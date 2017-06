Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, June 7, 2017

Here are the latest no bills and true bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

SMITH, RAYMOND W 63 M 0 1 GS 1645485 POSSESSION OF ICE METHAMPHETAMINE FOR RESALE

SMITH, RAYMOND W 63 M 0 2 GS 1645484 FAILURE TO SIGNAL TURN

SMITH, RAYMOND W 63 M 0 3 GS 1645486 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

True Bills:

ABBOTT, JEREMIAH JASON W 36 M 302060 1 3 CO 17001037 POSSESSION OF ROXICODONE

ABBOTT, JEREMIAH JASON W 36 M 302060 2 3 CO 17001035 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

ABBOTT, JEREMIAH JASON W 36 M 302060 3 3 CO 17001038 POSSESSION OF MARIHUANA

ABBOTT, JEREMIAH JASON W 36 M 302060 4 3 CO 17001039 THEFT OF PROPERTY

ABBOTT, JEREMIAH JASON W 36 M 302060 5 3 CO 17001040 UNLAWFUL POSSESSION OF DANGEROUS WEAPON

BRYANT, SHIANN NICOLE W 27 F 302061 1 3 CO 17001042 POSSESSION ROXICODONE

BRYANT, SHIANN NICOLE W 27 F 302061 2 3 CO 17001043 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

BRYANT, SHIANN NICOLE W 27 F 302061 3 3 CO 17001044 POSSESSION OF MARIHUANA

BRYANT, SHIANN NICOLE W 27 F 302061 4 3 CO 17001045 THEFT OF PROPERTY

BRYANT, SHIANN NICOLE W 27 F 302061 5 3 CO 17001046 UNLAWFUL POSSESSION OF DANGEROUS WEAPON

ARRIS, DANIEL LYNN W 44 M 302062 1 1 GS 1653096 POSSESSION OF MARIHUANA

BONNER, ACE DEWAYNE B 37 M 302063 1 1 GS 1623064 POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE

BONNER, ACE DEWAYNE B 37 M 302063 2 1 GS 1623065 POSSESSION OF MARIHUANA

BONNER, ACE DEWAYNE B 37 M 302063 3 1 GS 1623066 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

FORTSON, LAWON JEROME B 34 M 302064 1 1 GS 1623060 POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE

FORTSON, LAWON JEROME B 34 M 302064 2 1 GS 1623061 POSSESSION OF MARIHUANA

FORTSON, LAWON JEROME B 34 M 302064 3 1 GS 1623063 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

BOYD, HANES L W 56 M 302065 1 2 GS 1639732 FAIL TO MAINTAIN LANE

BOYD, HANES L W 56 M 302065 2 2 GS 1639734 VIOLATION OF IMPLIED CONSENT LAW

BOYD, HANES L W 56 M 302065 3 2 GS 1639733 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

BOYD, ROBERT SCHUYLER W 27 M 302066 1 3 GS 1607773 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

BROBECK, ADAM JACKSON W 25 M 302067 1 2 GS 1650266 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

BROWN III, CHARLES EDWARD B 49 M 302068 1 2 GS 1656694 AGGRAVATED ASSAULT

COYNE, TYLER RANDOLPH W 18 M 302069 1 3 GS 1653468 AGGRAVATED BURGLARY

COYNE, TYLER RANDOLPH W 18 M 302069 2 3 GS 1653469 THEFT OF PROPERTY

COYNE, TYLER RANDOLPH W 18 M 302069 3 3 GS 1653470 THEFT OF PROPERTY

DOBBS, LUCAS AARON W 29 M 302070 1 3 GS 1655064 RECKLESS ENDANGERMENT

DOBBS, LUCAS AARON W 29 M 302070 2 3 GS 1655065 RECKLESS DRIVING

DOBBS, LUCAS AARON W 29 M 302070 3 3 GS 1655066 LEAVING SCENE OF ACCIDENT



DOBBS, LUCAS AARON W 29 M 302070 4 3 GS 1655067 DRIVING ON REVOKED LICENSE

DOBBS, LUCAS AARON W 29 M 302070 5 3 GS 1655068 DRIVING LEFT OF CENTER

DOBBS, LUCAS AARON W 29 M 302070 6 3 GS 1655069 VIOLATION OF SEAT BELT

DOBBS, LUCAS AARON W 29 M 302070 7 3 GS 1655070 FINANCIAL RESPONSIBILITY

DOBBS, LUCAS AARON W 29 M 302070 8 3 GS 1655071 SPEEDING

DOBBS, LUCAS AARON W 29 M 302070 9 3 GS 1655072 EVADING ARREST

DOBBS, LUCAS AARON W 29 M 302071 1 3 GS 1655540 AGGRAVATED ASSAULT

DOBBS, LUCAS AARON W 29 M 302071 2 3 GS 1655541 EVADING ARREST

DOBBS, LUCAS AARON W 29 M 302071 3 3 GS 1655542 DRIVING ON REVOKED LICENSE

DOBBS, LUCAS AARON W 29 M 302071 4 3 GS 1655543 RECKLESS ENDANGERMENT

DOBBS, LUCAS AARON W 29 M 302071 5 3 GS 1655544 FAIL TO MAINTAIN LANE

DOBBS, LUCAS AARON W 29 M 302071 6 3 GS 1655545 VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE

DOBBS, LUCAS AARON W 29 M 302071 7 3 GS 1655546 FAIL TO YIELD

DOBBS, LUCAS AARON W 29 M 302071 8 3 GS 1655547 SPEEDING

DOBBS, LUCAS AARON W 29 M 302071 9 3 GS 1655662 RESISTING ARREST

DOBBS, LUCAS AARON W 29 M 302072 1 3 GS 1655548 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

DWIGHT, NICONIOUS ANTWAN B 34 M 302073 1 2 GS 1660749 DOMESTIC ASSAULT

FISHER, JAMES LAMAR W 58 M 302074 1 3 CO 17001155 EVADING ARREST

FISHER, JAMES LAMAR W 58 M 302074 2 3 CO 17001156 FAIL TO MAINTAIN LANE

FISHER, JAMES LAMAR W 58 M 302074 3 3 CO 17001157 FINANCIAL RESPONSIBILITY

FISHER, JAMES LAMAR W 58 M 302074 4 3 CO 17001158 VIOLATION OF OPEN CONTAINER

FISHER, JAMES LAMAR W 58 M 302074 5 3 CO 17001159 VIOLATION OF REGISTRATION LAW

FISHER, JAMES LAMAR W 58 M 302074 6 3 CO 17001160 VIOLATION OF MOTOR VEHICLE OFFENDER'S ACT

FISHER, JAMES LAMAR W 58 M 302074 7 3 CO 17001153 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

FORTSON, LAWON JEROME B 34 M 302075 1 1 GS 1623062 POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY

FRANCIS, BERNARD B 58 M 302076 1 1 GS 1628697 THEFT OF PROPERTY

FROST, BRIAN TIMOTHY W 29 M 302077 1 2 GS 1651002 DRAG RACING

FROST, BRIAN TIMOTHY W 29 M 302077 2 2 GS 1651003 RECKLESS DRIVING

ROLLINS, ZACHARY THOMAS W 31 M 302078 1 2 GS 1651000 DRAG RACING



ROLLINS, ZACHARY THOMAS W 31 M 302078 2 2 GS 1651001 RECKLESS DRIVING

GERVAIS, MICHEAL CRAIG W 49 M 302079 1 1 GS 1659428 CHILD RAPE

GERVAIS, MICHEAL CRAIG W 49 M 302079 2 1 GS 1659429 ATTTEMPT CHILD NEGLECT

GERVAIS, MICHEAL CRAIG W 49 M 302079 3 1 GS 1659430 ATTEMPT CHILD NEGLECT

GERVAIS, MICHEAL CRAIG W 49 M 302079 4 1 GS 1659431 ATTEMPT CHILD NEGLECT

GLOVER, CHRISTOPHER ALLEN W 38 M 302080 1 3 RB 17000316 KIDNAPPING

GLOVER, CHRISTOPHER ALLEN W 38 M 302080 2 3 RB 17000317 THEFT OF PROPERTY

GLOVER, CHRISTOPHER ALLEN W 38 M 302080 3 3 RB 17000318 EVADING ARREST

GLOVER, CHRISTOPHER ALLEN W 38 M 302080 4 3 RB 17000319 ASSAULT

GLOVER, CHRISTOPHER ALLEN W 38 M 302080 5 3 RB 17000320 SPEEDING

GLOVER, CHRISTOPHER ALLEN W 38 M 302080 6 3 RB 17000321 VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE

GOAD, SHANNON NEOCIA W 46 F 302081 2 GS POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26

GRAMS

1 1656751

GOAD, SHANNON NEOCIA W 46 F 302081 2 2 GS 1656752 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

GOAD, SHANNON NEOCIA W 46 F 302081 3 2 GS 1656753 POSSESSION OF HANDGUN WITH FELONY CONVICTION

GOAD, SHANNON NEOCIA W 46 F 302081 4 2 GS 1656754 POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY

GOAD, SHANNON NEOCIA W 46 F 302081 5 2 GS 1656755 THEFT OF PROPERTY

HARVEY, JONATHON PAUL W 28 M 302082 1 3 GS 1661457 THEFT OF PROPERTY

HAYES, JOEY LEN W 38 M 302083 1 1 RB 17000260 VIOLATION OF MOTOR VEHICLE OFFENDER'S ACT

HAYES, JOEY LEN W 38 M 302083 2 1 RB 17000261 CRIMINAL IMPERSONATION

HAYES, JOEY LEN W 38 M 302083 3 1 RB 17000262 VIOLATION OF REGISTRATION LAW

HENEGAR, DAVID JACOB W 22 M 302084 1 3 GS 1658948 AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT

HENEGAR, DAVID JACOB W 22 M 302084 2 3 GS 1658949 INTERFERENCE WITH 911 CALL

HENEGAR, DAVID JACOB W 22 M 302085 1 3 GS 1660151 THEFT OF PROPERTY

HENEGAR, DAVID JACOB W 22 M 302085 2 3 GS 1660152 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

HENEGAR, DAVID JACOB W 22 M 302085 3 3 GS 1660153 CRIMINAL IMPERSONATION

HENEGAR, DAVID JACOB W 22 M 302085 4 3 GS 1660154 VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW

IDUNG, HANNIEL NNA B 20 M 302086 1 3 GS 1643292 SPEEDING

IDUNG, HANNIEL NNA B 20 M 302086 2 3 GS 1643291 DRIVING UNDER THE INFLUENCE



JABLONSKI, THEODORE MICHAEL W 34 M 302087 1 3 GS 1657758 AGGRAVATED ROBBERY

JACKSON, NICHOLE KEZIA B 24 F 302088 1 2 GS 1654956 POSS OF COCAINE FOR RESALE

JACKSON, NICHOLE KEZIA B 24 F 302088 2 2 GS 1654957 POSS OF MARIJUANA FOR RESALE

JACKSON, NICHOLE KEZIA B 24 F 302088 3 2 GS 1654958 POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED

JOHNSON, JAKOBI BUTHELEZI B 22 M 302089 1 3 GS 1661321 ROBBERY

JONES, MICHAEL CARNELL B 55 M 302090 1 3 GS 1662991 VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY

JUMP, DARRIN WAYNE W 43 M 302091 1 1 CO 16004303 CRIMINAL TRESPASSING

JUMP, DARRIN WAYNE W 43 M 302091 2 1 CO 16004299 TAMPERING WITH EVIDENCE

JUMP, DARRIN WAYNE W 43 M 302091 3 1 CO 16004300 POSSESSION OF BURGLARY TOOLS

JUMP, DARRIN WAYNE W 43 M 302091 4 1 CO 16004298 PUBLIC INTOXICATION

JUMP, DARRIN WAYNE W 43 M 302091 5 1 CO 16004302 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

JUMP, DARRIN WAYNE W 43 M 302091 6 1 CO 16004301 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

KNIGHT, JAMES FATE W 48 M 302092 1 2 CO 16004333 DRIVING ON REVOKED LICENSE

KNIGHT, JAMES FATE W 48 M 302092 2 2 CO 16004334 OPEN CONTAINER LAW

KNIGHT, JAMES FATE W 48 M 302092 3 2 CO 16004335 POSSESSION OF PROHIBITED WEAPON

KNIGHT, JAMES FATE W 48 M 302092 4 2 CO 16004336 FALSIFICATION OF A DRUG TEST

KNIGHT, JAMES FATE W 48 M 302092 5 2 CO 16004332 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

LOMAX JR, WILLIAM LOUIS B 43 M 302093 1 3 GS 1662476 CRIMINAL SIMULATION

MARTIN, JASON EDWARD W 43 M 302094 1 1 CO 17000771 THEFT OF PROPERTY

MARTIN, JASON EDWARD W 43 M 302094 2 1 CO 17000778 THEFT OF PROPERTY

SEIBER, APRIL ROSE W 25 F 302095 1 1 CO 17000773 THEFT OF PROPERTY

SEIBER, APRIL ROSE W 25 F 302095 2 1 CO 17000777 THEFT OF PROPERTY

MARTIN, JASON EDWARD W 43 M 302096 1 1 CO 17000772 POSS.

OF FIREARM WITH VIOLENT FELONY CONVICTION

MARTIN, JASON EDWARD W 43 M 302096 2 1 CO 17000733 DRIVING ON REVOKED LICENSE

MARTIN, JASON EDWARD W 43 M 302096 3 1 CO 17000732 CRIMINAL IMPERSONATION

MCDOWELL, GREGORY SCOTT W 48 M 302097 1 3 GS 1646197 DRIVING ON REVOKED LICENSE

MCDOWELL, GREGORY SCOTT W 48 M 302097 2 3 GS 1646198 VIOLATION OF MOTOR VEHICLE OFFENDER'S ACT

MCDOWELL, GREGORY SCOTT W 48 M 302097 3 3 GS 1646199 MISUSE OF REGISTRATION PLATE

MCDOWELL, GREGORY SCOTT W 48 M 302098 1 3 GS 1644824 SEAT BELT LAW VIOLATION



MCDOWELL, GREGORY SCOTT W 48 M 302098 2 3 GS 1644825 VIOLATION OF REGISTRATION LAW

MCDOWELL, GREGORY SCOTT W 48 M 302098 3 3 GS 1644826 FAILURE TO MAINTAIN LANE

MCDOWELL, GREGORY SCOTT W 48 M 302098 4 3 GS 1644823 VIOLATION OF MOTOR VEHICLE OFFENDER'S ACT

MCDOWELL, GREGORY SCOTT W 48 M 302098 5 3 GS 1644822 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

MCKENZIE, DERRICK ANTWON B 19 M 302099 1 2 GS 1654096 AGGRAVATED ASSAULT

MERENDINO, ANTHONY JOSEPH W 27 M 302100 1 3 GS 1661725 DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT

MERENDINO, ANTHONY JOSEPH W 27 M 302100 2 3 GS 1661726 INTERFERENCE WITH 911 CALL

MILLER, LINDSEY SUSANNE W 31 F 302101 1 3 GS 1655549 DRIVING UNDER THE INFLUENCE BY CONSENT

MURPHY, ANGELA DENISE W 39 F 302102 1 2 RB 17000027 AGGRAVATED BURGLARY

MURPHY, ANGELA DENISE W 39 F 302102 2 2 RB 17000026 AGGRAVATED BURGLARY

MURPHY, ANGELA DENISE W 39 F 302102 3 2 RB 17000028 THEFT OF PROPERTY

PERCY, JOE LOVE B 32 M 302103 1 3 GS 1649405 DRIVING ON REVOKED LICENSE

PERCY, JOE LOVE B 32 M 302103 2 3 GS 1649406 LEAVING SCENE OF ACCIDENT

PERCY, JOE LOVE B 32 M 302103 3 3 GS 1649404 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

POSEY, CHRISTOPHER SHANE W 42 M 302104 1 3 GS 1659011 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

RAMSEY, KENNETH E W 73 M 302105 1 2 GS 1651549 DOMESTIC ASSAULT

REAVES, CURTIS MICHAEL B 73 M 302106 1 3 CO 16003842 IMPEDING TRAFFIC

REAVES, CURTIS MICHAEL B 73 M 302106 2 3 CO 16003844 POSSESSION OF MARIHUANA

REAVES, CURTIS MICHAEL B 73 M 302106 3 3 CO 16003845 POSSESSION OF ADDERALL

REAVES, CURTIS MICHAEL B 73 M 302106 4 3 CO 16003843 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

REESE, DAVID PATRICK W 38 M 302107 1 3 GS 1662498 DISORDERLY CONDUCT

REESE, DAVID PATRICK W 38 M 302107 2 3 GS 1662499 STALKING

REESE, DAVID PATRICK W 38 M 302107 3 3 GS 1662500 RESISTING ARREST

REESE, DAVID PATRICK W 38 M 302107 4 3 GS 1662501 AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASS

RICHARDSON JR, DUANE ESTIL W 26 M 302108 1 2 GS 1653297 DOMESTIC ASSAULT

RICHARDSON JR, DUANE ESTIL W 26 M 302109 1 2 GS 1624468 DRIVING ON REVOKED LICENSE

RICHARDSON JR, DUANE ESTIL W 26 M 302109 2 2 GS 1624469 FINANCIAL RESPONSIBILITY

RICHARDSON, LAURA NICOLE W 34 F 302110 1 2 CO 16000680 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

