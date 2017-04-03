Here is the Walker County arrest report for March 27-April 2:
CURRY ERIANNA MARIE W/F 27 Officer MILLER THEFT BY SHOPLIFTING-MISD
JOHNSTON WAYNE PATRICK W/M 26 Officer MILLER THEFT BY SHOPLIFTING-MISD
DAVIS JAMES RUSSELL W/M 35 Officer FORREST POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, OBSCURRED LICENSE PLATE, IMPROPER LICENSE PLATE
ADAMS JAMIE ALLEN W/M 41 DCS PROBATION VIOLATION-FELONY
JENKINS TONYA LYNN W/F 40 DCS PROBATION VIOLATION-FELONY
MARSH JEROME ANTHONY B/M 29 Officer MILLER FUGITIVE FROM JUSTICE
TRIMBLE KEITH NMN B/M *** Officer MILLER ***
BEASON AMBER LYNN W/F 25 BROWN DTF POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, CROSSING THE GUARD LINE
BEASON RICHARD ALLEN W/M 29 BROWN DTF POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, CROSSING THE GUARD LINE
BUCKELS AMY REBECCA W/F 43 COLE DTF POSSESSION OF COCAINE
BUCKELS ISAIAH MALIK B/M 18 COLE DTF POSSESSION OF MARIJUANA-MISD
CHILDRESS STACIE LYNN W/F 48 COLE DTF POSSESSION OF MARIJUANA-MISD
VAUGHN KELLIE MEADOW W/F 45 COLE DTF POSSESSION OF COCAINE
THOMPSON KELLEY LYNN W/F 17 125 COKER SIMPLE ASSAULT
KNIGHT AMANDA MICHELLE B/F 27 RAILEY DTF POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF SCHEDULE II
MCCAIN JAVARICK DAVION B/M 21 FLOYD COUNTY RETURN FROM FLOYD COUNTY
BEIKES SOPHIE EVA W/F 21 Officer LANG THEFT BY SHOPLIFTING-MISD
ANTHONY JEFFERY WADE W/M 38 Officer WEBER RETURN FROM DOCTORS APPOINTMENT
BURNHAM JOSHUA EUGENE W/M 32 Officer WEBBER CONTEMPT OF CIVIL COURT
DOVE CODY ALEXANDER W/M 24 Officer BEDFORD ***
MITCHELL DAVID LEE W/M 41 Officer HOLLAND POSSESSION OF MARIJUANA-MISD
HILT RAVEN SYMONE B/F 21 Officer FORREST DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, EXPIRED LICENSE PLATE
WARREN BAILEY ANASTASIA W/F 29 Officer MULLIS OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT
ASH STEPHEN EUGENE W/M 34 Officer BROWN RETURN FOR COURT
SMITH BRANDON LYDELL B/M 33 Officer BROWN RETURN FOR COURT
DUNN ROY EMMETT W/M 55 Officer CAREATHERS FAILURE TO APPEAR-FELONY
CARTER HALEY SNOW W/F 22 Officer HOUSER SIMPLE BATTERY, HINDERING PERSONS MAKING 911 CALL
EMMER DANNY FRANKLIN W/M 26 Officer HOLLAND DRIVING WHITHOUT LICENSE, SUSPENDED REGISTRATION, NO INSURANCE, TAILLIGHT REQUIREMENT
CLEMENT RICHARD DUNCAN W/M 22 Officer WHITFIELD DRIVING ON SUSP, HEADLIGHT REQ
BOLDEN CRAWFORD COREY W/M 37 Officer LUEWELLEN DRIVING ON SUSP., NO INSURANCE, HEADLIGHT REQ
VAUGHN KELLIE MICHELLE W/F 45 Officer HUTSON RETURN FROM CORNERSTONE
REDDING DIANE ELAINE W/F 21 Officer CAREATHERS FAILURE TO APPEAR – FELONY
REDDIGN RICHARD LEE W/M 20 Officer CAREATHERS FAILURE TO APPEAR- FELONY
TABOR STACY ALLEN W/M 39 Officer STANFIELD THEFT OF SERVICES- MISD.
