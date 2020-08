Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



No Bills:

1 AKERS, CHRIS JOHN DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 08/26/2020

2 AKERS, CHRIS JOHN DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 08/26/2020

1 MCCRAY, TERIKA VIENNETTA POSSESSION OF THC DABS FOR RESALE 08/26/2020

1 SAUNDERS, ANTOINE SHIRLON SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA 08/26/2020

1 WATSON II, ARTIE PERCEY CRACK COCAINE FOR RESALE 08/26/2020

2 WATSON II, ARTIE PERCEY POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 08/26/2020

1 WILLIAMS JR, RUBEN TYWANE HEROINE FOR RESALE 08/26/2020

True Bills:

310336 1 AGEE, DAVID COE FAILURE TO MAINTAIN LANE 08/26/2020

310336 2 AGEE, DAVID COE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/26/2020

310337 1 AKERS, CHRIS JOHN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/26/2020

310338 1 ARRINGTON, CATHY JOLYNN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/26/2020

310339 1 AKERS, CHRIS JOHN POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 08/26/2020

310339 2 AKERS, CHRIS JOHN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/26/2020

310340 1 AKERS, CHRIS JOHN POSSESSION OF A WEAPON WITH A PRIOR FELONY OFFENSE 08/26/2020

310340 2 AKERS, CHRIS JOHN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/26/2020

310341 1 ALLEN JR, SEDRICK DEWAYNE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 08/26/2020

310341 2 ALLEN JR, SEDRICK DEWAYNE VIOLATION OF WINDOW TINT 08/26/2020

310341 3 ALLEN JR, SEDRICK DEWAYNE DRIVING ON ROADWAYS LANED FOR TRAFFIC 08/26/2020

310342 1 ARRINGTON, CATHY JOLYNN SPEEDING 08/26/2020

310342 2 ARRINGTON, CATHY JOLYNN DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/26/2020

310342 3 ARRINGTON, CATHY JOLYNN FAILURE TO SIGNAL 08/26/2020

310342 4 ARRINGTON, CATHY JOLYNN FAILURE TO APPEAR 08/26/2020

310343 1 BAXTER, ALICE M DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 08/26/2020

310344 1 BIBBS, JAMES EDWARD AGGRAVATED ASSAULT 08/26/2020

310344 2 BIBBS, JAMES EDWARD FALSE IMPRISONMENT 08/26/2020

310345 1 BRISTER, JEREMY JAMAL DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 08/26/2020

310345 2 BRISTER, JEREMY JAMAL AGGRAVATED ASSAULT 08/26/2020

310345 3 BRISTER, JEREMY JAMAL AGGRAVATED CRIMINAL TRESSPASS 08/26/2020

310345 4 BRISTER, JEREMY JAMAL AGGRAVATED BURGLARY 08/26/2020

310345 5 BRISTER, JEREMY JAMAL VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 08/26/2020

310345 6 BRISTER, JEREMY JAMAL COERCION OF WITNESS 08/26/2020

310346 1 BURTON, MATTHEW DILLON INTRODUCTION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 08/26/2020

310346 2 BURTON, MATTHEW DILLON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/26/2020

310346 3 BURTON, MATTHEW DILLON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/26/2020

310347 1 COFFMAN, JOSHUA ALLEN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/26/2020

310347 2 COFFMAN, JOSHUA ALLEN POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 08/26/2020

310347 3 COFFMAN, JOSHUA ALLEN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/26/2020

310348 1 COLEY, JAMES MITCHELL POSS OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/26/2020

310348 2 COLEY, JAMES MITCHELL POSSESSION OF A FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/26/2020

310348 3 COLEY, JAMES MITCHELL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/26/2020

310349 1 HIRD, LEA MARIE POSS OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/26/2020

310349 2 HIRD, LEA MARIE POSSESSION OF A FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/26/2020

310349 3 HIRD, LEA MARIE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/26/2020

310350 1 RUIZ, DAVID ALEXANDER POSS OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/26/2020

310350 2 RUIZ, DAVID ALEXANDER POSSESSION OF A FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/26/2020

310350 3 RUIZ, DAVID ALEXANDER POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/26/2020

310351 1 FRIZZELL, STEVEN TYLER POSSESSION OF HEROIN WITH TWO PRIOR MISDEMEANOR DRUG

CONVICTIONS

08/26/2020

310352 1 GOODE, JAMES EDWARD POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/26/2020

310352 2 GOODE, JAMES EDWARD POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/26/2020

310352 3 GOODE, JAMES EDWARD POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/26/2020

310353 1 HALFACRE, ERWIN TYRONE DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 08/26/2020

310354 1 HARDNETT, SETH BENJAMIN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26 GRAMS 08/26/2020

310355 1 HARRIS, DARMECUS RECKLESS ENDANGERMENT 08/26/2020

310355 2 HARRIS, DARMECUS POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 08/26/2020

310356 1 HUDGINS, LEON DAWAYNE POSSESSION OF CONTRABAND WHILE IN A PENAL INSTITUTION 08/26/2020

310357 1 HUDSON, MICHAEL TODD THEFT OF PROPERTY 08/26/2020

310358 1 HUDSON, MICHAEL TODD POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/26/2020

310358 2 HUDSON, MICHAEL TODD POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/26/2020

310358 3 HUDSON, MICHAEL TODD FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/26/2020

310358 4 HUDSON, MICHAEL TODD VIOLATION OF REGISTRATION LAW 08/26/2020

310358 5 HUDSON, MICHAEL TODD DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/26/2020

