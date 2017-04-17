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Walker County Arrest Report For April 10-17

Monday, April 17, 2017

Here is the Walker County arrest report for April 10-17:

EDWARDS    JACE  ANTHONY    B/M     34        Officer OWENS         DUI-ALCOHOL, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, OPEN CONTAINER VIOLATION

PELL   MICHAEL      MATTHEW    W/M    19        Officer CARTER        FAILURE TO APPEAR-MISD

HOWARD      SAMANTHA DANEIELLE  W/F     25        Officer HEAD FAILURE TO APPEAR-MISD

ADAMS         LIONEL          JOHN B/M     32        Officer MILLER         PAROLE VIOLATION

EDWARDS    DAVID           GENE JR        W/M    40        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION-MISD

SNYDER        SHAWN         AUGUST       W/M    38        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION-FELONY

BARNETT      RICKY           HOUSTON    W/M    42        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION-FELONY

GORDON      AHDARIUS   JEREMIAH    B/M     20        Officer CAREATHERS         THEFT BY TAKING-FELONY (X2), ENTERING AN AUTOMOBILE

GILBERT       BRYCE           LAMAR         B/M     36        Officer CAREATHERS         AGGRAVATED ASSAULT (X3), ARMED ROBBERY (X2)

AKINS           MARY            ELIZABETH  W/F     32        Officer HUGGINS     FAILURE TO APPEAR-MISD

 

BAILEY         LACEY           DANIELLE    W/F     27        Officer AGREDANO DUI-DRUGS, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, POSSESSION OF MARIJUANA-MISD

HOUSTON    KIMBERLY   LYNN W/F     47        Officer HOLLAND    PROBATION VIOLATION-MISD

SHAVER        LISA   MICHELLE    W/F     38        Officer AGREDANO POSSESSION OF HYDROCODONE, POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF SCHEDULE IV, POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE, TRAFFICKING METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF MARIJUANA-MISD, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, DUI-DRUGS

WESTBROOKS         TRAVIS         WAYNE         W/M    46        Officer AGREDANO CRIMINAL TRESPASS

TEMPLETON BRADLEY     MITCHELL    W/M    31        Officer STAFFORD   CRIMINAL TRESPASS

FAIRCHILD  TIMOTHY     PRESTON      W/M    32        PROBATION PROBATION VIOLATION-FELONY

RODEN          ERIC   DEWAYNE    W/M    40        PROBATION PAROLE VIOLATION

CAMPBELL   JONATHAN  YOUNG         W/M    33        BROWN DTF PROBATION VIOLATION-FELONY, POSSESSION OF A FIREARM BY A CONVICTED FELON, POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE POLICE, IMPROPER PASSING IN NO PASSING ZONE, OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT, FAILURE TO OBEY STOP SIGN

BRUMBALOW         JACK  DAVID           W/M    50        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION-FELONY

WOODEN      JONAH          HOWARD      W/M    25        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION-FELONY

PEEK  DUSTIN         RICHARD      W/M    26        WALK-IN      POSSESSION OF MARIJUANA-FELONY

 

LEAVITT       JAMES           KEVIN           W/M    24        Officer BEDFORD     FAILURE TO APPEAR

DOMINGUES           JUAN MANUAL      H/M    42        Officer WHITFIELD  NO INSURANCE,SUSPENDED LICENSE

WOLK            SEAN FOSTER         W/M    31        Officer AGREDANO BATTERY

CRAWFORD ISAIAH          LAMAR         W/M    18        Officer AGREDANO UNDERAGE CONSUMPTION, POSS OF MARIJUANNA LESS THAN 1 OZ

BULLEN        RICHARD      ALEXANDER           W/M    19        Officer AGREDANO DUI,OPEN CONTAINER,POSS OF MARIJUANNA LESS THAN 1OZ,FURNISHING TO A MINOR

FRENCH        MISTY           DAWN           W/F     39        Officer MILLER         SIMPLE BATTERY

ROYAL          TODD             MORRIS        W/M    52        Officer AVANS         POSSESSION OF METH

KAISER         DALTON       ZACHERY     W/M    27        PROBATION PROBATION VIOLATION (F)

BROOKS       JOSHUA        JUSTIN          W/M    34        Officer CAREATHERS         FAILURE TO APPEAR (F)

MENIFEE       CHRISTAIN  LANIER         B/M     28        Officer CROSS DTF  POSS OF COCAINE,SCH I,SCH IIX2, DISTRIBUTION,MARIJUANNA MOR THAN

