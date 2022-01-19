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Breaking News


Grand Jury True Bills

Wednesday, January 19, 2022

Here are the True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

True Bills:

312717 1 BURT, SHAMECA LASHON IDENTITY THEFT 01/19/2022
312717 2 BURT, SHAMECA LASHON THEFT OF PROPERTY 01/19/2022
312717 3 BURT, SHAMECA LASHON IDENTITY THEFT 01/19/2022
312717 4 BURT, SHAMECA LASHON FAILURE TO APPEAR 01/19/2022
312719 1 WOODALL, SARAH NICOLE POSSESSION OF GABAPENTIN FOR RESALE 01/19/2022
312719 2 WOODALL, SARAH NICOLE POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 01/19/2022
312719 3 WOODALL, SARAH NICOLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 01/19/2022
312718 1 CASTLEBERRY, BRENT LEE POSSESSION OF GABAPENTIN FOR RESALE 01/19/2022
312718 2 CASTLEBERRY, BRENT LEE POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 01/19/2022
312718 3 CASTLEBERRY, BRENT LEE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 01/19/2022
312720 1 DUNIGAN, AUSTRALIA LADELL AGGRAVATED ASSAULT 01/19/2022
312721 1 GADDIS, DESTINY MAE ASSAULT 01/19/2022
312722 1 GRIFFIN, JOSHUA D RECKLESS ENDANGERMENT 01/19/2022
312722 2 GRIFFIN, JOSHUA D THEFT OF PROPERTY 01/19/2022
312722 3 GRIFFIN, JOSHUA D TAMPERING WITH EVIDENCE 01/19/2022
312722 4 GRIFFIN, JOSHUA D EVADING ARREST 01/19/2022
312722 5 GRIFFIN, JOSHUA D POSSESSION OF A FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 01/19/2022
312722 6 GRIFFIN, JOSHUA D POSSESSION OF CODEINE FOR RESALE 01/19/2022
312722 7 GRIFFIN, JOSHUA D POSSESSION OF OXYCOCONE 01/19/2022
312722 8 GRIFFIN, JOSHUA D POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 01/19/2022

312722 9 GRIFFIN, JOSHUA D VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 01/19/2022
312722 10 GRIFFIN, JOSHUA D DRIVING LEFT OF CENTER 01/19/2022
312722 11 GRIFFIN, JOSHUA D FAILURE TO MAINTAIN LANE 01/19/2022
312722 12 GRIFFIN, JOSHUA D LEAVING THE SCENE 01/19/2022
312722 13 GRIFFIN, JOSHUA D DUTY UPON STRIKING FIXTURE 01/19/2022
312722 14 GRIFFIN, JOSHUA D RECKLESS DRIVING 01/19/2022
312722 15 GRIFFIN, JOSHUA D VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 01/19/2022
312724 1 MCMATH, ERIC ANTONIO POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 01/19/2022
312723 1 GRUNDY, JUBAL YAHKUT POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 01/19/2022
312725 1 GRUNDY, JUBAL YAHKUT POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 01/19/2022
312725 2 GRUNDY, JUBAL YAHKUT POSSESSION OF HYDROCODONE FOR RESALE 01/19/2022
312725 3 GRUNDY, JUBAL YAHKUT POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 01/19/2022
312726 1 GRUNDY, JUBAL YAHKUT POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 01/19/2022
312726 2 GRUNDY, JUBAL YAHKUT POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 01/19/2022
312726 3 GRUNDY, JUBAL YAHKUT POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 01/19/2022
312726 4 GRUNDY, JUBAL YAHKUT POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 01/19/2022
312727 1 HARRISON, MICHAEL RAY THEFT OF PROPERTY 01/19/2022
312727 2 HARRISON, MICHAEL RAY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 01/19/2022
312727 3 HARRISON, MICHAEL RAY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 01/19/2022
312728 1 HUGHLEY, JOHN AMOS THEFT OF PROPERTY 01/19/2022
312728 2 HUGHLEY, JOHN AMOS TAMPERING WITH EVIDENCE 01/19/2022
312728 3 HUGHLEY, JOHN AMOS POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 01/19/2022

