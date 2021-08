Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



No Bills:

1 BURCH JR, VICTOR VANSHEN VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION OR RESTRAINING OR 08/04/2021

1 BURCH JR, VICTOR VANSHEN INTERFERENCE WITH EMERGENCY CALLS 08/04/2021

True Bills:

311893 1 ALLIGOOD, WILLIAM MICHAEL DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/04/2021

311894 1 BURCH JR, VICTOR VANSHEN DOMESTIC ASSAULT 08/04/2021

311894 2 BURCH JR, VICTOR VANSHEN AGGRAVATED CHILD ABUSE 08/04/2021

311895 1 BURCH JR, VICTOR VANSHEN VANDALISM 08/04/2021

311895 2 BURCH JR, VICTOR VANSHEN DOMESTIC ASSAULT 08/04/2021

311896 1 CARTER, ERIYUAN M DOMESTIC ASSAULT 08/04/2021

311896 2 CARTER, ERIYUAN M AGGRAVATED CHILD ABUSE 08/04/2021

311897 1 CORDELL JR., JOHN MICHAEL CRIMINAL SIMULATION 08/04/2021

311898 1 CRUTCHER, JAVARES KENTREL ASSAULT 08/04/2021

311899 1 CRUTCHER, JAVARES KENTREL DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 08/04/2021