MCDONALD KILA  MELISSA       W/F     30        Officer WILSON        THEFT BY SHOPLIFTING (F)

CAMERON    JEFFERY       NEAL W/M    32        Officer WILSON        THEFT BY SHOPLIFTING (F)

JACKSON     RANDAL       NMN  W/M    54        PROBATION PAROLE VIOLATION

DAWSON      JERRY            WAYNE         W/M    32        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION

JONES            BRANDON    MICHAEL      W/M    32        Officer MILLER         BURGLARY

CAMPBELL   JONATHAN  TOUNG          W/M    33        Officer GRAHAM     RETURNING FROM HOSPITAL

MANNIS        BRITTANY    MICHELLE    W/F     22        PROBATION PROBATION VIOLATION

HIGHWOOD WILLIAM      NICHOLAS   W/M    36        Officer TERRY           DUI,LICENSE WITHDRAWAL,IMPROPER LANE CHANGE,HIT AND RUN,OPEN CONTAINER

MCLEMORE III        RICKY           COLBERT      W/M    35        Officer MILLER         CAPIAS WARRANT  (ADDED CHARGE)

KING  CASEY           JOHN W/M    26        Officer MILLER         CAPIAS WARRANT  (ADDED CHARGE)

KNIGHT        TIMOTHY     WILSON        W/M    31        Officer MILLER         CAPIAS WARRANT  (ADDED CHARGE)

WESSON       WILLIAM      TYLER           W/M    24        Officer MILLER         CAPIAS WARRANT  (ADDED CHARGE)

SHIRLEY       JACOB           AARON         W/M    28        Officer GALYON      SUSPENDED LICENSE,OPEN CONTAINER,HOLD FOR CATOOSA CO

 

LEWIS            MICHAEL      SHAY W/M    44        Officer HEAD DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, REMOVING/AFFIXING TAG TO CONCEAL ID OF VEHICLE

STOUGH       JOHNATHAN           DEAN W/M    38        Officer KELLEY        BATTERY – FVA

HUNNICUTT DUSTY          ALEXANDER           W/M    34        PROBATION PROBATION VIOLATION – FELONY

SEXTON        DUSTIN         RAY   W/M    22        PROBATION PAROLE VIOLATION

WHALEY       GARRETT      TYLER           W/M    18        Officer WILSON        POSSESSION COCAINE, BURGLARY

CARRINGTON         EMILY           ANN   W/F     34        Officer RAMEY         FTA-MISD, EXPIRED LICENSE PLATE, BRAKE LIGHT REQUIREMENT, ENDANGERING SECURITY INTEREST

MARSH         BRONSON    DEWAYNE    B/M     24        PROBATION PROBATION VIOLATION – FELONY

FRANKLIN   ROSE  MARY            W/F     44        Officer MILLER         THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY – FELONY

MCCLURE     DANIEL         WAYNE         W/M    33        Officer BROWN         FTA – FELONY

CAMPBELL   CHRISTY       LYNN W/F     42        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION – FELONY (ADD CHARGE)

GASPAR        LUPE MARTIN        H/M    21        PERRY           FTA – MISD

VAUGHN      ERIC   CHRISTOPHER        W/M    45        Officer RAMEY         PROBATION VIOLATION – MISD

FOWLER        TIA     MARIE           W/F     40        Officer CARTER        POSSESSION METH, SHOPLIFTING – MISD

MICHAEL      KRISTEN       STEWART     W/F     22        Officer DYE   HOLD FOR WHITFIELD COUNTY

CAUSEY        TAYLOR        BROOKE       W/F     22        Officer MATHIS        SIMPLE BATTERY – FVA (X2), OBSTRUCTION

BLACK          HUNTER        SCOTT           W/M    20        Officer GRIFFIN        POSSESSION MARIJUANA (LESS OZ)

WRIGHT        MICHAEL      DUANE          W/M    20        Officer CARTER        BENCH WARRANT

LOTHAMER  GARY WAYNE         W/M    40        Officer KELLEY        BATTERY – FVA

DEMPSEY     JUSTIS           MICHAEL      W/M    18        Officer GRIFFIN        DRIVING UNLICENSED, NO INSURANCE, FAIL TO REGISTER VEHICLE, IMPROPER TRANSFER OF LICENSE PLATE, POSSESSION MARIJUANA – FELONY, UNLAWFUL MANUFACTURE/DISTRIBUTE/POSSESS W/INTENT TO DISTRIBUTE IMITATION CONTROLLED SUBSTANCES, POSSESSION FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OR ATTEMPT TO COMMIT A FELONY

