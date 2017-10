Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, October 18, 2017

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury for Aug. 20.

No Bills:

CUMMINGS, HETHER MARIE W 39 F 0 1 GS 1652642 SAFETY EQUIPMENT VIOLATION

PARKS, CORA LYNN B 51 F 0 1 GS 1674936 SIMPLE ASSAULT

WHITE, JESSICA LYNN W 28 F 0 1 GS 1675400 CRIMINAL TRESPASSING

True Bills:

BALL, CHRISTINA JEAN W 33 F 303224 1 2 GS 1675402 THEFT OF PROPERTY

WHITE, JESSICA LYNN W 28 F 303225 1 2 GS 1675399 THEFT OF PROPERTY

BALL, CHRISTINA JEAN W 33 F 303226 1 2 GS 1666391 THEFT OF PROPERTY

BIBBS, ANN MICHELLE B 35 F 303227 1 1 GS 1639178 THEFT OF PROPERTY

BIBBS, ANN MICHELLE B 35 F 303227 2 1 GS 1639179 ASSAULT

BURTON, JASON LEE W 31 M 303228 1 3 GS 1679713 AGGRAVATED BURGLARY

BURTON, JASON LEE W 31 M 303228 2 3 GS 1679714 ASSAULT

BURTON, JASON LEE W 31 M 303228 3 3 GS 1679715 ASSAULT

CHALATE, FELIX AUGISTINE H 20 M 303229 1 3 GS 1648163 ATTEMPTED AGGRAVATED ROBBERY

COLLINS, BYRON LEWIS W 42 M 303230 1 1 GS 1679032 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

DEAL, LAWSON BLAKE W 23 M 303231 1 3 ER 0120344 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

DEAL, LAWSON BLAKE W 23 M 303232 1 3 ER 0120479 THEFT OF PROPERTY

DESALVO, PATRICIA LEAN W 43 F 303233 1 1 ER 0119061 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

DIXON, DAVID ANTHONY W 20 M 303234 1 1 GS 1669219 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

DIXON, DAVID ANTHONY W 20 M 303234 2 1 GS 1672466 FAILURE TO APPEAR

FRALEY, CYNTHIA RENEE W 34 F 303235 1 1 GS 1628592 THEFT OF PROPERTY

FRALEY, CYNTHIA RENEE W 34 F 303235 2 1 GS 1628593 CRIMINAL TRESPASSING

FRALEY, CYNTHIA RENEE W 34 F 303236 1 1 GS 1637825 VIOLATION OF IMPLIED CONSENT

FRALEY, CYNTHIA RENEE W 34 F 303236 2 1 GS 1637826 CHILD NEGLECT

FRALEY, CYNTHIA RENEE W 34 F 303236 3 1 GS 1637827 CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS

FRALEY, CYNTHIA RENEE W 34 F 303236 4 1 GS 1637828 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

FRALEY, CYNTHIA RENEE W 34 F 303236 5 1 GS 1637829 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

FRALEY, CYNTHIA RENEE W 34 F 303236 6 1 GS 1637830 POSSESSION OF MARIJUANA

FRALEY, CYNTHIA RENEE W 34 F 303236 7 1 GS 1637831 THEFT OF PROPERTY

FRALEY, CYNTHIA RENEE W 34 F 303236 8 1 GS 1637832 CRIMINAL TRESPASSING

FRALEY, CYNTHIA RENEE W 34 F 303236 9 1 GS 1637833 RECKLESS ENDANGERMENT

FRALEY, CYNTHIA RENEE W 34 F 303236 10 1 GS 1637824 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

GALLEGLY, BRIAN DAKOTA W 20 M 303237 1 3 ER 0100523 THEFT OF PROPERTY

GALLOWAY, KENNETH LAMONT B 50 M 303238 1 3 GS 1668513 DRIVING LEFT OF CENTER



GALLOWAY, KENNETH LAMONT B 50 M 303238 2 3 GS 1668515 VIOLATION OF IMPLIED CONSENT

GALLOWAY, KENNETH LAMONT B 50 M 303238 3 3 GS 1668516 FINANCIAL RESPONSIBILITY

GALLOWAY, KENNETH LAMONT B 50 M 303238 4 3 GS 1668517 DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE

GALLOWAY, KENNETH LAMONT B 50 M 303238 5 3 GS 1668514 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

HARLEY, ROBERT LEE B 46 M 303239 1 3 GS 1680350 DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT

HARLEY, ROBERT LEE B 46 M 303239 2 3 GS 1680351 AGGRAVATED KIDNAPPING

HARLEY, ROBERT LEE B 46 M 303239 3 3 GS 1680352 AGGRAVATED KIDNAPPING

HARLEY, ROBERT LEE B 46 M 303239 4 3 GS 1680353 INTERFERENCE WITH 911 CALLS

HESTER, TADARIUS KIJUAN B 18 M 303240 1 1 GS 1674730 ATTEMPT FIRST DEGREE MURDER

HESTER, TADARIUS KIJUAN B 18 M 303240 2 1 GS 1674731 AGGRAVATED ASSAULT

HESTER, TADARIUS KIJUAN B 18 M 303240 3 1 GS 1674732 EMPLOY FIREARM DURING DANGEROUS FELONY

HESTER, TADARIUS KIJUAN B 18 M 303240 4 1 GS 1674733 RECKLESS ENDANGERMENT

HUBBARD, DEMARCUS KEONTA B 18 M 303241 1 1 GS 1674726 ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER

HUBBARD, DEMARCUS KEONTA B 18 M 303241 2 1 GS 1674729 AGGRAVATED ASSAULT

HUBBARD, DEMARCUS KEONTA B 18 M 303241 3 1 GS 1674728 EMPLOY FIREARM DURING DANGEROUS FELONY

HUBBARD, DEMARCUS KEONTA B 18 M 303241 4 1 GS 1674727 RECKLESS ENDANGERMENT

METCALF, DARRIEN RAPHAEL B 21 M 303242 1 1 GS 1674734 ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER

METCALF, DARRIEN RAPHAEL B 21 M 303242 2 1 GS 1674735 AGGRAVATED ASSAULT

METCALF, DARRIEN RAPHAEL B 21 M 303242 3 1 GS 1674736 EMPLOY FIREARM DURING DANGEROUS FELONY

METCALF, DARRIEN RAPHAEL B 21 M 303242 4 1 GS 1674737 RECKLESS ENDANGERMENT

JACKSON JR, JEROME OSHAY B 27 M 303243 1 1 GS 1652389 VANDALISM

JOHNSON, CHRISTOPHER RAY B 32 M 303244 1 3 GS 1674556 AGGRAVATED ROBBERY

KING, ZAKARY KARR W 28 M 303245 1 2 SD 59379 BURGLARY OF A BUSINESS

KING, ZAKARY KARR W 28 M 303245 2 2 SD 59380 BURGLARY OF A BUSINESS

KING, ZAKARY KARR W 28 M 303245 3 2 SD 59382 THEFT OF PROPERTY

KING, ZAKARY KARR W 28 M 303246 1 2 SD 59391 ESCAPE

KING, ZAKARY KARR W 28 M 303247 1 2 SD 59381 THEFT OF PROPERTY

MITCHELL, MONICA REENA B 24 F 303248 1 1 GS 1664288 THEFT OF PROPERTY

MITCHELL, MONICA REENA B 24 F 303248 2 1 GS 1664287 DRIVING ON REVOKED LICENSE



MITCHELL, MONICA REENA B 24 F 303248 3 1 GS 1664289 LEAVING SCENE OF ACCIDENT

PECK III, ROBERT GEORGE B 53 M 303249 1 1 GS 1657521 LEAVING SCENE OF ACCIDENT

PECK III, ROBERT GEORGE B 53 M 303249 2 1 GS 1657522 DRIVING ON REVOKED LICENSE

PHILLIPS, RAYMOND NICHOLAS W 27 M 303250 1 1 GS 1681622 ROBBERY

RAULSTON, TARA RUTH W 48 F 303251 1 1 GS 1656364 DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE

RAULSTON, TARA RUTH W 48 F 303251 2 1 GS 1656365 VIOLATION OF REGISTRATION LAW

RAULSTON, TARA RUTH W 48 F 303251 3 1 GS 1656363 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

