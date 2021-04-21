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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, April 21, 2021

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 CONNORS, JONATHAN CORY CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 04/21/2021
1 MAYS, ERIKA DANIELLE POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 04/21/2021
1 SIMS, MARKIOUS TAVON POSS.A FIREARM DURING COMMISSIION OR ATTEMPT TO CO 04/21/2021
1 SMITH, COBEY L VEHICULAR ASSAULT 04/21/2021
1 TONEY, PRENTICE LEBRON CRIMINAL CONSPIRACY TO COMMIT AGG, BURGLARY 04/21/2021
1 WOMACK, JEREMY BRETT POSSESSION OF METH 04/21/2021
1 WOMACK, JEREMY BRETT SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA 04/21/2021

True Bills:

311380 1 ADAMS, CHRISTOPHER MICHAEL THEFT OF PROPERTY 04/21/2021
311380 2 ADAMS, CHRISTOPHER MICHAEL POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 04/21/2021
311381 1 BRANHAM, LUCAS STUART THEFT OF PROPERTY 04/21/2021
311382 1 BRANHAM, LUCAS STUART AGGRAVATED BURGLARY 04/21/2021
311382 2 BRANHAM, LUCAS STUART BURGLARY OF AN AUTO 04/21/2021
311382 3 BRANHAM, LUCAS STUART THEFT OF PROPERTY 04/21/2021
311383 1 BROUILLARD, MARK ALFRED DOMESTIC ASSAULT 04/21/2021
311384 1 BRYANT JR, MEL MAURICE VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 04/21/2021
311385 1 CAMPBELL, BRUCE EDWARD AGGRAVATED ASSAULT 04/21/2021
311385 2 CAMPBELL, BRUCE EDWARD ADULTERATION OF FOOD OR LIQUIDS 04/21/2021
311386 1 CONNORS, JONATHAN CORY DRIVING ON REVOKED LICENSE 04/21/2021
311386 2 CONNORS, JONATHAN CORY TAMPERING WITH EVIDENCE 04/21/2021
311387 1 CRANFIELD, KELVIN LEE VANDALISM 04/21/2021
311388 1 FINLEY, ERIC DEWAYNE DOMESTIC ASSAULT 04/21/2021
311389 1 HARRIS, SABLE KIMBERLY DISORDERLY CONDUCT 04/21/2021
311389 2 HARRIS, SABLE KIMBERLY SPEEDING 04/21/2021
311389 3 HARRIS, SABLE KIMBERLY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/21/2021
311390 1 HENDERSON, CYNTHIA MARIA VIOLATION OF LIGHT LAW 04/21/2021
311390 2 HENDERSON, CYNTHIA MARIA DRIVER'S TO EXERCISE DUE CARE 04/21/2021
311390 3 HENDERSON, CYNTHIA MARIA DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/21/2021

311391 1 HOPPER, JARMIN JAY DRIVING ON REVOKED LICENSE 04/21/2021
311391 2 HOPPER, JARMIN JAY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/21/2021
311392 1 JOHNSON, JACK WESLEY OBSTRUCTING HIGHWAY 04/21/2021
311392 2 JOHNSON, JACK WESLEY VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 04/21/2021
311392 3 JOHNSON, JACK WESLEY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/21/2021
311393 1 MATTHEWS, CHRISTOPHER MICHAEL THEFT OF PROPERTY 04/21/2021
311394 1 PHILLIPS, JESSICA RENEE THEFT OF PROPERTY 04/21/2021
311395 1 MAYS, ERIKA DANIELLE THEFT OF PROPERTY 04/21/2021
311396 1 PARKER, ANDI CONDRA CRIMINAL TRESPASSING 04/21/2021
311396 2 PARKER, ANDI CONDRA CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 04/21/2021
311396 3 PARKER, ANDI CONDRA POSSESSION OF HEROIN 04/21/2021
311396 4 PARKER, ANDI CONDRA POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/21/2021
311397 1 PEREZ-PEREZ, ROBER UBALDO AGGRAVATED STATUTORY RAPE 04/21/2021
311398 1 RAGLAND, THOMAS JR FAILURE TO MAINTAIN LANE 04/21/2021
311398 2 RAGLAND, THOMAS JR DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/21/2021
311399 1 RECTOR JR, BARRY LYNN ASSAULT 04/21/2021
311399 2 RECTOR JR, BARRY LYNN DRIVING ON REVOKED LICENSE 04/21/2021
311399 3 RECTOR JR, BARRY LYNN RESISTING ARREST 04/21/2021
311399 4 RECTOR JR, BARRY LYNN POSSESSION OF HANDGUN WITH PRIOR FELONY CONVICTION 04/21/2021
311400 1 ROBINSON, EDDIE DURRELL DRIVING ON REVOKED LICENSE 04/21/2021
311400 2 ROBINSON, EDDIE DURRELL POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY CONVICITION 04/21/2021
311400 3 ROBINSON, EDDIE DURRELL POSSESSION OF AMPHETAMINE 04/21/2021

