Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, October 11, 2017

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury for Aug. 20.

No Bills:

AKERS, MICHAEL CHADWICK W 40 M 0 1 GS 1648124 DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE

AKERS, MICHAEL CHADWICK W 40 M 0 1 GS 1653568 SPEEDING

BROOME, ANTWON DARRIEL B 44 M 0 1 GS 1646573 POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE

BROOME, ANTWON DARRIEL B 44 M 0 2 GS 1646574 POSSESSION OF ICE METHAMPHETAMINE FOR RESALE

BROOME, ANTWON DARRIEL B 44 M 0 3 GS 1646575 FELONY POSSESSION OF ALPRAZOLAM

BROOME, ANTWON DARRIEL B 44 M 0 4 GS 1646576 FELONY POSSESSION OF CLONAZEPAM

BROOME, ANTWON DARRIEL B 44 M 0 5 GS 1646577 FELONY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

BROOME, ANTWON DARRIEL B 44 M 0 6 GS 1646578 POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED

BROOME, ANTWON DARRIEL B 44 M 0 7 GS 1654490 FAILURE TO APPEAR

ROBERTS JR, HARLEY EUGENE W 47 M 0 1 GS 1674353 DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE

ROBERTS JR, HARLEY EUGENE W 47 M 0 2 GS 1674354 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

True Bills:

ACUFF, TONY DION B 19 M 303150 1 2 GS 1675104 AGGRAVATED ROBBERY

ACUFF, TONY DION B 19 M 303150 2 2 GS 1675105 AGGRAVATED ROBBERY

ADKINS, KENNETH WAYNE W 42 M 303151 1 1 GS 1656533 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

AKERS, MICHAEL CHADWICK W 40 M 303152 1 2 GS 1648122 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

AKERS, MICHAEL CHADWICK W 40 M 303152 2 2 GS 1648123 POSSESSION OF OXYCODONE FOR RESALE

AKERS, MICHAEL CHADWICK W 40 M 303152 3 2 GS 1648125 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

BLACKENSHIP, LACY FILLMORE W 48 M 303153 1 1 GS 1666613 AGGRAVATED ASSAULT

BLACKENSHIP, LACY FILLMORE W 48 M 303153 2 1 GS 1666614 STALKING

CAFFEY, NAKISHA B 25 F 303154 1 1 ER 0115599 CRIMINAL SIMULATION

CAFFEY, NAKISHA B 25 F 303154 2 1 ER 0115600 THEFT OF PROPERTY

CLAYTON, SHERRI LYNN W 45 F 303155 1 1 GS 1673900 DRIVING ON REVOKED LICENSE

CLAYTON, SHERRI LYNN W 45 F 303155 2 1 GS 1673901 UNLAWFUL REMOVAL OF REGISTRATION PLATE

CLAYTON, SHERRI LYNN W 45 F 303156 1 1 GS 1673103 DRIVING ON REVOKED LICENSE

COFFIN, PAULA N W 22 F 303157 1 3 GS 1643949 VIOLATION OF LIGHT LAW

COFFIN, PAULA N W 22 F 303157 2 3 GS 1643950 FINANCIAL RESPONSIBILITY

COFFIN, PAULA N W 22 F 303157 3 3 GS 1643948 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

