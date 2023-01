Here are the Grand Jury true bills:

314919 1 HARRIS, CORTINO ARTREZ ASSAULT 01/11/2023

314920 1 JENKINS, MICHAEL LEE RECKLESS ENDANGERMENT 01/11/2023

314920 2 JENKINS, MICHAEL LEE EVADING ARREST 01/11/2023

314921 1 JOHNSON, AUDREY ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 01/11/2023

314922 1 LAVENDER, DE'IDRA ZHEMONE FALSE REPORTS 01/11/2023

314923 1 LEE, CHRISTOPHER EUGENE DRIVING LEFT OF CENTER 01/11/2023

314923 2 LEE, CHRISTOPHER EUGENE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 01/11/2023

314924 1 LIVELY, ANTHONY CHRISTOPHER ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 01/11/2023

314925 1 LIVELY, ANTHONY CHRISTOPHER POSSESSION OF EXPLOSIVE COMPONENTS 01/11/2023

314925 2 LIVELY, ANTHONY CHRISTOPHER POSSESSION OF PROHIBITED WEAPON 01/11/2023

314926 1 MOYLAN, KAETLYN BRIANNA POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 01/11/2023

314926 2 MOYLAN, KAETLYN BRIANNA POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 01/11/2023

314926 3 MOYLAN, KAETLYN BRIANNA FINANCIAL RESPONSIBILITY 01/11/2023

314926 4 MOYLAN, KAETLYN BRIANNA DRIVING UNDER THE INFLUENCE THIRD OFFENSE 01/11/2023

314927 1 TODD, ANTONIO EUGENE DOMESTIC ASSAULT 01/11/2023

314928 1 WHITE, AMANDA ROSE THEFT OF PROPERTY INVOLVING MERCHANDISE 01/11/2023

314929 1 WRIGHT JR, WILLIAM HOWARD AGGRAVATED ASSAULT 01/11/2023