSP Officer THOMAS          DUI-LESS SAFE, DUI-ENDANGERING A CHILD, FAILURE TO YIELD WHILE TURNING LEFT

WILLIAMS    ROBERT        FRANKLIN   W/M    49        Officer CARTER        DUI

ULRICH         JOEL   JUSTIN          W/M    37        Officer CARTER        DUI

 

PRESTLEY    ROBERT        DAREN          W/M    48        Officer BRADFORD DUI-LESS SAFE, TAIL LIGHT REQUIREMENT, TAIL LIGHT LENSE REQUIREMENT

FULLER         BENJAMIN   ADAM           W/M    38        Officer WEBBER       SIMPLE ASSAULT-FVA

DEFRIESE     TAMMIE        MICHELLE    W/F     49        Officer MILLER         THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY-MISD

GALLEGLY   BRIAN           DAKOTA       W/M    19        Officer FORREST      FAILURE TO APPEAR-MISD

HELTON        RUSSELL       WAYNE         W/M    48        PROBATION PROBATION VIOLATION-FELONY

MOORE         KATHRYN    LYNN W/F     30        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION-FELONY

WILEY           TREVOR        HAMILTON  W/M    19        PROBATION RETUN FROM PROBATION

BALL  JEREMY        ALLEN           W/M    32        Officer HOUSER       CONTEMPT OF CIVIL COURT, BURGLARY

AUSTIN         RYAN BISHOP         W/M    34        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION-FELONY

RANSOM      ADRIAN        JAMELL         B/M     24        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION-FELONY

FLORES         JOHN STEVENSON W/M    30        LMJCDTF      POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

DOLLAR        JOHN STHEPHENSON       W/M    52        LMJCDTF      POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

CLARK          RICHARD      DEAN W/M    43        LMJCDTF      POSSESSION OF FIREARM BY A CONVICTED FELON, POSSESSION OF SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF MARIJUANA-MISD

RODEN          ERIC   DEWAYNE    W/M    40        PROBATION PAROLE VIOLATION

ARMSTRONG          MALACHI     ABRAM         W/M    22        Officer BROWN         DISORDERLY CONDUCT

GRAY JIMMIE          RICHARD      W/M    47        Officer WEBBER       PAROLE VIOLATION

HAMES          SHAUNTEY  LARICE          B/F      32        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION-FELONY

WIMPY          ROBBIE         FARRIS          W/M    47        48 AVANS     RETURN FROM GEORGIA REGIONAL

BROWN         COUROISIER            DEACEO        B/M     21        PROBATION PROBATION VIOLATION

HUGHES       BRITTANY    DANIELLE    W/F     25        Officer SIMPSON      POSSESSION OF MARIJUANA-MISD, POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, CROSSING THE GUARD LINE WITH DRUGS, SEAT BELT VIOLATION

ROSS  LUTHER        SAMUEL       W/M    25        Officer SIMPSON      POSSESSION OF SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF MARIJUANA-MISD, SEAT BELT VIOLATION

ANGEL          LATOSHA     ADA-ANGELINE     W/F     37        Officer BREWER       FAILURE TO APPEAR-MISD

CROPPER      BRANDON    CODY W/M    27        Officer HOUSER       SIMPLE ASSAULT-FVA

 

JACKSON     RANDALL     NMN  B/M     54        Officer HOLLAND    HARRASSING 911

WYCUFF       MICHAEL      ANTHONY    W/M    30        DCS    PROBATION VIOLATION-FELONY

HILL   BRANDON    EDWARD      W/M    29        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION-FELONY

SWEET           TABITHA      LASHAE        W/F     26        Officer CAREATHERS         CONTEMPT OF SUPERIOR COURT

CASTEEL       JEFFERY       LEE     W/M    30        Officer BROWN         PROBATION VIOLATION-MISD

DUNN            ROBERT        LEWIS III       W/M    26        Officer HOUSER       DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE, NO INSURANCE, NO TAG

TAPPP            MICHAEL      DEWAYNE    W/M    45        Officer BROWN         DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, ALTERED LICENSE PLATE

SIMPSON      AMANDA     MARIE           W/F     36        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION-FELONY

