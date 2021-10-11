Here is the Walker County arrest report for Oct. 4-10:
FITZSIMMONS CHRISTINA MARIE W/F 22 OFFICER MANN RETURN FROM CHI
BOHANNON WESIER RANDALL W/M 33 FELONY OFFICER RUSS POSS OF METH WITH INTENT, POSS OF FIREARM DURING COMISSION OF A FELONY
HARTLEY SHANE LEWIS W/M 41 FELONY WARRANT POSS OF HERION
DEAN FANON CHASE W/M
COCHRAN MICHAEL JENOME W/M 44 FELONY OFFICER YOUNG FAILURE TO REGISTER AS A SEX OFFENDER
MCCLOUD ALLEN WAYNE W/M 42 FELONY OFFICER YOUNG PROBATION VIOLATION
WARD NATHAN MICHAEL W/M 22 FELONY OFFICER YOUNG PROBATION VIOLATION
BURROW DUSTIN ALEXANDER W/M 22 FELONY OFFICER YOUNG PROBATION VIOLATION
STANDRIDGE CARL LEE W/M 36 MISD OFFICER MILLER WARRANT, CRIMINAL TRESPASS
DUNN AMBER LYNN W/F 22 FELONY OFFICER YOUNG WARRANT,THEFT BY RECEIVING, POSS OF TOOLS FOR CRIME
DUNNELL CANDICE STAR W/F 38 FELONY OFFICER BARRETT POSS SCHEDULE 1 , FAILURE TO MAINTAIN
SMITH ANGELA DERRYBERRY W/F 49 FELONY OFFICER JONES CRIMINAL TRESPASS
MARKS HOYT MURRELL W/M 65 FELONY OFFICER WILLIAMSON HOLD FOR AGENCY
HENSON JOSHUA CRAIG W/M 26 FELONY OFFICER HEGWOOD CRUELTY CHILDREN 3RD, AGG.
ASSAULT
WOOTEN JORDAN LEIGH W/F 32 MISD OFFICER GREEN DRIVING ON SUSPENDED
STEPHENS ERIC JUSTIN W/M 34 MISD OFFICER BREWER SUSPENDED, NO INSURANCE
CAMERON AMY MARIE W/F 40 FELONY OFFICER YOUNG BURGLARY 1ST DEGREE WARRANT
LANE LADANIEL JAMES B/M 17 MISD OFFICER COPPOCK BATTERY, AFFRAY
SWANEY DONNA MARIE W/F 55 FELONY OFFICER YOUNG WARRANT, VIOLATION PROBATION
WOLF STEPHANIE JOE W/F 38 FELONY OFFICER CAMP POSS OF METH, NO INSURANCE, CONCEALMENT
CARTER JOSHUA RAY W/M 35 MISD CPD TAYLOR THEFT BY TAKING
RAPER ROBERT DEAN W/M FELONY OFFICER MILLER PROBATION VIOLATION
RANEY BRANDON TREVON B/M 25 MISD OFFICER HOUSER NO INSURANCE, UNLICENSED
MCCULLOUGH DAVID BENJIMIN W/M 48 MISD OFFICER BROOME UNLICENSED
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DEAN FARON CHASE W/M 26 ---------- OFFICER BROWN RETUNR FROM PRIVATE CLINIC
HART JOSPEH EDWARD W/M 41 ---------- OFFICER WESTBROOKS RETURN FROM BATTLEFIELD IMAGING
EVANS TERESA ANNE W/F 44 MISD OFFICER MILLER SIMPLE BATTERY FVA WARRANT
ROACH WHITNEY LASHAY W/F 30 ----------- OFFICER PROBATION DRUG COURT SANCTION
HAWKINS DESHON TYRONE B/M 44 FELONY OFFICER MILLER FAILURE TO APPEAR FELONY WARRANT
METCALF JESSICA LAUREN W/F 25 FELONY OFFICER HEAD CRUELTY TO CHILDREN (1ST DEGREE), CRUELTY TO CHILDREN (2ND DEGREE)
WALKER NAKISHA LEEANN W/F 31 FELONY OFFICER GAYLON FUGITIVE (HAMILTON COUNTY)
GRAHAM DAVID WAYNE W/M 54 FELONY OFFICER MILLER BURGLARY IN THE 1ST DEGREE WARRANT
PARKER ALBERT WAYNE JR. W/M 57 MISD OFFICER BUCKNER DRIVING UNDER THE INFLUENCE
COLLUNS CASEY KOLLIER W/M 31 FELONY OFFICER WALKER FELONY PROBATION VIOLATION WARRANT
BEATY DENIS EDWIN W/M 67 MISD OFFICER FOUTS BATTERY UNDER THE FAMILY VIOLENCE ACT, AFFRAY
BRUMBAUGH COREY ALAN W/M 48 MISD OFFICER COOK DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAINER, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO YIELD WHILE TURNING LEFT, FAILURE TO CHANGE ADDRESS ON LICENSE AFTER 30 DAYS, LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT.
