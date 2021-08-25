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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, August 25, 2021

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 BRIGGS, JESSIE JAMES UNAUTHORIZED USE OF AUTOMOBILE (JOY RIDING) 08/25/2021
1 CHAMBERS, CHRISTOPHER BRENT POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
1 CRUTCHER, JAVARES KENTREL DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 08/25/2021
1 CRUTCHER, JAVARES KENTREL POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 08/25/2021
2 CRUTCHER, JAVARES KENTREL POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 08/25/2021
3 CRUTCHER, JAVARES KENTREL POSS OF FIREARM DURING A FELONY 08/25/2021
4 CRUTCHER, JAVARES KENTREL DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 08/25/2021
5 CRUTCHER, JAVARES KENTREL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
6 CRUTCHER, JAVARES KENTREL VIOLATING AUTO REGISTRATION LAW 08/25/2021
7 CRUTCHER, JAVARES KENTREL DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE 08/25/2021
8 CRUTCHER, JAVARES KENTREL TINTED WINDOWS VIOLATION 08/25/2021
1 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 08/25/2021
2 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR POSSESSION OF LEGEND DRUG 08/25/2021
1 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 08/25/2021
1 VALLEY III, ARTHUR FRANK POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 08/25/2021
2 VALLEY III, ARTHUR FRANK POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021

True Bills:

312027 1 ARNOLD, TRACY DARRYL AGGRAVATED ASSAULT 08/25/2021
312028 1 ARNOLD, TRACY DARRYL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/25/2021
312028 2 ARNOLD, TRACY DARRYL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
312029 1 ARNOLD, TRACY DARRYL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/25/2021
312029 2 ARNOLD, TRACY DARRYL EVADING ARREST 08/25/2021
312029 3 ARNOLD, TRACY DARRYL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
312030 1 BIVENS, KEVIN TROY THEFT OF PROPERTY 08/25/2021
312031 1 BRIGGS, JESSIE JAMES EVADING ARREST 08/25/2021
312031 2 BRIGGS, JESSIE JAMES FAILURE TO YIELD 08/25/2021
312031 3 BRIGGS, JESSIE JAMES SPEEDING 08/25/2021
312031 4 BRIGGS, JESSIE JAMES VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 08/25/2021
312031 5 BRIGGS, JESSIE JAMES DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/25/2021
312031 6 BRIGGS, JESSIE JAMES FAILURE TO MAINTAIN LANE 08/25/2021
312031 7 BRIGGS, JESSIE JAMES DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/25/2021
312032 1 BROWN, ROBERT FITZGERALD RECKLESS ENDANGERMENT 08/25/2021
312032 2 BROWN, ROBERT FITZGERALD AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 08/25/2021
312033 1 CRUTCHER, JAVARES KENTREL EVADING ARREST 08/25/2021
312033 2 CRUTCHER, JAVARES KENTREL FELON IN POSSESSION OF FIREAEM WITH PRIOR VIOLENT
CONVICTION
08/25/2021
312033 3 CRUTCHER, JAVARES KENTREL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
312034 1 DAUGHERTY, STEVEN CHRISTOPHER DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/25/2021

312034 2 DAUGHERTY, STEVEN CHRISTOPHER FAILURE TO MAINTAIN LANE 08/25/2021
312034 3 DAUGHERTY, STEVEN CHRISTOPHER DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/25/2021
312034 4 DAUGHERTY, STEVEN CHRISTOPHER FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/25/2021
312034 5 DAUGHERTY, STEVEN CHRISTOPHER SPEEDING 08/25/2021
312034 6 DAUGHERTY, STEVEN CHRISTOPHER DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/25/2021
312036 1 WEBB, TAYLOR DIANN PROMOTING MANUFACTURE OF METHAMPHETAMINE 08/25/2021
312036 2 WEBB, TAYLOR DIANN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/25/2021
312036 3 WEBB, TAYLOR DIANN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
312035 1 ENGLE, ATHENA NICOLE PROMOTING MANUFACTURE OF METHAMPHETAMINE 08/25/2021
312035 2 ENGLE, ATHENA NICOLE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/25/2021
312035 3 ENGLE, ATHENA NICOLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
312037 1 JONES, CHRISTOPHER HUNTER VANDALISM 08/25/2021
312037 2 JONES, CHRISTOPHER HUNTER AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 08/25/2021
312037 3 JONES, CHRISTOPHER HUNTER THEFT OF PROPERTY 08/25/2021
312038 1 KELLEY, CORNEA DEONTAE VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 08/25/2021
312038 2 KELLEY, CORNEA DEONTAE TAMPERING WITH TRACKING DEVICE 08/25/2021
312039 1 KING, ZAKARY KARR EVADING ARREST 08/25/2021
312039 2 KING, ZAKARY KARR CRIMINAL IMPERSONATION 08/25/2021
312040 1 LEWIS, GARION DEVILLIAR FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 08/25/2021
312040 2 LEWIS, GARION DEVILLIAR POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICTION
08/25/2021
312041 1 MCKEVIE, DESMOND ORANDO FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 08/25/2021
312041 2 MCKEVIE, DESMOND ORANDO POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICTION
08/25/2021

