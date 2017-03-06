Here is the Walker County arrest report for Feb. 27-March 5:
KIRKLAND FREDERICK DOUGLAS W/M 28 Officer DENNY SIMPLE ASSAULT-FVA, SIMPLE BATTER-FVA, HINDERING PERSON MAKING 911 CALL
ADAMS JERREL CHRISTOPHER W/M 28 Officer DENNY POSSESSION OF MARIJUANA-MISD, FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE, SPEEDING, FAILURE TO OBEY STOP SIGN
AHLQUIST JAMES CURTIS W/M 32 Officer STAFFORD CONTEMPT OF CIVIL COURT
SWING GERALD DEWARN B/M 43 Officer MCBEE HOLD FOR CHEROKEE COUNTY
NORMON JAMICHAEL JEROME B/M 23 Officer SIMPSON PROBATION VIOLATION-FELONY
MARTINEZ ENRIQUE MICHAEL W/M 17 Officer TATE THEFT BY SHOPLIFTING-MISD
SEAY TAMMY MICHELLE W/F 39 Officer CAREATHERS PROBATION VIOLATION-FELONY
IZQUIERDO ROBERTO PEDRO W/M 20 Officer MCBEE CONTEMPT OF CIVIL COURT
MORTON VERNON LEON JR W/M 56 PROBATION PROBATION VIOLATION-FELONY
JUV JUV JUV *** *** *** ***
DENSON STEVEN MARCUS W/M 43 Officer MILLER HOLD FOR COURT
DYER BRANDON LYNN W/M 35 Officer MILLER FAILURE TO APPEAR-MISD
BENTLEY JEREMY TODD W/M 37 Officer CAREATHERS PROBATION VIOLATION-FELONY
PRATT KADEEM KASHEIF B/M 27 Officer LANG FAILURE TO APPEAR-MISD
PATTERSON ROSA LYNN W/F 30 Officer ENGLAND HOLD FOR POOLER PD
WILLIAMS JOSHUA WADE W/M 34 Officer BALLARD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, TAG LIGHT REQUIREMENT
MACARIO GILDA EDITH H/F 30 Officer TATE DRIVING WITHOUT LICENSE
STONER COLBY TYSON W/M 47 Officer MILLER HOLD FOR COURT
BLACK SHANNON OTIS W/M 45 Officer BROWN HOLD FOR COWETTA COUNTY
LIGHT DOYLE LEE W/M 39 Officer STAFFORD BATTERY-FVA
ELLIS CHRISTOPHER DEWAYNE W/M 29 PROBATION PROBATION VIOLATION-FELONY
ELLIS ZACHORY SCOTT W/M 20 Officer MILLER PROBATION VIOLATION-FELONY
MAROTTA ANTHONY DOUGLAS W/M 23 Officer FORREST DRIVING WHILE LICNESE SUSPENDED, EXPIRED TAG
MANIS ZACKARY AUSTIN W/M 21 Officer BEDFORD HOLD FOR MURRAY COUNTY
FIELDS BILLY JOE W/M 37 Officer BALLARD DRIVING WHILE LICNESE SUSPENDED, OPEN CONTAINER VIOLATION
CROFT ROBERT MICHAEL W/M 28 Officer BALLARD DUI, FAILUE TO YIELD, NO PROOF OF INSURANCE, REMOVING/AFFIXING LICENSE PLATE
OCASIO LUIS ALBERT W/M 37 Officer CAREATHERS HOLD FOR ANOTHER AGENCY
WHITE Kristen NICOLE W/F 34 Officer WILSON PROBATION VIOLATION
JONES THOMAS ANTHONY W/M 50 Officer WILSON PROBATION VIOLATION (LAFAYETTE)
ROGERS MATTHEW CARTHELL W/M 29 Officer SIMPSON PROBATION VIOLATION (WARRANT)
SILVERS CHRISTOPHER LEE W/M 28 Officer WILSON POSSESSION OF SCH II; POSSESSION OF SCH IV
STRICKLAND DAVID RAY W/M 62 Officer EVANS PUBLIC INTOX
MILLER JERRY DEWAYNE W/M 44 SELF HOLD FOR COURT
BELL NICOLE ANN B/F 22 Officer DYE FUGITIVE FROM JUSTICE
SUMMERS BRANDON ALEC W/M 23 Officer EVANS CRUELTY TO CHILDREN X2; SIMPLE BATTERY FVA
MCLAUGHLIN TYLER BLAKE W/M 29 Officer RAMEY LOITERING AND PROWLING
LONG RICHARD ALEN W/M 38 BALLARD GSP Officer HOLD FOR DADE COUNTY
MILLER JEREMY RYAN W/M 39 Officer MILLER PROBATION VIOLATION-FELONY
ROBINSON BILLY DEWAYNE W/M 34 Officer WILSON DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, SEAT BELT VIOLATION
GOLDESON ROBERT LAKE W/M 17 Officer PERRY SIMPLE BATTERY
ALEXANDER CANDACE NICOLE W/F 27 Officer MILLER DISORDERLY CONDUCT, PROBATION VIOLATION-FELONY
CUMMINS DESHUNN TREMELL B/M 20 Officer PERRY NO INSURANCE, TOO FAST FOR CONDITIONS, HIT AND RUN, DUTY UPON STRIKING UNATTENDED VEHICLE, DUTY UPON STRIKING UNATTENDED VEHICLE, IMPROPER LANE CHANGE
BARFIELD GAVIN SEAN W/M 19 Officer TERRY PROBATION VIOLATION-MISDEMEANOR
WARE JOSHUA CLINTON W/M 31 Officer GRIFFIN DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, SPEEDING
BLEVINS DUSTIN JAMES W/M 31 Officer EVANS FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR
THIBEAULT ROBERT NMN W/M 48 Officer HEAD POSSESSION OF A SCHEDULE II,CRIMINAL TRESPASS
GUFFEY ANN BRENDA W/F 46 Officer EVANS DISORDERLY CONDUCT, PUBLIC DRUNK
BAXTER BRANDON PHILLIP W/M 34 Officer RAMEY SIMPLE BATTERY-FVA
WESTBROOK TRAVIS WAYNE W/M 46 WALK-IN SIMPLE ASSAULT, CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY 2ND DEGREE
HOWARD MELISSA KAY W/F 40 Officer MILLER THEFT BY TAKING-FELONY
EASTLAND ANTONIO MARTEZ B/M 25 PROBATION POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF SCHEDULE IV
ALLEN JORDAN DERON B/M 21 Officer CAREATHERS FAILURE TO APPEAR-MISD
MOFFETT GRACIE MECHELE W/F 42 Officer SCARBROUGH FAILURE TO APPEAR-MISD, CONCEALING IDENTITY OF VEHICLE, EXPIRED LICENSE PLATE, NO INSURANCE, SEAT BELT VIOLATION
WALLIN ALEX TYLER W/M 19 Officer MILLER FAILURE TO APPEAR-MISD (X2)
DAVIDSON JOSEPH WAYNE W/M 31 Officer SIMPSON DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE
NISONGER NATHAN JAMES W/M 20 Officer THOMAS DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, TOO FAST FOR CONDITIONS
HEALAN DANIEL TYLER W/M 33 Officer ZM RETURN FROM CORNERSTONE
HASTINGS ANTHONY STEPHEN W/M 27 Officer HOLLAND DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
PRICE GYPSY KEAONA W/F 40 Officer WEBBER DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
BEARD JENNIFER NICOLE W/F 37 Officer VANDYKE DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
FRANCO DUSTIN ANDREW W/M 33 Officer FOREST HOLD FOR CHATTOOGA COUNTY
WADE RICKY LOWELL W/M 44 Officer LLEWELLEN PUBLIC INTOX
PANTAGES ANGELO STEVEN III W/M 37 Officer ANDERSON FAILURE TO APPEAR-MISD
ADAMS DEREK NELSON W/M 34 Officer BLACK ***
PINSON THADDEUS LYNN W/M 65 Officer STAFFORD CRIMINAL TRESPASS
KEY CHRISTOPHER NICHOLAS W/M 33 Officer STAFFORD CONTEMPT OF CIVIL COURT
LOLLAR APRIL DAWN W/F 39 Officer FORREST DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
MABALA MICHAEL KUUPIO W/M 32 MATTHEWS FAILURE TO APPEAR-MISD
KIRBY CHRISTOPHER KYLE W/M 28 WALK-IN POSSESSION OF MARIJUANA-MISD
KIRBY SHANNA ASHLEY W/F 29 WALK-IN POSSESSION OF MARIJUANA-MISD
DAVIS CHRISTOPHER JARAN W/M 26 Officer THOMAS HIT AND RUN, TOO FAST FOR CONDITIONS
BROOKS FLOYD EDWARD W/M 43 Officer COKER FAILURE TO APPEAR-MISD
PARKS ROBERT EARL W/M 36 Officer LANG FAILURE TO APPEAR-MISD
HOLLIFIELD MARK DANIEL W/M 38 Officer HOUSER DUI-ALCOHOL
HOLMES JIMMIE RAY W/M 42 PROBATION POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
SNOWDEN BRANDON LEE W/M 18 CHATTOOGA CO HOLD FOR TRANSPORT TO PDC
ROBERTSON ADAM MATTHEW W/M 31 CHATTOOGA CO HOLD FOR TRANSPORT TO PDC
PENN LONITA DARNELL B/M 23 CHATTOOGA CO HOLD FOR TRANSPORT TO PDC
GARRETT DESTINY LASHEA W/F 27 Officer BLACK DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, FAILURE TO REGISTER VEHICLE, TAG LIGHT REQUIREMENT
ASH STEPHEN EUGENE W/M 34 Officer DEAN RETURN FROM CORNERSTONE