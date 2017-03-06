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Walker County Arrest Report For Feb. 27-March 5

Monday, March 6, 2017

Here is the Walker County arrest report for Feb. 27-March 5:

KIRKLAND   FREDERICK  DOUGLAS    W/M    28        Officer DENNY         SIMPLE ASSAULT-FVA, SIMPLE BATTER-FVA, HINDERING PERSON MAKING 911 CALL

ADAMS         JERREL          CHRISTOPHER        W/M    28        Officer DENNY         POSSESSION OF MARIJUANA-MISD, FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE, SPEEDING, FAILURE TO OBEY STOP SIGN

AHLQUIST    JAMES           CURTIS          W/M    32        Officer STAFFORD   CONTEMPT OF CIVIL COURT

SWING           GERALD        DEWARN      B/M     43        Officer MCBEE          HOLD FOR CHEROKEE COUNTY

NORMON      JAMICHAEL JEROME        B/M     23        Officer SIMPSON      PROBATION VIOLATION-FELONY

MARTINEZ   ENRIQUE      MICHAEL      W/M    17        Officer TATE  THEFT BY SHOPLIFTING-MISD

SEAY TAMMY        MICHELLE    W/F     39        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION-FELONY

IZQUIERDO  ROBERTO     PEDRO           W/M    20        Officer MCBEE          CONTEMPT OF CIVIL COURT

MORTON      VERNON       LEON JR        W/M    56        PROBATION PROBATION VIOLATION-FELONY

JUV    JUV    JUV    ***      ***      ***      ***

DENSON       STEVEN         MARCUS       W/M    43        Officer MILLER         HOLD FOR COURT

DYER BRANDON    LYNN W/M    35        Officer MILLER         FAILURE TO APPEAR-MISD

BENTLEY      JEREMY        TODD W/M    37        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION-FELONY

PRATT           KADEEM       KASHEIF       B/M     27        Officer LANG FAILURE TO APPEAR-MISD

PATTERSON ROSA LYNN W/F     30        Officer ENGLAND    HOLD FOR POOLER PD

WILLIAMS    JOSHUA        WADE            W/M    34        Officer BALLARD     DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, TAG LIGHT REQUIREMENT

 

MACARIO     GILDA           EDITH            H/F      30        Officer TATE  DRIVING WITHOUT LICENSE

STONER        COLBY          TYSON          W/M    47        Officer MILLER         HOLD FOR COURT

BLACK          SHANNON    OTIS   W/M    45        Officer BROWN         HOLD FOR COWETTA COUNTY

LIGHT            DOYLE          LEE     W/M    39        Officer STAFFORD   BATTERY-FVA

ELLIS CHRISTOPHER        DEWAYNE    W/M    29        PROBATION PROBATION VIOLATION-FELONY

ELLIS ZACHORY    SCOTT           W/M    20        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION-FELONY

MAROTTA    ANTHONY    DOUGLAS    W/M    23        Officer FORREST      DRIVING WHILE LICNESE SUSPENDED, EXPIRED TAG

MANIS           ZACKARY    AUSTIN         W/M    21        Officer BEDFORD     HOLD FOR MURRAY COUNTY

FIELDS          BILLY JOE     W/M    37        Officer BALLARD     DRIVING WHILE LICNESE SUSPENDED, OPEN CONTAINER VIOLATION

CROFT           ROBERT        MICHAEL      W/M    28        Officer BALLARD     DUI, FAILUE TO YIELD, NO PROOF OF INSURANCE, REMOVING/AFFIXING LICENSE PLATE

 

OCASIO         LUIS   ALBERT         W/M    37        Officer CAREATHERS         HOLD FOR ANOTHER AGENCY

WHITE           Kristen NICOLE         W/F     34        Officer WILSON        PROBATION VIOLATION

JONES            THOMAS       ANTHONY    W/M    50        Officer WILSON        PROBATION VIOLATION  (LAFAYETTE)

