Here is the Walker County arrest report for May 22-28:
BARKER JEREMY LEE W/M 36 Officer RAMEY DUI, FTML
GUARTEREZ MARIANO ORTEZ W/M 27 Officer DEBORD DRIVING UNLICENSED, FAILURE TO EXERCISE DUE CARE
ADKINS RYAN NICHOLAS W/M 17 Officer MILLER CRIMINAL TRESPASS, THEFT BY TAKING- MOTOR VEHICLE, LOITERING ON PUBLIC SCHOOL GROUNDS
SIMMONS DUSTIN LEE W/M 27 Officer MILLER BATTERY
FORD RICHARD ELLIS W/M 44 Officer CAREATHERS HOLD FOR COURT
BIRD DAVID RAY W/M 27 Officer HOLLAND DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, LITTERING HIGHWAY, OPEN CONTAINER, OBSTRUCTION-M
MARTIN DORRIS ANN W/F 53 *** POSSESSION OF METH
BRUMLOW TIMOTHY LEVI W/M 18 MATHEWS PROBATION VIOLATION-F
MARTIN DONALD ADAM W/M 46 Officer BEDFORD AGGRIVATED ASSAULT, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ., POSSESSION OF A FIREARM OR KNIFE DURING THE COMMISION OF OR ATTEMPT TO COMMIT CERTAIN FELONIES, POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
WALKER KEVIN LEROY W/M 49 Officer HOLLAND PROBATION VIOLATION- F
FLOYD JENNY LYNN W/F 40 DTF CROSS POSSESSION OF METH
HASTINGS ANTHONY STEPHEN W/M 27 DTF CROSS POSSESSION OF SCH I CONTROLLED SUBSTANCE
EDMONS NANCY DORENE W/F 66 DTF CROSS POSSESSION OF METH
DEANACELLI SHELLY CHARISSE W/F 33 Officer STAFFORD CONTEMPT OF CIVIL COURT
TAYLOR RANDALL LEE B/M 18 Officer HUGGINS FAILURE TO APPEAR-M
STANTON KRISTIAN CAMERON W/M 22 Officer HUGGINS FAILURE TO APPEAR- M
DEAN MINDY ANN W/F 37 Officer WEBBER POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1oz, DRIVING WITHOUT LICENSE ON PERSON, SUSPENDED REGISTRATION, SHOPLIFTING- M
DEAN MINDY ANN W/F 37 Officer HUTSON RETURN FROM CORNERTONE
PURSELEY DUSTIN CAROL W/M 30 Officer MILLER AGGRIVATED ASSAULT
SIMPSON DANNY KELVIN W/M 53 WALK IN ***
CAMP CHRISTOPHER BLAKE W/M 25 Officer HOLLAND POSSESSION OF A SCH II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION/ USE OF DRUG RELATED OBJECTS
PARKER SIERRA SKYE W/F 24 Officer HOLLAND GIVING FALSE NAME TO LAW ENFORCEMENT, POSSESSION OF HYDROCODONE, POSSESSION/ USE OF DRUG RELATED OBJECTS, PROBATION VIOLATION- F
COOK BRADLY DON W/M 25 Officer DOYLE POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ., POSSESSION OF METH
SUMMERS SHAWN RYAN W/M 28 Officer MILLER CONTEMPT OF CIVIL COURT
WALKER IVORY JOE B/M 35 Officer MILLER PROBATION VIOLATION- F
LAWSON GEORGE THOMAS W/M 28 Officer MILLER AGGRIVATED ASSAULT
MARTIN JARROD EARL W/M 48 Officer MILLER THEFT BY SHOPLIFTING- M
JOHNSON ASHLEY BROOKE W/F 29 Officer MILLER THEFT BY SHOPLIFTING- M
NEALON CHARLES ERICK W/M 49 LANG POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ, DUI, FAILURE TO OBEY STOP SIGN
SISK JAMES CHRISTOPHER W/M 25 Officer MULLIS DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, DRIVING WITHOUT A VALID TAG
HARRIS LAMAR IRIS B/M 57 Officer STAFFORD FTA – MISD
GILLYARD LESLEY SHERILL W/F 19 Officer DYE FTA – MISD
ADAMS JENNIFER SHEA W/F 40 Officer MILLER POSSESSION OF METH, POSSESSION SCHEDULE IV
ADAMS DORCUS SANCHEZ B/M 19 FLOYD COUNTY HOLD FOR FLOYD COUNTY
RAMOS ALEJANDRA NMN W/F 21 Officer MILLER PROBATION VIOLATION – FELONY
PENDERS SARAH JANE W/F 26 Officer SIMPSON HOLD FOR OTHER AGENCY
MOORE THOMAS JAMES W/M 32 Officer SIMPSON DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, NO INSURANCE, IMPEDING FLOW DRIVING SIDE BY SIDE
DALTON JASON WADE W/M 37 Officer MILLER PROBATION VIOLATION – FELONY
KRUSE DEANNA IRENE W/F 40 PROBATION POSSESSION OF COCAINE, POSSESSION SCHEDULE II
GARTH DAVID LEE B/M 54 DTF OBSTRUCTION – MISD.
