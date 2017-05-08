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Walker County Arrest Report For May 1-7

Monday, May 8, 2017

Here is the Walker County arrest report for May 1-7:

LEMING        AMBER          NICOLE         W/F     22        Officer REECE           POSSESSION MARIJANA – LESS OZ, POSSESSION OF METH

MANTOOTH RICKY           JOSEPH         WM     32        Officer REECE           POSSESSION MARIJANA – LESS OZ, POSSESSION OF METH

COOK, JR      RONNIE         TIMMON       W/M    28        Officer REECE           POSSESSION MARIJUANA – LESS OZ, POSSESION OF METH, POSSESSION OF SCHEDULE II, CROSSING GUARD LINE

MANTOOTH RICKY           JOSEPH         W/M    32        Officer BETHUNE     RETURN FROM CORNERSTONE MEDICAL

LOVELACE   JESSICA                    W/F     25        WALK-IN      FTA – FELONY

BELL  WILLIAM      ZACHARY    W/M    36        Officer KELLEY        CRIMINAL TRESPASS

HANSON       RONALD       VINCENT      W/M    51        ***      RETURN FROM COURT

BRITTON       BRENDA       ANN   W/F     62        COURT          CONTEMPT OF SUPERIOR COURT

LATOZA        MARY            JANE  W/F     45        Officer MILLER         HOLD FOR FUNERAL

HUGHES       MITCHELL    LEE     W/M    45        PROBATION PAROLE VIOLATION

VECHICCO, JR         ROSS  JOSEPH         W/M    45        Officer WILSON        POSSESSION MARIJUANA – LESS OZ, SEAT BELT VIOLATION  (CHILD 5YO OR LESS)

BARKLEY     JEWELL         DIANE           W/F     41        WALK-IN      PROBATION VIOLATION – FELONY

VAN NICE     HANNAH      ASHLY          W/F     26        PROBATION PROBATION VIOLATION – FELONY

JUV    JUV    JUV    W/M    16        LPD    HOLD FOR YDC

HAYES          STEVE            EDWARD      W/M    41        Officer KELLEY        DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, NO INSURANCE, SPEEDING

CARPENTER MICHAEL      ANTHONY    W/M    37        Officer HEAD DRIVING WITHOUT VALID LICENSE – MISD

BELL  WILLIAM      ZACHARY    W/M    36        Officer GRAHAM     RETURN FROM HOSPITAL

MARSH         JOHNAVIOUS          RASHOUD    B/M     20        DTF    POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE A COUNTERFEIT SUBSTANCE

MORGAN      JUSTIN          KERRY          W/M    26        DTF    POSSESSION W/INTENT TO DISTRIBUTE COUNTERFEIT SUBSTANCE, POSS. OF METH

GOINS           BRYAN          KELLY           W/M    49        DTF    POSSESSION OF METH

MORGAN      SIDNA           ALEXANDRIA         W/F     25        DTF    POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE A COUNTERFEIT SUBSTANCE, POSSESSION OF METH

GADDIS        CRYSTAL      MICHELL      W/F     37        DTF    POSSESSION OF METH

SHEPPARD   STEPHEN      JONATHAN  W/M    25        DTF    POSSESSION OF METH

SEWELL         JAMES           EDWARD      W/M    41        GSP    DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, DUI – LESS SAFE

 

PRICE, JR      CHARLES      BERNARD     W/M    59        FORREST      DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, IMPROPER STOPPING, STANDARDS FOR BRAKE LIGHTS

CRAWFORD MICHAEL      SHANE          W/M    40        Officer JEWELL         PAROLE VIOLATION

DORSEY        KREGORY    LAVONT       B/M     45        Officer BROWN         PROBATION VIOLATION – FELONY

ABLES           JAMIE            SHAWN         W/M    28        Officer MILLER         BURGLARY, THEFT BY TAKING – FELONY

