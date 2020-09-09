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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, September 9, 2020

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 CLEMONS, SAMUEL DALE SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA 09/09/2020
1 GOINS, BOBBY LAVANTE MARIJUANA FOR RESALE 09/09/2020
1 JENNINGS, DAVID JEREL POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 09/09/2020
2 JENNINGS, DAVID JEREL DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 09/09/2020
1 LEWIS JR, FRANK ARTHUR POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 09/09/2020
1 THOMAS, LILLIAM MARIE RECKLESS ENDANGERMENT 09/09/2020
1 THOMAS, RICHARD L DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 09/09/2020

True Bills:

310432 1 BAILEY, KYLIA DESHAE THEFT OF PROPERTY 09/09/2020
310433 1 BENTLEY, ADRIAN LEBRON POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 09/09/2020
310433 2 BENTLEY, ADRIAN LEBRON POSS. OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 09/09/2020
310433 3 BENTLEY, ADRIAN LEBRON POSS. MARIHUANA FOR RESALE 09/09/2020
310433 4 BENTLEY, ADRIAN LEBRON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/09/2020
310434 1 ELLIS, STEVEN COLE POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 09/09/2020
310434 2 ELLIS, STEVEN COLE POSS. OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 09/09/2020
310434 3 ELLIS, STEVEN COLE POSS. MARIHUANA FOR RESALE 09/09/2020
310434 4 ELLIS, STEVEN COLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/09/2020
310435 1 BLOCKER, CHARLES EDWARD LIGHT LAW VIOLATION 09/09/2020
310435 2 BLOCKER, CHARLES EDWARD OPEN CONTAINER LAW 09/09/2020
310435 3 BLOCKER, CHARLES EDWARD FINANCIAL RESPONSIBILITY 09/09/2020
310435 4 BLOCKER, CHARLES EDWARD DRIVING ON REVOKED LICENSE 09/09/2020
310436 1 CAGLE, TALLEY HARASSMENT 09/09/2020
310437 1 CAGLE, TALLEY DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 09/09/2020
310441 1 SCEALF, JEFFREY L CONSPIRACY TO POSSESS HEROIN FOR RESALE 09/09/2020
310439 1 JOHNSON, JOSHUA DAVIS CONSPIRACY TO POSSESS HEROIN FOR RESALE 09/09/2020
310440 1 PATRICK, MILTON JOSEPH CONSPIRACY TO POSSESS HEROIN FOR RESALE 09/09/2020
310438 1 CIMINI, NICOLE LIA CONSPIRACY TO POSSESS HEROIN FOR RESALE 09/09/2020
310443 1 JOHNSON, JOSHUA DAVIS MURDER IN THE SECOND DEGREE 09/09/2020

310442 1 CIMINI, NICOLE LIA MURDER IN THE SECOND DEGREE 09/09/2020
310444 1 CLEMONS, SAMUEL DALE POSS. HEROIN FOR RESALE 09/09/2020
310444 2 CLEMONS, SAMUEL DALE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 09/09/2020
310444 3 CLEMONS, SAMUEL DALE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/09/2020
310445 1 CLEMONS, SAMUEL DALE THEFT OF PROPERTY 09/09/2020
310446 1 CULVER, HUNTER CHASE THEFT OF PROPERTY 09/09/2020
310447 1 ELLIS, STEVEN COLE SPEEDING 09/09/2020
310448 1 GOINS, BOBBY LAVANTE POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG
CONVICTION
09/09/2020
310448 2 GOINS, BOBBY LAVANTE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 09/09/2020
310448 3 GOINS, BOBBY LAVANTE POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 09/09/2020
310448 4 GOINS, BOBBY LAVANTE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/09/2020
310449 1 HOWARD, HEATH EUGENE DRIVING ON REVOKED LICENSE 09/09/2020
310449 2 HOWARD, HEATH EUGENE FAILURE TO APPEAR 09/09/2020
310450 1 HOWARD, HEATH EUGENE POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 09/09/2020
310450 2 HOWARD, HEATH EUGENE POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 09/09/2020
310450 3 HOWARD, HEATH EUGENE POSSESSION OF OXYMORPHONE FOR RESALE 09/09/2020
310450 4 HOWARD, HEATH EUGENE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/09/2020
310451 1 JENNINGS, DAVID JEREL POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 09/09/2020
310451 2 JENNINGS, DAVID JEREL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/09/2020
310452 1 LEWIS JR, FRANK ARTHUR POSSESSION OF AMPHETAMINE FOR RESALE 09/09/2020
310452 2 LEWIS JR, FRANK ARTHUR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/09/2020
310452 3 LEWIS JR, FRANK ARTHUR POSSESSION OF LEGEND DRUG 09/09/2020

