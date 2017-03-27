Here is the Walker County arrest report for March 13-19:
ISBILL JESSICA LYNN W/F 36 Officer PERRY THEFT BY SHOPLIFTING –MISDEMEANOR
HAMILTON BROWNIE LEE W/M 32 Officer GAYLON SIMPLE BATTERY (FVA)
DUNN TYLER RAMOND W/M 23 Officer MILLER PROBATION VIOLATION-FELONY
WATKINS ORLANDO ARTEZ B/M 26 Officer CARR FUGITIVE FROM JUSTICE-HAMILTON COUNTY
CAL MONIQUE ANN B/F 21 LMJDTF DOYLE POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF A FELONY, SALE OF AMPHETAMINE, THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY-FELONY
HARRIS XAVIER MONTRELL B/M 22 Officer CARR POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ
WILLIAM LARRY EUGENE B/M 34 CHATTOOGA COUNTY RETURN FROM CHATTOOGA COUNTY
PENDERGRAFT JASON FRANKLIN W/M 34 Officer RAMEY PROBATION VIOLATION-FELONY
PICKARD VERNOICA LYNN W/F 46 Officer CAMPBELL RETURN FROM CITY COURT
MIDDLETON TYLER WILLIAM W/M 30 Officer WILSON RETURN FROM CITY COURT
SISK CHRISTOPHER AARON W/M 22 Officer WILSON RETURN FROM CITY COURT
THORNTON ANTHONY CHAD W/M 38 Officer WILSON RETURN FROM CITY COURT
GRANT NICHOLAS LAMAR W/M 25 Officer CAMPBELL RETURN FROM CITY COURT
GATES JASON TYLER W/M 22 Officer CAMPBELL RETURN FROM CITY COURT
WOOTEN MICHAEL VINSON W/M 33 Officer CAMPBELL LOITERING AND PROWLING
ELLIOTT SCOTT ANTHONY W/M 29 Officer FRANKLIN FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR
DUTTON TRACY JEAN W/F 46 Officer MILLER PROBATION VIOLATION-FELONY
MANGUM LUCAS CALEB W/M 17 Officer OWENS DUI-DRUGS, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ, TOO FAST FOR CONDITIONS, FAILURE TO EXERCISE DUE CARE WHILE USING CELL PHONE, IMPROPER LANE CHANGE
SPURGEON JOHN FITZGERALD W/M 49 Officer GALYON BURGLARY
HAMBY TERRY MARLIN W/M 21 Officer MATHIS THEFT BY SHOPLIFTING-MISDEMEANOR
STOKER DUSTIN WESLEY W/M 27 Officer MILLER FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD
MORGAN ROGER DALE W/M 26 Officer FOUTS RETURN FROM HAMILTON MEDICAL CENTER
QUINN CHRISTOPHER ADAM W/M 43 GSP Officer THOMAS DUI-LESS SAFE, DUI-ENDANGERING A CHILD, FAILURE TO YIELD WHILE TURNING LEFT
WILLIAMS ROBERT FRANKLIN W/M 49 Officer CARTER DUI
ULRICH JOEL JUSTIN W/M 37 Officer CARTER DUI
PRESTLEY ROBERT DAREN W/M 48 Officer BRADFORD DUI-LESS SAFE, TAIL LIGHT REQUIREMENT, TAIL LIGHT LENSE REQUIREMENT
FULLER BENJAMIN ADAM W/M 38 Officer WEBBER SIMPLE ASSAULT-FVA
DEFRIESE TAMMIE MICHELLE W/F 49 Officer MILLER THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY-MISD
GALLEGLY BRIAN DAKOTA W/M 19 Officer FORREST FAILURE TO APPEAR-MISD
HELTON RUSSELL WAYNE W/M 48 PROBATION PROBATION VIOLATION-FELONY
MOORE KATHRYN LYNN W/F 30 Officer CAREATHERS PROBATION VIOLATION-FELONY
WILEY TREVOR HAMILTON W/M 19 PROBATION RETUN FROM PROBATION