LETSON         JAMES           CHAD W/M    37        Officer MILLER         FTA – MISD, PROBATION VIOLATION – FELONY

HOLLOWAY TYRONE        NMN  B/M     47        Officer MILLER         FTA – FELONY

MITCHELL    TONI  MARIE           W/F     31        Officer GALYON      POSSESSION MARIJUANA – LESS OZ, KNOWINGLY DRIVING ON SUSPENDED, CANCELLED, OR REVOKED REGISTRATION

BROOKS, JR FLOYD          EDWARD      W/M    43        FORREST      HABITUAL VIOLATOR, NO INSURANCE, STANDARD FOR BRAKE LIGHTS. SEAT BELT VIOLATION (AGES 6-17 YO)

COOK, JR      RONNIE         TIMMON       W/M    28        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION – FELONY (ADD CHARGE)

STUDER        DEBRA          LEANNE        W/F     53        Officer HEAD DISORDERLY CONDUCT

BELL  JAHMAR       DEWAYNE    B/M     17        Officer EVANS          ROBBERY, SIMPLY BATTERY

HARRIOD     PAMELA       DIANE           W/F     53        Officer MATHIS        DISORDERLY CONDUCT

HIGGINBOTHAM    JESSICA        DIANNE        W/F     29        Officer MATHIS        DISORDERLY CONDUCT

 

BERRY           CHARLES      MICHAEL      W/M    21        Officer EVANS          FUGITIVE FROM JUSTICE

GODFREY     KRISTEN       BAILEY         W/F     20        Officer MILLER         POSSESSION OF METH

MCGILL         MARK            LYNN   W/M  41        BOWMAN     INFLUENCING WITNESS

WELLBORN  KEVIN           ASHLEY        W/M    56        COKER          VIOLATION OF PROBATION

FLOYD          JACOBY        GARREN       W/M    22        Officer AGREDANO POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS, POSSESSION LESS THAN ONE OZ. OF MARIJUANA, DUI, SEAT BELT VIOLATION

SEBER            JONATHAN  MATTHEW    W/M    22        Officer AGREDANO POSSESSION LESS THAN ONE OZ. OF MARIJUANA, POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS, SEAT BELT VIOLATION

HANKINS     RICHARD      JAMES           W/M    24        Officer PARKER        EXP. TAG, SUSPENDED LICENSE

STIER JAMES           ADAM           W/M    25        ***      HOLD FOR DOC

BOWEN         ELIZABETH  GAGE W/F     43        Officer HOLLAND    DISORDERLY CONDUCT

BARRETT      CHRISTOPHER        ALLEN           W/M    41        Officer AGREDANO DUI, FAILURE TO APPEAR-M, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED x2, OPEN CONTAINER, SIMPLE ASSAULT-FVA, FAILURE TO MAINTAIN LANE

ABLES           JAMIE            SHAWN         W/M    27        Officer MILLER         THEFT BY TAKING-F, BURGLARY 2ND DEGREE

USHER           ALEXANDER           FRANKLIN   W/M    34        Officer BROWN         POSSESSION OF METH W/ INTENT TO DISTRIBUTE

 

SIMMONS     BENNY          WAYNE         W/M    81        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION-F

CLARK          CARRIE         AMELIA        W/F     40        HILL   FALSE REPORT OF A CRIME

TUCKER        DANIEL         DEWAYNE    W/M    27        Officer CAREATHERS         AGGRIVATED ASSAULT

PEEK  LINDA           FAYE W/F     47        Officer ENGLAND    DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED OR REVOKED, TAILLIGHT REQUIREMENT

