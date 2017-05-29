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Walker County Arrest Report For May 22-28

Monday, May 29, 2017

Here is the Walker County arrest report for May 22-28:

BARKER        JEREMY        LEE     W/M    36        Officer RAMEY         DUI, FTML

GUARTEREZ MARIANO    ORTEZ           W/M    27        Officer DEBORD       DRIVING UNLICENSED, FAILURE TO EXERCISE DUE CARE

ADKINS        RYAN NICHOLAS   W/M    17        Officer MILLER         CRIMINAL TRESPASS, THEFT BY TAKING- MOTOR VEHICLE, LOITERING ON PUBLIC SCHOOL GROUNDS

SIMMONS     DUSTIN         LEE     W/M    27        Officer MILLER         BATTERY

FORD RICHARD      ELLIS W/M    44        Officer CAREATHERS         HOLD FOR COURT

BIRD  DAVID           RAY   W/M    27        Officer HOLLAND    DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, LITTERING HIGHWAY, OPEN CONTAINER, OBSTRUCTION-M

MARTIN        DORRIS         ANN   W/F     53        ***      POSSESSION OF METH

BRUMLOW   TIMOTHY     LEVI   W/M    18        MATHEWS    PROBATION VIOLATION-F

MARTIN        DONALD       ADAM           W/M    46        Officer BEDFORD     AGGRIVATED ASSAULT, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ., POSSESSION OF A FIREARM OR KNIFE DURING THE COMMISION OF OR ATTEMPT TO COMMIT CERTAIN FELONIES, POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS

WALKER       KEVIN           LEROY           W/M    49        Officer HOLLAND    PROBATION VIOLATION- F

FLOYD          JENNY           LYNN W/F     40        DTF CROSS  POSSESSION OF METH

HASTINGS    ANTHONY    STEPHEN      W/M    27        DTF CROSS  POSSESSION OF SCH I CONTROLLED SUBSTANCE

EDMONS       NANCY         DORENE        W/F     66        DTF CROSS  POSSESSION OF METH

DEANACELLI           SHELLY         CHARISSE    W/F     33        Officer STAFFORD   CONTEMPT OF CIVIL COURT

TAYLOR        RANDALL     LEE     B/M     18        Officer HUGGINS     FAILURE TO APPEAR-M

 

STANTON     KRISTIAN     CAMERON    W/M    22        Officer HUGGINS     FAILURE TO APPEAR- M

DEAN MINDY          ANN   W/F     37        Officer WEBBER       POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1oz, DRIVING WITHOUT LICENSE ON PERSON, SUSPENDED REGISTRATION, SHOPLIFTING- M

DEAN MINDY          ANN   W/F     37        Officer HUTSON       RETURN FROM CORNERTONE

PURSELEY    DUSTIN         CAROL          W/M    30        Officer MILLER         AGGRIVATED ASSAULT

SIMPSON      DANNY         KELVIN         W/M    53        WALK IN       ***

CAMP CHRISTOPHER        BLAKE           W/M    25        Officer HOLLAND    POSSESSION OF A SCH II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION/ USE OF DRUG RELATED OBJECTS

PARKER        SIERRA          SKYE W/F     24        Officer HOLLAND    GIVING FALSE NAME TO LAW ENFORCEMENT, POSSESSION OF HYDROCODONE, POSSESSION/ USE OF DRUG RELATED OBJECTS, PROBATION VIOLATION- F

COOK BRADLY       DON   W/M    25        Officer DOYLE          POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ., POSSESSION OF METH

SUMMERS    SHAWN         RYAN W/M    28        Officer MILLER         CONTEMPT OF CIVIL COURT

WALKER       IVORY           JOE     B/M     35        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION- F

LAWSON       GEORGE        THOMAS       W/M    28        Officer MILLER         AGGRIVATED ASSAULT

MARTIN        JARROD        EARL  W/M    48        Officer MILLER         THEFT BY SHOPLIFTING- M

JOHNSON     ASHLEY        BROOKE       W/F     29        Officer MILLER         THEFT BY SHOPLIFTING- M

NEALON       CHARLES      ERICK            W/M    49        LANG POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ, DUI, FAILURE TO OBEY STOP SIGN

