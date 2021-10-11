 Monday, October 11, 2021 63.0°F   patches fog   Patches Fog

Breaking News


Walker County Arrest Report For Oct. 4-10

Monday, October 11, 2021

Here is the Walker County arrest report for Oct. 4-10:

FITZSIMMONS         CHRISTINA   MARIE           W/F     22                    OFFICER MANN      RETURN FROM CHI

BOHANNON WESIER         RANDALL     W/M    33        FELONY        OFFICER RUSS         POSS OF METH WITH INTENT, POSS OF FIREARM DURING COMISSION OF A FELONY

HARTLEY     SHANE           LEWIS            W/M    41        FELONY                    WARRANT POSS OF HERION

DEAN FANON          CHASE           W/M                                       

COCHRAN    MICHAEL      JENOME        W/M    44        FELONY        OFFICER YOUNG    FAILURE TO REGISTER AS A SEX OFFENDER

MCCLOUD    ALLEN           WAYNE         W/M    42        FELONY        OFFICER YOUNG    PROBATION VIOLATION

WARD            NATHAN       MICHAEL      W/M    22        FELONY        OFFICER YOUNG    PROBATION VIOLATION

BURROW      DUSTIN         ALEXANDER            W/M    22        FELONY        OFFICER YOUNG    PROBATION VIOLATION

STANDRIDGE          CARL LEE     W/M    36        MISD  OFFICER MILLER    WARRANT, CRIMINAL TRESPASS

DUNN AMBER          LYNN W/F     22        FELONY        OFFICER YOUNG    WARRANT,THEFT BY RECEIVING, POSS OF TOOLS FOR CRIME

DUNNELL     CANDICE      STAR  W/F     38        FELONY        OFFICER BARRETT POSS SCHEDULE 1 , FAILURE TO MAINTAIN

SMITH            ANGELA        DERRYBERRY         W/F     49        FELONY        OFFICER JONES       CRIMINAL TRESPASS

MARKS          HOYT MURRELL     W/M    65        FELONY        OFFICER WILLIAMSON     HOLD FOR AGENCY

HENSON        JOSHUA         CRAIG            W/M    26        FELONY        OFFICER HEGWOOD          CRUELTY CHILDREN 3RD, AGG.

ASSAULT

WOOTEN       JORDAN        LEIGH            W/F     32        MISD  OFFICER GREEN     DRIVING ON SUSPENDED

 

STEPHENS    ERIC   JUSTIN           W/M    34        MISD  OFFICER BREWER  SUSPENDED, NO INSURANCE

CAMERON    AMY   MARIE           W/F     40        FELONY        OFFICER YOUNG    BURGLARY 1ST DEGREE WARRANT

LANE LADANIEL    JAMES           B/M     17        MISD  OFFICER COPPOCK BATTERY, AFFRAY

SWANEY       DONNA          MARIE           W/F     55        FELONY        OFFICER YOUNG    WARRANT, VIOLATION PROBATION

WOLF STEPHANIE  JOE     W/F     38        FELONY        OFFICER CAMP       POSS OF METH, NO INSURANCE, CONCEALMENT

CARTER        JOSHUA         RAY    W/M    35        MISD  CPD TAYLOR           THEFT BY TAKING

RAPER           ROBERT        DEAN W/M                FELONY        OFFICER MILLER    PROBATION VIOLATION

RANEY          BRANDON    TREVON        B/M     25        MISD  OFFICER HOUSER   NO INSURANCE, UNLICENSED

MCCULLOUGH        DAVID           BENJIMIN     W/M    48        MISD  OFFICER BROOME UNLICENSED

 

JUV     JUV     JUV     JUV     JUV     JUV     JUV     JUV

JUV     JUV     JUV     JUV     JUV     JUV     JUV     JUV

DEAN FARON          CHASE           W/M    26        ----------           OFFICER BROWN    RETUNR FROM PRIVATE CLINIC

HART JOSPEH          EDWARD      W/M    41        ----------           OFFICER WESTBROOKS   RETURN FROM BATTLEFIELD IMAGING

EVANS           TERESA         ANNE W/F     44        MISD  OFFICER MILLER    SIMPLE BATTERY FVA WARRANT

ROACH          WHITNEY     LASHAY        W/F     30        -----------         OFFICER PROBATION        DRUG COURT SANCTION

HAWKINS     DESHON        TYRONE        B/M     44        FELONY        OFFICER MILLER    FAILURE TO APPEAR FELONY WARRANT

METCALF     JESSICA         LAUREN        W/F     25        FELONY        OFFICER HEAD       CRUELTY TO CHILDREN (1ST DEGREE), CRUELTY TO CHILDREN (2ND DEGREE)

