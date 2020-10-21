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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, October 21, 2020

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 ANDERSON-BRAKE, KIMBERLY KAYE CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 10/14/2020
1 BOWLING, QUADARIUS DEONTE THEFT OVER $2,500 10/14/2020
1 CAMPBELL, LARRY LAMAR CRIMINAL LITTERING 10/14/2020
1 COTTON, DOMINICK MILES SEAT BELT LAW VIOLATION 10/14/2020
2 COTTON, DOMINICK MILES DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE 10/14/2020
3 COTTON, DOMINICK MILES REGISTRATION, EXPIRED 10/14/2020
1 COTTON, DOMINICK MILES POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 10/14/2020
1 COTTON, DOMINICK MILES TRAFFIC CONTROL SIGNALS VIOLATION 10/14/2020
1 PUGH, SHARINA DERSTERIA CRIMINAL CONSPIRACY 10/14/2020
1 SMITH, WILLIAM E DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 10/14/2020
1 SMITH, WILLIAM E DRIVING WITHOUT DRIVERS LICENSE / EXPIRED LICENSE 10/14/2020
1 TIERCE, ERIKA KAYE THEFT OF PROPERTY 10/14/2020
2 TIERCE, ERIKA KAYE THEFT OF IDENTITY 10/14/2020
3 TIERCE, ERIKA KAYE THEFT OF IDENTITY 10/14/2020
1 WALKER, JONATHAN MORRELL POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 10/14/2020

True Bills:

310623 1 ACUFF, MARK B ASSAULT 10/14/2020
310624 1 BLOCKER, CHARLES EDWARD VIOLATION OF LIGHT LAW 10/14/2020
310624 2 BLOCKER, CHARLES EDWARD VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 10/14/2020
310624 3 BLOCKER, CHARLES EDWARD DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/14/2020
310624 4 BLOCKER, CHARLES EDWARD DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/14/2020
310625 1 BOWLING, QUADARIUS DEONTE THEFT OF PROPERTY 10/14/2020
310626 1 BOWLING, QUADARIUS DEONTE THEFT OF PROPERTY 10/14/2020
310627 1 BOWLING, QUADARIUS DEONTE THEFT OF PROPERTY 10/14/2020
310628 1 BUCHANAN, KAIJAH KNE'CHAE THEFT OF PROPERTY 10/14/2020
310628 2 BUCHANAN, KAIJAH KNE'CHAE EVADING ARREST 10/14/2020
310629 1 BUMPASS, DANGELO CORDARIOUS THEFT OF PROPERTY 10/14/2020
310630 1 BUMPASS, DANGELO CORDARIOUS DOMESTIC ASSAULT 10/14/2020
310630 2 BUMPASS, DANGELO CORDARIOUS VANDALISM 10/14/2020
310630 3 BUMPASS, DANGELO CORDARIOUS VANDALISM 10/14/2020
310632 1 MCELHANEY, NATHAN ALLEN BURGLARY OF A BOAT 10/14/2020
310632 2 MCELHANEY, NATHAN ALLEN BURGLARY OF A BOAT 10/14/2020
310632 3 MCELHANEY, NATHAN ALLEN BURGLARY OF A BOAT 10/14/2020
310632 4 MCELHANEY, NATHAN ALLEN BURGLARY OF A BOAT 10/14/2020
310632 5 MCELHANEY, NATHAN ALLEN THEFT OF PROPERTY 10/14/2020
310632 6 MCELHANEY, NATHAN ALLEN VANDALISM 10/14/2020