CAMERON MELISSA ANN W/F 42 Officer DYE AFFRAY
STOKER DENNIS LEE W/M 56 Officer PARKER DRIVING ON SUSPUPENDED
STINNETT JIMMY DALE W/M 52 Officer MILLER THEFT BY SHOPLIFTING- MISD
GRAVITT CHARLES ROBERT W/M 30 Officer MCBEE CONTEMPT OF CIVIL COURT
HEALAN DANIEL TYLER W/M 33 Officer BROWN RETURN FROM HOSPITAL
BALL JEREMY ALLEN W/M 32 Officer CAREATHERS CONTEMPT OF SUPERIOR COURT
DUNN III ROBERT LEWIS W/M 26 Officer RAILEY POSS OF METH, MARIJUANA LESS THAN AN OZ
WOOTEN PATRICK LANCE W/M 30 Officer YOUNG HOLD FOR OTHER AGENCY
COLEMAN RANDY GENE W/M 40 Officer ALFORD DRIVING ON SUSPENDED
HOLLIFIELD ANTHONY THEODORE W/M 52 Officer DENNY FAILURE TO APPEAR -MISD
TUCKER MICHAEL TOMMY W/M 25 Officer WILSON POSS OF FIREARM BY CONVICTED FELON, SPEEDING
TAYLOR RANDALL LEE B/M 17 Officer EVANS POSSESSION OF MARAJUANA LESS THAN ONE OUNCE
CHANEY DEVANTE TAGUAN B/M 17 Officer EVANS POSSESSION OF MARAJUANA LESS THAN ONE OUNCE
CASTILLO KAYLA NAUMI W/F 25 Officer EVANS POSSESSION OF MARAJUANA LESS THAN ONE OUNCE/DRIVING WITH OUT LICENSE
SIMS RICKY WAYNE W/M 39 Officer CAMBELL HOLD FOR FORT OGLETHOPE
LEWIS MICHAEL SHAY W/M 44 Officer GALYON SUSPENDED LICENSE/CONCEALING IDENTITY OF A VEHICLE
SMITH HARRY BUTLER W/M 33 Officer RAMEY WARRENTS-POSSESSION MORE THAN ONE OUNCE OF MARAJUANA/POSESSION OF SCHEDULE 1 CONTROLLED SUBSTANCE/POSSESSION OF SCHEDULE 1 CONTROLLED SUBSTANCE
DANIEL-GOSSETT BRENDA GAIL W/F 42 DCS-LUTZ PROBATION VIOLATION-FELONY
FOSTER KELLY LYNN W/F 24 Officer PARKER DRIVING WHILE LICENCE SUSPENDED
HUNTER CANDICE MARIE W/F 33 Officer PERKINS WARRANT-THEFT BY SHOPLIFTING
GARTH ROBERT EARL B/M 51 Officer MILLER RETURN FROM DOC
KINSEY JAMES THOMAS W/M 50 Officer CAMPBELL FAILURE TO APPEAR FELONY
CAMP RICHARD ROSS W/M 33 Officer WILSON HOLD FOR OTHER AGENCY
MAGIN AMANDA SHERYL W/F 38 Officer CAMPBELL DISORDERLY CONDUCT
CARBAUGH RYAN TODD W/M 31 Officer ALFORD POSSESSION OF A FIREARM BY A CONVICTED FELON, POSSESSION OF SCHEDULE IV, HIT AND RUN, POSSESSION OF MARIJUANA-MISD, NO INSURANCE
CLARK ALONSO LEE B/M 55 Officer CARTER PUBLIC DRUNK
ANDERSON ANDY BURK W/M 45 Officer WOOTEN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS
MILLER JASON JUSTIN W/M 39 Officer BROWN PROBATION VIOLATION-FELONY
HART BRANDON WAYNE W/M 33 Officer BROWN PROBATION VIOLATION-FELONY
WEST TAWNYA RENEE W/F 47 Officer MILLER PROBATION VIOLATION-FELONY
JURICK PHILLIP BENARD W/M 27 Officer STAFFORD BATTERY-FVA
STARR TINA MANE W/F 49 Officer CAREATHERS PROBATION VIOLATION-FELONY
CRUMB STEVE EDWARD W/M 42 Officer BROWN PROBATION VIOLATION-FELONY
JOHNSON DAVID LEE W/M 26 WALK-IN FAILURE TO APPEAR-FELONY (X2), BOND SURRENDER (X2)
WOOTEN JENNIFER DIANE W/F 26 Officer MULLIS CRIMINAL ATTEMPT, BATTERY
PULLIAM TERESA ANN W/F 44 Officer HOLLAND DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER
COOPER ANITA JEWELL W/F 44 Officer GRIFFIN POSSESSION OF SCHEDULE IV, HEAD LIGHT REQUIREMENT, IMPROPER LANE CHANGE
