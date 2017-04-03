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Walker County Arrest Report For March 27-April 2

Monday, April 3, 2017

Here is the Walker County arrest report for March 27-April 2:

CURRY          ERIANNA      MARIE           W/F     27        Officer MILLER         THEFT BY SHOPLIFTING-MISD

JOHNSTON   WAYNE         PATRICK       W/M    26        Officer MILLER         THEFT BY SHOPLIFTING-MISD

DAVIS           JAMES           RUSSELL       W/M    35        Officer FORREST      POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, OBSCURRED LICENSE PLATE, IMPROPER LICENSE PLATE

ADAMS         JAMIE            ALLEN           W/M    41        DCS    PROBATION VIOLATION-FELONY

JENKINS       TONYA          LYNN W/F     40        DCS    PROBATION VIOLATION-FELONY

MARSH         JEROME        ANTHONY    B/M     29        Officer MILLER         FUGITIVE FROM JUSTICE

TRIMBLE       KEITH            NMN  B/M     ***      Officer MILLER         ***

BEASON        AMBER          LYNN W/F     25        BROWN DTF POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, CROSSING THE GUARD LINE

BEASON        RICHARD      ALLEN           W/M    29        BROWN DTF POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, CROSSING THE GUARD LINE

BUCKELS      AMY  REBECCA      W/F     43        COLE DTF     POSSESSION OF COCAINE

BUCKELS      ISAIAH          MALIK           B/M     18        COLE DTF     POSSESSION OF MARIJUANA-MISD

CHILDRESS  STACIE          LYNN W/F     48        COLE DTF     POSSESSION OF MARIJUANA-MISD

VAUGHN      KELLIE          MEADOW     W/F     45        COLE DTF     POSSESSION OF COCAINE

THOMPSON KELLEY         LYNN W/F     17        125 COKER   SIMPLE ASSAULT

KNIGHT        AMANDA     MICHELLE    B/F      27        RAILEY DTF POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF SCHEDULE II

MCCAIN        JAVARICK    DAVION        B/M     21        FLOYD COUNTY    RETURN FROM FLOYD COUNTY

BEIKES          SOPHIE          EVA    W/F     21        Officer LANG THEFT BY SHOPLIFTING-MISD

ANTHONY    JEFFERY       WADE            W/M    38        Officer WEBER          RETURN FROM DOCTORS APPOINTMENT

BURNHAM   JOSHUA        EUGENE        W/M    32        Officer WEBBER       CONTEMPT OF CIVIL COURT

DOVE CODY ALEXANDER           W/M    24        Officer BEDFORD     ***

 

MITCHELL    DAVID           LEE     W/M    41        Officer HOLLAND    POSSESSION OF MARIJUANA-MISD

HILT   RAVEN          SYMONE       B/F      21        Officer FORREST      DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, EXPIRED LICENSE PLATE

WARREN       BAILEY         ANASTASIA W/F     29        Officer MULLIS         OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT

ASH    STEPHEN      EUGENE        W/M    34        Officer BROWN         RETURN FOR COURT

SMITH           BRANDON    LYDELL         B/M     33        Officer BROWN         RETURN FOR COURT

DUNN            ROY   EMMETT       W/M    55        Officer CAREATHERS         FAILURE TO APPEAR-FELONY

CARTER        HALEY          SNOW            W/F     22        Officer HOUSER       SIMPLE BATTERY, HINDERING PERSONS MAKING 911 CALL

EMMER         DANNY         FRANKLIN   W/M    26        Officer HOLLAND    DRIVING WHITHOUT LICENSE, SUSPENDED REGISTRATION, NO INSURANCE, TAILLIGHT REQUIREMENT

 

CLEMENT     RICHARD      DUNCAN      W/M    22        Officer WHITFIELD  DRIVING ON SUSP, HEADLIGHT REQ

BOLDEN        CRAWFORD COREY          W/M    37        Officer LUEWELLEN            DRIVING ON SUSP., NO INSURANCE, HEADLIGHT REQ

VAUGHN      KELLIE          MICHELLE    W/F     45        Officer HUTSON       RETURN FROM CORNERSTONE

REDDING      DIANE           ELAINE          W/F     21        Officer CAREATHERS         FAILURE TO APPEAR – FELONY

REDDIGN      RICHARD      LEE     W/M    20        Officer CAREATHERS         FAILURE TO APPEAR- FELONY

TABOR          STACY           ALLEN           W/M    39        Officer STANFIELD  THEFT OF SERVICES- MISD.

