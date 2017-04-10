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Walker County Arrest Report For April 3-9

Monday, April 10, 2017

Here is the Walker County arrest report for April 3-9:

CROSS           MICHAEL      SHANE          W/M    34        Officer MULLIS         SIMPLE ASSAULT-FVA

MANNIS        BRITTANY    MICHELLE    W/F     22        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION-FELONY

GRASHAM   KIMBERLY   NICOLE         W/F     28        Officer MAYNOR     PROBATION VIOLATION-FELONY

MORGAN      JENNIFER     DIANNE        W/F     36        Officer MAYNOR     PROBATION VIOLATION-FELONY

COOPER        ANITA           JEWELL         W/F     44        PROBATION MATTHEWS PROBATION VIOLATION-FELONY

MCCAIN        JAVARICK    DAVION        B/M     21        FLOYD COUNTY    RETURN FROM COURT

PARKER        KEITH            FRANKLIN   W/M    36        Officer MILLER         PAROLE VIOLATION

BUTLER         WILLIAM      BLAKE           W/M    27        ROSSVILLE CITY    RETURN FROM COURT

HENSON       CHARLES      EDWARD      W/M    37        ROSSVILLE CITY    RETURN FROM COURT

HODNETT     SHELBY        LEIGH            W/F     24        ROSSVILLE CITY    RETURN FROM COURT

SCOTT           KRISTINE      ANN   W/F     36        Officer OWENS         DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, SPEEDING

RODEN          DANIEL         CHARLES      W/M    31        Officer ALFORD       FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR

PARRIS          JONATHAN  TAYLOR        B/M     21        Officer GALYON      SIMPLE BATTERY-FVA

SARNO          BRADLEY     CARLTON     W/M    25        Officer HEAD SIMPLE ASSAULT, POINTING OR AIMING PISTOL AT ANOTHER

 

WOOD           ANDREA       ASTAR           B/F      36        Officer EVANS          NO LICENSE PLATE, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE

SHEPPARD   JUSTIN          DARNAY      B/M     25        Officer EVANS          OBSTRUCTING INVESTIGATION, GIVING FALSE NAMES, OPEN CONTAINER VIOLATION

TOMLINSON            ADAM           WAYNE         W/M    38        Officer CARTER        GIVING FALSE NAMES, FORGERY 4TH DEGREE, IDENTITY THEFT FRAUD

TOMLINSON            ADAM           WAYNE         W/M    38        Officer DEAN RETURN FROM CORNERSTONE

HENSON       TEANNA       MARIE           W/F     47        RPD FORREST         POSSESSION OF COCAINE

CASTILLIO   KAYLA          NAOMI          W/F     25        RPD FORREST         POSSESSION OF COCAINE

ROBINSON   SUNDAY       MARIE           W/F     51        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION-FELONY

WELLS           HARLEY        NEAL W/M    24        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION-FELONY

THURMAN   WAYNE         ALLEN           W/M    36        Officer BROWN         FAILURE TO APPEAR-FELONY

CRANMORE JESSE             LEE     W/M    35        RPD FORREST         THEFT BY SHOPLIFTING-MISDEMEANOR

WATSON       DAVID           ALAN W/M    19        Officer CAMPBELL  THEFT BY SHOPLIFTING-MISDEMEANOR

GUIN  EASTON        LANE W/M    18        Officer CAMPBELL  THEFT BY SHOPLIFTING-MISDEMEANOR

ALLEN           CHRISTOPHER        TODD W/M    38        Officer CAREATHERS         CONTEMPT OF SUPERIOR COURT

BESHERS      TIFFANY       DIANNE        W/F     27        Officer PERKINS       PROBATION VIOLATION-MISDEMEANOR

GRIM WILLIAM      CHASE           W/M    24        SELF   RETURN FROM FURLOUGH

BROWN         GREGORY    HARRISON   W/M    36        GSP DEBORD           SPEEDING, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, OPEN CONTAINER VIOLATION