MARTINEZ   HEIDI MARIE           W/F     44        DCS    POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

JORDAN        KIMBERLY   NMN  W/F     42        DCS    POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

WHITE           JUSTIN          BLAKE           W/M    31        WALK-IN      FORGERY-4TH DEGREE (X4)

BANDY         JOHNNY       RAY   W/M    29        Officer LLEWELLEN FAILURE TO APPEAR-MISD

FANZONE     KELLEY         ELAINE          W/F     43        Officer COKER          FAILURE TO APPEAR-MISD

 

NORWOOD   IAN     MICHELLE    W/F     31        Officer WHITFIELD  POSSESSION OF METH, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS

GOSS KEVIN           WAYNE         W/M    45        Officer WHITFIELD  POSSESSION OF A FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF A CRIME, POSSESSION OF METH, FAILURE TO REGISTER A VEHICLE, REMOVING OR AFFIXING TAG TO CONCEAL IDENTITY OF VEHICLE,DRIVING ON SUSPENDED, NO INSURANCE

ANDERSON  JASON           LAMAR         W/M    33        Officer WHITFIELD  BURGLARY-2ND DEGREE, BURGLARY-1ST DEGREE NON FORCED

TINDALE       TIMOTHY     ALLEN           W/M    39        Officer LLEWELLEN SIMPLE BATTERY-FVA, PAROLE VIOLATION

HODNETT     SHELBY        LEIGH            W/F     24        Officer MILLER         GIVING FALSE NAMES, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, NO INSURANCE

MCGILL         VALERIE       JOANN          W/F     60        GSP 675         HOLD FOR DUNLAP PD

COPPINGER LOREN           JADE  W/F     26        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION-MISDEMEANOR

CANDLE        WAYNE         DAUCOTTE  B/M     21        Officer BROWN         ARMED ROBBERY, AGGRAVATED ASSAULT-GUN, AGGRAVATED ASSAULT-GUN

PARKER        CHARLES      ANTHONY    W/M    33        Officer MILLER         HOLD FOR CATOOSA

GOSS RICKEY         ANTHONY JR          W/M    46        Officer KELLEY        CRIMINAL TRESPASS

IVESTER        THOMAS       COY   W/M    27        Officer JEWELL         PROBATION VIOLATION-FELONY

HADLEY       CARL RAY   W/M    37        Officer EVANS          PUBLIC INTOXICATION

IVANCIC       JUSTIN          DEAN W/M    32        Officer KELLEY        RECKLESS DRIVING, SPEEDING

MARTIN        DAVID           FRANKLIN   W/M    40        Officer MATHIS        POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1OZ, LITTERING, OPEN CONTAINER

 

HARTLINE    BOBBI            WHITNEY     W/F     31        Officer WILSON        USE OF A COMMUNICATION DEVICE TO COMMITT A FELONY, POSSESSION OF A SCHEDULE IV, CROSSING THE GUARD LINE WITH DRUGS, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ

ROBERTSON            CLINT ROBERT        W/M    40        Officer GALYON      DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, TAGLIGHT REQUIRED, DUI, SEAT BELT VIOLATION, CRIMINAL TRESPASS

DUNN            ANTHONY    RAY   W/M    35        Officer EVANS          DRIVING ON REVOKED LICENSE, TAG LIGHT

THOMPSON JEREMY        SHAWN         W/M    38        Officer WILSON        PROBATION VIOLATION-FELONY

CROW            RACHEL        NOEL W/F     29        Officer RAMEY         DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, EXPIRED TAG, FAILURE TO OBEY STOP SIGN, FAILURE TO APPEAR-MISEDEMEANOR

CLARK          JOSEPH         HUNTER        W/M    32        GSP Officer BALLARD        DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, TAG LIGHT

ALEXANDER           ALICIA          RENEE           B/F      30        Officer EVANS          DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, DRIVING ON SUSPENDED TAG

SOUTHERLAND      DANIEL         ROSS  W/M    32        Officer PARKER        BATTERY-FVA

COLE  ANNSLEIGH ABIGAIL       B/F      18        Officer WILSON        POSSESSION OF METH, POSSESSION OF A SCHEDULE III, HEADLIGHT REQUIREMENT