CAMPBELL ANDREW JAMES EARL W/M 24 Officer COKER POSSESSION OF MARIJUANA-MISD
ALEXANDER MATTHEW TODD W/M 37 Officer HOLLAND POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, CRIMINAL TRESPASS, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS
WILLIAMS BRIAN EDWARD W/M 30 Officer HOLLAND POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, CRIMINAL TRESPASS, POSSESSION OF DRUG RELANT
PITTMAN TIFFANIE MICHELLE W/F 27 Officer SCARBROUGH FAILURE TO APPEAR-MISD
FORESTER ROBERT SAMUEL W/M 47 Officer WEBBER BATTERY-FVA
FORESTER ERIN MICHELLE W/F 41 Officer WEBBER BATTERY-FVA
HENSON CHARLES EDWARD W/M 37 Officer WOOTEN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS
JONES OWEN KIRK W/M 28 Officer STAFFORD SIMPLE BATTERY-FVA, CRUELTY TO CHILDREN
CAGLE ANNA MARIE W/F 28 Officer MORTON TRAFFICKING METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS
PLETCHER ANGELA KRISTY W/F 46 Officer HOLLAND DUI-ALCOHOL, FAILURE TO MAINTAIN LANE
GREEN JOSEPH MARSHALL W/M 37 Officer CROSS POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, GIVING FALSE NAME
FRANCISCO COREY ALLEN W/M 29 Officer CROSS TRAFFICKING METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF A FIREARM DURING COMMISSION OF A CRIME, OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT
BUTLER WILLIAM BLAKE W/M 27 Officer MULLIS FAILURE TO APPEAR-MISD
SMITH GREGORY LAMAR W/M 24 Officer COKER THEFT BY TAKING-FELONY
PARKER KEITH FRANKLIN W/M 36 Officer BLACK POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF SCHEDULE IV, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS
WHITE JESSIE DARRELL W/M 26 Officer WHITFIELD TERRORISTIC THREATS (X3), BURGLARY-1ST DEGREE, CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY-2ND DEGREE, BATTERY-FVA
WARD MICHAEL CARRINGTON W/M 30 Officer VANDYKE DUI-LESS SAFE, FAILURE TO MAINTAIN LANE
KNIGHT AARON LEWIS II W/M 20 Officer HOLLAND DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, KNOWINGLY DRIVING ON SUSPENDED REGISTRATION, NO INSURANCE, TAILLIGHT REQUIREMENT
SIMPSON CLAYTON HAYES W/M 41 Officer LLEWELLEN DRIVING WHILE LICENSE SUSPNEDED, TAILLIGHT REQUIREMENT
BIBLE DILLON SETH W/M 21 Officer BLACK POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS
HOGUE CYNTHIA JEAN W/F 42 Officer BROWN DISORDERLY CONDUCT
ARIZMENDI CECILIA PATRICIA W/F 22 Officer STAFFORD PROBATION VIOLATION-MISD
CROWDER JUSTIN HEATHE W/M 35 Officer WOOTEN DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, KNOWINGLY DRIVING ON SUSPENDED, REGISTRATION, NO INSURANCE, IMPROPER TRANSFER OF LICENSE PLATE, BRAKE LIGHT REQUIREMENT
DANIELS TRE JORDAN B/M 21 Officer LANG FAILURE TO APPEAR-MISD
BENTLEY JEREMY TODD W/M 37 WALK-IN RETURN FROM FURLOUGH
GRAY JAMES DARREL W/M 56 Officer HOLLAND DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, HEADLIGHT REQUIREMENTS
BALLEW DAVID KENT W/M 60 Officer WHITFIELD SIMPLE BATTERY-FVA