Walker County Arrest For Jan. 23-29

Here is the Walker County arrest report for Jan. 23-29:
SIMPSON KRYSTAL MESHEL W/F 33 MISD OFFICER HAVEN SIMPLE BATTERY- FVA
OSWALT MATTHEW STEPHEN W/M 40 MISD OFFICER HAVEN FTA
SIFFLES CODY RAY W/M 27 MISD OFFICER HOPOKINS SIMPLE BATTERY - FVA
SANDERS DAVID LOGAN W/M 41 MISD OFFICER JONES THEFT BY TAKING
DANIEL TANA LEIGH W/F 44 FELONY OFFICER YOUNG FTA- FELONY
HAWKINS RICKY LYNN W/M 45 FELONY OFFICER BROOME POSS. OF METH
WATKINS GEORGE ALBERT JR B/M 65 FELONY OFFICER YOUNG POSS. OF MARIJUANA, TRAFFICING ILLEGAL SUBSTANCES
RAMIREZ-GIL EUSTACIO H/M 27 MISD OFFICER CAMP DRIVING W/O A LICENSE
COTTON JULIA LEDBETTER W/F 44 FELONY OFFICER RIGGS DUI DRUGS, POSS. SCH 2
BAUGHN KIMBERLY ANN W/F 43 MISD OFFICER FERGUSON DUI DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE, SUSPENDED DRIVERS LICENSE
HOWARD JOSHUA KEVIN W/F 38 FELONY PROBATION VIOLATION PROBATION- FELONY
TOMLIN GERTRUDE COLLEEN W/F 64 OFFICER STEPHENS PROBATION REVACATION
GUTHRIE DAKOTA WARE W/M 36 FELONY OFFICER HEGWOOD PROBATION VIOLATION
BAILEY LAMARCUS JERMAINE B/M 19 OFFICER MANN SENTENCED
PETTIGREW DAVID RAY W/M 59 MISD DADE CO. PROBATION VIOLATION
HERNANDEZ ALAN VILLASENOR H/M 30 FELONY OFFICER RIGGS VGCSA
MYNATT WESLEY NEVILLE B/M 49 MISD OFFICER FERGUSON DUI, NO INSURANCE
GARCIA DANIEL CIREACO H/M 37 FELONY OFFICER CAMP PROBATION VIOLATION WARRANT – FELONY, SIMPLE BATTERY WARRANT
HARRIS JODY LEE JACKSON W/M 25 FELONY OFFICER CAMP PROBATION WARRANT MISD., PREVENTING HENDERING THE APPREHENSION OF A CRIMINAL, OBSTRUCTION
WEBB HAYDEN BARBRA W/F 26 FELONY OFFICER CAMP OBSTRUCTION, PREVENTING HENDERING THE APPREHENSION OF A CRIMINAL
MCNABB CHRISTY JEAN W/F 53 FELONY OFFICER CAMP OBSTRUCTION, PREVENTING HENDERING THE APPREHENSION OF A CRIMINAL
JOHNSON DAVID SCOTT W/M 36 MISD OFFICER RIGGS AGGRAVATED ASSAULT- FVA
WEST JESSE CALVIN W/M 35 FELONY OFFICER JONES PROBATION VIOLATION
LOWE LACY LANE W/F 41 FELONY OFFICER WILLETT PROBATION VIOLATION
THOMAS KELVIN LAMARCUS B/M 36 FELONY OFFICER BROWN PROBATION VIOLATION
HESS ROBERT LEE W/M 39 MISD OFFICER BROWN PROBATION VIOLATION
HEINRICY NATHAN CURTIS W/M 49 FELONY OFFICER YOUNG PROBATION VIOLATION
LEWIS CARL AVERY B/M 33 FELONY OFFICER BLESCH POSS. OF FIREARM BY CONVICTED FELON, POSS. OF FIREARM DURING COMMISSION OF A CRIME, FUGITIVE FROM JUSTICE, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz
NASH KARESHA KANTYNA B/F 43 MISD OFFICER GALYON FTA
WATKINS GEORGE ALBERT B/M 36 FELONY OFFICER YOUNG TRAFFICKING FENTANYL
LUKES MARION DEONTA B/M 36 FELONY OFFICER YOUNG PROBATION VIOLATION
CHAMPON TIMOTHY RICARDO B/M 44 FELONY OFFICER YOUNG THEFT BY TAKING- MOTOR VEHICLE
ELLIS JOHN CHRISTOPHER W/M 45 FELONY OFFICER YOUNG PROBATION VIOLATION
JOYNER SHANI BROOK W/F 27 MISD OFFICER SMALL DUI, SPEEDING
BRYANT MICHAEL RASHAD B/M 29 MISD OFFICER GUTHRIE DISORDERLY CONDUCT
KNAPP DIANNA MARIE W/F 46 MISD OFFICER THOMASON DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE
BAGLEY ELIZABETH MARIE W/F 18 MISD OFFICER PRESNELL DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, POSS. OF ALCOHOL BY PERSON UNDER THE AGE OF 21
