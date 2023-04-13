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Grand Jury No Bills And True Bills

  • Thursday, April 13, 2023

Here are the Grand Jury no bills and true bills:

No Bills:

1 GIBSON, LEJUAN SHAQUILLE EVADING ARREST 04/12/2023
2 GIBSON, LEJUAN SHAQUILLE RESISTING ARREST 04/12/2023
1 GIBSON, LEJUAN SHAQUILLE FALSE REPORTS 04/12/2023
1 GIBSON, LEJUAN SHAQUILLE FALSE REPORTS 04/12/2023
1 GIBSON, LEJUAN SHAQUILLE FALSE REPORTS 04/12/2023
2 GIBSON, LEJUAN SHAQUILLE DISORDERLY CONDUCT 04/12/2023

True Bills:

315340 1 BAINE, JEREMIAH MARCELL POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY 04/12/2023
315341 1 BELL SR, MICHAEL TYRONE POSSESSION OF MARIJUANA 04/12/2023
315342 1 CUMMINGS, CHRISTOPHER JOEL ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 04/12/2023
315342 2 CUMMINGS, CHRISTOPHER JOEL ESPECIALLY AGGRAVATED ROBBERY 04/12/2023
315342 3 CUMMINGS, CHRISTOPHER JOEL POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 04/12/2023
315343 1 ELLIOTT, PHILLIP BRYANT ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 04/12/2023
315343 2 ELLIOTT, PHILLIP BRYANT VANDALISM/MALICIOUS MISCHIEF 04/12/2023
315344 1 GIBSON, LEJUAN SHAQUILLE FALSE REPORTS 04/12/2023
315345 1 GIBSON, LEJUAN SHAQUILLE FALSE REPORTS 04/12/2023
315346 1 GIBSON, LEJUAN SHAQUILLE ATTEMPT ESCAPE 04/12/2023
315346 2 GIBSON, LEJUAN SHAQUILLE RESISTING ARREST 04/12/2023
315347 1 GIBSON, LEJUAN SHAQUILLE FALSE REPORTS 04/12/2023
315348 1 GIBSON, LEJUAN SHAQUILLE FALSE REPORTS 04/12/2023
315349 1 LEDFORD, ROBERT MICHAEL ATTEMPT THEFT 04/12/2023
315349 2 LEDFORD, ROBERT MICHAEL VANDALISM/MALICIOUS MISCHIEF 04/12/2023
315350 1 MOORE, JUANA DUNYAEL POSSESSION OF CRACK COCAINE FOR RESALE 04/12/2023
315350 2 MOORE, JUANA DUNYAEL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/12/2023
315351 1 RIOS RAMIREZ, JOSE ANGEL FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 04/12/2023
315352 1 RUFFIN, DEDRICK LAMAR UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 04/12/2023
315352 2 RUFFIN, DEDRICK LAMAR POSSESSION OF MARIJUANA 04/12/2023

315352 3 RUFFIN, DEDRICK LAMAR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/12/2023
315353 1 VELEDIAZ-SANCHEZ, CUTBERTO AGGRAVATED ASSAULT 04/12/2023
315354 1 VOGEL, JEREMY B POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/12/2023
315355 1 WYNN, MARKUS H DOMESTIC ASSAULT 04/12/2023

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1st Rendering Of Southside Stadium Is Unveiled
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  • 4/13/2023
Grand Jury No Bills And True Bills
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Lady Canes Give Bradley Central Glimpse Of 5-4A Future
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  • 4/13/2023
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PETA Says UTCOM Has Stopped Using Live Pigs In Training Programs
  • 4/13/2023

PETA officials said they were informed by the University of Tennessee (UT) College of Medicine (UTCOM) at Chattanooga that it will immediately stop using live pigs in its surgical and medical ... more

Grand Jury No Bills And True Bills
  • 4/13/2023

Here are the Grand Jury no bills and true bills: No Bills: 1 GIBSON, LEJUAN SHAQUILLE EVADING ARREST 04/12/2023 2 GIBSON, LEJUAN SHAQUILLE RESISTING ARREST 04/12/2023 1 GIBSON, LEJUAN ... more

Latest Bradley County Arrest Report
  • 4/13/2023

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  • 4/10/2023
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Unclaimed Baggage Announces Grand Opening Of The Unclaimed Baggage Museum
  • 4/12/2023
Oak Mountain State Park Re-purposing Demonstration Farm Into Dog Park And Event Space
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  • 4/12/2023
Guardians Of The Galaxy 3 Lands At Tennessee Aquarium IMAX Theater On May 4
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  • 4/12/2023
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Bob Tamasy: Peer Pressure: Perilous or Positive?
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  • 4/13/2023
"Peace: How Are We Going To Keep It?" Is Sermon Topic At Middle Valley Church Of God
  • 4/12/2023
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  • 4/13/2023
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  • 4/13/2023
Guadalquiver, Luperiscia Tabamo Laquinta (Cleveland)
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  • 4/13/2023