CONVICTION
312042 1 LOPEZ GARCIA, HECTOR DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 08/25/2021
312043 1 LYNN, MINNIE FAYE SECOND DEGREE MURDER 08/25/2021
312043 2 LYNN, MINNIE FAYE DELIVER A CONTROLLED SUBSTANCE 08/25/2021
312044 1 NEIGHBORS, SUMMER RENEE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
312044 2 NEIGHBORS, SUMMER RENEE POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 08/25/2021
312044 3 NEIGHBORS, SUMMER RENEE VIOLATION OF REGISTRATION LAW 08/25/2021
312044 4 NEIGHBORS, SUMMER RENEE DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/25/2021
312044 5 NEIGHBORS, SUMMER RENEE DRIVING IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/25/2021
312045 1 NEIGHBORS, SUMMER RENEE POSSESSION OF METH FOR RESALE 08/25/2021
312046 1 WAY, CASSANDRA NICOLE POSSESSION OF METH FOR RESALE 08/25/2021
312047 1 PARSON, CHARLES EDWARD THEFT OF PROPERTY 08/25/2021
312048 1 SAHBAZ, ANEL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/25/2021
312048 2 SAHBAZ, ANEL SPEEDING 08/25/2021
312048 3 SAHBAZ, ANEL FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/25/2021
312048 4 SAHBAZ, ANEL DRIVING WITH METHAMPHETAMINE 08/25/2021
312048 5 SAHBAZ, ANEL DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/25/2021
312049 1 SKILES, GARY WAYNE AGGRAVATED ASSAULT 08/25/2021
312050 1 SKILES, GARY WAYNE FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 08/25/2021
312052 1 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR POSS. METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/25/2021
312052 2 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
312051 1 STATUM, TAYLOR MICHELLE POSS. METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/25/2021
312051 2 STATUM, TAYLOR MICHELLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021

312053 1 TEASLEY, JOHNNY CHRISTOPHER AGGRAVATED SEXUAL BATTERY 08/25/2021
312054 1 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR THEFT OF PROPERTY 08/25/2021
312054 2 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/25/2021
312054 3 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR POSS. OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 08/25/2021
312055 1 VALLEY III, ARTHUR FRANK AUTO BURGLARY 08/25/2021
312055 2 VALLEY III, ARTHUR FRANK THEFT OF PROPERTY 08/25/2021
312056 1 WAY, CASSANDRA NICOLE TAMPERING WITH EVIDENCE 08/25/2021
312057 1 WEBB, SAMANTHA MARIE POSSESSION OF HEROIN 08/25/2021
312057 2 WEBB, SAMANTHA MARIE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/25/2021
312057 3 WEBB, SAMANTHA MARIE POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 08/25/2021
312057 4 WEBB, SAMANTHA MARIE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
312057 5 WEBB, SAMANTHA MARIE THEFT OF PROPERTY 08/25/2021


August 25, 2021

Grand Jury No Bills And True Bills

August 25, 2021

Georgia Has 90 More Coronavirus Deaths, 7,411 New Cases

August 25, 2021

City Of Dalton Offering Antibody Treatment At Drive-In Clinic


Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 BRIGGS, JESSIE JAMES UNAUTHORIZED USE OF AUTOMOBILE (JOY RIDING) 08/25/2021 1 CHAMBERS, CHRISTOPHER ... (click for more)

Georgia state health officials reported on Wednesday there have been 90 additional deaths due to the coronavirus. The current total is 19,364. There are 7,411 new cases, as that total reaches ... (click for more)

The city of Dalton will begin offering monoclonal antibody treatments to COVID-19 patients on a drive-in beginning on Friday. Officials said t he sign-up form will be posted on daltonga.gov ... (click for more)



Breaking News

Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 BRIGGS, JESSIE JAMES UNAUTHORIZED USE OF AUTOMOBILE (JOY RIDING) 08/25/2021 1 CHAMBERS, CHRISTOPHER BRENT POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021 1 CRUTCHER, JAVARES KENTREL DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 08/25/2021 1 CRUTCHER, JAVARES KENTREL POSSESSING A FIREARM WITH INTENT ... (click for more)

Georgia Has 90 More Coronavirus Deaths, 7,411 New Cases

Georgia state health officials reported on Wednesday there have been 90 additional deaths due to the coronavirus. The current total is 19,364. There are 7,411 new cases, as that total reaches 1,048,892 confirmed cases of coronavirus. Hospitalizations are at 71,521, which is an increase of 369 from Tuesday. Here are the numbers by county: Catoosa County: 6,606 ... (click for more)

Opinion

Judge Sherry Paty Is A Wonderful, Caring Person

It is deeply disturbing to see a public official speak callously of another public official’s character without any evidence to back up the statement. Councilwoman Coonrod unjustly spoke of Judge Paty as to a manner to slander the reputation of an admired and revered servant of the city of Chattanooga. Judge Paty serves the people by administering the law with decency and ... (click for more)

Rev. Paul McDaniel Stood For What Was Right

No one has done more to promote civil rights in our community than Rev. Paul McDaniel. Throughout his life he stood for what was right and did so in ways that projected a quiet effectiveness that so often is lacking in today’s world. While many knew him as a pastor, county commissioner or civic leader, Rev. McDaniel was also a commissioner on the Tennessee Human Rights Commission. ... (click for more)

Sports

Vols' Offense finding Its Groove As Season Opener Nears

With Tennessee football treating this week as though it is a game week, the Volunteers completed their 18th practice of preseason camp Wednesday morning. Offensive coordinator Alex Golesh spoke to local media after practice with the season eight days away. "We've taken this week very much like a normal game week," Golesh said. "This has worked out for us really well scheduling ... (click for more)

UTC Football Preview: Depth And Talent At Tight End Is Impresive

The 18th-ranked Chattanooga Mocs continue fall camp in preparation for the 2021 campaign. GoMocs.com moves to the seventh installment in its 9-point season preview series moving to edge of the offensive line, the hybrid position that is the tight end. Starters Returning (1): Chris James Starters Lost (0): N/A Returnees with career starts (2): Jay Gibson, Juwan Tyus ... (click for more)


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