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Grand Jury True Bills

  • Wednesday, November 23, 2022

Here are the True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

314766 1 BEARD, HENRY DEWAYNE ATTEMPT FIRST DEGREE MURDER 11/16/2022
314766 2 BEARD, HENRY DEWAYNE ATTEMPT FIRST DEGREE MURDER 11/16/2022
314766 3 BEARD, HENRY DEWAYNE AGGRAVATED ASSAULT ON FIRST RESPONDER 11/16/2022
314766 4 BEARD, HENRY DEWAYNE AGGRAVATED ASSAULT 11/16/2022
314766 5 BEARD, HENRY DEWAYNE AGGRAVATED ASSAULT 11/16/2022
314766 6 BEARD, HENRY DEWAYNE AGGRAVATED ASSAULT 11/16/2022
314766 7 BEARD, HENRY DEWAYNE RECKLESS ENDANGERMENT 11/16/2022
314766 8 BEARD, HENRY DEWAYNE THEFT OF PROPERTY 11/16/2022
314766 9 BEARD, HENRY DEWAYNE EVADING ARREST 11/16/2022
314768 1 HESTER, DONNA DAVIS POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/16/2022
314768 2 HESTER, DONNA DAVIS POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/16/2022
314767 1 BROWN, LISA SEXTON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/16/2022
314767 2 BROWN, LISA SEXTON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/16/2022
314769 1 BROWN, LISA SEXTON POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 11/16/2022
314770 1 CHUBB, CARLSTONIA MONTEZ POSSESSION OF COCAINE 11/16/2022
314770 2 CHUBB, CARLSTONIA MONTEZ POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 11/16/2022
314770 3 CHUBB, CARLSTONIA MONTEZ POSSESSION OF ALPRAZOLAM 11/16/2022
314771 1 FARMER 4TH, WILLIAM EDWARD AGGRAVATED KIDNAPPING 11/16/2022
314771 2 FARMER 4TH, WILLIAM EDWARD AGGRAVATED KIDNAPPING 11/16/2022
314771 3 FARMER 4TH, WILLIAM EDWARD AGGRAVATED ROBBERY 11/16/2022

314771 4 FARMER 4TH, WILLIAM EDWARD AGGRAVATED BURGLARY 11/16/2022
314772 1 MERRIWEATHER, DARION C AGGRAVATED KIDNAPPING 11/16/2022
314772 2 MERRIWEATHER, DARION C AGGRAVATED KIDNAPPING 11/16/2022
314772 3 MERRIWEATHER, DARION C AGGRAVATED ROBBERY 11/16/2022
314772 4 MERRIWEATHER, DARION C AGGRAVATED BURGLARY 11/16/2022
314773 1 FARMER 4TH, WILLIAM EDWARD POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICTION
11/16/2022
314774 1 HESTER, DONNA DAVIS DRIVING WITH METHAMPHETAMINE 11/16/2022
314775 1 HUTSON, RONALD ANDREW POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 11/16/2022
314776 1 JACKSON, SCARLETT LACE POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 11/16/2022
314776 2 JACKSON, SCARLETT LACE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/16/2022
314777 1 JACKSON, SCARLETT LACE EVADING ARREST 11/16/2022
314777 2 JACKSON, SCARLETT LACE POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 11/16/2022
314777 3 JACKSON, SCARLETT LACE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/16/2022
314777 4 JACKSON, SCARLETT LACE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/16/2022
314778 1 JOHNSON, TYLER EUGENE DOMESTIC ASSAULT 11/16/2022
314778 2 JOHNSON, TYLER EUGENE FALSE IMPRISONMENT 11/16/2022
314778 3 JOHNSON, TYLER EUGENE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 11/16/2022
314778 4 JOHNSON, TYLER EUGENE POSSESSION OF ALPRAZOLAM 11/16/2022
314778 5 JOHNSON, TYLER EUGENE POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 11/16/2022
314778 6 JOHNSON, TYLER EUGENE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/16/2022
314778 7 JOHNSON, TYLER EUGENE POSSESSION OF MARIJUANA 11/16/2022
314779 1 JONES, CHARLES JULIUS CAR JACKING 11/16/2022