AMANS         KIMSEY        LANE W/M    53        Officer MCBEE          HOLD FOR COURT

JACKSON     TRENT           KINSLEY       W/M    21        WALK IN       HOLD FOR COURT

MILLSAPS    MONICA       LYNN W/F     44        Officer MAYNOR     THEFT BY TAKING-M, PROBATION VIOLATION-F

ANDERSON  WILLIAM      KIGE  W/M    57        Officer GRAHAM     FAILURE TO APPEAR-F

HESTER         TIFFANY       DELANE        W/F     28        Officer VANDYKE   HIT AND RUN, FAILURE TO YEILD WHILE MAKING A LEFT TURN

ESPY  WENDY         LABELLE       W/F     42        Officer JEWELL         PROBATION VIOLATION-M

JAMES           HEATHER     MARIE           W/F     23        Officer GEDDY         DUI

SOUTHERLAND      BRIAN           EDWARD      W/M    45        Officer TATE  DUI

 

SANDERS     BUFORD       TERONGIA   W/M    66        Officer MULLIS         DRIVING LICENSE SUSPENDED OR REVOKED, TAILLIGHT/LENS REQUIREMENT

HEARD          DEWAN         MONTREL     B/M     27        Officer GALYON      DRIVING LICENSE SUSPENDED OR REVOKED,SLOWE VEHICLE KEEP RIGHT

COOK BRADLEY     DON   W/M    25        Officer GRIFFIN        VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER,SPEEDING

WOODY        JUSTIN          LEE     W/M    27        Officer MILLER         VIOLATION OF PROBATION MISD

JACKSON     KIMBERLY   DAWN           W/F     52        Officer SIMPSON      DISORDERLY CONDUCT

RUIZ   NATANEL     M        W/M    25        Officer DENNY         PUBLIC INDECENCY

SWAFFORD JR        JACKIE          WAYNE         W/M    53        Officer GRIFFIN        FUGITIVE FROM JUSTICE

SINGLETON JAMES           ROY   W/M    38        Officer OWENS         THEFT BY SHOPLIFTING

BERRY           SAMANTHA SHAWN         B/F      37        Officer OWENS         DUI, FAILURE TO MAINTAINE LANE

LEMING        JOHN ROBERT        W/M    53        Officer EVANS          PUBLIC DRUNK

 

JONES            MATTHEW    DYLAN          W/M    23        Officer EVANS          DUI – LESS SAFE, FTML, SEAT BELT VIOLATION – ADULT, TOO FAST FOR CONDITIONS

GRAY TESSY            LANETTE      W/F     41        Officer CHANDLER  DUI – LESS SAFE

CAUSEY        BRENNON    TATE  W/M    20        Officer TERRY           POSSESSION MARIJUANA – LESS OZ, SEAT BELT VIOLATION – ADULT

NORTH          BONITA         NMN  B/F      52        Officer WILSON        POSSESSION COCAINE, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, FTML

SHAW            TRYSTAN     DAKOTA       W/M    21        Officer TERRY           POSSESSION OF MARIJUANA

WHITE           CANE ALLEN           W/M    23        Officer TERRY           POSSESSION OF MARIJUANA

CHAMPION  BRITTAIN     GARRETT      W/M    20        Officer OWENS         POSSESSION OF MARIJUANA

COOK DESTANIE    HOPE W/F     18        Officer OWENS         POSSESSION OF MARIJUANA, DUI

MCCLURE     JAMES           NMN  B/M     38        Officer MATHIS        DUI, FAILURE TO OBEY STOP SIGN

WORLEY       PEARL           ADEAL          W/F     51        Officer WORLEY       WARRANT

THOMAS       CARDARIUS LABRON       B/M     26        Officer EVANS          SUSPENDED, FAILURE TO MAINTAIN LANE

 

BROWN         STEVE            CLINTON      W/M    28        Officer PARKER        OBSTRUCTION – MISD, CONTEMPT CIVIL COURT

