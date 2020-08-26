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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, August 26, 2020

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 AKERS, CHRIS JOHN DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 08/26/2020
2 AKERS, CHRIS JOHN DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 08/26/2020
1 MCCRAY, TERIKA VIENNETTA POSSESSION OF THC DABS FOR RESALE 08/26/2020
1 SAUNDERS, ANTOINE SHIRLON SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA 08/26/2020
1 WATSON II, ARTIE PERCEY CRACK COCAINE FOR RESALE 08/26/2020
2 WATSON II, ARTIE PERCEY POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 08/26/2020
1 WILLIAMS JR, RUBEN TYWANE HEROINE FOR RESALE 08/26/2020

True Bills:

310336 1 AGEE, DAVID COE FAILURE TO MAINTAIN LANE 08/26/2020

310336 2 AGEE, DAVID COE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/26/2020

310337 1 AKERS, CHRIS JOHN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/26/2020

310338 1 ARRINGTON, CATHY JOLYNN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/26/2020

310339 1 AKERS, CHRIS JOHN POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 08/26/2020

310339 2 AKERS, CHRIS JOHN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/26/2020

310340 1 AKERS, CHRIS JOHN POSSESSION OF A WEAPON WITH A PRIOR FELONY OFFENSE 08/26/2020

310340 2 AKERS, CHRIS JOHN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/26/2020

310341 1 ALLEN JR, SEDRICK DEWAYNE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 08/26/2020

310341 2 ALLEN JR, SEDRICK DEWAYNE VIOLATION OF WINDOW TINT 08/26/2020

310341 3 ALLEN JR, SEDRICK DEWAYNE DRIVING ON ROADWAYS LANED FOR TRAFFIC 08/26/2020

310342 1 ARRINGTON, CATHY JOLYNN SPEEDING 08/26/2020

310342 2 ARRINGTON, CATHY JOLYNN DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/26/2020

310342 3 ARRINGTON, CATHY JOLYNN FAILURE TO SIGNAL 08/26/2020

310342 4 ARRINGTON, CATHY JOLYNN FAILURE TO APPEAR 08/26/2020

310343 1 BAXTER, ALICE M DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 08/26/2020

310344 1 BIBBS, JAMES EDWARD AGGRAVATED ASSAULT 08/26/2020

310344 2 BIBBS, JAMES EDWARD FALSE IMPRISONMENT 08/26/2020

310345 1 BRISTER, JEREMY JAMAL DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 08/26/2020

310345 2 BRISTER, JEREMY JAMAL AGGRAVATED ASSAULT 08/26/2020


310345 3 BRISTER, JEREMY JAMAL AGGRAVATED CRIMINAL TRESSPASS 08/26/2020

310345 4 BRISTER, JEREMY JAMAL AGGRAVATED BURGLARY 08/26/2020

310345 5 BRISTER, JEREMY JAMAL VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 08/26/2020

310345 6 BRISTER, JEREMY JAMAL COERCION OF WITNESS 08/26/2020

310346 1 BURTON, MATTHEW DILLON INTRODUCTION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 08/26/2020

310346 2 BURTON, MATTHEW DILLON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/26/2020

310346 3 BURTON, MATTHEW DILLON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/26/2020

310347 1 COFFMAN, JOSHUA ALLEN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/26/2020

310347 2 COFFMAN, JOSHUA ALLEN POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 08/26/2020

310347 3 COFFMAN, JOSHUA ALLEN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/26/2020

310348 1 COLEY, JAMES MITCHELL POSS OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/26/2020

310348 2 COLEY, JAMES MITCHELL POSSESSION OF A FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/26/2020

310348 3 COLEY, JAMES MITCHELL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/26/2020

310349 1 HIRD, LEA MARIE POSS OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/26/2020

310349 2 HIRD, LEA MARIE POSSESSION OF A FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/26/2020

310349 3 HIRD, LEA MARIE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/26/2020

310350 1 RUIZ, DAVID ALEXANDER POSS OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/26/2020

310350 2 RUIZ, DAVID ALEXANDER POSSESSION OF A FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/26/2020

310350 3 RUIZ, DAVID ALEXANDER POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/26/2020

310351 1 FRIZZELL, STEVEN TYLER POSSESSION OF HEROIN WITH TWO PRIOR MISDEMEANOR DRUG

CONVICTIONS

08/26/2020

310352 1 GOODE, JAMES EDWARD POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/26/2020

310352 2 GOODE, JAMES EDWARD POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/26/2020

 

310352 3 GOODE, JAMES EDWARD POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/26/2020

310353 1 HALFACRE, ERWIN TYRONE DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 08/26/2020

310354 1 HARDNETT, SETH BENJAMIN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26 GRAMS 08/26/2020

