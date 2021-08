Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



No Bills:

1 BRIGGS, JESSIE JAMES UNAUTHORIZED USE OF AUTOMOBILE (JOY RIDING) 08/25/2021

1 CHAMBERS, CHRISTOPHER BRENT POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021

1 CRUTCHER, JAVARES KENTREL DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 08/25/2021

1 CRUTCHER, JAVARES KENTREL POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 08/25/2021

2 CRUTCHER, JAVARES KENTREL POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 08/25/2021

3 CRUTCHER, JAVARES KENTREL POSS OF FIREARM DURING A FELONY 08/25/2021

4 CRUTCHER, JAVARES KENTREL DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 08/25/2021

5 CRUTCHER, JAVARES KENTREL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021

6 CRUTCHER, JAVARES KENTREL VIOLATING AUTO REGISTRATION LAW 08/25/2021

7 CRUTCHER, JAVARES KENTREL DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE 08/25/2021

8 CRUTCHER, JAVARES KENTREL TINTED WINDOWS VIOLATION 08/25/2021

1 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 08/25/2021

2 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR POSSESSION OF LEGEND DRUG 08/25/2021

1 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 08/25/2021

1 VALLEY III, ARTHUR FRANK POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 08/25/2021

2 VALLEY III, ARTHUR FRANK POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021

True Bills:

312027 1 ARNOLD, TRACY DARRYL AGGRAVATED ASSAULT 08/25/2021

312028 1 ARNOLD, TRACY DARRYL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/25/2021

312028 2 ARNOLD, TRACY DARRYL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021

312029 1 ARNOLD, TRACY DARRYL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/25/2021

312029 2 ARNOLD, TRACY DARRYL EVADING ARREST 08/25/2021

312029 3 ARNOLD, TRACY DARRYL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021

312030 1 BIVENS, KEVIN TROY THEFT OF PROPERTY 08/25/2021

312031 1 BRIGGS, JESSIE JAMES EVADING ARREST 08/25/2021

312031 2 BRIGGS, JESSIE JAMES FAILURE TO YIELD 08/25/2021

312031 3 BRIGGS, JESSIE JAMES SPEEDING 08/25/2021

312031 4 BRIGGS, JESSIE JAMES VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 08/25/2021

312031 5 BRIGGS, JESSIE JAMES DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/25/2021

312031 6 BRIGGS, JESSIE JAMES FAILURE TO MAINTAIN LANE 08/25/2021

312031 7 BRIGGS, JESSIE JAMES DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/25/2021

312032 1 BROWN, ROBERT FITZGERALD RECKLESS ENDANGERMENT 08/25/2021

312032 2 BROWN, ROBERT FITZGERALD AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 08/25/2021

312033 1 CRUTCHER, JAVARES KENTREL EVADING ARREST 08/25/2021

312033 2 CRUTCHER, JAVARES KENTREL FELON IN POSSESSION OF FIREAEM WITH PRIOR VIOLENT

CONVICTION

08/25/2021

312033 3 CRUTCHER, JAVARES KENTREL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021

312034 1 DAUGHERTY, STEVEN CHRISTOPHER DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/25/2021



312034 2 DAUGHERTY, STEVEN CHRISTOPHER FAILURE TO MAINTAIN LANE 08/25/2021

312034 3 DAUGHERTY, STEVEN CHRISTOPHER DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/25/2021

312034 4 DAUGHERTY, STEVEN CHRISTOPHER FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/25/2021

312034 5 DAUGHERTY, STEVEN CHRISTOPHER SPEEDING 08/25/2021

312034 6 DAUGHERTY, STEVEN CHRISTOPHER DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/25/2021

312036 1 WEBB, TAYLOR DIANN PROMOTING MANUFACTURE OF METHAMPHETAMINE 08/25/2021

312036 2 WEBB, TAYLOR DIANN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/25/2021

312036 3 WEBB, TAYLOR DIANN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021

312035 1 ENGLE, ATHENA NICOLE PROMOTING MANUFACTURE OF METHAMPHETAMINE 08/25/2021

312035 2 ENGLE, ATHENA NICOLE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/25/2021