WEBB MATTHEW TYLER W/M 26 PROBATION PROBATION VIOLATION – FELONY
JOHNSON DAVID ALLEN W/M 31 Officer TERRY ***
WINGFIELD SANDRA LORAY B/F 64 Officer PERKINS DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED
MINTON SHAUN ALLEN W/M 41 Officer CARTER FALSE INFO, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, FAIL TO STOP AT STOP SIGN (X2), FTML, IMPROPER TRANSFER OF PLATES, NO INSURANCE, FUGITIVE FROM ANOTHER STATE
MCDANIEL LILLIAN MAE W/F 48 PROBATION POSSESSION OF METH
WHITE ROY MILTON W/M 52 PROBATION POSSESSION OF METH
CLARK HUNTER WADE W/M 17 WALK-IN DUI – UNDER 21, TOO FAST FOR CONDITIONS, FTML
BRADLEY JAMES EDWARD W/M 33 Officer MILLER FTA – MISD
HOLLOWAY AMANDA DAMARIOUS W/F 36 Officer CAREATHERS PROBATION VIOLATION – F
JONES JEFFERY LEE W/M 28 PROBATION PROBATION VIOLATION – F
WILEY JOHN HAL W/M 20 Officer CAREATHERS OBSTRUCTION – M, SIMPLE BATTERY – FVA
KOMPINSKI RUSSELL PAUL W/M 54 Officer FORREST DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, NO PROOF OF INSURANCE, KNOWINGLY DRIVING VEHICLE WITH SUSPENDED, CANCELLED OR REVOKED REGISTRATION, SEAT BELT VIOLATION – ADULT
CAUTHEN CHRISTINA MICHELLE W/F 29 Officer SCOTT DUI – LESS SAFE, TOO FAST FOR CONDITIONS, FTML
GLENN AMBER KAY W/F 40 Officer CAREATHERS PROBATION VIOLATION – F
WARREN WILLIAM RONALD W/M 41 Officer KELLEY AGGRAVATED ASSAULT
GOINES MALCOM EUGENE B/M 25 Officer HULSEY DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, NO INSURANCE, SPEEDING
BROWNING REBECCA DIANE W/F 49 Officer CAREATHERS PROBATION VIOLATION – FELONY
COOK DANIEL OLIVER W/M 23 DTF POSSESSION OF METH
COOK RICKY DON W/M 58 DTF POSSESSION OF METH, POSSESSION OF METH W/INTENT TO DISTRIBUTE, DRUG TRAFFICKING
LOWRANCE DUSTIN CHASE W/M 29 Officer MILLER PROBATION VIOLATION – M
GARDNER GARIN LEE W/M 25 Officer OWENS PROBATION VIOLATION – M
ADAMS LIONEL JOHN B/M 32 PROBATION PAROLE VIOLATION
SOSEBEE MICHAEL SHANE W/M 21 Officer OWENS POSSESSION OF MARIJUANA – LESS OZ
TUCKER JESSEE TYLER W/M 18 Officer OWENS DUI – DRUGS, POSSESSION OF MARIJUANA – LESS OZ
REED BRUCE AARON W/M 53 Officer EVANS PUBLIC DRUNK
GREEN JOHNATHAN GABRIEL B/M 35 Officer HICKS SIMPLE BATTERY – FVA
DOTSON CHRISTOPHER SHAWN W/M 31 PROBATION PROBATION VIOLATION – FELONY
CROSS CARLESS LEBRON W/M 42 Officer PERKINS MURDER, ARSON – 1ST DEGREE
CROSS LISA MICHELLE W/F 43 Officer PERKINS FALSE STATEMENT – F
CLINE ALICIA FAYE W/F 30 Officer PERKINS THEFT OF MOTOR VEHICLE – F
BRAGG DANIEL SCOTT W/M 38 Officer CHANDLER FTA- M
PARADISE RHONDA SUE W/F 47 Officer CHANDLER AGG. ASSAULT
NEAL BUTCHIE ELLIS JR W/M 41 TURN IN POSSESSION OF METH
CROWE MICHAEL ANTHONY W/M 32 Officer CAREATHERS PROBATION VIOLATION- M
SHELTON CHARLES LEVADA B/M 27 Officer MILLER POSSESSION OF MARIJUANA W/ INTENT TO DISTIRBUTE
COATES DANIEL RAYBURN W/M 37 Officer MILLER PROBATION VIOLATION- F
