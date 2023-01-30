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Walker County Arrest For Jan. 23-29

  • Monday, January 30, 2023

Here is the Walker County arrest report for Jan. 23-29:

SIMPSON       KRYSTAL      MESHEL        W/F     33        MISD  OFFICER HAVEN     SIMPLE BATTERY- FVA

OSWALT       MATTHEW    STEPHEN      W/M    40        MISD  OFFICER HAVEN     FTA

SIFFLES         CODY RAY    W/M    27        MISD  OFFICER HOPOKINS          SIMPLE BATTERY - FVA

SANDERS      DAVID           LOGAN          W/M    41        MISD  OFFICER JONES       THEFT BY TAKING

DANIEL         TANA LEIGH            W/F     44        FELONY        OFFICER YOUNG    FTA- FELONY

HAWKINS     RICKY            LYNN W/M    45        FELONY        OFFICER BROOME POSS. OF METH

WATKINS      GEORGE        ALBERT JR   B/M     65        FELONY        OFFICER YOUNG    POSS. OF MARIJUANA, TRAFFICING ILLEGAL SUBSTANCES

RAMIREZ-GIL          EUSTACIO                H/M    27        MISD  OFFICER CAMP       DRIVING W/O A LICENSE

COTTON        JULIA LEDBETTER W/F     44        FELONY        OFFICER RIGGS       DUI DRUGS, POSS. SCH 2

BAUGHN       KIMBERLY   ANN   W/F     43        MISD  OFFICER FERGUSON         DUI DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE, SUSPENDED DRIVERS LICENSE

HOWARD      JOSHUA         KEVIN            W/F     38        FELONY        PROBATION VIOLATION PROBATION- FELONY

 

TOMLIN        GERTRUDE   COLLEEN      W/F     64                    OFFICER STEPHENS           PROBATION REVACATION

GUTHRIE      DAKOTA       WARE W/M    36        FELONY        OFFICER HEGWOOD          PROBATION VIOLATION

BAILEY         LAMARCUS  JERMAINE    B/M     19                    OFFICER MANN      SENTENCED

PETTIGREW DAVID           RAY    W/M    59        MISD  DADE CO.     PROBATION VIOLATION

HERNANDEZ            ALAN VILLASENOR           H/M    30        FELONY        OFFICER RIGGS       VGCSA

MYNATT       WESLEY        NEVILLE       B/M     49        MISD  OFFICER FERGUSON         DUI, NO INSURANCE

GARCIA         DANIEL         CIREACO      H/M    37        FELONY        OFFICER CAMP       PROBATION VIOLATION WARRANT – FELONY, SIMPLE BATTERY WARRANT

HARRIS         JODY LEE     JACKSON      W/M    25        FELONY        OFFICER CAMP       PROBATION WARRANT MISD., PREVENTING HENDERING THE APPREHENSION OF A CRIMINAL, OBSTRUCTION

WEBB HAYDEN       BARBRA        W/F     26        FELONY        OFFICER CAMP       OBSTRUCTION, PREVENTING HENDERING THE APPREHENSION OF A CRIMINAL

MCNABB       CHRISTY       JEAN  W/F     53        FELONY        OFFICER CAMP       OBSTRUCTION, PREVENTING HENDERING THE APPREHENSION OF A CRIMINAL

 

JOHNSON      DAVID           SCOTT           W/M    36        MISD  OFFICER RIGGS       AGGRAVATED ASSAULT- FVA

WEST JESSE CALVIN         W/M    35        FELONY        OFFICER JONES       PROBATION VIOLATION

LOWE LACY LANE W/F     41        FELONY        OFFICER WILLETT PROBATION VIOLATION

THOMAS       KELVIN         LAMARCUS  B/M     36        FELONY        OFFICER BROWN    PROBATION VIOLATION

HESS  ROBERT        LEE     W/M    39        MISD  OFFICER BROWN    PROBATION VIOLATION

HEINRICY     NATHAN       CURTIS          W/M    49        FELONY        OFFICER YOUNG    PROBATION VIOLATION

LEWIS            CARL AVERY          B/M     33        FELONY        OFFICER BLESCH   POSS. OF FIREARM BY CONVICTED FELON, POSS. OF FIREARM DURING COMMISSION OF A CRIME, FUGITIVE FROM JUSTICE, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz

NASH KARESHA     KANTYNA    B/F      43        MISD  OFFICER GALYON  FTA

WATKINS      GEORGE        ALBERT        B/M     36        FELONY        OFFICER YOUNG    TRAFFICKING FENTANYL

LUKES           MARION        DEONTA        B/M     36        FELONY        OFFICER YOUNG    PROBATION VIOLATION

CHAMPON    TIMOTHY      RICARDO      B/M     44        FELONY        OFFICER YOUNG    THEFT BY TAKING- MOTOR VEHICLE

ELLIS JOHN  CHRISTOPHER         W/M    45        FELONY        OFFICER YOUNG    PROBATION VIOLATION

JOYNER         SHANI            BROOK          W/F     27        MISD  OFFICER SMALL     DUI, SPEEDING

 

BRYANT        MICHAEL      RASHAD        B/M     29        MISD  OFFICER GUTHRIE DISORDERLY CONDUCT

KNAPP           DIANNA        MARIE           W/F     46        MISD  OFFICER THOMASON        DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE

BAGLEY        ELIZABETH  MARIE           W/F     18        MISD  OFFICER PRESNELL           DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, POSS. OF ALCOHOL BY PERSON UNDER THE AGE OF 21

HORTON       ELIZABETH  JANE  W/M    58        MISD  OFFICER AVANS     WILLFUL OBSTRUCTION, CRIMINAL TRESPASS

WALLIN        ALEX TYLER           W/M    25        MISD  OFFICER YOUNG    INTERFERENCE W/ CUSTODY

DAVIS            JEREMIAH    WILLIAM      W/M    24        MISD  OFFICER FOUTS      DRIVING W/O A VALID LICENSE, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD, NO INSURANCE

PARKER        CHRISTOPHER         EUGENE        W/M    36        FELONY        OFFICER COKER     POSS. OF METH

KING  JASON            LEON W/M    34        FELONY        OFFICER YOUNG    FORGERY 3RD DEGREE

TORRES         SANTOS        NMN   H/M    28        FELONY        OFFICER MOSS        POSS. OF SCHEDULE II, POSS. OF SCHEDULE I, POSS. OF FIREARM DURING COMMISSION OF A CRIME, POSS. OF DRUG RELATED OBJECTS, WILLFUL OBSTRUCTION

JUVENILE     JUVENILE     JUVENILE     --         --         --         OFFICER MOSS        --

COLLINS       SHAWN         PATRICK       W/M    27        --         OFFICER BARKLEY            HOLD FOR OTHER AGENCY

STILES           ISAAC            BRENT           W/M    18        MISD  OFFICER HUNT       SIMPLE BATTERY- FVA, TERRORISTIC THREATS

BROWN         CHRISTIAN   ALAN W/M    33        MISD  OFFICER HUNT       DUI

TUCKER        ANTHONY    VERNON       W/M    38        MISD  OFFICER THOMASON        DUI, MUST GIVE SIGNAL, FAILURE TO MAINTAIN LANE

DUNN MONICA        MARIE           W/F     34        MISD  OFFICER THOMASON        PERMITTING UNLAWFUL OPERATION OF VEHICLE, FAILURE TO REGISTER VEHICLE, NO INSURANCE

 

CRAIG            CASEY           MAC   W/M    36        FELONY        OFFICER YOUNG    CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY-2ND DEGREE

LIVELY          WILLIAM      JAMES           W/M    50        FELONY        OFFICER YOUNG    CHILD MOLESTATION- 5 COUNTS

MCCRARY    MICHAEL      JAMES           W/M    32        MISD  OFFICER HEAD       PROBATION VIOLATION-MISD

FITZSIMMONS         TIFFANY       NICOLE         W/F     42        FELONY        OFFICER BURRELL PROBATION VIOLATION-FELONY

GRIFFITH      ANDREW      DOUGLAS     W/M    34        MISD  OFFICER YOUNG    PROBATION VIOLATION-MISD

THOMPSON  JEREMY        SHAUN          W/M    44        FELONY        OFFICER HOPLINS  CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY-2ND DEGREE

EGYPT           CARLA          DENISE          W/F     44        FELONY        OFFICER JONES       POSSESSION OF A FIREARM BY CONVICTED FELON

SMOTHERS   TROY LEE     W/M    39        MISD  OFFICER COOK       DISORDERLY CONDUCT

 

MCNABB       JARED            ALLEN           W/M    41        MISD  OFFICER HENRY     DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, TAIL LIGHTS REQUIRED

TATE  JEFFREY        MILES            W/M    34        MISD  OFFICER RIGGS       THEFT BY CONVERSION-MISDEMEANOR

WILLIAMS    LAWANDA   LEONA          B/F      50        MISD  OFFICER CAMP       DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE, STOP SIGN VIOLATION, GIVING FALSE NAME TO LEO

COKER          YANCY          LEE     W/M    22        FELONY        OFFICER JONES       HIT AND RUN; DUTY TO RETURN TO SCENE OF ACCIDENT, CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY-2ND DEGREE

JERNIGAN    TYLER           ANDREW      W/M    32        MISD  OFFICER SMITH      DRIVING ON SUSPENDED LICENSE

JACKSON      TAMMY         LOUISE          W/F     50        MISD  OFFICER COKER     POSSESSION AND OR USE OF DRUG RELATED OBJECTS

HOWARD      PRISCILLA    RENEE           W/F     39        FELONY        OFFICER COKER     POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

ELLIS KIERRA         MONIQUE     B/F      26        MISD  GSP OFFICER CROSSWHITE         DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, HEADLIGHT REQUIREMENT

TURLEY        BO      JAMES           W/M    41        -------- SELF   WEEKENDER

COFFMAN     JOSEPH          LEE     W/M    30        -------- SELF   WEEKENDER

 

SMITH            ZACHARY     MAX   W/M    30        MISD  OFFICER HENRY     DUI

BRYSON        COBY ALEX W/M    28        MISD  OFFICER HEGWOOD          BATTERY FVA

BRYSON        TERRANCE   JACOB           W/M    24        MISD  OFFICER HEGWOOD          BATTERY FVA

JUVENILE     JUVENILE     JUVENILE     B/M     16        FELONY        OFFICER GREEN     THEFT BY RECEIVING STOLEN PROP

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