310355 1 HARRIS, DARMECUS RECKLESS ENDANGERMENT 08/26/2020

310355 2 HARRIS, DARMECUS POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 08/26/2020

310356 1 HUDGINS, LEON DAWAYNE POSSESSION OF CONTRABAND WHILE IN A PENAL INSTITUTION 08/26/2020

310357 1 HUDSON, MICHAEL TODD THEFT OF PROPERTY 08/26/2020

310358 1 HUDSON, MICHAEL TODD POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/26/2020

310358 2 HUDSON, MICHAEL TODD POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/26/2020

310358 3 HUDSON, MICHAEL TODD FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/26/2020

310358 4 HUDSON, MICHAEL TODD VIOLATION OF REGISTRATION LAW 08/26/2020

310358 5 HUDSON, MICHAEL TODD DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/26/2020

310358 6 HUDSON, MICHAEL TODD CRIMINAL IMPERSONATION 08/26/2020

310358 7 HUDSON, MICHAEL TODD FALSE REPORTS 08/26/2020

310359 1 JONES, ANTONIO THEFT OF PROPERTY 08/26/2020

310360 1 JONES, CEAIRA SHADAI COERCION OF WITNESS 08/26/2020

310360 2 JONES, CEAIRA SHADAI COERCION OF WITNESS 08/26/2020

310360 3 JONES, CEAIRA SHADAI RETALIATION FOR PAST ACTIONS 08/26/2020

310360 4 JONES, CEAIRA SHADAI RETALIATION FOR PAST ACTIONS 08/26/2020

310361 1 JULIAN, DAVID DUSTIN RECKLESS ENDANGERMENT 08/26/2020

310361 2 JULIAN, DAVID DUSTIN EVADING ARREST 08/26/2020

310361 3 JULIAN, DAVID DUSTIN RECKLESS DRIVING 08/26/2020

 

310361 4 JULIAN, DAVID DUSTIN RESISTING ARREST 08/26/2020

310361 5 JULIAN, DAVID DUSTIN POSSESSION OF MARIHUANA FOR RESALE 08/26/2020

310361 6 JULIAN, DAVID DUSTIN POSSESSION OF HEROIN 08/26/2020

310361 7 JULIAN, DAVID DUSTIN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/26/2020

310361 8 JULIAN, DAVID DUSTIN DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/26/2020

310361 9 JULIAN, DAVID DUSTIN FAILURE TO MAINTAIN LANE 08/26/2020

310361 10 JULIAN, DAVID DUSTIN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/26/2020

310362 1 KENNEDY, LORRAINE BURGLARY OF BUSINESS 08/26/2020

310362 2 KENNEDY, LORRAINE RECKLESS ENDANGERMENT 08/26/2020

310362 3 KENNEDY, LORRAINE EVADING ARREST 08/26/2020

310362 4 KENNEDY, LORRAINE CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR 08/26/2020

310362 5 KENNEDY, LORRAINE DISORDERLY CONDUCT 08/26/2020

310362 6 KENNEDY, LORRAINE DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/26/2020

310362 7 KENNEDY, LORRAINE FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/26/2020

310363 1 LEWIS, ALBERT COLE BURGLARY OF AUTO 08/26/2020

310363 2 LEWIS, ALBERT COLE AGGRAVATED BURGLARY 08/26/2020

310364 1 MCCRAY, TERIKA VIENNETTA POSSESSION OF THC OIL FOR RESALE 08/26/2020

310364 2 MCCRAY, TERIKA VIENNETTA POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 08/26/2020

310364 3 MCCRAY, TERIKA VIENNETTA POSSESSION OF HASHISH FOR RESALE 08/26/2020

310364 4 MCCRAY, TERIKA VIENNETTA POSSESSION OF ALPRAZOLAM 08/26/2020

310364 5 MCCRAY, TERIKA VIENNETTA POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/26/2020

310365 1 MCCULLOUGH, KEVIN DEWAYNE AGGRAVATED BURGLARY 08/26/2020

 

310365 2 MCCULLOUGH, KEVIN DEWAYNE AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 08/26/2020

310365 3 MCCULLOUGH, KEVIN DEWAYNE AGGRAVATED CHILD NEGLECT 08/26/2020

310365 4 MCCULLOUGH, KEVIN DEWAYNE THEFT OF PROPERTY 08/26/2020

310366 1 PENNINGTON, ROBERT ANDREW POSS. OF MDMA FOR RESALE 08/26/2020

310366 2 PENNINGTON, ROBERT ANDREW POSS. OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 08/26/2020

310367 1 PORTER, JANICE LOUISE POSS. METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/26/2020

310368 1 SANDERS, GARY STEVE POSS METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/26/2020

310368 2 SANDERS, GARY STEVE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/26/2020