312035 3 ENGLE, ATHENA NICOLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021

312037 1 JONES, CHRISTOPHER HUNTER VANDALISM 08/25/2021

312037 2 JONES, CHRISTOPHER HUNTER AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 08/25/2021

312037 3 JONES, CHRISTOPHER HUNTER THEFT OF PROPERTY 08/25/2021

312038 1 KELLEY, CORNEA DEONTAE VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 08/25/2021

312038 2 KELLEY, CORNEA DEONTAE TAMPERING WITH TRACKING DEVICE 08/25/2021

312039 1 KING, ZAKARY KARR EVADING ARREST 08/25/2021

312039 2 KING, ZAKARY KARR CRIMINAL IMPERSONATION 08/25/2021

312040 1 LEWIS, GARION DEVILLIAR FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 08/25/2021

312040 2 LEWIS, GARION DEVILLIAR POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

08/25/2021

312041 1 MCKEVIE, DESMOND ORANDO FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 08/25/2021

312041 2 MCKEVIE, DESMOND ORANDO POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

08/25/2021



CONVICTION

312042 1 LOPEZ GARCIA, HECTOR DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 08/25/2021

312043 1 LYNN, MINNIE FAYE SECOND DEGREE MURDER 08/25/2021

312043 2 LYNN, MINNIE FAYE DELIVER A CONTROLLED SUBSTANCE 08/25/2021

312044 1 NEIGHBORS, SUMMER RENEE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021

312044 2 NEIGHBORS, SUMMER RENEE POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 08/25/2021

312044 3 NEIGHBORS, SUMMER RENEE VIOLATION OF REGISTRATION LAW 08/25/2021

312044 4 NEIGHBORS, SUMMER RENEE DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/25/2021

312044 5 NEIGHBORS, SUMMER RENEE DRIVING IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/25/2021

312045 1 NEIGHBORS, SUMMER RENEE POSSESSION OF METH FOR RESALE 08/25/2021

312046 1 WAY, CASSANDRA NICOLE POSSESSION OF METH FOR RESALE 08/25/2021

312047 1 PARSON, CHARLES EDWARD THEFT OF PROPERTY 08/25/2021

312048 1 SAHBAZ, ANEL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/25/2021

312048 2 SAHBAZ, ANEL SPEEDING 08/25/2021

312048 3 SAHBAZ, ANEL FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/25/2021

312048 4 SAHBAZ, ANEL DRIVING WITH METHAMPHETAMINE 08/25/2021

312048 5 SAHBAZ, ANEL DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/25/2021

312049 1 SKILES, GARY WAYNE AGGRAVATED ASSAULT 08/25/2021

312050 1 SKILES, GARY WAYNE FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 08/25/2021

312052 1 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR POSS. METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/25/2021

312052 2 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021

312051 1 STATUM, TAYLOR MICHELLE POSS. METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/25/2021

312051 2 STATUM, TAYLOR MICHELLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021



312053 1 TEASLEY, JOHNNY CHRISTOPHER AGGRAVATED SEXUAL BATTERY 08/25/2021

312054 1 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR THEFT OF PROPERTY 08/25/2021

312054 2 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/25/2021

312054 3 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR POSS. OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 08/25/2021

312055 1 VALLEY III, ARTHUR FRANK AUTO BURGLARY 08/25/2021

312055 2 VALLEY III, ARTHUR FRANK THEFT OF PROPERTY 08/25/2021

312056 1 WAY, CASSANDRA NICOLE TAMPERING WITH EVIDENCE 08/25/2021

312057 1 WEBB, SAMANTHA MARIE POSSESSION OF HEROIN 08/25/2021

312057 2 WEBB, SAMANTHA MARIE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/25/2021

312057 3 WEBB, SAMANTHA MARIE POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 08/25/2021

312057 4 WEBB, SAMANTHA MARIE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021

312057 5 WEBB, SAMANTHA MARIE THEFT OF PROPERTY 08/25/2021