MALONE       ROY   MICHAEL      W/M    57        Officer CARTER        DRIVING ON SUSPENDED, NO PROOF OF INSURANCE, FAILURE TO OBEY STOP SIGN

 

MOORE         RICKY           JEROME        W/M    43        Officer HEAD POINTING A GUN AT ANOTHER, SIMPLE ASSAULT, PEDESTRIAN UNDER THE INFLUENCE

LITTLE           BIVIAN          GAIL  W/F     54        Officer COKER          DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FOLLOWING TOO CLOSELY

STEPHENS    ERIC   JUSTIN          W/M    29        Officer LANG DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO YIELD WHEN ENTERING ROADWAY

GRIM WILLIAM      CHASE           W/M    24        WALK-IN      RETURN FROM FURLOUGH

MEDLEY       KENNETH     LEBRON        W/M    54        Officer ENGLAND    OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT, SIMPLE BATTERY

FORD TIMOTHY     JOE     W/M    50        Officer HOLLAND    CONTEMPT OF CIVIL COURT

 

DAVIS           CHRISTOPER           JARMAN       W/M    26        CATOOSA     WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT, MARIJ LESS THAN OZ, THEFT BY TAKING-FELONY,  TOO FAST FOR CONDITIONS, HIT & RUN: DUTY OF DRIVER TO RETURN TO SCENE,  FAILURE TO MAINTAIN LANE, VIOLATION OF PAROLE

SKYLES         MICKEY        LEWIS            W/M    53        CATOOSA     VIOLATION OF PROBATION - MISD

SOSEBEE       CLARK          ERIC   W/M    36        Officer WILSON        DUI

MCLEMORE RICKY           COLBERT      W/M    35        MATTHEWS PAROLE VIOLATION

WALKER       JAMEY          RENA W/F     50        Officer MCBEE          PAROLE VIOLATION

WEBB KENNETH     JASON           W/M    32        Officer  JEWELL        PROBATION VIOLATION

COKER          KAREN          ANN   W/F     40        Officer DYE   THEFT OF MEDICATIONS

WOMBLE      ADAM           EDWARD      W/M    35        Officer MILLER         MARIJUANA  LESS THAN OZ,  POSS OF METH, POSS OF METH W/ INTENT TO DISTRIBUTE, VIOLATION OF PAROLE

ASHER           TYLER           LEE     W/M    19        Officer OWENS         DUI- DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE

 

TORRES         ROBERT        ISMAEL         W/M    31        Officer EVANS          CROSSING GUARD LINE W/ DRUGS, PROVIDING FALSO INFO, POSS OF METH

NANCE-TORRESS   JOANNA       VIOLET          W/F     32        Officer EVANS          POSSES OF METH

BROWN         DESTINY       DENISE          W/F     26        Officer ALFORD       DUI, OPEN CONTAINER

HOLT BRANDON    DAVID           W/M    24        GSP    DUI

VARGAS       JUAN LOPEZ            H/M    62        FORREST      IMPROPER RIGHT TURN, NO INSURANCE, DRIVING W/O LICENSE

SHROPSHIRE           JOSPEH         DEFOREST    B/M     46        Officer WILSON        DRIVING ON SUSPENDED

MARTIN        CHERYL        MARIE           W/F     47        Officer WILSON        DUI, POSS OF METH, POSS FO MARIJUANA LESS THAN OZ, FAILURE TO MAINTAIN LANE, OPEN CONTAINER

SELF   CAMERON    FOSTER         W/M    25        Officer CARTER        FVA- SIMPLE BATTERY

 

PHILLIPS       ALICE CALDER        W/F     48        Officer EVANS          DUI, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE

SELLERS       SUSAN          MONESSA    W/F     49        Officer CARTER        DUI, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE

KING  TAYLOR        SHAWNTAE W/F     24        Officer CARTER        OPEN CONTAINER VIOLATION, DUI

BRYSON       ERIC   DEMETRIUS B/M     50        Officer OWENS         DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE

DENTON       JAMES           WILLIAM PAUL       W/M    19        Officer CAMPBELL  FURNISHING, PURCHASING OF ALCOHOLIC BEVERAGE BY PERSONS BELOW LEGAL AGE

PRINTUP       HAVEN          ALEXIS          B/F      22        Officer CAMPBELL  DUI, FAILURE TO OBEY STOP SIGN OR YEILD AFTER STOPPING

WOMBLE      AMANDA     LYNN W/F     32        Officer DYE   VIOLATION FO PROBATION - MISD

JACKSON     GRANT          ALLAN          W/M    35        Officer BREWER       FVA- SIMPLE BATTERY

KING  DENVER        KURT W/M    22        Officer FRANKLIN   WARRANT- THEFT BY TAKING -FELONY

 

 

 

 

 

 


April 10, 2017

Walker County Arrest Report For April 3-9

April 10, 2017

Latest Hamilton County Jail Booking Report

April 9, 2017

Developer Offering To Pay City Less For Parking Lot Than City Paid For It Decade Earlier


Here is the Walker County arrest report for April 3-9: CROSS           MICHAEL      ... (click for more)

Here is the latest jail booking report from Hamilton County: BLEDSOE, ISIAH  3401 CAMPBELL ST CHATTANOOGA, 37406  Age at Arrest: 21 years old Arresting Agency: Chattanooga ... (click for more)

A city board on Monday will consider an offer for a city parking lot on King Street that is less than the city paid for it 10 years ago. Developer Hiren Desai is offering $134,700 for the ... (click for more)


Breaking News

Walker County Arrest Report For April 3-9

Here is the Walker County arrest report for April 3-9: CROSS           MICHAEL      SHANE          W/M    34        Officer MULLIS         SIMPLE ASSAULT-FVA ... (click for more)

Latest Hamilton County Jail Booking Report

Here is the latest jail booking report from Hamilton County: BLEDSOE, ISIAH  3401 CAMPBELL ST CHATTANOOGA, 37406  Age at Arrest: 21 years old Arresting Agency: Chattanooga OPEN CONTAINER LAW DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE IMPROPER TURN (MOTOR VEHICLE) --- BROOKS, JOSHUA JUSTIN  5423 SCHOOL DR Hixson, 37343  Age at Arrest: ... (click for more)

Opinion

Ashamed By The State Of The Fallen Five Memorial

During a Sunday stroll of downtown Chattanooga, we stopped to view the scenery on the pier at Ross' Landing. While there, I didn't feel so NoogaStrong when I saw how horrible the memorial for our beloved Fallen Five appeared.   Our city has let me down. These heroes gave their lives for this city. Yes, we made a memorial, one that was beautiful in the beginning.  This ... (click for more)

Roy Exum: The Hannahs Don't Flinch

In the state of Alabama “they are fittin’ to impeach the governor.” That’s how they say it; “fittin’” being a derivative of “fixing,” and “fixing” being a Southern word used instead of “almost” or “about to.” Another Southern saying is, “Poke him with a fork ‘cause he’s about done.” (a fork is sometimes used to see if a chunk of meat is cooked enough) and, yep, Governor Robert Bentley ... (click for more)

Sports

Most Popular Soccer Team In Mexico Coming To Finley Stadium

 The most popular team in Mexico is coming to Finley Stadium.   In a joint announcement on Monday with Chattanooga Coca-Cola Bottling Co. UNITED, Chattanooga FC just revealed that Liga MX giants Chivas will send their U23 squad to Finley Stadium to face Chattanooga FC in an early season international friendly. The match is slated for  Saturday, May 27, at ... (click for more)

Rotary Prep Tennis: Baylor Girls, St. Xavier Boys Win A Division Titles

Baylor girls tennis coach Dustin Kane knows the success in the big three – DecoTurf (2017 runner-up), Rotary (2017 champion) and the TSSAA state tourneys – starts with hard work each August. “We have been preparing all fall and now in the spring and winning another Rotary title is a result of all the hard work,” said Kane. “We have a strong schedule so when we face tough teams ... (click for more)


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