ROBINSON, WALTER LEWIS B 64 M 303252 1 1 GS 1668179 VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION

RUTHERFORD, JEFFREY LEE W 34 M 303253 1 1 GS 1674742 AGGRAVATED BURGLARY

RUTHERFORD, JEFFREY LEE W 34 M 303253 2 1 GS 1674743 THEFT OF PROPERTY

RUTHERFORD, JEFFREY LEE W 34 M 303253 3 1 GS 1674744 THEFT OF IDENTITY

RUTHERFORD, JEFFREY LEE W 34 M 303253 4 1 GS 1674745 FORGERY

RUTHERFORD, JEFFREY LEE W 34 M 303253 5 1 GS 1674746 FORGERY

SCHENDEL, ASHLEY NICOLE W 31 F 303254 1 3 GS 1646588 DISORDERLY CONDUCT

SCHENDEL, ASHLEY NICOLE W 31 F 303254 2 3 GS 1646587 DRIVING UNDER THE INFLUENCE BY CONSENT

SCHENDEL, TIMOTHY FRANKLIN W 37 M 303255 1 3 GS 1646584 FAILURE TO MAINTAIN LANE

SCHENDEL, TIMOTHY FRANKLIN W 37 M 303255 2 3 GS 1646586 DISORDERLY CONDUCT

SCHENDEL, TIMOTHY FRANKLIN W 37 M 303255 3 3 GS 1646585 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

SPECK, NICHOLAS WAYNE W 18 M 303256 1 1 GS 1677255 DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT

TINSLEY, ERWIN BLAKE W 31 M 303257 1 2 GS 1656948 TINTED WINDOWS VIOLATION

TINSLEY, ERWIN BLAKE W 31 M 303257 2 2 GS 1656947 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

WADE, CADARIUS LAMONT B 25 M 303258 1 2 GS 1667845 THEFT OF IDENTITY

WADE, CADARIUS LAMONT B 25 M 303258 2 2 GS 1667846 THEFT OF IDENTITY

WADE, CADARIUS LAMONT B 25 M 303258 3 2 GS 1667847 THEFT OF IDENTITY

WADE, CADARIUS LAMONT B 25 M 303258 4 2 GS 1667848 THEFT OF IDENTITY

WELLS, JOSHUA OLANDUS B 27 M 303259 1 3 GS 1663730 AGGRAVATED ROBBERY

WELLS, JOSHUA OLANDUS B 27 M 303259 2 3 GS 1663731 POSSESSION OF FIREARM WITH VIOLENT FELONY CONVICTION

WESTMORELAND, KELVIN LAQUON B 21 M 303260 1 2 GS 1666712 POSSESSION OF FIREARM WITH VIOLENT FELONY CONVICTION

WESTMORELAND, KELVIN LAQUON B 21 M 303260 2 2 GS 1666710 RESISTING ARREST



WESTMORELAND, KELVIN LAQUON B 21 M 303260 3 2 GS 1668620 FAILURE TO APPEAR

WILEY, QUINTON TENNILLE B 41 M 303261 1 2 ER 0117529 DRIVING ON REVOKED LICENSE

WILLBANKS, ROCKY LEE W 55 M 303262 1 3 GS 1681403 BURGLARY OF BUSINESS

WILLBANKS, ROCKY LEE W 55 M 303262 2 3 GS 1681401 THEFT OF PROPERTY

WILLBANKS, ROCKY LEE W 55 M 303262 3 3 GS 1681402 VANDALISM

WILLBANKS, ROCKY LEE W 55 M 303263 1 3 GS 1681712 BURGLARY OF BUSINESS

WILLBANKS, ROCKY LEE W 55 M 303263 2 3 GS 1681713 VANDALISM

WILLBANKS, ROCKY LEE W 55 M 303263 3 3 GS 1681714 VANDALISM

WILLBANKS, ROCKY LEE W 55 M 303263 4 3 GS 1681715 PUBLIC INTOXICATION

WILLBANKS, ROCKY LEE W 55 M 303263 5 3 GS 1681716 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA