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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, July 29, 2020

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 BANKS JR, TONY BERNARD ASSAULT 07/29/2020
1 BOSTON, CELESTE WATONNYA ASSAULT 07/29/2020
2 BOSTON, CELESTE WATONNYA RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS 07/29/2020
3 BOSTON, CELESTE WATONNYA DISORDERLY CONDUCT 07/29/2020
1 BROWN, DAYJOUR POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 07/29/2020
1 CROWTHER, TYRONE CORDELL CRIMINAL TRESPASSING 07/29/2020
1 DAVIS, LOGAN BRADLEY POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 07/29/2020
1 DUNNINGTON, CHETH ISAAC MARIJUANA FOR RESALE 07/29/2020
1 LOY, KATRINA MARIE MARIJUANA FOR RESALE 07/29/2020
1 WIMPY, ELYSIA LASHAY MARIJUANA FOR RESALE 07/29/2020
1 IPSARO, JEFFREY BRYAN POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 07/29/2020
1 WILLIAMS, AKYRAH LAMIQUE POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 07/29/2020
1 JORDAN, TRAVIS RAY POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 07/29/2020
1 PENNINGTON, ROBERT ANDREW UNL. POSSESSION OF A WEAPON 07/29/2020
2 PENNINGTON, ROBERT ANDREW RECKLESS DRIVING 07/29/2020
3 PENNINGTON, ROBERT ANDREW DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 07/29/2020
4 PENNINGTON, ROBERT ANDREW THEFT OF IDENTITY 07/29/2020
5 PENNINGTON, ROBERT ANDREW UNLAWFUL REMOVAL OF REGISTRATION PLATE 07/29/2020
6 PENNINGTON, ROBERT ANDREW POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 07/29/2020
1 STYLES, APRIL POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 07/29/2020

1 WATTS JR., PATRICK LAVAR POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 07/29/2020
1 WATTS, KYREE DORCELL CRIMINAL TRESPASSING 07/29/2020
1 WILLIAMS, AKYRAH LAMIQUE CRIMINAL TRESPASSING 07/29/2020

True Bills:

310138 1 BAILEY, KYLIA DESHAE THEFT OF PROPERTY 07/29/2020
310139 1 BAILEY, KYLIA DESHAE THEFT OF PROPERTY 07/29/2020
310140 1 BENTLEY, CARL MICHAEL THEFT OF PROPERTY 07/29/2020
310141 1 BRANHAM, TEOSHIA RENEE DPOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 07/29/2020
310142 1 BRANHAM, TEOSHIA RENEE DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 07/29/2020
310142 2 BRANHAM, TEOSHIA RENEE CHILD NEGLECT 07/29/2020
310143 1 BRANUM, AARON WAYNE DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/29/2020
310143 2 BRANUM, AARON WAYNE DRIVING LEFT OF CENTER 07/29/2020
310143 3 BRANUM, AARON WAYNE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/29/2020
310144 1 BRUNS, SAMUEL FREDERICK DISORDERLY CONDUCT 07/29/2020
310144 2 BRUNS, SAMUEL FREDERICK PUBLIC INTOXICATION 07/29/2020
310144 3 BRUNS, SAMUEL FREDERICK BURGLARY OF AN AUTO 07/29/2020
310144 4 BRUNS, SAMUEL FREDERICK VANDALISM 07/29/2020
310144 5 BRUNS, SAMUEL FREDERICK BURGLARY OF AN AUTO 07/29/2020
310144 6 BRUNS, SAMUEL FREDERICK VANDALISM 07/29/2020
310144 7 BRUNS, SAMUEL FREDERICK BURGLARY OF AN AUTO 07/29/2020
310144 8 BRUNS, SAMUEL FREDERICK VANDALISM 07/29/2020
310144 9 BRUNS, SAMUEL FREDERICK BURGLARY OF AN AUTO 07/29/2020
310144 10 BRUNS, SAMUEL FREDERICK VANDALISM 07/29/2020
310144 11 BRUNS, SAMUEL FREDERICK BURGLARY OF AN AUTO 07/29/2020
Case NumberCount Name Charge Date
310144 12 BRUNS, SAMUEL FREDERICK VANDALISM 07/29/2020
310144 13 BRUNS, SAMUEL FREDERICK BURGLARY OF AN AUTO 07/29/2020
310144 14 BRUNS, SAMUEL FREDERICK VANDALISM 07/29/2020
310144 15 BRUNS, SAMUEL FREDERICK BURGLARY OF AN AUTO 07/29/2020
310144 16 BRUNS, SAMUEL FREDERICK VANDALISM 07/29/2020
310144 17 BRUNS, SAMUEL FREDERICK BURGLARY OF AN AUTO 07/29/2020
310144 18 BRUNS, SAMUEL FREDERICK VANDALISM 07/29/2020
310144 19 BRUNS, SAMUEL FREDERICK BURGLARY OF AN AUTO 07/29/2020
310144 20 BRUNS, SAMUEL FREDERICK VANDALISM 07/29/2020
310144 21 BRUNS, SAMUEL FREDERICK BURGLARY OF AN AUTO 07/29/2020
310144 22 BRUNS, SAMUEL FREDERICK VANDALISM 07/29/2020
310145 1 BURRESS, LONTIASHA LASHUNTAE THEFT OF PROPERTY 07/29/2020
310146 1 CASLIN, SHAQUISHA DEMETRIA THEFT OF PROPERTY 07/29/2020
310147 1 CASLIN, SHAQUISHA DEMETRIA AGGRAVATED BURGLARY 07/29/2020
310147 2 CASLIN, SHAQUISHA DEMETRIA THEFT OF PROPERTY 07/29/2020
310147 3 CASLIN, SHAQUISHA DEMETRIA VANDALISM 07/29/2020
310148 1 CREWS, JEFFERY T THEFT OF PROPERTY 07/29/2020
310148 2 CREWS, JEFFERY T EVADING ARREST 07/29/2020
310148 3 CREWS, JEFFERY T FAILURE TO MAINTAIN LANE 07/29/2020
310148 4 CREWS, JEFFERY T VANDALISM 07/29/2020
310148 5 CREWS, JEFFERY T VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 07/29/2020
310148 6 CREWS, JEFFERY T SPEEDING 07/29/2020

310148 7 CREWS, JEFFERY T DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/29/2020
310149 1 DAVIS, JAMARCUS KISHON THEFT OF PROPERTY 07/29/2020
310149 2 DAVIS, JAMARCUS KISHON CRIMINAL TRESPASSING 07/29/2020
310149 3 DAVIS, JAMARCUS KISHON POSS. OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 07/29/2020
310149 4 DAVIS, JAMARCUS KISHON TAMPERING WITH EVIDENCE 07/29/2020
310149 5 DAVIS, JAMARCUS KISHON POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 07/29/2020
310150 1 DAVIS, LOGAN BRADLEY VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 07/29/2020
310150 2 DAVIS, LOGAN BRADLEY SPEEDING 07/29/2020
310150 3 DAVIS, LOGAN BRADLEY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/29/2020
310151 1 DUNNINGTON, CHETH ISAAC POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 07/29/2020
310151 2 DUNNINGTON, CHETH ISAAC POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020
310152 1 LOY, KATRINA MARIE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 07/29/2020
310152 2 LOY, KATRINA MARIE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020
310153 1 WIMPY, ELYSIA LASHAY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 07/29/2020
310153 2 WIMPY, ELYSIA LASHAY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020
310154 1 DYRON, HATTEN N. DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 07/29/2020
310154 2 DYRON, HATTEN N. DOMESTIC ASSAULT 07/29/2020
310155 1 ENGLISH, WILLIAM DANIEL POSSESSION OF HEROIN 07/29/2020
310155 2 ENGLISH, WILLIAM DANIEL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020
310155 3 ENGLISH, WILLIAM DANIEL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 07/29/2020
310156 1 GRAY, ZANE NICHOLAS POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020
310156 2 GRAY, ZANE NICHOLAS DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 07/29/2020

310156 3 GRAY, ZANE NICHOLAS DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/29/2020
310157 1 IPSARO, JEFFREY BRYAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020
310158 1 WILLIAMS, AKYRAH LAMIQUE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020
310159 1 JACKSON, RICHARD LEBRON POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 07/29/2020
310159 2 JACKSON, RICHARD LEBRON POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 07/29/2020
310160 1 JAMES, KING ALLAH ASSAULT 07/29/2020
310160 2 JAMES, KING ALLAH VANDALISM 07/29/2020
310161 1 JORDAN, TRAVIS RAY POSSESSION OF ALPRAZOLAM 07/29/2020
310161 2 JORDAN, TRAVIS RAY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 07/29/2020
310162 1 KEY, KENNETH EDWARD THEFT OF PROPERTY 07/29/2020
310164 1 LOMNICK, MARCUS DEWAYNE TAMPERING WITH EVIDENCE 07/29/2020
310164 2 LOMNICK, MARCUS DEWAYNE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020
310165 1 SCRUGGS, MICHAEL CORTEZ TAMPERING WITH EVIDENCE 07/29/2020
310165 2 SCRUGGS, MICHAEL CORTEZ POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020
310163 1 LOMINICK, LOGAN LAQUAN TAMPERING WITH EVIDENCE 07/29/2020
310163 2 LOMINICK, LOGAN LAQUAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020
310166 1 LOMINICK, LOGAN LAQUAN POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 07/29/2020
310167 1 LOMNICK, MARCUS DEWAYNE VIOLATION OF ORDER TO VACATE STRUCTURE 07/29/2020
310168 1 SCRUGGS, MICHAEL CORTEZ VIOLATION OF ORDER TO VACATE STRUCTURE 07/29/2020
310169 1 MELTON, DEANDREA DEMETRIS AGGRAVATED ROBBERY 07/29/2020
310169 2 MELTON, DEANDREA DEMETRIS THEFT OF PROPERTY 07/29/2020
310170 1 MEYER, BRIDGET MICHELLE CHILD ABUSE 07/29/2020

310170 2 MEYER, BRIDGET MICHELLE RESISTING ARREST 07/29/2020
310171 1 MEYER, BRIDGET MICHELLE DOMESTIC ASSAULT 07/29/2020
310172 1 MORRIS, HARVEY ALEXANDER VIOLATION OF HEADLIGHT LAW 07/29/2020
310172 2 MORRIS, HARVEY ALEXANDER OPEN CONTAINER LAW 07/29/2020
310172 3 MORRIS, HARVEY ALEXANDER DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/29/2020
310172 4 MORRIS, HARVEY ALEXANDER DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/29/2020
310174 1 MYLES, RICKEY RICARDO POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 07/29/2020
310174 2 MYLES, RICKEY RICARDO POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 07/29/2020
310174 3 MYLES, RICKEY RICARDO POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020
310173 1 MYLES, RESHEEM RESHAWN POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 07/29/2020
310173 2 MYLES, RESHEEM RESHAWN POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 07/29/2020
310173 3 MYLES, RESHEEM RESHAWN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020
310175 1 MYLES, RESHEEM RESHAWN FAILURE TO YIELD 07/29/2020
310175 2 MYLES, RESHEEM RESHAWN VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 07/29/2020
310175 3 MYLES, RESHEEM RESHAWN DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/29/2020
310175 4 MYLES, RESHEEM RESHAWN DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 07/29/2020
310176 1 PENNINGTON, ROBERT ANDREW EVADING ARREST 07/29/2020
310176 2 PENNINGTON, ROBERT ANDREW POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020
310177 1 PITTS, SAVANNAH DORAMAY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020
310177 2 PITTS, SAVANNAH DORAMAY IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS 07/29/2020
310177 3 PITTS, SAVANNAH DORAMAY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/29/2020
310178 1 POOLE, DEONDRIA NICOLE THEFT OF PROPERTY 07/29/2020

310178 2 POOLE, DEONDRIA NICOLE DOMESTIC ASSAULT 07/29/2020
310179 1 PRINCE, MARTIN DAVID RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 07/29/2020
310179 2 PRINCE, MARTIN DAVID VANDALISM 07/29/2020
310180 1 RHODES, BRANDON TAYLOR RAPE 07/29/2020
310180 2 RHODES, BRANDON TAYLOR THEFT OF PROPERTY 07/29/2020
310181 1 ROWLETT, CHRISTOPHER TODD DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/29/2020
310182 1 SHROPSHIRE, HARRISON LEE DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 07/29/2020
310183 1 SIVELS, KHALIL HAKEEM BURGLARY OF AN AUTO 07/29/2020
310183 2 SIVELS, KHALIL HAKEEM THEFT OF PROPERTY 07/29/2020
310183 3 SIVELS, KHALIL HAKEEM FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 07/29/2020
310184 1 SLEDGE, RAY ANTHONY THEFT OF PROPERTY 07/29/2020
310184 2 SLEDGE, RAY ANTHONY ALTERATION OF PERMANENT NUMBER 07/29/2020
310184 3 SLEDGE, RAY ANTHONY POSSESSION OF BURGLARY TOOLS 07/29/2020
310185 1 SMITH, DAX ALEXANDER SPEEDING 07/29/2020
310185 2 SMITH, DAX ALEXANDER DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/29/2020
310186 1 SPROUSE, CAMERON SHAQUILLE THEFT OF PROPERTY 07/29/2020
310187 1 SPROUSE, CAMERON SHAQUILLE DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 07/29/2020
310187 2 SPROUSE, CAMERON SHAQUILLE VANDALISM 07/29/2020
310187 3 SPROUSE, CAMERON SHAQUILLE RESISTING ARREST 07/29/2020
310187 4 SPROUSE, CAMERON SHAQUILLE POSSESSION OF WEAPON WITH PRIOR DOMESTIC ASSAULT
CONVICTION
07/29/2020
310187 5 SPROUSE, CAMERON SHAQUILLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020
310187 6 SPROUSE, CAMERON SHAQUILLE FINANCIAL RESPONSIBILITY 07/29/2020

310187 7 SPROUSE, CAMERON SHAQUILLE DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/29/2020
310188 1 STYLES, APRIL DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/29/2020
310188 2 STYLES, APRIL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/29/2020
310189 1 THOMPSON, TRISTAN DOUGLAS POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020
310190 1 WATTS JR., PATRICK LAVAR POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 07/29/2020
310190 2 WATTS JR., PATRICK LAVAR RESISTING ARREST 07/29/2020
310190 3 WATTS JR., PATRICK LAVAR DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 07/29/2020
310190 4 WATTS JR., PATRICK LAVAR EVADING ARREST 07/29/2020
310190 5 WATTS JR., PATRICK LAVAR VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 07/29/2020
310190 6 WATTS JR., PATRICK LAVAR VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 55080109 07/29/2020
310190 7 WATTS JR., PATRICK LAVAR RECKLESS DRIVING 07/29/2020
310190 8 WATTS JR., PATRICK LAVAR THEFT OF PROPERTY 07/29/2020
310190 9 WATTS JR., PATRICK LAVAR VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 07/29/2020
310191 1 WATTS JR., PATRICK LAVAR BURGLARY OF AN AUTO 07/29/2020
310191 2 WATTS JR., PATRICK LAVAR THEFT OF PROPERTY 07/29/2020
310191 3 WATTS JR., PATRICK LAVAR FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 07/29/2020
310191 4 WATTS JR., PATRICK LAVAR FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 07/29/2020
310191 5 WATTS JR., PATRICK LAVAR FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 07/29/2020
310191 6 WATTS JR., PATRICK LAVAR FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 07/29/2020


July 29, 2020

Grand Jury No Bills And True Bills

July 29, 2020

Attorneys Spar Over Wilkey Dashcam, Bodycam Footage

July 29, 2020

Tennessee Tops 100,000 In Coronavirus Cases; Has 1,020 Deaths


Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 BANKS JR, TONY BERNARD ASSAULT 07/29/2020 1 BOSTON, CELESTE WATONNYA ASSAULT 07/29/2020 2 BOSTON, ... (click for more)

Attorneys in the multiple Federal Court cases involving former Hamilton County Sheriff’s deputy Daniel Wilkey sparred on Wednesday on the subject of dashcam and bodycam footage. The server ... (click for more)

Tennessee now has 100,822 coronavirus cases, an increase of 1,778. There have been 1,020 who have died from the virus in the state, reported health officials on Wednesday, an increase of 21. ... (click for more)



Breaking News

Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 BANKS JR, TONY BERNARD ASSAULT 07/29/2020 1 BOSTON, CELESTE WATONNYA ASSAULT 07/29/2020 2 BOSTON, CELESTE WATONNYA RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS 07/29/2020 3 BOSTON, CELESTE WATONNYA DISORDERLY CONDUCT 07/29/2020 1 BROWN, DAYJOUR POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE ... (click for more)

Attorneys Spar Over Wilkey Dashcam, Bodycam Footage

Attorneys in the multiple Federal Court cases involving former Hamilton County Sheriff’s deputy Daniel Wilkey sparred on Wednesday on the subject of dashcam and bodycam footage. The server that stored these videos crashed in January, leading to the loss of over a year’s worth of footage. While the Hamilton County Sheriff’s Office, who was in charge of the server, attempted to ... (click for more)

Opinion

What Does The Number Of COVID-19 Active Cases Really Tell Us? - And Response

As I write this article this afternoon, like many concerned citizens, I am waiting for the Hamilton County Health Department to release the latest numbers relating to COVID-19. The big stat everybody and most parents are fixated on are the number of active cases. This number is the stat that will tell us in what phase school will open this August, but what does it really mean? ... (click for more)

Roy Exum: COVID? Try Vitamin 'P'

A couple of years before my blessed mother went to her Heavenly reward in 2014, she would spend her ordinary afternoons with her TV preachers and, Lord, it was such a blessing; mom was in her late 80s. She had a deep wish not to go in a nursery home – and who could blame her -- so I moved into the upstairs of her beautiful home to tend to her and we had the most wonderful assortment ... (click for more)

Sports

Former Lookouts Impressive In Debut With Reds

With the absence of minor league baseball this season, Lookouts fans can find some solace with impressive major league debuts from a pair of former players who spent last summer in Chattanooga. After being promoted to the Cincinnati Reds on Sunday, catcher Tyler Stephenson and pitcher Tejay Antone earned accolades for their performances in Monday night’s 8-7 loss to the Chicago ... (click for more)

UTC Volleyball Earns USMC/AVCA Team Academic Award

Following another highly successful year in the classroom, the Chattanooga Mocs volleyball program earned its eighth-straight United States Marine Corps (USMC) / American Volleyball Coaches Association ( AVCA ) Team Academic Award following the 2019-20 academic year, the AVCA league offices announced last week. In addition to the 227 total NCAA DI programs, Chattanooga is ... (click for more)


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