310358 6 HUDSON, MICHAEL TODD CRIMINAL IMPERSONATION 08/26/2020

310358 7 HUDSON, MICHAEL TODD FALSE REPORTS 08/26/2020

310359 1 JONES, ANTONIO THEFT OF PROPERTY 08/26/2020

310360 1 JONES, CEAIRA SHADAI COERCION OF WITNESS 08/26/2020

310360 2 JONES, CEAIRA SHADAI COERCION OF WITNESS 08/26/2020

310360 3 JONES, CEAIRA SHADAI RETALIATION FOR PAST ACTIONS 08/26/2020

310360 4 JONES, CEAIRA SHADAI RETALIATION FOR PAST ACTIONS 08/26/2020

310361 1 JULIAN, DAVID DUSTIN RECKLESS ENDANGERMENT 08/26/2020

310361 2 JULIAN, DAVID DUSTIN EVADING ARREST 08/26/2020

310361 3 JULIAN, DAVID DUSTIN RECKLESS DRIVING 08/26/2020

310361 4 JULIAN, DAVID DUSTIN RESISTING ARREST 08/26/2020

310361 5 JULIAN, DAVID DUSTIN POSSESSION OF MARIHUANA FOR RESALE 08/26/2020

310361 6 JULIAN, DAVID DUSTIN POSSESSION OF HEROIN 08/26/2020

310361 7 JULIAN, DAVID DUSTIN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/26/2020

310361 8 JULIAN, DAVID DUSTIN DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/26/2020

310361 9 JULIAN, DAVID DUSTIN FAILURE TO MAINTAIN LANE 08/26/2020

310361 10 JULIAN, DAVID DUSTIN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/26/2020

310362 1 KENNEDY, LORRAINE BURGLARY OF BUSINESS 08/26/2020

310362 2 KENNEDY, LORRAINE RECKLESS ENDANGERMENT 08/26/2020

310362 3 KENNEDY, LORRAINE EVADING ARREST 08/26/2020

310362 4 KENNEDY, LORRAINE CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR 08/26/2020

310362 5 KENNEDY, LORRAINE DISORDERLY CONDUCT 08/26/2020

310362 6 KENNEDY, LORRAINE DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/26/2020

310362 7 KENNEDY, LORRAINE FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/26/2020

310363 1 LEWIS, ALBERT COLE BURGLARY OF AUTO 08/26/2020

310363 2 LEWIS, ALBERT COLE AGGRAVATED BURGLARY 08/26/2020

310364 1 MCCRAY, TERIKA VIENNETTA POSSESSION OF THC OIL FOR RESALE 08/26/2020

310364 2 MCCRAY, TERIKA VIENNETTA POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 08/26/2020

310364 3 MCCRAY, TERIKA VIENNETTA POSSESSION OF HASHISH FOR RESALE 08/26/2020

310364 4 MCCRAY, TERIKA VIENNETTA POSSESSION OF ALPRAZOLAM 08/26/2020

310364 5 MCCRAY, TERIKA VIENNETTA POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/26/2020

310365 1 MCCULLOUGH, KEVIN DEWAYNE AGGRAVATED BURGLARY 08/26/2020

310365 2 MCCULLOUGH, KEVIN DEWAYNE AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 08/26/2020

310365 3 MCCULLOUGH, KEVIN DEWAYNE AGGRAVATED CHILD NEGLECT 08/26/2020

310365 4 MCCULLOUGH, KEVIN DEWAYNE THEFT OF PROPERTY 08/26/2020

310366 1 PENNINGTON, ROBERT ANDREW POSS. OF MDMA FOR RESALE 08/26/2020

310366 2 PENNINGTON, ROBERT ANDREW POSS. OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 08/26/2020

310367 1 PORTER, JANICE LOUISE POSS. METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/26/2020

310368 1 SANDERS, GARY STEVE POSS METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/26/2020

310368 2 SANDERS, GARY STEVE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/26/2020

310369 1 SANDRIDGE, AVEROYAN ALDETWON POSSESSION OF HEROIN 08/26/2020

310369 2 SANDRIDGE, AVEROYAN ALDETWON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/26/2020

310370 1 SAUNDERS, ANTOINE SHIRLON POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT CONVICTION 08/26/2020

310370 2 SAUNDERS, ANTOINE SHIRLON TINTED WINDOWS VIOLATION 08/26/2020

310371 1 SCOTT, DEJUAN AGGRAVATED ROBBERY 08/26/2020

310371 2 SCOTT, DEJUAN AGGRAVATED KIDNAPPING 08/26/2020

310371 3 SCOTT, DEJUAN AGGRAVATED KIDNAPPING 08/26/2020

310372 1 SCOTT, DEJUAN AGGRAVATED ROBBERY 08/26/2020

310372 2 SCOTT, DEJUAN AGGRAVATED KIDNAPPING 08/26/2020

310373 1 SCOTT, DEJUAN ATTEMPTED AGGRAVATED ROBBERY 08/26/2020

310374 1 WATSON II, ARTIE PERCEY POSS.A FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/26/2020

310374 2 WATSON II, ARTIE PERCEY POSS. OF COCAINE FOR RESALE 08/26/2020

310375 1 WILLIAMS, ALEX JEROME STALKING 08/26/2020

310376 1 WITHEROW, RICHARD JAMES RECKLESS ENDANGERMENT 08/26/2020

310376 2 WITHEROW, RICHARD JAMES POSSESSION OF FIREARM WITH VIOLENT FELONY CONVICTION 08/26/2020