ROGERS        MATTHEW    CARTHELL   W/M    29        Officer SIMPSON     PROBATION VIOLATION  (WARRANT)

SILVERS        CHRISTOPHER        LEE     W/M    28        Officer WILSON        POSSESSION OF SCH II; POSSESSION OF SCH IV

STRICKLAND          DAVID           RAY   W/M    62        Officer EVANS          PUBLIC INTOX

MILLER         JERRY            DEWAYNE    W/M    44        SELF   HOLD FOR COURT

BELL  NICOLE         ANN   B/F      22        Officer DYE   FUGITIVE FROM JUSTICE

SUMMERS    BRANDON    ALEC  W/M    23        Officer EVANS          CRUELTY TO CHILDREN X2; SIMPLE BATTERY FVA

MCLAUGHLIN         TYLER           BLAKE           W/M    29        Officer RAMEY         LOITERING AND PROWLING

LONG RICHARD      ALEN W/M    38        BALLARD GSP Officer        HOLD FOR DADE COUNTY

 

MILLER         JEREMY        RYAN W/M    39        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION-FELONY

ROBINSON   BILLY DEWAYNE    W/M    34        Officer WILSON        DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, SEAT BELT VIOLATION

GOLDESON  ROBERT        LAKE W/M    17        Officer PERRY           SIMPLE BATTERY

ALEXANDER           CANDACE    NICOLE         W/F     27        Officer MILLER         DISORDERLY CONDUCT, PROBATION VIOLATION-FELONY

CUMMINS    DESHUNN    TREMELL      B/M     20        Officer PERRY           NO INSURANCE, TOO FAST FOR CONDITIONS, HIT AND RUN, DUTY UPON STRIKING UNATTENDED VEHICLE, DUTY UPON STRIKING UNATTENDED VEHICLE, IMPROPER LANE CHANGE

BARFIELD    GAVIN           SEAN W/M    19        Officer TERRY           PROBATION VIOLATION-MISDEMEANOR

WARE JOSHUA        CLINTON      W/M    31        Officer GRIFFIN        DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, SPEEDING

BLEVINS       DUSTIN         JAMES           W/M    31        Officer EVANS          FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR

THIBEAULT  ROBERT        NMN  W/M    48        Officer HEAD POSSESSION OF A SCHEDULE II,CRIMINAL TRESPASS

GUFFEY        ANN   BRENDA       W/F     46        Officer EVANS          DISORDERLY CONDUCT, PUBLIC DRUNK

 

BAXTER        BRANDON    PHILLIP         W/M    34        Officer RAMEY         SIMPLE BATTERY-FVA

WESTBROOK           TRAVIS         WAYNE         W/M    46        WALK-IN      SIMPLE ASSAULT, CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY 2ND DEGREE

HOWARD      MELISSA       KAY   W/F     40        Officer MILLER         THEFT BY TAKING-FELONY

EASTLAND   ANTONIO     MARTEZ        B/M     25        PROBATION POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF SCHEDULE IV

ALLEN           JORDAN        DERON          B/M     21        Officer CAREATHERS         FAILURE TO APPEAR-MISD

MOFFETT      GRACIE         MECHELE     W/F     42        Officer SCARBROUGH        FAILURE TO APPEAR-MISD, CONCEALING IDENTITY OF VEHICLE, EXPIRED LICENSE PLATE, NO INSURANCE, SEAT BELT VIOLATION

WALLIN        ALEX TYLER           W/M    19        Officer MILLER         FAILURE TO APPEAR-MISD (X2)

DAVIDSON  JOSEPH         WAYNE         W/M    31        Officer SIMPSON      DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE

NISONGER   NATHAN       JAMES           W/M    20        Officer THOMAS      DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, TOO FAST FOR CONDITIONS

 

HEALAN       DANIEL         TYLER           W/M    33        Officer ZM      RETURN FROM CORNERSTONE

HASTINGS    ANTHONY    STEPHEN      W/M    27        Officer HOLLAND    DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

PRICE GYPSY          KEAONA       W/F     40        Officer WEBBER       DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