DAVIS, HEATHER NICOLE W 32 F 303158 1 1 ER 0120357 AGGRAVATED BURGLARY

DAVIS, HEATHER NICOLE W 32 F 303158 2 1 ER 0120356 THEFT OF PROPERTY

DIXON, DAVID ANTHONY W 20 M 303159 1 1 GS 1676073 THEFT OF PROPERTY

DIXON, DAVID ANTHONY W 20 M 303159 2 1 GS 1676074 THEFT OF PROPERTY

DIXON, DAVID ANTHONY W 20 M 303159 3 1 GS 1676075 ATTEMPT THEFT OF PROPERTY

DIXON, DAVID ANTHONY W 20 M 303159 4 1 GS 1676076 CRIMINAL TRESPASSING

DIXON, DAVID ANTHONY W 20 M 303159 5 1 GS 1676077 CRIMINAL TRESPASSING

DOUGLAS, DERRICK JEROME B 28 M 303160 1 1 GS 1675293 AGGRAVATED CHILD ABUSE OR NEGLECT

DOUGLAS, DERRICK JEROME B 28 M 303160 2 1 GS 1675294 AGGRAVATED CHILD ABUSE OR NEGLECT

FLOWERS, AUSHAUNTI NAKAYA 303161

BRESHYY

B 23 F 1 1 GS 1675295 AGGRAVATED CHILD ABUSE OR NEGLECT

FLOWERS, AUSHAUNTI NAKAYA 303161

BRESHYY

B 23 F 2 1 GS 1675296 AGGRAVATED CHILD ABUSE OR NEGLECT

ELLISON, KELVIN LAMONT B 46 M 303162 1 2 GS 1678580 ESPECIALLY AGGRAVATED BURGLARY



ELLISON, KELVIN LAMONT B 46 M 303162 2 2 GS 1678578 DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT

ELLISON, KELVIN LAMONT B 46 M 303162 3 2 GS 1678579 DOMESTIC ASSAULT

ELLISON, KELVIN LAMONT B 46 M 303162 4 2 GS 1678581 VANDALISM

EVANS, KIRSTIE G W 40 F 303163 1 1 GS 1671401 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

EVANS, KIRSTIE G W 40 F 303163 2 1 GS 1671402 POSSESSION OF HYDROCODONE

EVANS, KIRSTIE G W 40 F 303163 3 1 GS 1671403 POSSESSION OF OXYCODONE

EVANS, KIRSTIE G W 40 F 303163 4 1 GS 1671399 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

FOSTER, SHERRY YVONNE B 38 F 303164 1 1 GS 1670260 THEFT OF PROPERTY

GANN, CHASITY MICHELLE W 33 F 303165 1 1 GS 1675747 THEFT OF PROPERTY

GOINS, BOBBY LAVANTE B 29 M 303166 1 1 GS 1670012 POSSESSION OF MARIHUANA

GOINS, BOBBY LAVANTE B 29 M 303166 2 1 GS 1670013 POSSESSION OF COCAINE

GOINS, BOBBY LAVANTE B 29 M 303166 3 1 GS 1670014 POSSESSION OF MDMA

GREATHOUSE, TAIWAN DARRELL B 28 M 303167 1 1 GS 1671081 EVADING ARREST

GREATHOUSE, TAIWAN DARRELL B 28 M 303167 2 1 GS 1671082 VIOLATION OF LIGHT LAW

GREATHOUSE, TAIWAN DARRELL B 28 M 303167 3 1 GS 1671083 VIOLATION OF OPEN CONTAINER

GREATHOUSE, TAIWAN DARRELL B 28 M 303167 4 1 GS 1671084 DRIVING ON REVOKED LICENSE

GREGG, LARRY RICHARD W 40 M 303168 1 1 GS 1670975 DOMESTIC ASSAULT

GREGG, LARRY RICHARD W 40 M 303168 2 1 GS 1674678 FAILURE TO APPEAR

GREGG, LARRY RICHARD W 40 M 303169 1 1 GS 1673903 THEFT OF PROPERTY

HALFACRE JR, RICKY B 27 M 303170 1 3 GS 1664995 POSSESSION OF MARIHUANA

HALFACRE JR, RICKY B 27 M 303170 2 3 GS 1664996 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

