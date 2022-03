Here are the grand jury no bills and true bills:

No Bills:

1 WELCH, KELLEY DAWNITA THEFT OF PROPERTY 03/02/2022

True Bills:

312990 1 BAILEY, RANIA ALEXIA MDMA FOR FOR RESALE 03/02/2022

312990 2 BAILEY, RANIA ALEXIA POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/02/2022

312991 1 BROWN, TERRENCE TREMAYNE CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 03/02/2022

312992 1 DERRICK, TEAIR DAYVON MISUSE OF REGISTRATION 03/02/2022

312992 2 DERRICK, TEAIR DAYVON EVADING ARREST 03/02/2022

312992 3 DERRICK, TEAIR DAYVON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 03/02/2022

312992 4 DERRICK, TEAIR DAYVON VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 03/02/2022

312992 5 DERRICK, TEAIR DAYVON VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 03/02/2022

312992 6 DERRICK, TEAIR DAYVON RECKLESS DRIVING 03/02/2022

312993 1 EDWARDS JR, WILLIE LEE THEFT OF PROPERTY 03/02/2022

312994 1 ELMORE, MADISON LEAVING THE SCENE 03/02/2022

312994 2 ELMORE, MADISON FINANCIAL RESPONSIBILITY 03/02/2022

312994 3 ELMORE, MADISON FOLLOWING TOO CLOSELY 03/02/2022

312995 1 GOODLOW, JUSTIN THEFT OF PROPERTY 03/02/2022

312996 1 GRIMES, BRANDON DEWAYNE ASSAULT 03/02/2022

312997 1 HUDSON JR, CHARLES ALBERT POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY CONVICTION 03/02/2022

312997 2 HUDSON JR, CHARLES ALBERT DRIVING LEFT OF CENTER 03/02/2022

312997 3 HUDSON JR, CHARLES ALBERT FINANCIAL RESPONSIBILITY 03/02/2022

312997 4 HUDSON JR, CHARLES ALBERT DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/02/2022

312998 1 KIRKWOOD JR, SYLVESTER CLIFTON POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY CONVICTION 03/02/2022 CONVICTION

312999 1 LOPEZ LUCAS, CARLOS ENRIQUE RAPE OF A CHILD 03/02/2022

313000 1 LOWERY, DEBORAH LEEANN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 03/02/2022

313000 2 LOWERY, DEBORAH LEEANN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/02/2022

313000 3 LOWERY, DEBORAH LEEANN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/02/2022

313001 1 NEAL, TERRANCE LEMON POSSESSION OF HEROIN 03/02/2022

313001 2 NEAL, TERRANCE LEMON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/02/2022

313001 3 NEAL, TERRANCE LEMON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 03/02/2022

313002 1 NEAL, TERRANCE LEMON FAILURE TO YIELD 03/02/2022

313002 2 NEAL, TERRANCE LEMON DRIVING WHILE IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 03/02/2022

313002 3 NEAL, TERRANCE LEMON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 03/02/2022

313002 4 NEAL, TERRANCE LEMON DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/02/2022

313002 5 NEAL, TERRANCE LEMON EVADING ARREST 03/02/2022

313002 6 NEAL, TERRANCE LEMON RECKLESS ENDANGERMENT 03/02/2022

313002 7 NEAL, TERRANCE LEMON POSS.

OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 03/02/2022313002 8 NEAL, TERRANCE LEMON VIOLATION OF REGISTRATION LAW 03/02/2022313002 9 NEAL, TERRANCE LEMON LIGHT LAW VIOLATION 03/02/2022313002 10 NEAL, TERRANCE LEMON FINANCIAL RESPONSIBILITY 03/02/2022313002 11 NEAL, TERRANCE LEMON DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 03/02/2022313002 12 NEAL, TERRANCE LEMON FAILURE TO MAINTAIN LANE 03/02/2022313002 13 NEAL, TERRANCE LEMON VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 03/02/2022313002 14 NEAL, TERRANCE LEMON RECKLESS DRIVING 03/02/2022313002 15 NEAL, TERRANCE LEMON DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/02/2022313003 1 OHARA, CHRISTOPHER DEWAYNE BURGLARY OF A BUSINESS 03/02/2022313003 2 OHARA, CHRISTOPHER DEWAYNE BURGLARY OF A BUSINESS 03/02/2022313004 1 OHARA, CHRISTOPHER DEWAYNE BURGLARY OF A BUSINESS 03/02/2022313005 1 OHARA, CHRISTOPHER DEWAYNE BURGLARY OF A BUSINESS 03/02/2022313005 2 OHARA, CHRISTOPHER DEWAYNE BURGLARY OF A BUSINESS 03/02/2022313005 3 OHARA, CHRISTOPHER DEWAYNE THEFT OF PROPERTY 03/02/2022313005 4 OHARA, CHRISTOPHER DEWAYNE THEFT OF PROPERTY 03/02/2022313005 5 OHARA, CHRISTOPHER DEWAYNE BURGLARY OF A BUSINESS 03/02/2022313005 6 OHARA, CHRISTOPHER DEWAYNE THEFT OF PROPERTY 03/02/2022313005 7 OHARA, CHRISTOPHER DEWAYNE BURGLARY OF A BUSINESS 03/02/2022313005 8 OHARA, CHRISTOPHER DEWAYNE THEFT OF PROPERTY 03/02/2022313006 1 OHARA, CHRISTOPHER DEWAYNE BURGLARY OF A BUSINESS 03/02/2022313006 2 OHARA, CHRISTOPHER DEWAYNE THEFT OF PROPERTY 03/02/2022313007 1 PRESLEY, DANIEL KEITH DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/02/2022313008 1 PRESLEY, DANIEL KEITH POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 03/02/2022313008 2 PRESLEY, DANIEL KEITH THEFT OF PROPERTY 03/02/2022313008 3 PRESLEY, DANIEL KEITH POSSESSION OF PROHIBITED WEAPON 03/02/2022313008 4 PRESLEY, DANIEL KEITH DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/02/2022313009 1 SIVLEY, FARRYN BROOKE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 03/02/2022313009 2 SIVLEY, FARRYN BROOKE CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 03/02/2022313009 3 SIVLEY, FARRYN BROOKE POSSESSION OF HEROIN 03/02/2022313009 4 SIVLEY, FARRYN BROOKE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/02/2022313010 1 SMART, KIMBERLY M VOLUNTARY MANSLAUGHTER 03/02/2022313011 1 SMITH, STEVEN KENNETH EVADING ARREST 03/02/2022313011 2 SMITH, STEVEN KENNETH VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 03/02/2022313011 3 SMITH, STEVEN KENNETH VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 03/02/2022313011 4 SMITH, STEVEN KENNETH DRIVING LEFT OF CENTER 03/02/2022313011 5 SMITH, STEVEN KENNETH DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/02/2022313011 6 SMITH, STEVEN KENNETH RECKLESS DRIVING 03/02/2022313011 7 SMITH, STEVEN KENNETH RECKLESS ENDANGERMENT 03/02/2022313011 8 SMITH, STEVEN KENNETH RESISTING ARREST 03/02/2022313011 9 SMITH, STEVEN KENNETH AGGRAVATED ASSAULT 03/02/2022313011 10 SMITH, STEVEN KENNETH VANDALISM 03/02/2022313011 11 SMITH, STEVEN KENNETH VIOLATION OF REGISTRATION LAW 03/02/2022313011 12 SMITH, STEVEN KENNETH VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 03/02/2022313011 13 SMITH, STEVEN KENNETH VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 03/02/2022313011 14 SMITH, STEVEN KENNETH LEAVING SCENE ACCIDENT 03/02/2022313012 1 THOMAS JR, DARYL CORLELL POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 03/02/2022313012 2 THOMAS JR, DARYL CORLELL EVADING ARREST 03/02/2022313013 1 WAITE, AMY MICHELLE POSSESSION OF ALPRAZOLAM 03/02/2022313013 2 WAITE, AMY MICHELLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/02/2022313013 3 WAITE, AMY MICHELLE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 03/02/2022313014 1 WELCH, KELLEY DAWNITA FAILURE TO APPEAR 03/02/2022313015 1 WHITE, MISTY LYNN HARASSMENT 03/02/2022313016 1 WILLIAMS, TONY CORTEZ BURGLARY OF AN AUTO 03/02/2022313016 2 WILLIAMS, TONY CORTEZ DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/02/2022313017 1 WORDLAW, JAMICHAEL CORDARIUS THEFT OF PROPERTY 03/02/2022313017 2 WORDLAW, JAMICHAEL CORDARIUS FAILURE TO APPEAR 03/02/2022