BALL JEREMY ALLEN W/M 32 Officer HOUSER CONTEMPT OF CIVIL COURT, BURGLARY
AUSTIN RYAN BISHOP W/M 34 Officer MILLER PROBATION VIOLATION-FELONY
RANSOM ADRIAN JAMELL B/M 24 Officer MILLER PROBATION VIOLATION-FELONY
FLORES JOHN STEVENSON W/M 30 LMJCDTF POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
DOLLAR JOHN STHEPHENSON W/M 52 LMJCDTF POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
CLARK RICHARD DEAN W/M 43 LMJCDTF POSSESSION OF FIREARM BY A CONVICTED FELON, POSSESSION OF SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF MARIJUANA-MISD
RODEN ERIC DEWAYNE W/M 40 PROBATION PAROLE VIOLATION
ARMSTRONG MALACHI ABRAM W/M 22 Officer BROWN DISORDERLY CONDUCT
GRAY JIMMIE RICHARD W/M 47 Officer WEBBER PAROLE VIOLATION
HAMES SHAUNTEY LARICE B/F 32 Officer MILLER PROBATION VIOLATION-FELONY
WIMPY ROBBIE FARRIS W/M 47 48 AVANS RETURN FROM GEORGIA REGIONAL
BROWN COUROISIER DEACEO B/M 21 PROBATION PROBATION VIOLATION
HUGHES BRITTANY DANIELLE W/F 25 Officer SIMPSON POSSESSION OF MARIJUANA-MISD, POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, CROSSING THE GUARD LINE WITH DRUGS, SEAT BELT VIOLATION
ROSS LUTHER SAMUEL W/M 25 Officer SIMPSON POSSESSION OF SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF MARIJUANA-MISD, SEAT BELT VIOLATION
ANGEL LATOSHA ADA-ANGELINE W/F 37 Officer BREWER FAILURE TO APPEAR-MISD
CROPPER BRANDON CODY W/M 27 Officer HOUSER SIMPLE ASSAULT-FVA
JACKSON RANDALL NMN B/M 54 Officer HOLLAND HARRASSING 911
WYCUFF MICHAEL ANTHONY W/M 30 DCS PROBATION VIOLATION-FELONY
HILL BRANDON EDWARD W/M 29 Officer CAREATHERS PROBATION VIOLATION-FELONY
SWEET TABITHA LASHAE W/F 26 Officer CAREATHERS CONTEMPT OF SUPERIOR COURT
CASTEEL JEFFERY LEE W/M 30 Officer BROWN PROBATION VIOLATION-MISD
DUNN ROBERT LEWIS III W/M 26 Officer HOUSER DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE, NO INSURANCE, NO TAG
TAPPP MICHAEL DEWAYNE W/M 45 Officer BROWN DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, ALTERED LICENSE PLATE
SIMPSON AMANDA MARIE W/F 36 Officer MILLER PROBATION VIOLATION-FELONY
MARTINEZ HEIDI MARIE W/F 44 DCS POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
JORDAN KIMBERLY NMN W/F 42 DCS POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
WHITE JUSTIN BLAKE W/M 31 WALK-IN FORGERY-4TH DEGREE (X4)
BANDY JOHNNY RAY W/M 29 Officer LLEWELLEN FAILURE TO APPEAR-MISD
FANZONE KELLEY ELAINE W/F 43 Officer COKER FAILURE TO APPEAR-MISD
NORWOOD IAN MICHELLE W/F 31 Officer WHITFIELD POSSESSION OF METH, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS
GOSS KEVIN WAYNE W/M 45 Officer WHITFIELD POSSESSION OF A FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF A CRIME, POSSESSION OF METH, FAILURE TO REGISTER A VEHICLE, REMOVING OR AFFIXING TAG TO CONCEAL IDENTITY OF VEHICLE,DRIVING ON SUSPENDED, NO INSURANCE
ANDERSON JASON LAMAR W/M 33 Officer WHITFIELD BURGLARY-2ND DEGREE, BURGLARY-1ST DEGREE NON FORCED