310369 1 SANDRIDGE, AVEROYAN ALDETWON POSSESSION OF HEROIN 08/26/2020

310369 2 SANDRIDGE, AVEROYAN ALDETWON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/26/2020

310370 1 SAUNDERS, ANTOINE SHIRLON POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT CONVICTION 08/26/2020

310370 2 SAUNDERS, ANTOINE SHIRLON TINTED WINDOWS VIOLATION 08/26/2020

310371 1 SCOTT, DEJUAN AGGRAVATED ROBBERY 08/26/2020

310371 2 SCOTT, DEJUAN AGGRAVATED KIDNAPPING 08/26/2020

310371 3 SCOTT, DEJUAN AGGRAVATED KIDNAPPING 08/26/2020

310372 1 SCOTT, DEJUAN AGGRAVATED ROBBERY 08/26/2020

310372 2 SCOTT, DEJUAN AGGRAVATED KIDNAPPING 08/26/2020

310373 1 SCOTT, DEJUAN ATTEMPTED AGGRAVATED ROBBERY 08/26/2020

310374 1 WATSON II, ARTIE PERCEY POSS.A FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/26/2020

310374 2 WATSON II, ARTIE PERCEY POSS. OF COCAINE FOR RESALE 08/26/2020

310375 1 WILLIAMS, ALEX JEROME STALKING 08/26/2020

310376 1 WITHEROW, RICHARD JAMES RECKLESS ENDANGERMENT 08/26/2020

 

310376 2 WITHEROW, RICHARD JAMES POSSESSION OF FIREARM WITH VIOLENT FELONY CONVICTION 08/26/2020


August 26, 2020

Grand Jury No Bills And True Bills

August 26, 2020

UTC And Health Department Announce COVID-19 Exposures At Douglas Heights Apartments

August 26, 2020

Tennessee Highway Patrol Offers Reward For Information In Vandalism Of Edward Carmack Statue In Nashville


Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 AKERS, CHRIS JOHN DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 08/26/2020 2 AKERS, CHRIS JOHN DRUGS GENERAL ... (click for more)

The Hamilton County Health Department, in partnership with UTC is notifying the community of potential COVID-19 exposures at Douglas Heights Apartments, 930 Douglas St. Case investigations ... (click for more)

The Tennessee Highway Patrol Criminal Investigations Division is seeking the public’s assistance to identify individuals related to the vandalism of the Edward Carmack Statue atop of the state ... (click for more)



Breaking News

Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 AKERS, CHRIS JOHN DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 08/26/2020 2 AKERS, CHRIS JOHN DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 08/26/2020 1 MCCRAY, TERIKA VIENNETTA POSSESSION OF THC DABS FOR RESALE 08/26/2020 1 SAUNDERS, ANTOINE SHIRLON SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA 08/26/2020 1 WATSON ... (click for more)

UTC And Health Department Announce COVID-19 Exposures At Douglas Heights Apartments

The Hamilton County Health Department, in partnership with UTC is notifying the community of potential COVID-19 exposures at Douglas Heights Apartments, 930 Douglas St. Case investigations revealed that persons were in this facility during their infectious periods beginning Monday, Aug. 17, through today (Wednesday, Aug. 26). It is recommended that anyone who lived in or visited ... (click for more)

Opinion

Rep. Fleischmann: America Must Support Nuclear Energy

As millions of young people graduate around the nation, it is natural that they consider their next steps, especially in these times of extraordinary economic hardship and uncertainty. Generations of high school graduates have been wrongly led to believe that in order to obtain high wage employment, the only options is a four-year degree at a traditional college or university. ... (click for more)

Roy Exum: Six Things To Loathe

It’s increasingly hard to know who exactly is pulling America’s puppet strings but when I launched my Morning Readings yesterday, it became quickly obvious that my country seems to be about two inches shy of being left of plumb. Yes, I believe we are somewhat off center and that the tail is now wagging the dog. Here are six reasons the true American people can’t be quiet for too ... (click for more)

Sports

Vols' Trey Smith Honored As Pre-Season First Team All-American

The preseason accolades continue to roll in for Tennessee offensive guard Trey Smith as the senior garnered first-team All-America honors from the Associated Press, the organization announced Tuesday. Smith has picked up multiple first-team All-America accolades, including from Athlon, CBSSports.com, Phil Steele and Sporting News. Smith is considered one of the top three ... (click for more)

Tennessee Announces Adjusted-Seating Ticket Plan For Neyland Stadium

To align with state and local social-distancing guidelines for public gatherings, Tennessee Athletics has finalized its adjusted seating model for the 2020 football season at Neyland Stadium. Pending the status of the current pandemic, our hope is that this plan is only required for one season and that Neyland Stadium can return to its traditional seating model in 2021. At ... (click for more)


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