310632 7 MCELHANEY, NATHAN ALLEN CRIMINAL TRESSPASSING 10/14/2020
310632 8 MCELHANEY, NATHAN ALLEN CONSPIRACY TO COMMIT THEFT OF PROPERTY 10/14/2020
310631 1 BURTON, MATTHEW DILLON BURGLARY OF A BOAT 10/14/2020
310631 2 BURTON, MATTHEW DILLON BURGLARY OF A BOAT 10/14/2020
310631 3 BURTON, MATTHEW DILLON BURGLARY OF A BOAT 10/14/2020
310631 4 BURTON, MATTHEW DILLON BURGLARY OF A BOAT 10/14/2020
310631 5 BURTON, MATTHEW DILLON THEFT OF PROPERTY 10/14/2020
310631 6 BURTON, MATTHEW DILLON VANDALISM 10/14/2020
310631 7 BURTON, MATTHEW DILLON CRIMINAL TRESSPASSING 10/14/2020
310631 8 BURTON, MATTHEW DILLON CONSPIRACY TO COMMIT THEFT OF PROPERTY 10/14/2020
310633 1 CAMPBELL, LARRY LAMAR TAMPERING WITH EVIDENCE 10/14/2020
310633 2 CAMPBELL, LARRY LAMAR LEAVING THE SCENE ATTENDED VEHICLE 10/14/2020
310633 3 CAMPBELL, LARRY LAMAR LEAVING THE SCENE FIXTURE 10/14/2020
310633 4 CAMPBELL, LARRY LAMAR FINANCIAL RESPONSIBILITY 10/14/2020
310633 5 CAMPBELL, LARRY LAMAR DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 10/14/2020
310633 6 CAMPBELL, LARRY LAMAR IMPROPER PASSING 10/14/2020
310633 7 CAMPBELL, LARRY LAMAR DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/14/2020
310634 1 COTTON, DOMINICK MILES FINANCIAL RESPONSIBILITY 10/14/2020
310635 1 COTTON, DOMINICK MILES DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/14/2020
310635 2 COTTON, DOMINICK MILES DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/14/2020
310636 1 DUJON, ZION A ASSAULT 10/14/2020
310636 2 DUJON, ZION A DOMESTIC ASSAULT 10/14/2020

310636 3 DUJON, ZION A FALSE IMPRISONMENT 10/14/2020
310636 4 DUJON, ZION A FALSE IMPRISONMENT 10/14/2020
310636 5 DUJON, ZION A RETALIATION 10/14/2020
310636 6 DUJON, ZION A COERCION OF WITNESS 10/14/2020
310637 1 ECKFORD, JOHN RUSSELL THEFT OF SERVICES 10/14/2020
310637 2 ECKFORD, JOHN RUSSELL VIOLATION OF IMPLIED CONSENT 10/14/2020
310637 3 ECKFORD, JOHN RUSSELL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/14/2020
310638 1 ELLIS, RONNIE E POSSESSION OF WEAPON UNDER THE INFLUENCE 10/14/2020
310638 2 ELLIS, RONNIE E OBSTRUCTION OF HIGHWAY 10/14/2020
310638 3 ELLIS, RONNIE E FINANCIAL RESPONSIBILITY 10/14/2020
310638 4 ELLIS, RONNIE E DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/14/2020
310640 1 POTTER, KARA LYNN BURGLARY OF AN AUTO 10/14/2020
310640 2 POTTER, KARA LYNN THEFT OF PROPERTY 10/14/2020
310640 3 POTTER, KARA LYNN BURGLARY OF AN AUTO 10/14/2020
310640 4 POTTER, KARA LYNN THEFT OF PROPERTY 10/14/2020
310640 5 POTTER, KARA LYNN BURGLARY OF AN AUTO 10/14/2020
310640 6 POTTER, KARA LYNN THEFT OF PROPERTY 10/14/2020
310640 7 POTTER, KARA LYNN CONSPIRACY TO COMMIT BURGLARY OF AN AUTO 10/14/2020
310639 1 FOSTER, NICHOLAS SHAUN BURGLARY OF AN AUTO 10/14/2020
310639 2 FOSTER, NICHOLAS SHAUN THEFT OF PROPERTY 10/14/2020
310639 3 FOSTER, NICHOLAS SHAUN BURGLARY OF AN AUTO 10/14/2020
310639 4 FOSTER, NICHOLAS SHAUN THEFT OF PROPERTY 10/14/2020