BEARD          JENNIFER     NICOLE         W/F     37        Officer VANDYKE   DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

FRANCO       DUSTIN         ANDREW      W/M    33        Officer FOREST         HOLD FOR CHATTOOGA COUNTY

WADE            RICKY           LOWELL        W/M    44        Officer LLEWELLEN PUBLIC INTOX

PANTAGES   ANGELO       STEVEN III    W/M    37        Officer ANDERSON FAILURE TO APPEAR-MISD

ADAMS         DEREK           NELSON        W/M    34        Officer BLACK          ***

 

PINSON         THADDEUS  LYNN W/M    65        Officer STAFFORD   CRIMINAL TRESPASS

KEY    CHRISTOPHER        NICHOLAS   W/M    33        Officer STAFFORD   CONTEMPT OF CIVIL COURT

LOLLAR        APRIL DAWN           W/F     39        Officer FORREST      DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

MABALA      MICHAEL      KUUPIO        W/M    32        MATTHEWS FAILURE TO APPEAR-MISD

KIRBY           CHRISTOPHER        KYLE W/M    28        WALK-IN      POSSESSION OF MARIJUANA-MISD

KIRBY           SHANNA       ASHLEY        W/F     29        WALK-IN      POSSESSION OF MARIJUANA-MISD

DAVIS           CHRISTOPHER        JARAN           W/M    26        Officer THOMAS      HIT AND RUN, TOO FAST FOR CONDITIONS

BROOKS       FLOYD          EDWARD      W/M    43        Officer COKER          FAILURE TO APPEAR-MISD

PARKS           ROBERT        EARL  W/M    36        Officer LANG FAILURE TO APPEAR-MISD

HOLLIFIELD MARK            DANIEL         W/M    38        Officer HOUSER       DUI-ALCOHOL

HOLMES       JIMMIE          RAY   W/M    42        PROBATION POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

SNOWDEN    BRANDON    LEE     W/M    18        CHATTOOGA CO    HOLD FOR TRANSPORT TO PDC

ROBERTSON            ADAM           MATTHEW    W/M    31        CHATTOOGA CO    HOLD FOR TRANSPORT TO PDC

PENN LONITA         DARNELL     B/M     23        CHATTOOGA CO    HOLD FOR TRANSPORT TO PDC

GARRETT      DESTINY       LASHEA        W/F     27        Officer BLACK          DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, FAILURE TO REGISTER VEHICLE, TAG LIGHT REQUIREMENT

ASH    STEPHEN      EUGENE        W/M    34        Officer DEAN            RETURN FROM CORNERSTONE

 

 

 

 

 

 

 


March 6, 2017

Catoosa County Arrest Report For Feb. 24-March 2

March 6, 2017

Lt. Gov. McNally, Senator Alexander Lament Death Of Senator Douglas Henry

March 6, 2017

Walker County Arrest Report For Feb. 27-March 5


Click  here  for the Catoosa County arrest report for Feb. 24-March 2. (click for more)

Lt. Gov. Randy McNally (R-Oak Ridge) made the statement below following the death of Senator Douglas Henry (D-Nashville): "It is impossible to quantify this loss or even put it into words. ... (click for more)

Here is the Walker County arrest report for Feb. 27-March 5: KIRKLAND   FREDERICK  DOUGLAS    W/M    28        ... (click for more)


Breaking News

Catoosa County Arrest Report For Feb. 24-March 2

Click  here  for the Catoosa County arrest report for Feb. 24-March 2. (click for more)

Lt. Gov. McNally, Senator Alexander Lament Death Of Senator Douglas Henry

Lt. Gov. Randy McNally (R-Oak Ridge) made the statement below following the death of Senator Douglas Henry (D-Nashville): "It is impossible to quantify this loss or even put it into words. To me personally, Douglas Henry was an invaluable mentor and a trusted friend. To the state of Tennessee, he was far more. Douglas Henry was our state's financial guardian and protector. ... (click for more)

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