PENDERGRASS       KYLENE        JEAN  W/F     38        Officer EVANS          FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR THROUGH ROSSVILLE CITY

WALLIN        BRANDON    CHASE           W/M    32        Officer DENNY         DUI

 

WALLIN        BRANDON    CHASE           W/M    32        Officer ALFORD       RETURNED FROM CORNERSTONE – MEDICALLY CLEARED

DALE JOSHUA        BRIAN           W/M    21        Officer DEAN RETURNED FROM CORNERSTONE BY 127 DEAN

GREER           WILLIAM      CLAYTON     W/M    38        Officer HUTSON/ Officer GOULART        

HILL   CARRIE         DENISE          W/F     39        Officer MATHIS        SIMPLE BATTERY- FVA

TORRES         JENNIFER     MICHELLE    W/F     33        Officer WILSON        PUI

FRAZIER       LESTER          DEE    W/M    52        Officer CARTER        SUSPENDED LICENSE, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE

WILLIAMS    JOSHUA        WADE            W/M    33        Officer CAMPBELL  VIOLATION OF DRIVING PERMIT, HEADLIGHT REQUIREMENT

TORRES         JENNIFER     MICHELLE    W/F     33        Officer MCKENZIE   RETURNED FROM CORNERSTONE

 

 

 

 

 

 

 


March 27, 2017

Walker County Arrest Report For March 13-19

March 27, 2017

Latest Hamilton County Jail Booking Report

March 26, 2017

Judge Rules In Favor Of Dyer Motion, Against Brennan Request In Investment Scheme Case


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Federal Judge Travis McDonough has ruled in favor of a motion by Doug Dyer and against a motion by James Brennan. The SEC filed a civil action against the pair, saying they had carried out an ... (click for more)


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Latest Hamilton County Jail Booking Report

Here is the latest jail booking report from Hamilton County: ADEWOLE, OLUWASAYO SAMUEL  1164 CLEMONS STREET CLEVELAND, 373114458  Age at Arrest: 21 years old Arresting Agency: Chattanooga DRIVING UNDER THE INFLUENCE LIGHT LAW VIOLATION DRIVING ON ROADWAYS LANED FOR TRAFFIC, VIOLATION --- ALLEN, KENNETH EUGENE  3114 8TH AVE CHATTANOOGA, 37407  ... (click for more)

Opinion

Slaxxon Regret - And Response

Back in the seventies my three oldest brothers had a buddy named Steve Slack. “Slack” was a star soccer player at Baylor and he grew up on Lookout Mountain, which is where I grew up. He and Jimmy, Henry and Bill went to the University of Virginia where they were roommates in an old, beat up house that was painted pink. Naturally, the place became known as the “Pink Palace” but lest ... (click for more)

Roy Exum: This Library Comes Alive

I am pretty positive that I haven’t stepped foot in a library in the last 50 years. Between the ever-widening Internet, with all of its search engines and infinite resources, I have got about as much use for a library as I would if I read a book about a transgender person. I have neither the time or inclination. Be like trying to teach a pig to sing – the pig always get bored. ... (click for more)

Sports

Mocs Finish Third At Furman Intercollegiate

The Chattanooga Mocs men’s golf team finished tied for third at the Furman Intercollegiate. They did so behind senior Wes Gosselin’s runner-up performance.   Gosselin shot a career-best 10-under 206. It’s the eighth time a Moc has finished 10-under or better, the first since Stephan Jaeger’s school-record 203 (-13) winning the 2012 NCAA Bowling Green Regional   ... (click for more)

DecoTurf Tennis: Walton Edges Baylor Gilrls, 4-3 for A Division Title

Top-seeded Walton (Ga.) defeated No.2 Baylor, 4-3, in the finals of the Girls A Division Saturday. Highlighted by Liz Norman’s (Walton) 6-1, 6-0 triumph against Baylor’s Drew Haskins at No.1 singles, Walton also picked up wins from No.4 Samantha Buyckx and No.5 Grace Gaskins, plus the doubles point to secure the win. Walton won Decoturf in 2015 and lost to Baylor last ... (click for more)


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