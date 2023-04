Here are the Grand Jury no bills and true bills:

No Bills:

1 GIBSON, LEJUAN SHAQUILLE EVADING ARREST 04/12/2023

2 GIBSON, LEJUAN SHAQUILLE RESISTING ARREST 04/12/2023

1 GIBSON, LEJUAN SHAQUILLE FALSE REPORTS 04/12/2023

1 GIBSON, LEJUAN SHAQUILLE FALSE REPORTS 04/12/2023

1 GIBSON, LEJUAN SHAQUILLE FALSE REPORTS 04/12/2023

2 GIBSON, LEJUAN SHAQUILLE DISORDERLY CONDUCT 04/12/2023

True Bills:

315340 1 BAINE, JEREMIAH MARCELL POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY 04/12/2023

315341 1 BELL SR, MICHAEL TYRONE POSSESSION OF MARIJUANA 04/12/2023

315342 1 CUMMINGS, CHRISTOPHER JOEL ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 04/12/2023

315342 2 CUMMINGS, CHRISTOPHER JOEL ESPECIALLY AGGRAVATED ROBBERY 04/12/2023

315342 3 CUMMINGS, CHRISTOPHER JOEL POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 04/12/2023

315343 1 ELLIOTT, PHILLIP BRYANT ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 04/12/2023

315343 2 ELLIOTT, PHILLIP BRYANT VANDALISM/MALICIOUS MISCHIEF 04/12/2023

315344 1 GIBSON, LEJUAN SHAQUILLE FALSE REPORTS 04/12/2023

315345 1 GIBSON, LEJUAN SHAQUILLE FALSE REPORTS 04/12/2023

315346 1 GIBSON, LEJUAN SHAQUILLE ATTEMPT ESCAPE 04/12/2023

315346 2 GIBSON, LEJUAN SHAQUILLE RESISTING ARREST 04/12/2023

315347 1 GIBSON, LEJUAN SHAQUILLE FALSE REPORTS 04/12/2023

315348 1 GIBSON, LEJUAN SHAQUILLE FALSE REPORTS 04/12/2023

315349 1 LEDFORD, ROBERT MICHAEL ATTEMPT THEFT 04/12/2023

315349 2 LEDFORD, ROBERT MICHAEL VANDALISM/MALICIOUS MISCHIEF 04/12/2023

315350 1 MOORE, JUANA DUNYAEL POSSESSION OF CRACK COCAINE FOR RESALE 04/12/2023

315350 2 MOORE, JUANA DUNYAEL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/12/2023

315351 1 RIOS RAMIREZ, JOSE ANGEL FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 04/12/2023

315352 1 RUFFIN, DEDRICK LAMAR UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 04/12/2023

315352 2 RUFFIN, DEDRICK LAMAR POSSESSION OF MARIJUANA 04/12/2023



315352 3 RUFFIN, DEDRICK LAMAR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/12/2023

315353 1 VELEDIAZ-SANCHEZ, CUTBERTO AGGRAVATED ASSAULT 04/12/2023

315354 1 VOGEL, JEREMY B POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/12/2023

315355 1 WYNN, MARKUS H DOMESTIC ASSAULT 04/12/2023