310452 4 LEWIS JR, FRANK ARTHUR FAILURE TO CHANGE ADDRESS ON DRIVER'S LICENSE 09/09/2020
310452 5 LEWIS JR, FRANK ARTHUR VIOLATION OF REGISTRATION LAW 09/09/2020
310452 6 LEWIS JR, FRANK ARTHUR DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 09/09/2020
310452 7 LEWIS JR, FRANK ARTHUR DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/09/2020
310453 1 MALONE JR, MARK ANTHONY AGGRAVATED BURGLARY 09/09/2020
310453 2 MALONE JR, MARK ANTHONY THEFT OF PROPERTY 09/09/2020
310453 3 MALONE JR, MARK ANTHONY POSSESSION OF WEAPON WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICTION
09/09/2020
310454 1 MAYS, ERIKA DANIELLE EVADING ARREST 09/09/2020
310454 2 MAYS, ERIKA DANIELLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/09/2020
310455 1 MCCLURE, BRIAN NELSON STALKING 09/09/2020
310456 1 NEWTON, CHERYL LYNN THEFT OF PROPERTY 09/09/2020
310457 1 PLASTERER, SETH M DOMESTIC ASSAULT 09/09/2020
310457 2 PLASTERER, SETH M THEFT OF PROPERTY 09/09/2020
310458 1 SCOTT, DEJUAN AGGRAVATED ROBBERY 09/09/2020
310459 1 SCOTT, DEJUAN AGGRAVATED ROBBERY 09/09/2020
310460 1 THOMAS, LILLIAM MARIE BLOCKING THE FLOW OF TRAFFIC 09/09/2020
310460 2 THOMAS, LILLIAM MARIE FAILURE TO APPEAR 09/09/2020
310460 3 THOMAS, LILLIAM MARIE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/09/2020
310461 1 THOMAS, RICHARD L POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICTION
09/09/2020
310461 2 THOMAS, RICHARD L POSSESSION OF COCAINE 09/09/2020


September 9, 2020

3 118th Wing Air National Guard Members Perish In Aircraft Accident

September 9, 2020

Grand Jury No Bills And True Bills

September 9, 2020

Tennessee Highway Patrol Locates 2 Stolen Commercial Vehicle Trailers Loaded With Hurricane Relief Pre-Packaged Meals


The Tennessee Air National Guard’s 118th Wing reported the loss of three airmen on Sept. 8, in a civilian aircraft accident in McMinnville. The three Airmen were all members of the 118th ... (click for more)

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 CLEMONS, SAMUEL DALE SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA 09/09/2020 1 GOINS, BOBBY LAVANTE MARIJUANA ... (click for more)

Tennessee Highway Patrol troopers and THP’s Criminal Investigation Division on Sunday located two stolen commercial box trailers loaded with approximately $450,000 worth of Meals Ready to Eat ... (click for more)



Breaking News

3 118th Wing Air National Guard Members Perish In Aircraft Accident

The Tennessee Air National Guard’s 118th Wing reported the loss of three airmen on Sept. 8, in a civilian aircraft accident in McMinnville. The three Airmen were all members of the 118th Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance Group. Lt. Col. Shelli Huether, director of operations for the 118th Intelligence Support Squadron; Capt. Jessica Wright, assistant director ... (click for more)

Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 CLEMONS, SAMUEL DALE SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA 09/09/2020 1 GOINS, BOBBY LAVANTE MARIJUANA FOR RESALE 09/09/2020 1 JENNINGS, DAVID JEREL POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 09/09/2020 2 JENNINGS, DAVID JEREL DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 09/09/2020 1 LEWIS JR, FRANK ARTHUR ... (click for more)

Opinion

Mom-n-Pops

How often do we hear someone say “I can get that cheaper on Amazon” or some variation thereof? I dare say at least once a day, some days several. Whenever I hear someone make that statement, typically after they’ve spent time at the local Mom-n-Pop store looking over a product, I have to chuckle and think back to an incident years ago with a friend who sold computers and integrated ... (click for more)

Roy Exum: Chickamauga Next Week - And The Goat Who Ate The Deputy's Papers

I enjoyed a pleasant surprise in late June after I wrote a story about some poorly misguided thugs in Madison, Wi., who had just torn down a decapitated statue that had stood at the state capital for years. The story (“Wrong Statue, Morons,” Jun 25, 2020) was in honor of a great Union Army General, Hans Christian Heg, who gave his life while fighting in bloody Chickamauga solely ... (click for more)

Sports

NCAA Approves Tikhonenko Waiver At UTC

The UTC Mocs got good news Tuesday afternoon. The NCAA passed word that junior transfer Mark Tikhonenko is immediately to join the 2020-21 roster. Tikhonenko (pronounced TEE-koh-NEN-koh) joined the Mocs in May from Sam Houston State in Texas. At 6-10, 240-lbs, he provides another good option in the frontcourt for Coach Lamont Paris and staff. He began his collegiate ... (click for more)

Hollis, Croft Overall Winners In FCA 5K Race Monday

The younger generation dominated the overall results at the annual FCA 5K Monday morning at Chattanooga State. Lane Hollis and Katilee Croft, a pair of speedy high school cross country standouts, captured the overall titles in the event where proceeds benefit local chapters of the Fellowship of Christian Athletes. Hollis, a 17-year-old senior at Coahulla Creek in Dalton, was ... (click for more)


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