CLEMENTS BRITTNEY MAE W/F 29 Officer TATE CONTEMPT OF CIVIL COURT, HOLD FOR LPD
SOUTHERLAND DANIEL ROSS W/M 33 Officer WOOTEN ***
THOMPSON ETHAN KAYNE W/M 19 Officer BALLARD DUI, SPEEDING, TIRE REQUIREMENTS, EXPIRED TAG
MITCHELL CHRISTOPHER WAYNE W/M 26 Officer BALLARD FURNISHING ALCOHOL TO PERSONS BELOW THE LEGAL AGE, OPEN CONTAINER
DRIGANS CHRISTOPHER RICHARD W/M 32 Officer HOUSER PROBATION VIOLATION- F
EVETT JOHNATHAN LEE W/M 25 Officer REECE HOLD FOR CATOOSA
MOSLEY DYNEKKA NICHOLE B/F 19 Officer DYE DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE
WALDEN CRYSTAL ANN W/F 33 Officer DYE CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY 1ST DEGREE, NO LICENSE, IMPROPER BACKING, CRIMINAL TRESPASS
ANDERSON KAYLA MICHELLE W/F 20 Officer BEDFORD PROBATION VIOLATION- M
COSBY DAVID LAMAR B/M 32 Officer HOLLAND SIMPLE BATTERY- FVA, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ.
HARRIS COURTNEY JANINE W/F 41 Officer HOLLAND POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ
RUSSELL KENNETH AVERY W/M 23 Officer ENGLAND PROBATION VIOLATION- M
SUMMERFIELD LARRY KEITH W/M 48 Officer BALLARD DUI, NO INSURANCE, LITTERING, OPEN CONTAINER
PENCE JONATHAN DEAN W/M 28 Officer WOOTEN PROBATION VIOLATION-M, PROBATION VIOLATION- F
BEMAS STEVE CLIFFORD W/M 43 Officer HOUSER CONTEMPT OF CIVIL COURT
WHITE ZACHARY GAGE W/M 20 Officer STAFFORD PROBATION VIOLATION- M
DEAN MICHAEL EMERSON B/M 54 Officer HUGGINS NOISE VIOLATION (CITY ORDENANCE)
DENTON CHRISTOPHER BRADY W/M 32 Officer REECE ***
JONES TREVOR JAMES W/M 23 Officer HUGGINS FAILURE TO APPEAR- M
GREGG LARRY RICHARD W/M 40 Officer WOOTEN FAILURE TO APPEAR- M
GALLOWAY WAYNE MARSHALL W/M 43 Officer CLARK POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ, POSSESSION OF METH, POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
WYATT AMANDA BROOK W/F 32 Officer CLARK POSSESSION OF METH, POSSESSION OF SCH II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS, DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER
DODD ERIC LANCE W/M 45 Officer BLACK TERRORISTIC THREATS AND ACTS, POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ.
FLOYD LOGAN COLE W/M 21 Officer HOLLAND GIVING FALSE NAME, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ, FAILURE TO APPEAR-M, DRIVING WITHOUT LICENSE ON PERSON, MOTORCYCLE NO INSURANCE, NO HELMET, DEFECTIVE TIRES
PAINTER TOMMY WAYNE W/M 38 Officer HOLLAND RECIEPT, POSSESSION OR TRANSFER OF A FIREARM BY A CONVICTED FELON
MINTON JACQUELINE MARIE W/F 40 Officer HOLLAND BOND SURRENDER, FAILURE TO APPEAR- M
CARTER JOHN DAVID W/M 39 Officer SCOTT FAILURE TO MAINTAIN LANE, TO FAST FOR CONDITIONS, DUI, DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED OR REVOKED
WOOTEN WILLIAM JUNIOR W/M 43 Officer HUGGINS HOLD FOR RPD