311900 1 DAVIS, CHRISTOPHER LEE BURGLARY 08/04/2021

311900 2 DAVIS, CHRISTOPHER LEE THEFT OF PROPERTY 08/04/2021

311900 3 DAVIS, CHRISTOPHER LEE VANDALISM 08/04/2021

311901 1 STOKES JR, JOHN EDWARD BURGLARY 08/04/2021

311901 2 STOKES JR, JOHN EDWARD THEFT OF PROPERTY 08/04/2021

311901 3 STOKES JR, JOHN EDWARD VANDALISM 08/04/2021

311902 1 VANDERGRIFF, ROBERT ALLEN BURGLARY 08/04/2021

311902 2 VANDERGRIFF, ROBERT ALLEN THEFT OF PROPERTY 08/04/2021

311902 3 VANDERGRIFF, ROBERT ALLEN VANDALISM 08/04/2021

311903 1 DAVIS, CHRISTOPHER LEE BURGLARY OF A BUSINESS 08/04/2021



311903 2 DAVIS, CHRISTOPHER LEE THEFT OF PROPERTY 08/04/2021

311903 3 DAVIS, CHRISTOPHER LEE VANDALISM 08/04/2021

311904 1 STOKES JR, JOHN EDWARD BURGLARY OF A BUSINESS 08/04/2021

311904 2 STOKES JR, JOHN EDWARD THEFT OF PROPERTY 08/04/2021

311904 3 STOKES JR, JOHN EDWARD VANDALISM 08/04/2021

311905 1 VANDERGRIFF, ROBERT ALLEN BURGLARY OF A BUSINESS 08/04/2021

311905 2 VANDERGRIFF, ROBERT ALLEN THEFT OF PROPERTY 08/04/2021

311905 3 VANDERGRIFF, ROBERT ALLEN VANDALISM 08/04/2021

311906 1 DAVIS, CHRISTOPHER LEE AGGRAVATED BURGLARY 08/04/2021

311906 2 DAVIS, CHRISTOPHER LEE THEFT OF PROPERTY 08/04/2021

311906 3 DAVIS, CHRISTOPHER LEE VANDALISM 08/04/2021

311907 1 STOKES JR, JOHN EDWARD AGGRAVATED BURGLARY 08/04/2021

311907 2 STOKES JR, JOHN EDWARD THEFT OF PROPERTY 08/04/2021

311907 3 STOKES JR, JOHN EDWARD VANDALISM 08/04/2021

311908 1 VANDERGRIFF, ROBERT ALLEN AGGRAVATED BURGLARY 08/04/2021

311908 2 VANDERGRIFF, ROBERT ALLEN THEFT OF PROPERTY 08/04/2021

311908 3 VANDERGRIFF, ROBERT ALLEN VANDALISM 08/04/2021

311909 1 DENT, CODY LEVI THEFT OF PROPERTY 08/04/2021

311909 2 DENT, CODY LEVI THEFT OF PROPERTY 08/04/2021

311909 3 DENT, CODY LEVI BURGLARY OF AN AUTO 08/04/2021

311909 4 DENT, CODY LEVI THEFT OF PROPERTY 08/04/2021

311910 1 DENT, CODY LEVI BURGLARY OF AN AUTO 08/04/2021



311910 2 DENT, CODY LEVI CRIMINAL TRESPASSING 08/04/2021

311910 3 DENT, CODY LEVI THEFT OF PROPERTY 08/04/2021

311910 4 DENT, CODY LEVI ATTEMPTED BURGLARY OF AN AUTO 08/04/2021

311910 5 DENT, CODY LEVI THEFT OF PROPERTY 08/04/2021

311911 1 DOBBINS JR, RONNIE DYRAIL CRIMINAL TRESPASSING 08/04/2021

311911 2 DOBBINS JR, RONNIE DYRAIL VANDALISM 08/04/2021

311911 3 DOBBINS JR, RONNIE DYRAIL FAILURE TO APPEAR 08/04/2021

311912 1 FORESTER, BRYAN PATRICK EVADING ARREST 08/04/2021

311913 1 FUGATE, WILLIAM A TRAFFICKING FOR COMMERCIAL SEX ACT 08/04/2021

311914 1 GILREATH II, JOHNNY LEON EVADING ARREST 08/04/2021

311915 1 HIGHFIELD, TERRY LYNN BURGLARY 08/04/2021

311915 2 HIGHFIELD, TERRY LYNN VANDALISM 08/04/2021

311915 3 HIGHFIELD, TERRY LYNN THEFT OF PROPERTY 08/04/2021

311915 4 HIGHFIELD, TERRY LYNN BURGLARY 08/04/2021

311915 5 HIGHFIELD, TERRY LYNN VANDALISM 08/04/2021

311915 6 HIGHFIELD, TERRY LYNN THEFT OF PROPERTY 08/04/2021

311915 7 HIGHFIELD, TERRY LYNN BURGLARY 08/04/2021

311915 8 HIGHFIELD, TERRY LYNN VANDALISM 08/04/2021

311915 9 HIGHFIELD, TERRY LYNN THEFT OF PROPERTY 08/04/2021

311915 10 HIGHFIELD, TERRY LYNN BURGLARY 08/04/2021

311915 11 HIGHFIELD, TERRY LYNN VANDALISM 08/04/2021

311915 12 HIGHFIELD, TERRY LYNN THEFT OF PROPERTY 08/04/2021



311915 13 HIGHFIELD, TERRY LYNN BURGLARY 08/04/2021

311915 14 HIGHFIELD, TERRY LYNN VANDALISM 08/04/2021

311915 15 HIGHFIELD, TERRY LYNN THEFT OF PROPERTY 08/04/2021

311915 16 HIGHFIELD, TERRY LYNN BURGLARY 08/04/2021

311915 17 HIGHFIELD, TERRY LYNN VANDALISM 08/04/2021

311916 1 HIGHFIELD, TERRY LYNN DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/04/2021

311916 2 HIGHFIELD, TERRY LYNN RECKLESS DRIVING 08/04/2021

311916 3 HIGHFIELD, TERRY LYNN EVADING ARREST 08/04/2021

311917 1 JOHNSON, CASEY CHARLES AGGRAVATED BURGLARY 08/04/2021

311917 2 JOHNSON, CASEY CHARLES THEFT OF PROPERTY 08/04/2021

311918 1 JOHNSON, DAVID LEE AGGRAVATED BURGLARY 08/04/2021

311918 2 JOHNSON, DAVID LEE THEFT OF PROPERTY 08/04/2021

311919 1 KING, MIRANDA FAITH CHILD NEGLECT 08/04/2021

311919 2 KING, MIRANDA FAITH POSS.

OF HEROIN FOR RESALE 08/04/2021311919 3 KING, MIRANDA FAITH POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/04/2021311919 4 KING, MIRANDA FAITH POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/04/2021311920 1 KING, ZAKARY KARR BURGLARY OF A BUSINESS 08/04/2021311920 2 KING, ZAKARY KARR THEFT OF PROPERTY 08/04/2021311921 1 KING, ZAKARY KARR BURGLARY OF A BUSINESS 08/04/2021311921 2 KING, ZAKARY KARR THEFT OF PROPERTY 08/04/2021311922 1 KING, ZAKARY KARR BURGLARY 08/04/2021311923 1 LOLLIS, KENTRAIL DEONTE BURGLARY OF AN AUTO 08/04/2021311923 2 LOLLIS, KENTRAIL DEONTE PUBLIC INTOXICATION 08/04/2021311924 1 LUTTRELL, BRADLEY KYLE AGGRAVATED BURGLARY 08/04/2021311924 2 LUTTRELL, BRADLEY KYLE THEFT OF PROPERTY 08/04/2021311925 1 MASIERS JR, RANDALL WAYNE THEFT OF PROPERTY 08/04/2021311925 2 MASIERS JR, RANDALL WAYNE VANDALISM 08/04/2021311925 3 MASIERS JR, RANDALL WAYNE FAILURE TO APPEAR 08/04/2021311926 1 MCCLENDON, TIMOTHY NATHANIEL WRONG WAY ON ONE WAY STREET 08/04/2021311926 2 MCCLENDON, TIMOTHY NATHANIEL VIOLATION OF LIGHT LAW 08/04/2021311926 3 MCCLENDON, TIMOTHY NATHANIEL DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/04/2021311926 4 MCCLENDON, TIMOTHY NATHANIEL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/04/2021311927 1 PALMER, GAVIN C POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/04/2021311927 2 PALMER, GAVIN C AGGRAVATED BURGLARY 08/04/2021311928 1 RICHARDS, MARSHAL DALE SECOND DEGREE MURDER 08/04/2021311928 2 RICHARDS, MARSHAL DALE CONSPIRACY TO DISTRIBUTE HEROIN 08/04/2021311929 1 SIMS, ERIC LEMARCUS THEFT OF PROPERTY 08/04/2021311929 2 SIMS, ERIC LEMARCUS EVADING ARREST 08/04/2021311929 3 SIMS, ERIC LEMARCUS RECKLESS DRIVING 08/04/2021311929 4 SIMS, ERIC LEMARCUS VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW 08/04/2021311929 5 SIMS, ERIC LEMARCUS LEAVING THE SCENE 08/04/2021311930 1 TAYLOR, ANDREW SCOTT EVADING ARREST 08/04/2021311931 1 TAYLOR, ANDREW SCOTT EVADING ARREST 08/04/2021311931 2 TAYLOR, ANDREW SCOTT RECKLESS DRIVING 08/04/2021311931 3 TAYLOR, ANDREW SCOTT RECKLESS ENDANGERMENT 08/04/2021311931 4 TAYLOR, ANDREW SCOTT RESISTING ARREST 08/04/2021311931 5 TAYLOR, ANDREW SCOTT AGGRAVATED ASSAULT 08/04/2021311931 6 TAYLOR, ANDREW SCOTT ASSAULT 08/04/2021311931 7 TAYLOR, ANDREW SCOTT POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/04/2021311931 8 TAYLOR, ANDREW SCOTT RECKLESS ENDANGERMENT 08/04/2021311932 1 TURNER SR., JAMES GILBERT UNLAWFUL ACTION BY HOME IMPROVEMENT SERVICE PROVIDER 08/04/2021311933 1 VANDERGRIFF, ROBERT ALLEN ATTEMPTED FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 08/04/2021311933 2 VANDERGRIFF, ROBERT ALLEN ATTEMPTED FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 08/04/2021311933 3 VANDERGRIFF, ROBERT ALLEN ATTEMPTED FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 08/04/2021311933 4 VANDERGRIFF, ROBERT ALLEN ATTEMPTED FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 08/04/2021311933 5 VANDERGRIFF, ROBERT ALLEN ATTEMPTED FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 08/04/2021311933 6 VANDERGRIFF, ROBERT ALLEN AGGRAVATED ARSON 08/04/2021311933 7 VANDERGRIFF, ROBERT ALLEN RECKLESS ENDANGERMENT 08/04/2021311934 1 WATTS, MARK ANTHONY THEFT OF PROPERTY 08/04/2021311934 2 WATTS, MARK ANTHONY VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 08/04/2021311934 3 WATTS, MARK ANTHONY DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/04/2021311935 1 WYNN, DEMETRICK DE'ANDRE AGGRAVATED ROBBERY 08/04/2021