WALKER       NAKISHA      LEEANN        W/F     31        FELONY        OFFICER GAYLON  FUGITIVE (HAMILTON COUNTY)

GRAHAM      DAVID           WAYNE         W/M    54        FELONY        OFFICER MILLER    BURGLARY IN THE 1ST DEGREE WARRANT

PARKER        ALBERT        WAYNE JR.   W/M    57        MISD OFFICER BUCKNER           DRIVING UNDER THE INFLUENCE

COLLUNS      CASEY           KOLLIER       W/M    31        FELONY        OFFICER WALKER FELONY PROBATION VIOLATION WARRANT

BEATY           DENIS EDWIN           W/M    67        MISD  OFFICER FOUTS      BATTERY UNDER THE FAMILY VIOLENCE ACT, AFFRAY

BRUMBAUGH          COREY          ALAN W/M    48        MISD  OFFICER COOK       DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAINER, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO YIELD WHILE TURNING LEFT, FAILURE TO CHANGE ADDRESS ON LICENSE AFTER 30 DAYS, LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT.

LYONS           TIFFANY       LEIGH            W/F     35        MISD  OFFICER BLESCH   BATTERY UNDER THE FAMILY VIOLENCE ACT

 

DEAN FARON          CHASE           W/M    26        ------------        BROWN        RETURN FROM PRIVATE CLINCI

WILLIAMS    BRANDON    LEE     W/M    21        MISD  OFFICER YOUNG    SIMPLE BATTERY X2, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE WARRANTS

BEATY           DAVID           EUGENE        W/M    69        MISD  OFFICER YOUNG    SIMPLE BATTERY UNDER THE FAMILY VIOLENCE ACT

WORLEY       JASON            DANIEL         W/M    41        ------------        OFFICER BROWN    RETURN FROM DOCTOR

LYNCH          MICHAEL      HENRY          W/M    34        FELONY        OFFICER MILLER    RETURN FROM HALLS

HARRIS         ARTERIOUS  FRENDALLE B/M     29        MISD  OFFICER DEAL        SIMPLE BATTERY UNDER THE FAMILY VIOLENCE ACT

WELDON       FREDDIE       EVELYN        W/F     43        MISD  OFFICER HAVEN     THEFT BY TAKING MISD 7 COUNTS

KILGORE      HAROLD       LEVREN        W/M    50        MISD  OFFICER GIDEON   DRIVING ON SUSPENDED, NO VAILD INSURANCE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, RECKLESS DRIVING, HIT AND RUN, SUSPENDED REGISTRATION, FOLLOWING TO CLOSELY

CLAYTON     BARRY          ALAN W/M    65        FELONY        OFFICER WORLEY FELONY PORBATION VIOLATION WARRANT, MISD FAILURE TO APPEAR WARRANT

 

LEWIS            BLAKE           MICHAEL      W/M    36        MISD  OFFICER CARTER   MISD FTA, LOITERING & PROWLING,CITY WARRANT

FLEETWOOD            JIMMY           LEE     B/M     58        MISD  OFFICER CAPEHART         DRIVING ON SUSPENDED, SEAT BELT

CURTIS          ASHLEY        NICOLE         W/F     21        FELONY        OFFICER MILLER    WARRANT VIOLATION PROBATION

LONG TONY MAURICE      W/M    49        FELONY        OFFICER HINCH      POSS OF FIREARM BY CONVICTED FELON

MOSIER         BECKY          NICOLE         W/F     33        MISD  OFFICER YOUNG    SIMPLE ASSAULT FVA

GANN ERIC   LEE     W/M    38        FELONY        OFFICER YOUNG    PROBATION VIOLATION

SMITH            PAUL  ANTHONY    W/M    41        FELONY        OFFICER YOUNG    PROBATION VIOLATION, 3 COUNTS FTA

SHROPSHIRE            PATRICK       WILLIAM      B/M     23        MISD  OFFICER MULLIS    SIMPLE BATTERY FVA

 

VOILES          KATRINE      NICOLE         W/F     19        MISD  CLARK          SIMPLE BATTERY-FVA

SONGER        LEBRON        ODELL           W/M    26        MISD  CLARK          SIMPLE BATTERY-FVA

DEAN FARON          CHASE           W/M                            OFFICER JONES       TRANSPORT TO CLINIC

VENABLOE  AMBER          MARIE           W/F                             OFFICER RUSS         BACK FROM CHI

JOHNSON      ABRAHAM    DENVER        W/M                            OFFICER BARTLETT          BACK FROM CHI

WALLIS         DAVID           LEE     W/M    51        FELONY        OFFICER SMALLS   PROBATION VIOLATION WARRANT

 

WALKER       AVERY          JAMESON NASH      W/M    23        MISD  OFFICER CAMBELL           MISD FTA WARRANT

JUAREZ         THOMAS       BENJIMAN    W/M    27        FELONY        OFFICER GREEN     HINDERING APPREHENSION

FLORES         LULXANDER            CARRAOVILLO       W/M    25        MISD  OFFICER GREEN     DUI.

