Here are the True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



True Bills:

312717 1 BURT, SHAMECA LASHON IDENTITY THEFT 01/19/2022

312717 2 BURT, SHAMECA LASHON THEFT OF PROPERTY 01/19/2022

312717 3 BURT, SHAMECA LASHON IDENTITY THEFT 01/19/2022

312717 4 BURT, SHAMECA LASHON FAILURE TO APPEAR 01/19/2022

312719 1 WOODALL, SARAH NICOLE POSSESSION OF GABAPENTIN FOR RESALE 01/19/2022

312719 2 WOODALL, SARAH NICOLE POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 01/19/2022

312719 3 WOODALL, SARAH NICOLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 01/19/2022

312718 1 CASTLEBERRY, BRENT LEE POSSESSION OF GABAPENTIN FOR RESALE 01/19/2022

312718 2 CASTLEBERRY, BRENT LEE POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 01/19/2022

312718 3 CASTLEBERRY, BRENT LEE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 01/19/2022

312720 1 DUNIGAN, AUSTRALIA LADELL AGGRAVATED ASSAULT 01/19/2022

312721 1 GADDIS, DESTINY MAE ASSAULT 01/19/2022

312722 1 GRIFFIN, JOSHUA D RECKLESS ENDANGERMENT 01/19/2022

312722 2 GRIFFIN, JOSHUA D THEFT OF PROPERTY 01/19/2022

312722 3 GRIFFIN, JOSHUA D TAMPERING WITH EVIDENCE 01/19/2022

312722 4 GRIFFIN, JOSHUA D EVADING ARREST 01/19/2022

312722 5 GRIFFIN, JOSHUA D POSSESSION OF A FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 01/19/2022

312722 6 GRIFFIN, JOSHUA D POSSESSION OF CODEINE FOR RESALE 01/19/2022

312722 7 GRIFFIN, JOSHUA D POSSESSION OF OXYCOCONE 01/19/2022

312722 8 GRIFFIN, JOSHUA D POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 01/19/2022



312722 9 GRIFFIN, JOSHUA D VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 01/19/2022

312722 10 GRIFFIN, JOSHUA D DRIVING LEFT OF CENTER 01/19/2022

312722 11 GRIFFIN, JOSHUA D FAILURE TO MAINTAIN LANE 01/19/2022

312722 12 GRIFFIN, JOSHUA D LEAVING THE SCENE 01/19/2022

312722 13 GRIFFIN, JOSHUA D DUTY UPON STRIKING FIXTURE 01/19/2022

312722 14 GRIFFIN, JOSHUA D RECKLESS DRIVING 01/19/2022

312722 15 GRIFFIN, JOSHUA D VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 01/19/2022

312724 1 MCMATH, ERIC ANTONIO POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 01/19/2022

312723 1 GRUNDY, JUBAL YAHKUT POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 01/19/2022

312725 1 GRUNDY, JUBAL YAHKUT POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 01/19/2022

312725 2 GRUNDY, JUBAL YAHKUT POSSESSION OF HYDROCODONE FOR RESALE 01/19/2022

312725 3 GRUNDY, JUBAL YAHKUT POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 01/19/2022

312726 1 GRUNDY, JUBAL YAHKUT POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 01/19/2022

312726 2 GRUNDY, JUBAL YAHKUT POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 01/19/2022

312726 3 GRUNDY, JUBAL YAHKUT POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 01/19/2022

312726 4 GRUNDY, JUBAL YAHKUT POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 01/19/2022

312727 1 HARRISON, MICHAEL RAY THEFT OF PROPERTY 01/19/2022

312727 2 HARRISON, MICHAEL RAY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 01/19/2022

312727 3 HARRISON, MICHAEL RAY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 01/19/2022

312728 1 HUGHLEY, JOHN AMOS THEFT OF PROPERTY 01/19/2022

312728 2 HUGHLEY, JOHN AMOS TAMPERING WITH EVIDENCE 01/19/2022

312728 3 HUGHLEY, JOHN AMOS POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 01/19/2022



312728 4 HUGHLEY, JOHN AMOS THEFT OF PROPERTY 01/19/2022

312728 5 HUGHLEY, JOHN AMOS TAMPERING WITH EVIDENCE 01/19/2022

312728 6 HUGHLEY, JOHN AMOS POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 01/19/2022

312728 7 HUGHLEY, JOHN AMOS THEFT OF PROPERTY 01/19/2022

312728 8 HUGHLEY, JOHN AMOS TAMPERING WITH EVIDENCE 01/19/2022

312728 9 HUGHLEY, JOHN AMOS POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 01/19/2022

312728 10 HUGHLEY, JOHN AMOS TAMPERING WITH EVIDENCE 01/19/2022

312728 11 HUGHLEY, JOHN AMOS POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 01/19/2022

312729 1 MOULTON JR, RICKY LADON IDENTITY THEFT 01/19/2022

312729 2 MOULTON JR, RICKY LADON FORGERY 01/19/2022

312730 1 RAMSEY JR, TOMMY TYRONE RECKLESS ENDANGERMENT 01/19/2022

312731 1 RICHARDS, LINZEL LAMONTA THEFT OF PROPERTY 01/19/2022

312731 2 RICHARDS, LINZEL LAMONTA POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 01/19/2022

312731 3 RICHARDS, LINZEL LAMONTA POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 01/19/2022

312732 1 SPARKS, STEVEN BLAKE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 01/19/2022

312733 1 STRICKLAND, LISHONTEION

TANKADDAH LASTARR

CONSPIRACY TO COMMIT FRAUDULENT USE OF A CREDIT CARD 01/19/2022

312733 2 STRICKLAND, LISHONTEION

TANKADDAH LASTARR

FRAUDULENT USE OF A CREDIT CARD 01/19/2022

312733 3 STRICKLAND, LISHONTEION

TANKADDAH LASTARR

CONSPIRACY TO COMMIT THEFT OF PROPERTY 01/19/2022

312733 4 STRICKLAND, LISHONTEION

TANKADDAH LASTARR

THEFT OF PROPERTY 01/19/2022

312734 1 WATKINS, TERENCE ANTONIO VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 01/19/2022