SISK   JAMES           CHRISTOPHER        W/M    25        Officer MULLIS         DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, DRIVING WITHOUT A VALID TAG

 

HARRIS         LAMAR         IRIS    B/M     57        Officer STAFFORD   FTA – MISD

GILLYARD   LESLEY         SHERILL        W/F     19        Officer DYE   FTA – MISD

ADAMS         JENNIFER     SHEA W/F     40        Officer MILLER         POSSESSION OF METH, POSSESSION SCHEDULE IV

ADAMS         DORCUS       SANCHEZ     B/M     19        FLOYD COUNTY    HOLD FOR FLOYD COUNTY

RAMOS         ALEJANDRA            NMN  W/F     21        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION – FELONY

PENDERS      SARAH          JANE  W/F     26        Officer SIMPSON      HOLD FOR OTHER AGENCY

MOORE         THOMAS       JAMES           W/M    32        Officer SIMPSON      DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, NO INSURANCE, IMPEDING FLOW DRIVING SIDE BY SIDE

DALTON       JASON           WADE            W/M    37        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION – FELONY

KRUSE           DEANNA       IRENE W/F     40        PROBATION POSSESSION OF COCAINE, POSSESSION SCHEDULE II

GARTH          DAVID           LEE     B/M     54        DTF    OBSTRUCTION – MISD.

WEBB MATTHEW    TYLER           W/M    26        PROBATION PROBATION VIOLATION – FELONY

JOHNSON     DAVID           ALLEN           W/M    31        Officer TERRY           ***

WINGFIELD  SANDRA       LORAY          B/F      64        Officer PERKINS       DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED

MINTON        SHAUN          ALLEN           W/M    41        Officer CARTER        FALSE INFO, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, FAIL TO STOP AT STOP SIGN (X2), FTML, IMPROPER TRANSFER OF PLATES, NO INSURANCE, FUGITIVE FROM ANOTHER STATE

MCDANIEL   LILLIAN        MAE   W/F     48        PROBATION POSSESSION OF METH

WHITE           ROY   MILTON        W/M    52        PROBATION POSSESSION OF METH

CLARK          HUNTER        WADE            W/M    17        WALK-IN      DUI – UNDER 21, TOO FAST FOR CONDITIONS, FTML

BRADLEY     JAMES           EDWARD      W/M    33        Officer MILLER         FTA – MISD

HOLLOWAY AMANDA     DAMARIOUS           W/F     36        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION – F

JONES            JEFFERY       LEE     W/M    28        PROBATION PROBATION VIOLATION – F

WILEY           JOHN HAL    W/M    20        Officer CAREATHERS         OBSTRUCTION – M, SIMPLE BATTERY – FVA

KOMPINSKI RUSSELL       PAUL W/M    54        Officer FORREST      DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, NO PROOF OF INSURANCE, KNOWINGLY DRIVING VEHICLE WITH SUSPENDED, CANCELLED OR REVOKED REGISTRATION, SEAT BELT VIOLATION – ADULT

CAUTHEN     CHRISTINA  MICHELLE    W/F     29        Officer SCOTT           DUI – LESS SAFE, TOO FAST FOR CONDITIONS, FTML

GLENN          AMBER          KAY   W/F     40        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION – F

WARREN       WILLIAM      RONALD       W/M    41        Officer KELLEY        AGGRAVATED ASSAULT

GOINES         MALCOM      EUGENE        B/M     25        Officer HULSEY        DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, NO INSURANCE, SPEEDING

BROWNING  REBECCA      DIANE           W/F     49        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION – FELONY

COOK DANIEL         OLIVER         W/M    23        DTF    POSSESSION OF METH

COOK RICKY           DON   W/M    58        DTF    POSSESSION OF METH, POSSESSION OF METH W/INTENT TO DISTRIBUTE, DRUG TRAFFICKING