BRYANT       RONNIE         LEN    W/M    58        Officer EVANS          DUI, FAIL TO OBEY TRAFFIC LIGHT

TURNER        VANESSA     LEIAH            W/F     37        Officer EVANS          PERMIT UNLAWFUL USE OF VEHICLE

MCGILL         MICHAEL      TYLER           W/M    27        Officer WILSON        POSSESSION OF METH, POSSESSION DRUG RELATED OBJECTS, USE OF COMMUNICATION FACILITY IN COMMISSION OF FELONY INVOLVING CONTROLLED SUBSTANCE, GA RESIDENT HAS 60 DAYS TO CHANGE NAME/ADDRESS, SEAT BELT VIOLATION

FINNEY         BRUTIS          HERMAN      B/M     30        Officer HEAD PROBATION VIOLATION – FELONY

WARE GARY LARAN          B/M     62        Officer WILSON        POSSESSION MARIJUANA – LESS OZ

JONES            NATHAN       DEWAYNE    W/M    27        BALLARD     DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, GA RESIDENT HAS 60 DAYS TO CHANGE NAME/ADDRESS, SPEEDING

WARNOCK   MICHAEL      CHAINEY      W/M    21        CHATTOOGA CO.   HOLD FOR TRANSPORT

PARKER        BETTY           JEAN  W/F     25        CHATTOOGA CO.   HOLD FOR TRANSPORT

 

 

 

 

 


May 8, 2017

Chattanooga Attorney Facing Domestic Assault Charge

May 8, 2017

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Chattanooga Attorney Facing Domestic Assault Charge

A Chattanooga attorney is facing a domestic assault charge. Clancy Covert, 45, was arrested on Sunday night. Police responded at 6:30 p.m. to the Covert residence on N. Valley Drive. His 17-year-old step-daughter said she was talking with her stepdad when "they got into verbal disorder and she called him an ass." She said attorney Covert then slapped her in the nose/mouth ... (click for more)

Shooting Victim Who Refused To Testify Against Rival Gang Member Pleads Guilty To Federal Gun Charge

Marcell "Baby Watts" Christopher, who recently refused to testify against a rival gang member who shot him, pleaded guilty to a federal gun charge on Monday. Prosecutor Chris Poole said Christopher, who is now 20, faces up to 10 years in prison. He will be sentenced on Aug. 11 by Judge Travis McDonough. Christopher, when he was 18 in September of 2014, was shot on ... (click for more)

Opinion

Another HCDE Superintendent Saga

Here we go again.   The thrill, drama, and controversy of selecting another school superintendent.   It is so predictable of local government and their agencies to search for an out of town fixer. For some reason, government believes that our region does not have talented or savvy enough managers to correct the debacle called Hamilton County Department of Education. ... (click for more)

Roy Exum: Pick A New Captain

Both pages of the Times Free Press editorial pages scorned the Hamilton County School Board  on Sunday  in what really amounts to “a big to-do over nothing.” Board chairman Steve Highlander polled the other members about which superintendent candidates they liked and the newspaper got all jumpy about violations of the Sunshine Law. Understand, this was an individual ... (click for more)

Sports

Owls Ride Willie's Four-Hitter To 2-0 Win Vs. East Hamilton

CLEVELAND, Tenn. – Given East Hamilton and Ooltewah had played two close ballgames during the regular season, no one was surprised that Sunday’s District 5-3A tournament contest was tight as well. The Owls (25-6), ranked No 2 in the latest coachT.com poll (strength of schedule), rode Daniel Willie’s four-hit pitching, stout defense and scored on a throwing error and Andrew ... (click for more)

Lady Owls, Lady Trojans In 5-3A Softball Winner's Bracket Final

CLEVELAND, Tenn. – A familiar matchup is on tap Monday night in the District 5-3A softball tournament at Larry Haney Field at Walker Valley High School. Top-seeded Ooltewah and No. 2 Soddy-Daisy cruised to victories Sunday and will play Monday at 7 p.m. in the winner’s bracket final. The Lady Owls (28-5) defeated McMinn County 8-0 on Kayla Boseman’s dominating one-hitter ... (click for more)


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