RICHARDSON, LAURA NICOLE W 34 F 302110 2 2 CO 16000681 POSSESSION OF ALPRAZOLAM



RICHARDSON, LAURA NICOLE W 34 F 302110 3 2 CO 16000682 POSSESSION OF MARIHUANA

RICHARDSON, LAURA NICOLE W 34 F 302110 4 2 CO 16000683 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

RINEHART, COURTNEY MARIE W 26 F 302111 1 3 CO 17000995 DRIVING WHILE IN POSSESSION OF METH

RINEHART, COURTNEY MARIE W 26 F 302111 2 3 CO 17000994 BUMPER LAW VIOLATION

RINEHART, COURTNEY MARIE W 26 F 302111 3 3 CO 17000993 VIO. DRIVERS LICENSE LAW

RINEHART, COURTNEY MARIE W 26 F 302111 4 3 CO 17000992 FINANCIAL RESPONSIBILITY

RINEHART, COURTNEY MARIE W 26 F 302111 5 3 CO 17000991 POSS. METHAMPHETAMINE FOR RESALE

RINEHART, COURTNEY MARIE W 26 F 302111 6 3 CO 17000984 POSS. ALPRAZOLAM FOR RESALE

RINEHART, COURTNEY MARIE W 26 F 302111 7 3 CO 17000990 POSS. OF CLONAZEPAM FOR RESALE

RINEHART, COURTNEY MARIE W 26 F 302111 8 3 CO 17000989 POSSESSION OF MARIHUANA

RINEHART, COURTNEY MARIE W 26 F 302111 9 3 CO 17000988 CRIMINAL IMPERSONATION

RINEHART, COURTNEY MARIE W 26 F 302111 10 3 CO 17000987 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

RINEHART, COURTNEY MARIE W 26 F 302111 11 3 CO 17000986 POSS.A FIREARM DURING DANGEROUS FELONY

RINEHART, COURTNEY MARIE W 26 F 302111 12 3 CO 17000985 POSSESSION OF PROHIBITED WEAPON

SEAL, JAMES HAROLD W 26 M 302112 1 3 RB 17000133 FELONIOUS POSSESSION OF HEROIN

SEAL, JAMES HAROLD W 26 M 302112 2 3 RB 17000132 POSSESSION OF FIREARM WITH FELONY DRUG CONVICTION

SEIBER, APRIL ROSE W 25 F 302113 1 1 CO 17000730 CRIMINAL TRESPASSING

SEIBER, APRIL ROSE W 25 F 302113 2 1 CO 17000774 UNL. POSSESSION OF WEAPON

SIMONS, WILLIAM TROY W 54 M 302114 1 1 GS 1663478 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

VANDERGRIFF, BRANDY LEA W 36 F 302115 1 1 GS 1663481 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

YOUNG JR, JOHN DANIEL W 49 M 302116 1 1 GS 1663475 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

SIMONS, WILLIAM TROY W 54 M 302117 1 1 GS 1663480 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

YOUNG JR, JOHN DANIEL W 49 M 302118 1 1 GS 1663474 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

SIMONS, WILLIAM TROY W 54 M 302119 1 1 GS 1663479 POSSESSION OF OXYCODONE

STRAWN, ROBERT KEITH W 55 M 302120 1 1 GS 1656528 POSS. MARIHUANA FOR RESALE

STRAWN, ROBERT KEITH W 55 M 302120 2 1 GS 1656529 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

TAYLOR, DOMINIQUE B 21 M 302121 1 2 GS 1625693 EVADING ARREST

VANDERGRIFF, BRANDY LEA W 36 F 302122 1 1 GS 1663482 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

VERCELLOTTI, MARK EDWARD W 51 M 302123 1 3 GS 1661243 DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT



WELLINGTON, STEVE ALAN B 60 M 302124 1 3 GS 1658273 DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT

WILKEY, LEBRON ROY W 46 M 302125 1 2 GS 1661865 VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY

YOUNG JR, JOHN DANIEL W 49 M 302126 1 1 GS 1663476 POSS.A FIREARM DURING DANGEROUS FELONY

YOUNG JR, JOHN DANIEL W 49 M 302126 2 1 GS 1663477 POSSESSION OF MARIHUANA