Latest Headlines

Grand Jury True Bills

  • Wednesday, January 11, 2023

Here are the Grand Jury true bills:

314919 1 HARRIS, CORTINO ARTREZ ASSAULT 01/11/2023
314920 1 JENKINS, MICHAEL LEE RECKLESS ENDANGERMENT 01/11/2023
314920 2 JENKINS, MICHAEL LEE EVADING ARREST 01/11/2023
314921 1 JOHNSON, AUDREY ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 01/11/2023
314922 1 LAVENDER, DE'IDRA ZHEMONE FALSE REPORTS 01/11/2023
314923 1 LEE, CHRISTOPHER EUGENE DRIVING LEFT OF CENTER 01/11/2023
314923 2 LEE, CHRISTOPHER EUGENE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 01/11/2023
314924 1 LIVELY, ANTHONY CHRISTOPHER ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 01/11/2023
314925 1 LIVELY, ANTHONY CHRISTOPHER POSSESSION OF EXPLOSIVE COMPONENTS 01/11/2023
314925 2 LIVELY, ANTHONY CHRISTOPHER POSSESSION OF PROHIBITED WEAPON 01/11/2023
314926 1 MOYLAN, KAETLYN BRIANNA POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 01/11/2023
314926 2 MOYLAN, KAETLYN BRIANNA POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 01/11/2023
314926 3 MOYLAN, KAETLYN BRIANNA FINANCIAL RESPONSIBILITY 01/11/2023
314926 4 MOYLAN, KAETLYN BRIANNA DRIVING UNDER THE INFLUENCE THIRD OFFENSE 01/11/2023
314927 1 TODD, ANTONIO EUGENE DOMESTIC ASSAULT 01/11/2023
314928 1 WHITE, AMANDA ROSE THEFT OF PROPERTY INVOLVING MERCHANDISE 01/11/2023
314929 1 WRIGHT JR, WILLIAM HOWARD AGGRAVATED ASSAULT 01/11/2023

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Grand Jury True Bills
  • Breaking News
  • 1/11/2023
Local Swimmer Nominated In 2022 WOWSA Awards
Local Swimmer Nominated In 2022 WOWSA Awards
  • Sports
  • 1/11/2023
UTC's Heck Named SoCon Student-Athlete Of The Week
  • Sports
  • 1/11/2023
South Korean Solar Firm Announces $2.5 Billion Investment At Dalton
  • Breaking News
  • 1/11/2023
Lookout Mountain, Tn., Dealing With Dogs Running At Large, Owners Not Poop Scooping
  • Breaking News
  • 1/11/2023
Cause Of Death For 3 People Found In Hixson Outbuilding Was Fentanyl, Meth, Carbon Monoxide Toxicity
  • Breaking News
  • 1/11/2023
Breaking News
Grand Jury True Bills
  • 1/11/2023

Here are the Grand Jury true bills: 314919 1 HARRIS, CORTINO ARTREZ ASSAULT 01/11/2023 314920 1 JENKINS, MICHAEL LEE RECKLESS ENDANGERMENT 01/11/2023 314920 2 JENKINS, MICHAEL LEE EVADING ... more

South Korean Solar Firm Announces $2.5 Billion Investment At Dalton
  • 1/11/2023

A South Korean company announced a $2.5 billion expansion of its Dalton, Ga., solar plant. Hanwha Q CELLS build also build a new plant in northwest Atlanta. Officials said the investments ... more

HCSO Warns Of Local Mail Thefts In Hamilton County
HCSO Warns Of Local Mail Thefts In Hamilton County
  • 1/11/2023

The Hamilton County Sheriff’s Office is advising citizens that we are experiencing several mail thefts throughout the county. "Unfortunately, mail thefts are not unusual and usually increase ... more