311401 1 RODDY, VINCE EDWARD RECKLESS DRIVING 04/21/2021
311401 2 RODDY, VINCE EDWARD SEAT BELT LAW VIOLATION 04/21/2021
311401 3 RODDY, VINCE EDWARD DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/21/2021
311402 1 SIMS, MARKIOUS TAVON FIRST DEGREE MURDER 04/21/2021
311402 2 SIMS, MARKIOUS TAVON POSSESSION OF A FIREARM WITH VIOLENT FELONY CONVICTION 04/21/2021
311403 1 SMITH, COBEY L RECKLESS DRIVING 04/21/2021
311403 2 SMITH, COBEY L RECKLESS ENDANGERMENT 04/21/2021
311403 3 SMITH, COBEY L EVADING ARREST 04/21/2021
311404 1 SMITH, TIMOTHY ANDREW AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 04/21/2021
311404 2 SMITH, TIMOTHY ANDREW INTERFERENCE WITH EMERGENCY CALL 04/21/2021
311405 1 SUTTON, BRUCE WAYNE BURGLARY OF AN AUTO 04/21/2021
311405 2 SUTTON, BRUCE WAYNE THEFT OF PROPERTY 04/21/2021
311406 1 TONEY, PRENTICE LEBRON THEFT OF PROPERTY 04/21/2021
311407 1 WALKER, BRENDA JANE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/21/2021
311408 1 WALKER, DUSTIN TRAVONNE DOMESTIC ASSAULT 04/21/2021
311409 1 WALKER, TRAVIS BRIAN THEFT OF PROPERTY 04/21/2021
311410 1 WALKER, TRAVIS BRIAN THEFT OF PROPERTY 04/21/2021


April 21, 2021

Grand Jury No Bills And True Bills

April 21, 2021

Hamilton County Has 2 More Coronavirus Deaths, 52 New Cases; Tennessee Has 15 New Deaths

April 21, 2021

Walker County Has Another Death From Coronavirus; Georgia Has 980 New Cases


Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 CONNORS, JONATHAN CORY CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 04/21/2021 1 MAYS, ERIKA DANIELLE POSSESSION ... (click for more)

Hamilton County had 52 new coronavirus cases on Wednesday, bringing the total to 43,719. There have been two more deaths from the virus, and the total climbs to 488 in the county. The deaths ... (click for more)

Georgia state health officials reported on Wednesday there are 23 additional deaths due to the coronavirus. The current total is 17,272. There are 980 new cases, as that total reaches 871,460 ... (click for more)



Breaking News

Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 CONNORS, JONATHAN CORY CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 04/21/2021 1 MAYS, ERIKA DANIELLE POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 04/21/2021 1 SIMS, MARKIOUS TAVON POSS.A FIREARM DURING COMMISSIION OR ATTEMPT TO CO 04/21/2021 1 SMITH, COBEY L VEHICULAR ASSAULT 04/21/2021 1 TONEY, PRENTICE ... (click for more)

Hamilton County Has 2 More Coronavirus Deaths, 52 New Cases; Tennessee Has 15 New Deaths

Hamilton County had 52 new coronavirus cases on Wednesday, bringing the total to 43,719. There have been two more deaths from the virus, and the total climbs to 488 in the county. The deaths are reported to be one man and one female, both white, aged 71-80. The number of those who have recovered from coronavirus in Hamilton County is 42,535, which is 97 percent, and there are ... (click for more)

Opinion

Aftermath Of The "George Floyd" Trial

It is not by mistake that African Americans saw it as Mr. Floyd being on trial - having to prove himself worthy of fairness - even beyond the grave. The death of injustice in America, from the first arrival of enslaved blacks from the motherland Africa, has always been the dream and prayer of the black man. It not only impacts black men, it also wrecks havoc on the black family ... (click for more)

Roy Exum: Was It A Fair Trial?

My short answer? I don’t see how a guilty verdict against Minneapolis cop Derek Chauvin could have possibly been fair. At five o’clock on Tuesday, at least six major networks were live (with no ads to interfere) as the majority of the greatest nation in the world was spellbound over the forthcoming verdict. Chauvin was found guilty of second-degree murder in last year’s death of ... (click for more)

Sports

UTC's Parrott Pitches Mocs Past Auburn

Junior pitcher Brooke Parrott fired a complete game, two-hit shutout while senior Hayleigh Weissenbach recorded a two-out RBI single in the bottom of the fifth to help lead the Chattanooga Mocs softball team to a thrilling 1-0 win over SEC-member Auburn on Wednesday afternoon inside Jim Frost Stadium. Following the win, Chattanooga improves to 10-21 overall. Auburn falls to ... (click for more)

UTC Tennis Hosts Covenant For Senior Day On Tuesday

The University of Tennessee at Chattanooga men's tennis team wraps up the 2021 season against Covenant College this week. The Mocs host the Scots on Tuesday, April 20, at the UTC Tennis Center. First serve is set for 3:00 p.m. (E.D.T.) and a link for live scoring is available on the men's tennis schedule page on GoMocs.com. Chattanooga is 8-11 overall and finished fifth in ... (click for more)


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