LOWRANCE DUSTIN         CHASE           W/M    29        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION – M

GARDNER    GARIN           LEE     W/M    25        Officer OWENS         PROBATION VIOLATION – M

ADAMS         LIONEL          JOHN B/M     32        PROBATION PAROLE VIOLATION

SOSEBEE       MICHAEL      SHANE          W/M    21        Officer OWENS         POSSESSION OF MARIJUANA – LESS OZ

TUCKER        JESSEE           TYLER           W/M    18        Officer OWENS         DUI – DRUGS, POSSESSION OF MARIJUANA – LESS OZ

REED  BRUCE           AARON         W/M    53        Officer EVANS          PUBLIC DRUNK

GREEN           JOHNATHAN           GABRIEL       B/M     35        Officer HICKS           SIMPLE BATTERY – FVA

DOTSON       CHRISTOPHER        SHAWN         W/M    31        PROBATION PROBATION VIOLATION – FELONY

CROSS           CARLESS      LEBRON        W/M    42        Officer PERKINS       MURDER, ARSON – 1ST DEGREE

CROSS           LISA   MICHELLE    W/F     43        Officer PERKINS       FALSE STATEMENT – F

CLINE ALICIA          FAYE W/F     30        Officer PERKINS       THEFT OF MOTOR VEHICLE – F

BRAGG          DANIEL         SCOTT           W/M    38        Officer CHANDLER  FTA- M

PARADISE    RHONDA      SUE    W/F     47        Officer CHANDLER  AGG. ASSAULT

NEAL BUTCHIE       ELLIS JR        W/M    41        TURN IN        POSSESSION OF METH

CROWE          MICHAEL      ANTHONY    W/M    32        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION- M

SHELTON      CHARLES      LEVADA       B/M     27        Officer MILLER         POSSESSION OF MARIJUANA W/ INTENT TO DISTIRBUTE

COATES        DANIEL         RAYBURN    W/M    37        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION- F

CLEMENTS   BRITTNEY    MAE   W/F     29        Officer TATE  CONTEMPT OF CIVIL COURT, HOLD FOR LPD

SOUTHERLAND      DANIEL         ROSS  W/M    33        Officer WOOTEN      ***

THOMPSON ETHAN          KAYNE          W/M    19        Officer BALLARD     DUI, SPEEDING, TIRE REQUIREMENTS, EXPIRED TAG

MITCHELL    CHRISTOPHER        WAYNE         W/M    26        Officer BALLARD     FURNISHING ALCOHOL TO PERSONS BELOW THE LEGAL AGE, OPEN CONTAINER

DRIGANS      CHRISTOPHER        RICHARD      W/M    32        Officer HOUSER       PROBATION VIOLATION- F

 

EVETT            JOHNATHAN           LEE     W/M    25        Officer REECE           HOLD FOR CATOOSA

MOSLEY       DYNEKKA    NICHOLE      B/F      19        Officer DYE   DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE

WALDEN       CRYSTAL      ANN   W/F     33        Officer DYE   CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY 1ST DEGREE, NO LICENSE, IMPROPER BACKING, CRIMINAL TRESPASS

ANDERSON  KAYLA          MICHELLE    W/F     20        Officer BEDFORD     PROBATION VIOLATION- M

COSBY          DAVID           LAMAR         B/M     32        Officer HOLLAND    SIMPLE BATTERY- FVA, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ.