310639 5 FOSTER, NICHOLAS SHAUN BURGLARY OF AN AUTO 10/14/2020
310639 6 FOSTER, NICHOLAS SHAUN THEFT OF PROPERTY 10/14/2020
310639 7 FOSTER, NICHOLAS SHAUN CONSPIRACY TO COMMIT BURGLARY OF AN AUTO 10/14/2020
310641 1 HAMMONDS, JUNE FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 10/14/2020
310641 2 HAMMONDS, JUNE ATTEMPTED FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 10/14/2020
310641 3 HAMMONDS, JUNE ATTEMPTED FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 10/14/2020
310641 4 HAMMONDS, JUNE ATTEMPTED FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 10/14/2020
310641 5 HAMMONDS, JUNE EMPLOYING A FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 10/14/2020
310642 1 LACY, DERRICK ANDREW POSS. OF CONTRABAND IN A PENAL INSTITUTION 10/14/2020
310642 2 LACY, DERRICK ANDREW POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 10/14/2020
310643 1 LACY, DERRICK ANDREW THEFT OF PROPERTY 10/14/2020
310644 1 TWILLEY, MALCOLM JAMAL THEFT OF PROPERTY 10/14/2020
310645 1 LEE, JACKIE CHARLES VIOLATION OF REGISTRATION LAW 10/14/2020
310645 2 LEE, JACKIE CHARLES FINANCIAL RESPONSIBILITY 10/14/2020
310645 3 LEE, JACKIE CHARLES DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/14/2020
310645 4 LEE, JACKIE CHARLES DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/14/2020
310646 1 LINDSEY, DIESHUNN SHUN DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 10/14/2020
310646 2 LINDSEY, DIESHUNN SHUN CAR JACKING 10/14/2020
310646 3 LINDSEY, DIESHUNN SHUN AGGRAVATED KIDNAPPING 10/14/2020
310646 4 LINDSEY, DIESHUNN SHUN EVADING ARREST 10/14/2020
310647 1 MCCURRY, DEVIN AGGRAVATED ARSON 10/14/2020
310647 2 MCCURRY, DEVIN RECKLESS ENDANGERMENT 10/14/2020

310648 1 MCGEE, HAILEY SHEA DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/14/2020
310648 2 MCGEE, HAILEY SHEA FINANCIAL RESPONSIBILITY 10/14/2020
310648 3 MCGEE, HAILEY SHEA LEAVING THE SCENE 10/14/2020
310649 1 MCNABB, KIMBERLY BISHOP THEFT OF PROPERTY 10/14/2020
310650 1 NEWSOM, ANTHONY LEVAIL RETALIATION FOR PAST ACTION 10/14/2020
310651 1 PARKS JR., CHARLES EDWARD THEFT OF PROPERTY 10/14/2020
310652 1 PICKETT JR, TONY ERIC THEFT OF PROPERTY 10/14/2020
310653 1 PUGH, SHARINA DERSTERIA THEFT OF PROPERTY 10/14/2020
310653 2 PUGH, SHARINA DERSTERIA FORGERY 10/14/2020
310653 3 PUGH, SHARINA DERSTERIA FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 10/14/2020
310653 4 PUGH, SHARINA DERSTERIA THEFT OF IDENTITY 10/14/2020
310653 5 PUGH, SHARINA DERSTERIA CRIMINAL IMPERSONATION 10/14/2020
310654 1 SANTIZO-JUAN, GILBERTO TOMAS FINANCIAL RESPONSIBILITY 10/14/2020
310654 2 SANTIZO-JUAN, GILBERTO TOMAS VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW 10/14/2020
310654 3 SANTIZO-JUAN, GILBERTO TOMAS DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/14/2020
310655 1 SCOTT, JOHN JR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/14/2020
310655 2 SCOTT, JOHN JR VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 10/14/2020
310655 3 SCOTT, JOHN JR VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 10/14/2020
310655 4 SCOTT, JOHN JR FINANCIAL RESPONSIBILITY 10/14/2020
310655 5 SCOTT, JOHN JR DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/14/2020
310655 6 SCOTT, JOHN JR DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/14/2020
310656 1 SMITH, WILLIAM E POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/14/2020