YOUNG         SAMUEL       PAUL W/M    35        Officer GALYON      PUI

 

DEAN SHANNON    BLAKE           W/M    45        Officer WOOTEN      DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, EXPIRED LICENSE PLATE

FAIRCHILD  MARCUS       EUGENE        W/M    29        Officer LANG FAILURE TO APPEAR-MISD

STONE           THOMAS       ALLEN           W/M    59        PARK SERVICE       SIMPLE BATTERY

DODD            ERIC   LANE W/M    26        WALK-IN      DUI-LESS SAFE, KNOWINGLY DRIVING ON SUSPENDED REGISTRATION, DRIVING ON WRONG SIDE OF THE ROAD, IMPROPER LANE CHANGE (X2), SEAT BELT VIOLATION

RICE   RAGINA        MAGNOLIA  W/F     49        Officer STAFFORD   POSSESSION OF MARIJUANA-MISD

 

LINDSAY      ALEXAS        LEILAFAY    W/F     18        Officer BLACK          FURNISHING, PURCHASING ALCOHOL UNDER LEGAL AGE

WILSON        KENNETH     ISAAC-SHANE         W/M    25        Officer BLACK          DUI-ALCOHOL, CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR, INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY

GLEASH        RICHARD      ANTHONY    W/M    37        Officer HOLLAND    DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE

BRIDGES       MORTICIA    LACHELE      B/F      30        Officer MULLIS         FAILURE TO APPEAR-MISD

MARSH         JAMEKRA     GABRIEL       B/F      28        Officer BLACK          DUI-DRUGS

ROSS  STACY           DANIELLE    W/F     41        Officer WHITFIELD  DUI-MULTIPLE SUBSTANCES, U-TURN PROHIBITED, OPEN CONTAINER VIOLATION

HALL MICHAEL      ANTHONY    W/M    37        Officer WEBBER       SIMPLE BATTERY-FVA

DOVER          JOHN PAUL W/M    30        Officer WOOTEN      FAILURE TO APPEAR-MISD

RAINES         NATHAN       DEAN W/M    24        Officer WOOTEN      DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

WESTBROOKS         TRAVIS         WAYNE         W/M    46        Officer HOLLAND    ***

 

SLAYTON     KELBY           CHRISTOPHER        W/M    20        Officer DEBORD       POSSESSION OF MARIJUANA-MISD, EXPIRED LICENSE PLATE, NO INSURANCE, DUI-MULTIPLE SUBSTANCES, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD, FAILURE TO MAINTAIN LANE

CARRINGTON         KAITLYN      DENISE          W/F     18        Officer DEBORD       POSSESSION OF MARIJUANA-MISD

VANVELDHUIZEN JOHN WALDON      W/M    37        Officer BEDFORD     DUI-ALCOHOL, DUI-ENDANGERING CHILD

TERRY           PAUL DEWAYNE    W/M    42        Officer MULLIS         POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

STARR           KEAIASHA   LAVENUS     B/F      28        Officer WHITFIELD  DUI-ALCOHOL, FAILURE TO MAINTAIN LANE, OPEN CONTAINER VIOLATION

DE LEON       BLANCA       LERENZO      W/F     32        Officer LANG DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, IMPROPER LANE CHANGE

MOORE         TABATHA     ANN   B/F      36        Officer STAFFORD   FAILURE TO APPEAR-MISD

ELLIS CHRISTOPHER        WAYNE         B/M     25        Officer LLEWELLEN FAILURE TO APPEAR-MISD

MOORE         CHRISTOPHER        SHALIQUE    B/M     20        CHATTOOGA COUNTY     HOLD FOR TRANSPORT

BUSBIN         JAMES           WALTER III   W/M    26        CHATTOOGA COUNTY     HOLD FOR TRANSPORT

INGRAM       CHARLES      LAMAR         W/M    43        Officer AGREDANO FAILURE TO APPEAR-MISD (X2)

CRAWFORD BILLY RAY   W/M    42        DADE COUNTY       HOLD FOR TRANSPORT

VEAL MARK            ROGER          W/M    33        Officer BLACK          DUI-ALCOHOL, CRIMINAL TRESPASS

 

 

 

 

 

 

 


April 17, 2017

Walker County Arrest Report For April 10-17

April 17, 2017

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April 16, 2017

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