HALFACRE JR, RICKY B 27 M 303170 3 3 GS 1664997 UNLAWFUL POSSESSION OF WEAPON

HALFACRE JR, RICKY B 27 M 303170 4 3 GS 1664998 DRIVING ON REVOKED LICENSE

HAZELRAY, TORRENCE DEVALE B 44 M 303171 1 1 GS 1677741 SPEEDING

HAZELRAY, TORRENCE DEVALE B 44 M 303171 2 1 GS 1677742 TINTED WINDOWS VIOLATION

HAZELRAY, TORRENCE DEVALE B 44 M 303171 3 1 GS 1677744 VIOLATION OF IMPLIED CONSENT

HAZELRAY, TORRENCE DEVALE B 44 M 303171 4 1 GS 1677745 VIOLATION OF MOTOR VEHICLE OFFENDER'S ACT

HAZELRAY, TORRENCE DEVALE B 44 M 303171 5 1 GS 1677743 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

JOHNSON, MICHAEL TROY W 40 M 303172 1 1 GS 1673260 THEFT OF PROPERTY



JOLLEY SR, DAVID MADISON W 46 M 303173 1 2 GS 1678323 ATTEMPT FIRST DEGREE MURDER

JOLLEY SR, DAVID MADISON W 46 M 303173 2 2 GS 1678324 AGGRAVATED ASSAULT

JOLLEY SR, DAVID MADISON W 46 M 303173 3 2 GS 1678325 AGGRAVATED ASSAULT

KING, CHRISTINA RENEE W 28 F 303174 1 1 GS 1676126 VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE

KING, CHRISTINA RENEE W 28 F 303174 2 1 GS 1676128 VIOLATION OF IMPLIED CONSENT

KING, CHRISTINA RENEE W 28 F 303174 3 1 GS 1676127 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

LIM, KEN SUY W 38 M 303175 1 3 GS 1676805 POSSESSION OF HEROIN

LIM, KEN SUY W 38 M 303175 2 3 GS 1676806 POSSESSION OF ALPRAZOLAM

LIM, KEN SUY W 38 M 303175 3 3 GS 1676808 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

MARTIN, RAYFIELD JR B 38 M 303176 1 1 GS 1676243 AGGRAVATED BURGLARY

MARTIN, RAYFIELD JR B 38 M 303176 2 1 GS 1676242 THEFT OF PROPERTY

MARTIN, RAYFIELD JR B 38 M 303176 3 1 GS 1676244 RESISTING ARREST

MCCULLOUGH, JAMAINE LEE B 33 M 303177 1 2 GS 1648935 DOMESTIC ASSAULT

MCCULLOUGH, JAMAINE LEE B 33 M 303178 1 2 GS 1663981 POSSESSION OF MARIHUANA

MCCULLOUGH, JAMAINE LEE B 33 M 303178 2 2 GS 1663982 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

MCCULLOUGH, JAMAINE LEE B 33 M 303178 3 2 GS 1663983 POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE

MCCULLOUGH, JAMAINE LEE B 33 M 303178 4 2 GS 1663984 DRIVING ON REVOKED LICENSE

MCCULLOUGH, JAMAINE LEE B 33 M 303178 5 2 GS 1663985 DRIVING LEFT OF CENTER

MCCULLOUGH, JAMAINE LEE B 33 M 303178 6 2 GS 1663986 VIOLATIN OF REGISTRATION LAW

MCCULLOUGH, JAMAINE LEE B 33 M 303178 7 2 GS 1663987 FINANCIAL RESPONSIBILITY

MILLER, JODY LEE W 36 M 303179 1 3 GS 1671386 UNLAWFUL REMOVAL OF REGISTRATION PLATE

MILLER, JODY LEE W 36 M 303179 2 3 GS 1671387 POSSESSION OF PROHIBITED WEAPON

MILLER, JODY LEE W 36 M 303179 3 3 GS 1671388 POSSESSION OF MARIHUANA

MILLER, JODY LEE W 36 M 303179 4 3 GS 1671389 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