BALLINGER DANIEL         WADE            W/M    30        MISD  OFFICER SMITH      DRIVING ON SUSPENDED

CLARK          BRANDON    SCOTT           W/M    28        MISD  DNR    HUNTING WITHOUT PERMISSION

PRICE KEAONA       GYPSY           W/F     46        MISD  WILLIAMSON          DRIVING ON SUSPENDED

WILSON        MICHEAL      JAMES           B/M     31        FELONY        OFFICER GREEN     DUI DRUGS LESS SAFE. POSS CHARGES


October 11, 2021

Walker County Arrest Report For Oct. 4-10

October 11, 2021

Get Emailed Headlines From Chattanoogan.com; Like Us On Facebook, Twitter For Instant News

October 11, 2021

Latest Hamilton County Arrest Report


Here is the Walker County arrest report for Oct. 4-10: FITZSIMMONS CHRISTINA MARIE W/F 22 OFFICER MANN RETURN FROM CHI BOHANNON WESIER RANDALL W/M 33 FELONY OFFICER RUSS POSS OF METH WITH ... (click for more)

We send out headlines each week day of the latest Chattanooga news. Our news headlines have links that take you to the stories with a click. We also send out special emails if there ... (click for more)

Here is the latest Hamilton County arrest report: AKRIDGE, CRYSTAL M 1604 CHAMBERLAIN AVE. CHATTANOOGA, 37406 Age at Arrest: 34 years old Arresting Agency: Chattanooga DOMESTIC ASSAULT ... (click for more)



Breaking News

Walker County Arrest Report For Oct. 4-10

Here is the Walker County arrest report for Oct. 4-10: FITZSIMMONS CHRISTINA MARIE W/F 22 OFFICER MANN RETURN FROM CHI BOHANNON WESIER RANDALL W/M 33 FELONY OFFICER RUSS POSS OF METH WITH INTENT, POSS OF FIREARM DURING COMISSION OF A FELONY HARTLEY SHANE LEWIS W/M 41 FELONY WARRANT POSS OF HERION DEAN FANON CHASE W/M COCHRAN MICHAEL JENOME W/M 44 FELONY OFFICER YOUNG ... (click for more)

Get Emailed Headlines From Chattanoogan.com; Like Us On Facebook, Twitter For Instant News

We send out headlines each week day of the latest Chattanooga news. Our news headlines have links that take you to the stories with a click. We also send out special emails if there is a highly significant local news story breaking so you will be aware of it quickly. To be added to the email headline list, just email us at news@chattanoogan.com. In addition, ... (click for more)

Opinion

Fix The Jim Crow Filibuster

I am a veterinarian in Hixson. We need national standards that allow for safety and freedom casting our ballots. I seek an impartial system where every vote counts. We must call for fair elections so that our elected constituents can deliver for us. Please fix the Jim Crow filibuster. Jessica Claudio (click for more)

Roy Exum: ‘Bama Still The Best

For 35 years during the first half of my life I had an official vote every Sunday morning on the Top Ten, then the Top 20, then the Top 25 college football team in the country. So with a bit of past experience, I can tell you the No. 1 team in the nation this morning is still Alabama. Yes, the Crimson Tide got nipped 41-38 by Texas A&M in a thriller late Saturday night but don’t ... (click for more)

Sports

UTC's Klippenstein Scores Game Winner In Mocs Soccer Win

The Chattanooga women’s soccer team netted a 1-0 win over Wofford Sunday afternoon at the UTC Sports Complex in Southern Conference action. The Mocs improve to 5-8-2 overall and 2-3-1 in league play while the Terriers fall to 3-11 on the year and 1-4 against the SoCon. Grace Klippenstein eluded her defender and fired a shot into the upper right corner of the net early in the ... (click for more)

Mocs' Men Off To Solid Start On The Links At Blackthorn Club

The Chattanooga Mocs men’s golf team got off to a solid start at the Bank of Tennessee Intercollegiate. The Mocs made their way around the Blackthorn Club in 2-under 286 which matched N.C. State on the day. Braedon Wear, fresh off his first collegiate win, led the squad with a 2-under 70. He’s now 12 under over his last 72 holes. That was one clear of Gabe Hunter’s 71 which ... (click for more)


Happenings

Dining

Business

Student Scene

Church

Memories

Real Estate

Living Well

Outdoors