312728 4 HUGHLEY, JOHN AMOS THEFT OF PROPERTY 01/19/2022
312728 5 HUGHLEY, JOHN AMOS TAMPERING WITH EVIDENCE 01/19/2022
312728 6 HUGHLEY, JOHN AMOS POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 01/19/2022
312728 7 HUGHLEY, JOHN AMOS THEFT OF PROPERTY 01/19/2022
312728 8 HUGHLEY, JOHN AMOS TAMPERING WITH EVIDENCE 01/19/2022
312728 9 HUGHLEY, JOHN AMOS POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 01/19/2022
312728 10 HUGHLEY, JOHN AMOS TAMPERING WITH EVIDENCE 01/19/2022
312728 11 HUGHLEY, JOHN AMOS POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 01/19/2022
312729 1 MOULTON JR, RICKY LADON IDENTITY THEFT 01/19/2022
312729 2 MOULTON JR, RICKY LADON FORGERY 01/19/2022
312730 1 RAMSEY JR, TOMMY TYRONE RECKLESS ENDANGERMENT 01/19/2022
312731 1 RICHARDS, LINZEL LAMONTA THEFT OF PROPERTY 01/19/2022
312731 2 RICHARDS, LINZEL LAMONTA POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 01/19/2022
312731 3 RICHARDS, LINZEL LAMONTA POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 01/19/2022
312732 1 SPARKS, STEVEN BLAKE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 01/19/2022
312733 1 STRICKLAND, LISHONTEION
TANKADDAH LASTARR
CONSPIRACY TO COMMIT FRAUDULENT USE OF A CREDIT CARD 01/19/2022
312733 2 STRICKLAND, LISHONTEION
TANKADDAH LASTARR
FRAUDULENT USE OF A CREDIT CARD 01/19/2022
312733 3 STRICKLAND, LISHONTEION
TANKADDAH LASTARR
CONSPIRACY TO COMMIT THEFT OF PROPERTY 01/19/2022
312733 4 STRICKLAND, LISHONTEION
TANKADDAH LASTARR
THEFT OF PROPERTY 01/19/2022
312734 1 WATKINS, TERENCE ANTONIO VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 01/19/2022


January 19, 2022

Man Arrested After Stealing Public Works Truck; Driving It Through Security Gate

January 19, 2022

City Of Chattanooga To Seek Public Input On 2023 Operating And Capital Budgets Starting Next Week

January 19, 2022

Grand Jury True Bills


A man charged with stealing a public works truck and destroying a facility gate is being charged with burglary and vandalism. Chattanooga Police responded to an in-progress vehicle theft ... (click for more)

Beginning next week, the City of Chattanooga will seek community input on the upcoming Fiscal Year 2023 budget. Due to the current surge in local COVID cases attributed to the Omicron variant, ... (click for more)

Here are the True Bills from the Hamilton County Grand Jury: True Bills: 312717 1 BURT, SHAMECA LASHON IDENTITY THEFT 01/19/2022 312717 2 BURT, SHAMECA LASHON THEFT OF PROPERTY 01/19/2022 ... (click for more)



Breaking News

Man Arrested After Stealing Public Works Truck; Driving It Through Security Gate

A man charged with stealing a public works truck and destroying a facility gate is being charged with burglary and vandalism. Chattanooga Police responded to an in-progress vehicle theft near the city of Chattanooga Public Works Department. In the early hours of the morning, an off-duty officer said he saw a Public Works truck barge into and through the security gate and drive ... (click for more)

City Of Chattanooga To Seek Public Input On 2023 Operating And Capital Budgets Starting Next Week

Beginning next week, the City of Chattanooga will seek community input on the upcoming Fiscal Year 2023 budget. Due to the current surge in local COVID cases attributed to the Omicron variant, the City will host three virtual meetings to gather investment ideas from residents that will support implementation of the Kelly administration’s One Chattanooga plan. “From the feedback ... (click for more)

Opinion

Use Emission Testing Sites As Vaccination Site

Here's a no-brainer! Now that the emissions testing sites are closed... thank goodness... open these empty eyesore shells for something really useful like testing sites and vaccination bays. Genius. This would eliminate long lines everywhere. They are (somewhat) conveniently located and have several bays. At least these over-worked health care workers would be out of the elements, ... (click for more)

Thank You For Supporting The S. M. Robertson Police And Fire Christmas Fund

Dear Residents of Signal Mountain, On behalf of the 44 police and fire officers and their families of the town of Signal Mountain, we want to take this opportunity to thank you for your contribution to the 2021 S. M. Robertson Police & Fire Christmas Fund. The fund was started over 50 years ago and we continue to see the generosity of the citizens of our community. Even ... (click for more)

Sports

Tennessee Takes Hard-Fought, 68-60, Victory At Vanderbilt

Tennessee took a hard-fought, 68-60, win over Vanderbilt in Nashville on Tuesday night. The Commodores tied it at 60 all on a Scottie Pippen Jr. three with just over a minute left. But Uros Plavsic got a putback basket and freshman Zakia Zeigler stole an inbounds pass to push the Vols back in the driver's seat. Tennessee led by just a point at halftime at 33-32. It would have ... (click for more)

Dan Fleser: Huntley-Hatfield Was 1 Positive From Thrashing At Kentucky

Rick Barnes picked an unusual time and place for a scavenger hunt. Tennessee’s men’s basketball coach was combing through the wreckage of Saturday’s 107-79 loss at Kentucky in search of something, anything, to salvage as being positive. Judging by one comment, Barnes wasn’t even sure what he was looking for. “We are going to find out about a lot of different things,” he ... (click for more)


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