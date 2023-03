Here are the Grand Jury no bills and true bills:

No Bills:

1 ADAMS, JOSEPH LEBRON IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS 03/08/2023

1 BELL, PHILLIP DEWAYNE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/08/2023

1 BELL, PHILLIP DEWAYNE DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 03/08/2023

1 DEVLIN, PATRICK RYAN IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS 03/08/2023

1 HARTLINE, RICKEY D TAMPERING WITH OR FABRICATING EVIDENCE 03/08/2023

1 MACKINDER, LORI ANN ASSAULT 03/08/2023

1 RAMOS, ALVARO SANDOVAL DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 03/08/2023

True Bills:

315162 1 ADAMS, JOSEPH LEBRON SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA 03/08/2023

315162 2 ADAMS, JOSEPH LEBRON VIOLATION REGISTRATION LAW 03/08/2023

315162 3 ADAMS, JOSEPH LEBRON VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 03/08/2023

315162 4 ADAMS, JOSEPH LEBRON DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/08/2023

315162 5 ADAMS, JOSEPH LEBRON DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/08/2023

315163 1 BAILEY, SHAWN EDWARD ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING 03/08/2023

315163 2 BAILEY, SHAWN EDWARD CHILD RESTRAINT LAW VIOLATION 03/08/2023

315163 3 BAILEY, SHAWN EDWARD CHILD NEGLECT 03/08/2023

315163 4 BAILEY, SHAWN EDWARD RECKLESS ENDANGERMENT 03/08/2023

315163 5 BAILEY, SHAWN EDWARD RESISTING ARREST 03/08/2023

315163 6 BAILEY, SHAWN EDWARD DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/08/2023

315164 1 BELL, PHILLIP DEWAYNE ALPRAZOLAM FOR RESALE 03/08/2023

315164 2 BELL, PHILLIP DEWAYNE COCAINE FOR RESALE 03/08/2023

315164 3 BELL, PHILLIP DEWAYNE METHAMPHETAMINE FOR RESALE 03/08/2023

315165 1 COLLINS, EDDIE REESE DOMESTIC ASSAULT 03/08/2023

315166 1 COOPER III, DAN EDWARD HARASSMENT 03/08/2023

315166 2 COOPER III, DAN EDWARD UNLAWFUL EXPOSURE 03/08/2023

315167 1 DEVLIN, PATRICK RYAN SPEEDING 03/08/2023

315167 2 DEVLIN, PATRICK RYAN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/08/2023

315168 1 HARDIN, DANIEL WESLEY DOMESTIC ASSAULT 03/08/2023



315169 1 HARTLINE, RICKEY D POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 03/08/2023

315169 2 HARTLINE, RICKEY D POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/08/2023

315169 3 HARTLINE, RICKEY D DRIVING WHILE IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 5 G 03/08/2023

315169 4 HARTLINE, RICKEY D FINANCIAL RESPONSIBILITY 03/08/2023

315170 1 HESTER, KERMYCA DAWANNA DOMESTIC ASSAULT 03/08/2023

315171 1 HESTER, KERMYCA DAWANNA DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 03/08/2023

315172 1 JOHNSON, JACOB MICHAEL THEFT OF PROPERTY 03/08/2023

315173 1 MOORE, ANTHONY BLAKE SPEEDING 03/08/2023

315173 2 MOORE, ANTHONY BLAKE RESISTING ARREST 03/08/2023

315173 3 MOORE, ANTHONY BLAKE EVADING ARREST 03/08/2023

315173 4 MOORE, ANTHONY BLAKE FAILURE TO MAINTAIN LANE 03/08/2023

315173 5 MOORE, ANTHONY BLAKE DRIVING LEFT OF CENTER 03/08/2023

315173 6 MOORE, ANTHONY BLAKE RECKLESS DRIVING 03/08/2023

315173 7 MOORE, ANTHONY BLAKE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/08/2023

315173 8 MOORE, ANTHONY BLAKE FAILURE TO APPEAR 03/08/2023

315174 1 QUINN, MICHAEL DANN FOLLOWING TOO CLOSELY 03/08/2023

315174 2 QUINN, MICHAEL DANN VIOLATION TRAFFIC CONTROL DEVICE 03/08/2023

315174 3 QUINN, MICHAEL DANN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/08/2023

315175 1 RAMOS, ALVARO SANDOVAL DRIVING LEFT OF CENTER 03/08/2023

315175 2 RAMOS, ALVARO SANDOVAL RECKLESS DRIVING 03/08/2023

315175 3 RAMOS, ALVARO SANDOVAL OPEN CONTAINER LAW 03/08/2023

315175 4 RAMOS, ALVARO SANDOVAL VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 03/08/2023



315175 5 RAMOS, ALVARO SANDOVAL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/08/2023

315176 1 SIVELS, AALIYAH L FRAUDULENT USE OF CREDIT OR DEBIT CARD 03/08/2023

315177 1 SMITH, ANTHONY DAVID RESISTING ARREST 03/08/2023

315177 2 SMITH, ANTHONY DAVID DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/08/2023

315178 1 WILLIAMS, DIANTREE POSSESSION OF COCAINE 03/08/2023

315179 1 WOODS, LAJUAN MARQUEST POSS OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 03/08/2023

315179 2 WOODS, LAJUAN MARQUEST POSSESSION OF CRACK COCAINE FOR RESALE 03/08/2023

315179 3 WOODS, LAJUAN MARQUEST POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 03/08/2023

315179 4 WOODS, LAJUAN MARQUEST POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 03/08/2023

315179 5 WOODS, LAJUAN MARQUEST POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/08/2023

315180 1 WOODS, LAJUAN MARQUEST THEFT OF PROPERTY 03/08/2023