Breaking News
Kevin Raper Sworn In As Member Of 113th General Assembly
Kevin Raper Sworn In As Member Of 113th General Assembly
  • 1/11/2023
Volunteer Fire Departments Ask Annual Appropriation From The County
  • 1/11/2023
Dashboard App To Give Tennesseans Full Access To Legislative Goings-On
  • 1/11/2023
City Council To Discuss Airport Inn RFP Next Tuesday
  • 1/11/2023
Nokian Tyres To Spend $174.1 Million To Double Dayton Plant; Add 75 Jobs
  • 1/11/2023
Opinion
Chattanooga Needs To Do Better For Its Firefighters - And Response
  • 1/9/2023
Speed Breakers Needed On Georgia Avenue
  • 1/9/2023
Roy Exum: He Prayed On Live TV
Roy Exum: He Prayed On Live TV
  • 1/7/2023
Questions For Rep. Fleischmann - And Response (2)
  • 1/6/2023
Progressives Live In A World Of Alternate Reality - And Response
  • 1/6/2023
Sports
Vols Stay Perfect In SEC With 77-68 Win Over Vanderbilt
  • 1/10/2023
Red Wolves Sign Guatemalan Goalkeeper
Red Wolves Sign Guatemalan Goalkeeper
  • 1/10/2023
Former Moc Coach Lamont Paris Gets Big Win At Kentucky
  • 1/10/2023
College Basketball On TV
  • 1/31/2023
Local Swimmer Nominated In 2022 WOWSA Awards
Local Swimmer Nominated In 2022 WOWSA Awards
  • 1/11/2023
Happenings
Free Entrance To Point Park Jan. 16 In Celebration Of Martin Luther King, Jr. Day
  • 1/10/2023
Community Leader Focused My Morning Cup Podcast Launches Monday
Community Leader Focused My Morning Cup Podcast Launches Monday
  • 1/11/2023
Did You Know? Conflict Of Interest
Did You Know? Conflict Of Interest
  • 1/11/2023
TDEC Seeks Nominations For Governor's Environmental Stewardship Awards
  • 1/11/2023
CARTA Announces Dr. Martin Luther King, Jr. Day Schedule
  • 1/11/2023
Entertainment
Chattanooga Is Next Stop On Steven Cade’s Giving Guitars Tour
Chattanooga Is Next Stop On Steven Cade’s Giving Guitars Tour
  • 1/11/2023
String Theory At The Hunter To Welcome Kenari Quartet
String Theory At The Hunter To Welcome Kenari Quartet
  • 1/6/2023
Best Of Grizzard - The Eating Season
Best Of Grizzard - The Eating Season
  • 1/11/2023
Best Of Grizzard - Good Ol' Boy
Best Of Grizzard - Good Ol' Boy
  • 1/10/2023
ETSU Chorale Has Concert Jan. 13
  • 1/6/2023
Opinion
Chattanooga Needs To Do Better For Its Firefighters - And Response
  • 1/9/2023
Speed Breakers Needed On Georgia Avenue
  • 1/9/2023
Roy Exum: He Prayed On Live TV
Roy Exum: He Prayed On Live TV
  • 1/7/2023
Dining
7 Brew Brings First Drive-Thru Coffee Location To Hixson
  • 1/7/2023
George's Hamburgers Were The Best
George's Hamburgers Were The Best
  • 1/6/2023
Fountainhead Taproom Adds Restaurant
Fountainhead Taproom Adds Restaurant
  • 1/5/2023
Business
Text Request Kickstarts 2023 With Promotions
  • 1/11/2023
David Lillard, Jr. Looks Forward To Next Term As State Treasurer
  • 1/11/2023
TVA Retiring Cumberland, Continues Transition To Clean Energy Future
  • 1/10/2023
Real Estate
Christian Hempell Named President And COO Of Patriot Family Homes
  • 1/10/2023
Planning Panel Allows 5-Story Building As Part Of Planned Southside Gardens
  • 1/9/2023
Planning Commission Recommends Denial For 74 Townhomes Near Morris Hill Road
  • 1/9/2023
Placeholder New Ad Type will go here
Student Scene
Dr. Angela Davis To Highlight UTC MLK Day 2023
Dr. Angela Davis To Highlight UTC MLK Day 2023
  • 1/11/2023
CSCC Announces Gym Floor Improvements
CSCC Announces Gym Floor Improvements
  • 1/11/2023
McCallie Student Among America’s Top 300 Teen Scientists In National High School Competition
  • 1/10/2023
Living Well
University Surgical Associates Adds Katie Duffy To Leadership Team As COO
University Surgical Associates Adds Katie Duffy To Leadership Team As COO
  • 1/10/2023
Victims Of Human Trafficking Can Protect Their Address With The Secretary Of State’s Safe At Home Program
  • 1/10/2023
Austin Hatcher Foundation To Host 3rd Annual Bubbles Of Fun Run
Austin Hatcher Foundation To Host 3rd Annual Bubbles Of Fun Run
  • 1/10/2023
Memories
John Shearer: Finding Georgia Football Graves Amid Harriet Greve Search
  • 1/10/2023
Linda Mines Speaks At Chattanooga Area Historical Association Tuesday
  • 1/4/2023
John Shearer: Remembering Chattanooga At Dawn Of New Year 50 Years Ago
  • 1/2/2023
Outdoors
Chattanooga's First Outdoor Pickleball Courts Coming In Spring
  • 1/11/2023
White Oak Mountain Ranger: Full Moon
White Oak Mountain Ranger: Full Moon
  • 1/7/2023
2023 Sandhill Crane Festival Set For Jan. 14-15
  • 1/6/2023
Travel
Serengeti 3D Comes To IMAX Friday
  • 1/10/2023
Springtime In Yosemite – A Wonderful Time To Discover The Park
  • 1/3/2023
John Shearer: A Basketball Travel Trip
  • 12/23/2022
Church
East Tennessee Anglican Choir Presents Candlelight Concert Feb. 5
  • 1/10/2023
Bob Tamasy: Prayer Not Only For Crisis Management
Bob Tamasy: Prayer Not Only For Crisis Management
  • 1/9/2023
"Hope" Is Sermon Topic At Middle Valley Church Of God On Sunday
  • 1/4/2023
Obituaries
Brenda Gail Davenport
Brenda Gail Davenport
  • 1/11/2023
Harold Edward Taylor
Harold Edward Taylor
  • 1/11/2023
Anthony LeBron Edmondson
Anthony LeBron Edmondson
  • 1/11/2023
Area Obituaries
Broome, Linda Darlene (LaFayette)
  • 1/10/2023
Baker, Alice Warren (Dalton)
Baker, Alice Warren (Dalton)
  • 1/10/2023
Morrison, James Kinzel "Ken" (Dalton)
Morrison, James Kinzel "Ken" (Dalton)
  • 1/10/2023