TINDALE TIMOTHY ALLEN W/M 39 Officer LLEWELLEN SIMPLE BATTERY-FVA, PAROLE VIOLATION
HODNETT SHELBY LEIGH W/F 24 Officer MILLER GIVING FALSE NAMES, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, NO INSURANCE
MCGILL VALERIE JOANN W/F 60 GSP 675 HOLD FOR DUNLAP PD
COPPINGER LOREN JADE W/F 26 Officer MILLER PROBATION VIOLATION-MISDEMEANOR
CANDLE WAYNE DAUCOTTE B/M 21 Officer BROWN ARMED ROBBERY, AGGRAVATED ASSAULT-GUN, AGGRAVATED ASSAULT-GUN
PARKER CHARLES ANTHONY W/M 33 Officer MILLER HOLD FOR CATOOSA
GOSS RICKEY ANTHONY JR W/M 46 Officer KELLEY CRIMINAL TRESPASS
IVESTER THOMAS COY W/M 27 Officer JEWELL PROBATION VIOLATION-FELONY
HADLEY CARL RAY W/M 37 Officer EVANS PUBLIC INTOXICATION
IVANCIC JUSTIN DEAN W/M 32 Officer KELLEY RECKLESS DRIVING, SPEEDING
MARTIN DAVID FRANKLIN W/M 40 Officer MATHIS POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1OZ, LITTERING, OPEN CONTAINER
HARTLINE BOBBI WHITNEY W/F 31 Officer WILSON USE OF A COMMUNICATION DEVICE TO COMMITT A FELONY, POSSESSION OF A SCHEDULE IV, CROSSING THE GUARD LINE WITH DRUGS, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ
ROBERTSON CLINT ROBERT W/M 40 Officer GALYON DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, TAGLIGHT REQUIRED, DUI, SEAT BELT VIOLATION, CRIMINAL TRESPASS
DUNN ANTHONY RAY W/M 35 Officer EVANS DRIVING ON REVOKED LICENSE, TAG LIGHT
THOMPSON JEREMY SHAWN W/M 38 Officer WILSON PROBATION VIOLATION-FELONY
CROW RACHEL NOEL W/F 29 Officer RAMEY DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, EXPIRED TAG, FAILURE TO OBEY STOP SIGN, FAILURE TO APPEAR-MISEDEMEANOR
CLARK JOSEPH HUNTER W/M 32 GSP Officer BALLARD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, TAG LIGHT
ALEXANDER ALICIA RENEE B/F 30 Officer EVANS DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, DRIVING ON SUSPENDED TAG
SOUTHERLAND DANIEL ROSS W/M 32 Officer PARKER BATTERY-FVA
COLE ANNSLEIGH ABIGAIL B/F 18 Officer WILSON POSSESSION OF METH, POSSESSION OF A SCHEDULE III, HEADLIGHT REQUIREMENT
PENDERGRASS KYLENE JEAN W/F 38 Officer EVANS FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR THROUGH ROSSVILLE CITY
WALLIN BRANDON CHASE W/M 32 Officer DENNY DUI
WALLIN BRANDON CHASE W/M 32 Officer ALFORD RETURNED FROM CORNERSTONE – MEDICALLY CLEARED
DALE JOSHUA BRIAN W/M 21 Officer DEAN RETURNED FROM CORNERSTONE BY 127 DEAN
GREER WILLIAM CLAYTON W/M 38 Officer HUTSON/ Officer GOULART
HILL CARRIE DENISE W/F 39 Officer MATHIS SIMPLE BATTERY- FVA
TORRES JENNIFER MICHELLE W/F 33 Officer WILSON PUI
FRAZIER LESTER DEE W/M 52 Officer CARTER SUSPENDED LICENSE, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE
WILLIAMS JOSHUA WADE W/M 33 Officer CAMPBELL VIOLATION OF DRIVING PERMIT, HEADLIGHT REQUIREMENT
TORRES JENNIFER MICHELLE W/F 33 Officer MCKENZIE RETURNED FROM CORNERSTONE