CAMERON    MELISSA       ANN   W/F     42        Officer DYE   AFFRAY

STOKER        DENNIS         LEE     W/M    56        Officer PARKER        DRIVING ON SUSPUPENDED

STINNETT     JIMMY           DALE W/M    52        Officer MILLER         THEFT BY SHOPLIFTING- MISD

GRAVITT      CHARLES      ROBERT        W/M    30        Officer MCBEE          CONTEMPT OF CIVIL COURT

HEALAN       DANIEL         TYLER           W/M    33        Officer BROWN         RETURN FROM HOSPITAL

BALL  JEREMY        ALLEN           W/M    32        Officer CAREATHERS         CONTEMPT OF SUPERIOR COURT

DUNN III       ROBERT        LEWIS            W/M    26        Officer RAILEY         POSS OF METH, MARIJUANA LESS THAN AN OZ

WOOTEN       PATRICK       LANCE           W/M    30        Officer YOUNG         HOLD FOR OTHER AGENCY

COLEMAN    RANDY         GENE W/M    40        Officer ALFORD       DRIVING ON SUSPENDED

HOLLIFIELD ANTHONY    THEODORE  W/M    52        Officer DENNY         FAILURE TO APPEAR -MISD

TUCKER        MICHAEL      TOMMY        W/M    25        Officer WILSON        POSS OF FIREARM BY CONVICTED FELON, SPEEDING

 

TAYLOR        RANDALL     LEE     B/M     17        Officer EVANS          POSSESSION OF MARAJUANA LESS THAN ONE OUNCE

CHANEY       DEVANTE     TAGUAN         B/M   17        Officer EVANS          POSSESSION OF MARAJUANA LESS THAN ONE OUNCE

CASTILLO     KAYLA          NAUMI          W/F     25        Officer EVANS          POSSESSION OF MARAJUANA LESS THAN ONE OUNCE/DRIVING WITH OUT  LICENSE

SIMS  RICKY           WAYNE         W/M    39        Officer CAMBELL    HOLD FOR FORT OGLETHOPE

LEWIS            MICHAEL      SHAY W/M    44        Officer GALYON      SUSPENDED LICENSE/CONCEALING IDENTITY OF A VEHICLE

SMITH           HARRY          BUTLER         W/M    33        Officer RAMEY         WARRENTS-POSSESSION MORE THAN ONE OUNCE OF MARAJUANA/POSESSION OF SCHEDULE 1 CONTROLLED SUBSTANCE/POSSESSION OF SCHEDULE 1 CONTROLLED SUBSTANCE

DANIEL-GOSSETT  BRENDA       GAIL  W/F     42        DCS-LUTZ     PROBATION VIOLATION-FELONY

FOSTER         KELLY           LYNN W/F     24        Officer PARKER        DRIVING WHILE LICENCE SUSPENDED

HUNTER        CANDICE      MARIE           W/F     33        Officer PERKINS       WARRANT-THEFT BY SHOPLIFTING

GARTH          ROBERT        EARL  B/M     51        Officer MILLER         RETURN FROM DOC

KINSEY         JAMES           THOMAS       W/M    50        Officer CAMPBELL  FAILURE TO APPEAR FELONY

 

CAMP RICHARD      ROSS  W/M    33        Officer WILSON        HOLD FOR OTHER AGENCY

MAGIN          AMANDA     SHERYL        W/F     38        Officer CAMPBELL  DISORDERLY CONDUCT

CARBAUGH RYAN TODD W/M    31        Officer ALFORD       POSSESSION OF A FIREARM BY A CONVICTED FELON, POSSESSION OF SCHEDULE IV, HIT AND RUN, POSSESSION OF MARIJUANA-MISD, NO INSURANCE

CLARK          ALONSO       LEE     B/M     55        Officer CARTER        PUBLIC DRUNK

ANDERSON  ANDY            BURK W/M    45        Officer WOOTEN      POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS

MILLER         JASON           JUSTIN          W/M    39        Officer BROWN         PROBATION VIOLATION-FELONY

HART BRANDON    WAYNE         W/M    33        Officer BROWN         PROBATION VIOLATION-FELONY

WEST TAWNYA      RENEE           W/F     47        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION-FELONY

JURICK          PHILLIP         BENARD       W/M    27        Officer STAFFORD   BATTERY-FVA

STARR           TINA  MANE            W/F     49        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION-FELONY

CRUMB         STEVE            EDWARD      W/M    42        Officer BROWN         PROBATION VIOLATION-FELONY

JOHNSON     DAVID           LEE     W/M    26        WALK-IN      FAILURE TO APPEAR-FELONY (X2), BOND SURRENDER (X2)

WOOTEN       JENNIFER     DIANE           W/F     26        Officer MULLIS         CRIMINAL ATTEMPT, BATTERY

PULLIAM      TERESA         ANN   W/F     44        Officer HOLLAND    DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER

COOPER        ANITA           JEWELL         W/F     44        Officer GRIFFIN        POSSESSION OF SCHEDULE IV, HEAD LIGHT REQUIREMENT, IMPROPER LANE CHANGE

 

CAMPBELL   ANDREW      JAMES EARL            W/M    24        Officer COKER          POSSESSION OF MARIJUANA-MISD

ALEXANDER           MATTHEW    TODD W/M    37        Officer HOLLAND    POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, CRIMINAL TRESPASS, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS

WILLIAMS    BRIAN           EDWARD      W/M    30        Officer HOLLAND    POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, CRIMINAL TRESPASS, POSSESSION OF DRUG RELANT

PITTMAN      TIFFANIE      MICHELLE    W/F     27        Officer SCARBROUGH        FAILURE TO APPEAR-MISD

FORESTER    ROBERT        SAMUEL       W/M    47        Officer WEBBER       BATTERY-FVA

FORESTER    ERIN   MICHELLE    W/F     41        Officer WEBBER       BATTERY-FVA

HENSON       CHARLES      EDWARD      W/M    37        Officer WOOTEN      POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS

JONES            OWEN            KIRK  W/M    28        Officer STAFFORD   SIMPLE BATTERY-FVA, CRUELTY TO CHILDREN

CAGLE           ANNA            MARIE           W/F     28        Officer MORTON      TRAFFICKING METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS

PLETCHER    ANGELA       KRISTY         W/F     46        Officer HOLLAND    DUI-ALCOHOL, FAILURE TO MAINTAIN LANE

GREEN           JOSEPH         MARSHALL  W/M    37        Officer CROSS           POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, GIVING FALSE NAME

FRANCISCO COREY          ALLEN           W/M    29        Officer CROSS           TRAFFICKING METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF A FIREARM DURING COMMISSION OF A CRIME, OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT

BUTLER         WILLIAM      BLAKE           W/M    27        Officer MULLIS         FAILURE TO APPEAR-MISD

 

SMITH           GREGORY    LAMAR         W/M    24        Officer COKER          THEFT BY TAKING-FELONY

PARKER        KEITH            FRANKLIN   W/M    36        Officer BLACK          POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF SCHEDULE IV, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS

WHITE           JESSIE            DARRELL      W/M    26        Officer WHITFIELD  TERRORISTIC THREATS (X3), BURGLARY-1ST DEGREE, CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY-2ND DEGREE, BATTERY-FVA

WARD            MICHAEL      CARRINGTON         W/M    30        Officer VANDYKE   DUI-LESS SAFE, FAILURE TO MAINTAIN LANE

KNIGHT        AARON         LEWIS II        W/M    20        Officer HOLLAND    DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, KNOWINGLY DRIVING ON SUSPENDED REGISTRATION, NO INSURANCE, TAILLIGHT REQUIREMENT

SIMPSON      CLAYTON     HAYES          W/M    41        Officer LLEWELLEN DRIVING WHILE LICENSE SUSPNEDED, TAILLIGHT REQUIREMENT

BIBLE DILLON         SETH  W/M    21        Officer BLACK          POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS

HOGUE          CYNTHIA      JEAN  W/F     42        Officer BROWN         DISORDERLY CONDUCT

ARIZMENDI CECILIA        PATRICIA     W/F     22        Officer STAFFORD   PROBATION VIOLATION-MISD

CROWDER    JUSTIN          HEATHE        W/M    35        Officer WOOTEN      DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, KNOWINGLY DRIVING ON SUSPENDED, REGISTRATION, NO INSURANCE, IMPROPER TRANSFER OF LICENSE PLATE, BRAKE LIGHT REQUIREMENT

DANIELS       TRE     JORDAN        B/M     21        Officer LANG FAILURE TO APPEAR-MISD

BENTLEY      JEREMY        TODD W/M    37        WALK-IN      RETURN FROM FURLOUGH

GRAY JAMES           DARREL        W/M    56        Officer HOLLAND    DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, HEADLIGHT REQUIREMENTS

BALLEW        DAVID           KENT W/M    60        Officer WHITFIELD  SIMPLE BATTERY-FVA

 

 

 

 

 

 


April 3, 2017

Oglesby Says More Needs To Be Done About Shootings In District 7

April 3, 2017

Cofrancesco Pleads Guilty In Traffic Death Of 60-Year-Old Motorcyclist

April 3, 2017

Catoosa County Arrest Report For March 25-30


Erskine Oglesby, candidate in the runoff District 7 City Council race, on Monday made a statement regarding the shooting outbreaks throughout District 7.   Mr. Oglesby said, “I would ... (click for more)

Henry Cofrancesco III pleaded guilty on Monday to one  count of vehicular homicide (by Impairment) and one count of (DUI per se) (enhanced) in a case involving the traffic death of a 60-year-old ... (click for more)

Click  here  for the Catoosa County arrest report for March 25-30. (click for more)


Breaking News

Oglesby Says More Needs To Be Done About Shootings In District 7

Erskine Oglesby, candidate in the runoff District 7 City Council race, on Monday made a statement regarding the shooting outbreaks throughout District 7.   Mr. Oglesby said, “I would first like to offer my condolences on behalf of myself and my wife Sheryl to those families dealing with the loss of loved ones in our community today. Shootings once again in Chattanooga ... (click for more)

Cofrancesco Pleads Guilty In Traffic Death Of 60-Year-Old Motorcyclist

Henry Cofrancesco III pleaded guilty on Monday to one  count of vehicular homicide (by Impairment) and one count of (DUI per se) (enhanced) in a case involving the traffic death of a 60-year-old motorcyclist on May 21. Judge Don Poole will set the sentence on July 20 at 1:30 p.m. for manner and length of service to be determined by the court on the homicide. On the ... (click for more)

Opinion

County Commission Should Discontinue The Blank Checks To The Unaccountable CVB - And Response (2)

Dear Commissioner Tim Boyd,    This situation with the Convention Visitors Bureau (CVB) is so out of control; the taxpayers don’t know where to begin. The CVB seems to feel entitled to our tax dollars regardless of how they waste our money. They need to be fired.    We have this third party agency CVB conducting a county function of promoting tourism ... (click for more)

Roy Exum: How Can We Sue Us?

When I was a little boy I’d watch a lot of westerns on TV and gained a lot of wisdom I have embraced all my life. Did you know that both the Lone Ranger and The Cisco Kid would never draw unless it was in self-defense, and then only to shoot the pistol out of the bad’s guy’s hand? There’s a lesson there. Tonto, who was the Lone Ranger’s ‘Kemo Sabe,’ taught the best lesson. The wise ... (click for more)

Sports

Red Bank Wins Three Of Four Saturday At Ooltewah

The Red Bank Lionettes didn't win the Jim Frost Ooltewah Invitational softball tournament this weekend, but it was a productive event as Red Bank won three straight games on Saturday before falling to Scottsboro in the championship semifinals. The Lionettes had wins over Bradley (6-3), Farragut (7-3) and East Hamilton (7-3) before losing 10-4 to Scottsboro. Hannah Wood was ... (click for more)

Crook Outkicks Jenkins To Win 65 Roses 5K Again

CLEVELAND, Tenn. – It was a perfect day for running here on the campus of Lee University Saturday morning for the 15 th annual 65 Roses 5K. Temperatures were cool, skies were just a bit overcast and there was very little wind as runners and walkers gathered for this popular 3.1-mile road race that benefits the Cystic Fibrosis Foundation. Joseph Crook was successful in defending ... (click for more)


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