310656 2 SMITH, WILLIAM E POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26
GRAMS
10/14/2020
310656 3 SMITH, WILLIAM E IMPROPER DISPLAY OF REGISTRATION 10/14/2020
310657 1 THOMAS, BARRY JACOB DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 10/14/2020
310657 2 THOMAS, BARRY JACOB EVADING ARREST 10/14/2020
310658 1 TIERCE, ERIKA KAYE POSSESSION OF LEGEND DRUG 10/14/2020
310659 1 TWILLEY, MALCOLM JAMAL ASSAULT 10/14/2020
310659 2 TWILLEY, MALCOLM JAMAL THEFT OF PROPERTY 10/14/2020
310660 1 TWILLEY, MALCOLM JAMAL THEFT OF PROPERTY 10/14/2020
310661 1 TWILLEY, MALCOLM JAMAL AGGRAVATED ASSAULT 10/14/2020
310661 2 TWILLEY, MALCOLM JAMAL THEFT OF PROPERTY 10/14/2020
310662 1 WALKER, JONATHAN MORRELL DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/14/2020
310663 1 WILLIAMS, TERRI M. THEFT OF PROPERTY 10/14/2020
310663 2 WILLIAMS, TERRI M. ASSAULT 10/14/2020
310664 1 WOODS, MONTEZ DEWAYNE DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 10/14/2020


October 21, 2020

Grand Jury No Bills And True Bills

October 21, 2020

City Council Rejects Another Short Term Vacation Rental On The Southside

October 21, 2020

More Than A Million Tennesseans Have Voted Early


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Through the sixth day of early voting in Tennessee, 1,085,384 voters have cast their ballot for the Nov. 3 presidential election. “The massive turnout shows Tennesseans' confidence in the ... (click for more)



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City Council Rejects Another Short Term Vacation Rental On The Southside

The City Council has rejected another short term vacation rental on the Southside. The panel, on the recommendation of Councilman Erskine Oglesby, turned down the application of Karen & Joonho Lee at 64 E. 17th St. Once again Ken Hays, a nearby resident, again spoke in opposition. Mr. Hays, who is planning a run for City Council, said he was representing six different ... (click for more)

Opinion

Now Is Not The Time To Go After Google - And Response

COVID-19 has taken a significant toll on the physical health of Tennessee men and women, but the pandemic has also taken a heavy financial toll. At the height of the pandemic, more than 15 percent of Tennessee workers found themselves without a job. Tech provides important, high- skilled, well-paying jobs for many Americans during a time when the economy is struggling to get back ... (click for more)

Roy Exum: Erlanger Bets On Biden

At first blush the news that Chattanooga’s largest public hospital ended its fiscal year with $35.3 million net income is miraculous, particularly when every hospital in America is reeling after being decimated by the curse of the COVID-19 virus. Far be it from me to cast doubt on a certified independent audit, and we all understand that $35.3 million net doesn’t include interest, ... (click for more)

Sports

SOCON Announces 2021 Spring Football Schedule

The Southern Conference announced an eight-game schedule for the spring 2021 football season today. The Mocs have four home events on the slate, along with four road games, to determine the league champion. UTC opens at home against VMI on Feb. 20, followed by another home game on Feb. 27 against Wofford. The Mocs first road contest is at The Citadel on March 6, followed by an ... (click for more)

Zeca Announces Retirement From Chattanooga FC

Today, Jose “Zeca” Ferraz announced that after eight years with Chattanooga’s Football Club, he will retire from professional soccer. This Saturday October 24th, when Jose “Zeca” Ferraz takes the field for Chattanooga Football Club against Maryland Bobcats FC, it will be his last as a professional player with the club. “I’d like to thank everyone that’s been part of my journey” ... (click for more)


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