HARRIS         COURTNEY  JANINE          W/F     41        Officer HOLLAND    POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ

RUSSELL       KENNETH     AVERY          W/M    23        Officer ENGLAND    PROBATION VIOLATION- M

SUMMERFIELD       LARRY          KEITH            W/M    48        Officer BALLARD     DUI, NO INSURANCE, LITTERING, OPEN CONTAINER

PENCE           JONATHAN  DEAN W/M    28        Officer WOOTEN      PROBATION VIOLATION-M, PROBATION VIOLATION- F

BEMAS          STEVE            CLIFFORD    W/M    43        Officer HOUSER       CONTEMPT OF CIVIL COURT

WHITE           ZACHARY    GAGE W/M    20        Officer STAFFORD   PROBATION VIOLATION- M

DEAN MICHAEL      EMERSON     B/M     54        Officer HUGGINS     NOISE VIOLATION (CITY ORDENANCE)

DENTON       CHRISTOPHER        BRADY          W/M    32        Officer REECE           ***

 

JONES            TREVOR        JAMES           W/M    23        Officer HUGGINS     FAILURE TO APPEAR- M

GREGG          LARRY          RICHARD      W/M    40        Officer WOOTEN      FAILURE TO APPEAR- M

GALLOWAY WAYNE         MARSHALL  W/M    43        Officer CLARK          POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ, POSSESSION OF METH, POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS

WYATT          AMANDA     BROOK          W/F     32        Officer CLARK          POSSESSION OF METH, POSSESSION OF SCH II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS, DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER

DODD            ERIC   LANCE           W/M    45        Officer BLACK          TERRORISTIC THREATS AND ACTS, POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ.

FLOYD          LOGAN          COLE  W/M    21        Officer HOLLAND    GIVING FALSE NAME, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ,  FAILURE TO APPEAR-M, DRIVING WITHOUT LICENSE ON PERSON, MOTORCYCLE NO INSURANCE, NO HELMET, DEFECTIVE TIRES

PAINTER       TOMMY        WAYNE         W/M    38        Officer HOLLAND    RECIEPT, POSSESSION OR TRANSFER OF A FIREARM BY A CONVICTED FELON

MINTON        JACQUELINE           MARIE           W/F     40        Officer HOLLAND    BOND SURRENDER, FAILURE TO APPEAR- M

CARTER        JOHN DAVID           W/M    39        Officer SCOTT           FAILURE TO MAINTAIN LANE, TO FAST FOR CONDITIONS, DUI, DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED OR REVOKED

WOOTEN       WILLIAM      JUNIOR         W/M    43        Officer HUGGINS     HOLD FOR RPD

 

 

 

 

 

 

 


May 29, 2017

Walker County Arrest Report For May 22-28

May 29, 2017

Latest Hamilton County Jail Booking Report

May 28, 2017

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Opinion

What We Owe Our Veterans

As our church, Warren Chapel AME Church  paid honors to the veterans and my viewing of the PBS feature,  Sunday , evening, I began to feel and think differently than before. Each year to sort of "go all out" celebrating Veteran's Day.  WE provide flags, certificates, notes of appreciation and acknowledgements.  My  brother, father and grandfather were ... (click for more)

Roy Exum: Memorial Day In Just Six Seconds

John Kelly, who is now our Secretary of the Department of Homeland Security, was among the greatest of all generals in United States history as a leader in the Marine Corps. In 2010 he was speaking to the Marine Corps’ Semper Fi Society in St. Louis when – towards the end of his talk – he offered what I believe is the most brilliant explanation of what Memorial Day is that I have ... (click for more)

Sports

Lookouts Clobber Biscuits Sunday, 9-2, To Complete Series

The Chattanooga Lookouts bats exploded for nine runs in a 9-2 victory over the Montgomery Biscuits in front of a crowd of 4,527 at AT&T Field. The second place Lookouts trail the Tennessee Smokies by 1 1/2 games. After a scoreless first inning, the Lookouts offense kicked into gear. Outfielder Travis Harrison led off the innings with a double and scored on a double ... (click for more)

Clarke, Lom Score In CFC Win Over Chivas U-23

After playing 75 minutes to a scoreless tie, Chattanooga Football Club's Darwin Lom scored the first goal giving CFC a 1-0 lead.  The second goal came six minutes later when Charlie Clarke headed in a cross to close out the scoring.  The Liga MX U-23 team had alot of support from the local crowd but could not find the back of the net.  The win is CFC's first ... (click for more)


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