HORTON ELIZABETH JANE W/M 58 MISD OFFICER AVANS WILLFUL OBSTRUCTION, CRIMINAL TRESPASS
WALLIN ALEX TYLER W/M 25 MISD OFFICER YOUNG INTERFERENCE W/ CUSTODY
DAVIS JEREMIAH WILLIAM W/M 24 MISD OFFICER FOUTS DRIVING W/O A VALID LICENSE, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD, NO INSURANCE
PARKER CHRISTOPHER EUGENE W/M 36 FELONY OFFICER COKER POSS. OF METH
KING JASON LEON W/M 34 FELONY OFFICER YOUNG FORGERY 3RD DEGREE
TORRES SANTOS NMN H/M 28 FELONY OFFICER MOSS POSS. OF SCHEDULE II, POSS. OF SCHEDULE I, POSS. OF FIREARM DURING COMMISSION OF A CRIME, POSS. OF DRUG RELATED OBJECTS, WILLFUL OBSTRUCTION
JUVENILE JUVENILE JUVENILE -- -- -- OFFICER MOSS --
COLLINS SHAWN PATRICK W/M 27 -- OFFICER BARKLEY HOLD FOR OTHER AGENCY
STILES ISAAC BRENT W/M 18 MISD OFFICER HUNT SIMPLE BATTERY- FVA, TERRORISTIC THREATS
BROWN CHRISTIAN ALAN W/M 33 MISD OFFICER HUNT DUI
TUCKER ANTHONY VERNON W/M 38 MISD OFFICER THOMASON DUI, MUST GIVE SIGNAL, FAILURE TO MAINTAIN LANE
DUNN MONICA MARIE W/F 34 MISD OFFICER THOMASON PERMITTING UNLAWFUL OPERATION OF VEHICLE, FAILURE TO REGISTER VEHICLE, NO INSURANCE
CRAIG CASEY MAC W/M 36 FELONY OFFICER YOUNG CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY-2ND DEGREE
LIVELY WILLIAM JAMES W/M 50 FELONY OFFICER YOUNG CHILD MOLESTATION- 5 COUNTS
MCCRARY MICHAEL JAMES W/M 32 MISD OFFICER HEAD PROBATION VIOLATION-MISD
FITZSIMMONS TIFFANY NICOLE W/F 42 FELONY OFFICER BURRELL PROBATION VIOLATION-FELONY
GRIFFITH ANDREW DOUGLAS W/M 34 MISD OFFICER YOUNG PROBATION VIOLATION-MISD
THOMPSON JEREMY SHAUN W/M 44 FELONY OFFICER HOPLINS CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY-2ND DEGREE
EGYPT CARLA DENISE W/F 44 FELONY OFFICER JONES POSSESSION OF A FIREARM BY CONVICTED FELON
SMOTHERS TROY LEE W/M 39 MISD OFFICER COOK DISORDERLY CONDUCT
MCNABB JARED ALLEN W/M 41 MISD OFFICER HENRY DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, TAIL LIGHTS REQUIRED
TATE JEFFREY MILES W/M 34 MISD OFFICER RIGGS THEFT BY CONVERSION-MISDEMEANOR
WILLIAMS LAWANDA LEONA B/F 50 MISD OFFICER CAMP DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE, STOP SIGN VIOLATION, GIVING FALSE NAME TO LEO
COKER YANCY LEE W/M 22 FELONY OFFICER JONES HIT AND RUN; DUTY TO RETURN TO SCENE OF ACCIDENT, CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY-2ND DEGREE
JERNIGAN TYLER ANDREW W/M 32 MISD OFFICER SMITH DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
JACKSON TAMMY LOUISE W/F 50 MISD OFFICER COKER POSSESSION AND OR USE OF DRUG RELATED OBJECTS
HOWARD PRISCILLA RENEE W/F 39 FELONY OFFICER COKER POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
ELLIS KIERRA MONIQUE B/F 26 MISD GSP OFFICER CROSSWHITE DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, HEADLIGHT REQUIREMENT
TURLEY BO JAMES W/M 41 -------- SELF WEEKENDER
COFFMAN JOSEPH LEE W/M 30 -------- SELF WEEKENDER
SMITH ZACHARY MAX W/M 30 MISD OFFICER HENRY DUI
BRYSON COBY ALEX W/M 28 MISD OFFICER HEGWOOD BATTERY FVA
BRYSON TERRANCE JACOB W/M 24 MISD OFFICER HEGWOOD BATTERY FVA
JUVENILE JUVENILE JUVENILE B/M 16 FELONY OFFICER GREEN THEFT BY RECEIVING STOLEN PROP