LYONS TIFFANY LEIGH W/F 35 MISD OFFICER BLESCH BATTERY UNDER THE FAMILY VIOLENCE ACT
DEAN FARON CHASE W/M 26 ------------ BROWN RETURN FROM PRIVATE CLINCI
WILLIAMS BRANDON LEE W/M 21 MISD OFFICER YOUNG SIMPLE BATTERY X2, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE WARRANTS
BEATY DAVID EUGENE W/M 69 MISD OFFICER YOUNG SIMPLE BATTERY UNDER THE FAMILY VIOLENCE ACT
WORLEY JASON DANIEL W/M 41 ------------ OFFICER BROWN RETURN FROM DOCTOR
LYNCH MICHAEL HENRY W/M 34 FELONY OFFICER MILLER RETURN FROM HALLS
HARRIS ARTERIOUS FRENDALLE B/M 29 MISD OFFICER DEAL SIMPLE BATTERY UNDER THE FAMILY VIOLENCE ACT
WELDON FREDDIE EVELYN W/F 43 MISD OFFICER HAVEN THEFT BY TAKING MISD 7 COUNTS
KILGORE HAROLD LEVREN W/M 50 MISD OFFICER GIDEON DRIVING ON SUSPENDED, NO VAILD INSURANCE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, RECKLESS DRIVING, HIT AND RUN, SUSPENDED REGISTRATION, FOLLOWING TO CLOSELY
CLAYTON BARRY ALAN W/M 65 FELONY OFFICER WORLEY FELONY PORBATION VIOLATION WARRANT, MISD FAILURE TO APPEAR WARRANT
LEWIS BLAKE MICHAEL W/M 36 MISD OFFICER CARTER MISD FTA, LOITERING & PROWLING,CITY WARRANT
FLEETWOOD JIMMY LEE B/M 58 MISD OFFICER CAPEHART DRIVING ON SUSPENDED, SEAT BELT
CURTIS ASHLEY NICOLE W/F 21 FELONY OFFICER MILLER WARRANT VIOLATION PROBATION
LONG TONY MAURICE W/M 49 FELONY OFFICER HINCH POSS OF FIREARM BY CONVICTED FELON
MOSIER BECKY NICOLE W/F 33 MISD OFFICER YOUNG SIMPLE ASSAULT FVA
GANN ERIC LEE W/M 38 FELONY OFFICER YOUNG PROBATION VIOLATION
SMITH PAUL ANTHONY W/M 41 FELONY OFFICER YOUNG PROBATION VIOLATION, 3 COUNTS FTA
SHROPSHIRE PATRICK WILLIAM B/M 23 MISD OFFICER MULLIS SIMPLE BATTERY FVA
VOILES KATRINE NICOLE W/F 19 MISD CLARK SIMPLE BATTERY-FVA
SONGER LEBRON ODELL W/M 26 MISD CLARK SIMPLE BATTERY-FVA
DEAN FARON CHASE W/M OFFICER JONES TRANSPORT TO CLINIC
VENABLOE AMBER MARIE W/F OFFICER RUSS BACK FROM CHI
JOHNSON ABRAHAM DENVER W/M OFFICER BARTLETT BACK FROM CHI
WALLIS DAVID LEE W/M 51 FELONY OFFICER SMALLS PROBATION VIOLATION WARRANT
WALKER AVERY JAMESON NASH W/M 23 MISD OFFICER CAMBELL MISD FTA WARRANT
JUAREZ THOMAS BENJIMAN W/M 27 FELONY OFFICER GREEN HINDERING APPREHENSION
FLORES LULXANDER CARRAOVILLO W/M 25 MISD OFFICER GREEN DUI.
BALLINGER DANIEL WADE W/M 30 MISD OFFICER SMITH DRIVING ON SUSPENDED
CLARK BRANDON SCOTT W/M 28 MISD DNR HUNTING WITHOUT PERMISSION
PRICE KEAONA GYPSY W/F 46 MISD WILLIAMSON DRIVING ON SUSPENDED
WILSON MICHEAL JAMES B/M 31 FELONY OFFICER GREEN DUI DRUGS LESS SAFE. POSS CHARGES