MILLER, JODY LEE W 36 M 303179 5 3 GS 1671390 POSSESSION OF OXYCODONE

MILLER, JODY LEE W 36 M 303179 6 3 GS 1671391 POSSESSION OF LEGEND DRUG

MOORE, JANISHA DEONNA B 22 F 303180 1 2 GS 1648144 FINANCIAL RESPONSIBILITY

MOORE, JANISHA DEONNA B 22 F 303180 2 2 GS 1648145 LEAVING SCENE OF ACCIDENT

MOORE, JANISHA DEONNA B 22 F 303180 3 2 GS 1648147 FAIL TO MAINTAIN LANE



MOORE, JANISHA DEONNA B 22 F 303180 4 2 GS 1648148 VIOLATIN OF DRIVER'S LICENSE LAW

MOORE, JANISHA DEONNA B 22 F 303180 5 2 GS 1648146 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

NORRIS, LEJUANE B 20 M 303181 1 1 GS 1667129 DRIVING ON REVOKED LICENSE

NORRIS, LEJUANE B 20 M 303181 2 1 GS 1667130 FAILURE TO YIELD

PARIS-KELLEY, TAMIA DANIELLE B 21 F 303182 1 3 GS 1664500 CRIMINAL IMPERSONATION

PARIS-KELLEY, TAMIA DANIELLE B 21 F 303182 2 3 GS 1664501 VIOLATION OF LIGHT LAW

PARIS-KELLEY, TAMIA DANIELLE B 21 F 303182 3 3 GS 1664502 FINANCIAL RESPONSIBILITY

PARIS-KELLEY, TAMIA DANIELLE B 21 F 303182 4 3 GS 1664503 DRIVING ON REVOKED LICENSE

PEARSON, CLINTON MARCELLUS B 35 M 303183 1 3 GS 1666072 THEFT OF PROPERTY

PEARSON, CLINTON MARCELLUS B 35 M 303183 2 3 GS 1666073 CRIMINAL SIMULATION

PECK III, ROBERT GEORGE B 53 M 303184 1 1 GS 1666238 RESISTING ARREST

PECK III, ROBERT GEORGE B 53 M 303184 2 1 GS 1666239 DISORDERLY CONDUCT

PECK III, ROBERT GEORGE B 53 M 303184 3 1 GS 1666240 PUBLIC INTOXICATION

REEL, JAMES EDWARD W 45 M 303185 1 3 GS 1675494 THEFT OF PROPERTY

RICE, LATONYA TASHA B 30 F 303186 1 1 GS 1656527 THEFT OF PROPERTY

SANTANA, JOSHUA ALEXANDER W 19 M 303187 1 1 ER 0120691 THEFT OF PROPERTY

SANTANA, JOSHUA ALEXANDER W 19 M 303187 2 1 ER 0120690 DRIVING ON REVOKED LICENSE

SCHAFER, SEAN ALLEN W 31 M 303188 1 1 GS 1677708 THEFT OF PROPERTY

SIMS, JASON TODD W 48 M 303189 1 2 GS 1674252 VANDALISM

SIMS, JASON TODD W 48 M 303189 2 2 GS 1674253 CRIMINAL TRESPASSING

SIMS, JASON TODD W 48 M 303189 3 2 GS 1674254 INTERFERENCE WITH EMERGENCY CALLS

SMITH, BOBBY ALLEN W 30 M 303190 1 2 GS 1667122 THEFT OF PROPERTY

SMITH, SAMUEL LABRON B 62 M 303191 1 2 GS 1670781 DRIVING LEFT OF CENTER

SMITH, SAMUEL LABRON B 62 M 303191 2 2 GS 1670782 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

SMITH, SHONIQUE NECHELLE B 26 F 303192 1 1 GS 1674997 THEFT OF PROPERTY

SMITH, TERRANCE DONELL B 29 303193 1 3 GS 1668036 DRIVING ON REVOKED LICENSE

STEELE JR, JOE CARR W 54 M 303194 1 3 GS 1668502 AGGRAVATED ASSAULT

STEELE JR, JOE CARR W 54 M 303194 2 3 GS 1668503 POSSESSION OF MARIHUANA

STEELE JR, JOE CARR W 54 M 303194 3 3 GS 1668504 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA



STEELE JR, JOE CARR W 54 M 303195 1 3 GS 1672842 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

STEELE JR, JOE CARR W 54 M 303195 2 3 GS 1672843 VIOLATING OF REGISTRATION LAW

STEWART, ANTHONY LEON B 21 M 303196 1 2 GS 1664037 DOMESTIC ASSAULT

STEWART, ANTHONY LEON B 21 M 303196 2 2 GS 1664038 FALSE IMPRISONMENT

STEWART, ANTHONY LEON B 21 M 303196 3 2 GS 1664039 RECKLESS ENDANGERMENT

STEWART, ANTHONY LEON B 21 M 303196 4 2 GS 1664040 VANDALISM

STEWART, ANTHONY LEON B 21 M 303197 1 2 GS 1673894 DOMESTIC ASSAULT

STEWART, ANTHONY LEON B 21 M 303197 2 2 GS 1675771 FAILURE TO APPEAR

THOMAS, HOYT W W 62 M 303198 1 3 GS 1669489 PATRONIZING PROSTITUTION

TIMMONS, JAYLAN J B 17 M 303199 1 2 JV 278264 VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW

TIMMONS, JAYLAN J B 17 M 303199 2 2 JV 278267 FINANCIAL RESPONSIBILITY

TIMMONS, JAYLAN J B 17 M 303199 3 2 JV 278268 UNLAWFUL POSSESSION OF A FIREARM

TIMMONS, JAYLAN J B 17 M 303200 1 2 JV 277454 ASSAULT

TRAMMELL, LARRY LORENZO B 60 M 303201 1 2 GS 1675452 DRIVING ON REVOKED LICENSE

TRAMMELL, LARRY LORENZO B 60 M 303201 2 2 GS 1675453 FINANCIAL RESPONSIBILITY

TRAMMELL, LARRY LORENZO B 60 M 303201 3 2 GS 1675454 FAILURE TO MAINTAIN LANE

TRAMMELL, LARRY LORENZO B 60 M 303201 4 2 GS 1675455 RETALIATION FOR PAST ACTION

TRAMMELL, LARRY LORENZO B 60 M 303201 5 2 GS 1675456 DISORDERLY CONDUCT

TRAMMELL, LARRY LORENZO B 60 M 303201 6 2 GS 1675457 VIOLATION OF IMPLIED CONSENT LAW

TRAMMELL, LARRY LORENZO B 60 M 303201 7 2 GS 1675451 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

WADE, CADARIUS LAMONT B 25 M 303202 1 2 GS 1664036 THEFT OF PROPERTY

WEBSTER, JEFFERY ANTONIO B 52 M 303203 1 2 GS 1678432 BURGLARY OF A BUSINESS

WEBSTER, JEFFERY ANTONIO B 52 M 303203 2 2 GS 1678433 POSSESSION OF BURGLARY TOOLS

WEBSTER, JEFFERY ANTONIO B 52 M 303203 3 2 GS 1678434 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

WELLINGTON, REGGIE TRAVON B 30 M 303204 1 3 GS 1676385 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

WELLINGTON, REGGIE TRAVON B 30 M 303204 2 3 GS 1676386 POSSESSION OF HEROIN

WELLINGTON, REGGIE TRAVON B 30 M 303204 3 3 GS 1676387 CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION

WELLINGTON, REGGIE TRAVON B 30 M 303204 4 3 GS 1676388 POSSESSION OF MARIHUANA

WESTMORELAND, KELVIN LAQUON B 21 M 303205 1 2 GS 1670119 EVADING ARREST

WOOTEN, DAVID ALAN W 45 M 303206 1 1 GS 1678072 THEFT OF PROPERTY