314779 2 JONES, CHARLES JULIUS AGGRAVATED ASSAULT 11/16/2022
314779 3 JONES, CHARLES JULIUS THEFT OF PROPERTY 11/16/2022
314779 4 JONES, CHARLES JULIUS EVADING ARREST 11/16/2022
314779 5 JONES, CHARLES JULIUS RECKLESS ENDANGERMENT 11/16/2022
314780 1 JONES, KYLA HOPE AGGRAVATED ASSAULT 11/16/2022
314780 2 JONES, KYLA HOPE RECKLESS ENDANGERMENT 11/16/2022
314780 3 JONES, KYLA HOPE THEFT OF PROPERTY 11/16/2022
314781 1 JONES, KYLA HOPE THEFT OF PROPERTY 11/16/2022
314782 1 KIRBY, IMMANUEL OTIS POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/16/2022
314782 2 KIRBY, IMMANUEL OTIS THEFT OF PROPERTY 11/16/2022
314782 3 KIRBY, IMMANUEL OTIS REGISTRATION VIOLATION 11/16/2022
314782 4 KIRBY, IMMANUEL OTIS DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/16/2022
314782 5 KIRBY, IMMANUEL OTIS POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 11/16/2022
314782 6 KIRBY, IMMANUEL OTIS POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/16/2022
314783 1 MCBRIDE, JENNIFER ANNE THEFT OF PROPERTY 11/16/2022
314783 2 MCBRIDE, JENNIFER ANNE THEFT OF IDENTITY 11/16/2022
314784 1 MCDOWELL, MAURICE LIGHT LAW VIOLATION 11/16/2022
314784 2 MCDOWELL, MAURICE DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/16/2022
314784 3 MCDOWELL, MAURICE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/16/2022
314785 1 PARRISH, BRITTANY RENAE TAMPERING WITH EVIDENCE 11/16/2022
314785 2 PARRISH, BRITTANY RENAE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/16/2022
314785 3 PARRISH, BRITTANY RENAE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/16/2022

314785 4 PARRISH, BRITTANY RENAE POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 11/16/2022
314785 5 PARRISH, BRITTANY RENAE POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 11/16/2022
314786 1 SHIPLEY, HUNTER KANE TAMPERING WITH OR FABRICATING EVIDENCE 11/16/2022
314786 2 SHIPLEY, HUNTER KANE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/16/2022
314786 3 SHIPLEY, HUNTER KANE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/16/2022
314786 4 SHIPLEY, HUNTER KANE POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 11/16/2022
314786 5 SHIPLEY, HUNTER KANE POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 11/16/2022
314787 1 PARRISH, BRITTANY RENAE CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 11/16/2022
314788 1 SHIPLEY, HUNTER KANE DRIVING WITH METHAMPHETAMINE 11/16/2022
314789 1 SHIPLEY, HUNTER KANE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA FOR DELIVERY 11/16/2022
314789 2 SHIPLEY, HUNTER KANE POSS OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 11/16/2022
314789 3 SHIPLEY, HUNTER KANE DRIVING WITH METHAMPHETAMINE 11/16/2022
314789 4 SHIPLEY, HUNTER KANE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 11/16/2022
314789 5 SHIPLEY, HUNTER KANE POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 11/16/2022
314789 6 SHIPLEY, HUNTER KANE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/16/2022
314789 7 SHIPLEY, HUNTER KANE POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 11/16/2022
314789 8 SHIPLEY, HUNTER KANE THEFT OF PROPERTY 11/16/2022
314789 9 SHIPLEY, HUNTER KANE THEFT OF PROPERTY 11/16/2022
314790 1 SMITH, DOMINIQUE LADAISIA DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 11/16/2022
314790 2 SMITH, DOMINIQUE LADAISIA DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/16/2022
314791 1 SOUTHERS, LADAQUIS DEWARTAE RECKLESS ENDANGERMENT 11/16/2022

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  • 11/23/2022

Here are the True Bills from the Hamilton County Grand Jury: 314766 1 BEARD, HENRY DEWAYNE ATTEMPT FIRST DEGREE MURDER 11/16/2022 314766 2 BEARD, HENRY DEWAYNE ATTEMPT FIRST DEGREE MURDER ... more

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Here is the latest Hamilton County arrest report: AR-RAHMAAN, RAPHEAL LAMAR 2009 CLEVELAND AVE HAMILTON, 374044518 Age at Arrest: 33 years old Arresting Agency: Hamilton County Booked ... more

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Chattanooga's Trail Of Lights Shines Brighter With New Holiday Offerings
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Tennessee Aquarium IMAX 3D Theater Welcomes 9 Millionth Guest
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